NAJGORI DAN DOSAD: 96 novih zaraženih, ukupno 963; Beroš: ‘Nema opuštanja, ako treba igrat ćemo i produžetke’

Pandemija Covida-19 najteža je svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata, izjavio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, a predsjednik SAD-a Donald Trump i njegovi vodeći zdravstveni savjetnici pozvali su Amerikance da slijede stroge mjere socijalnog distanciranja uoči “dva teška tjedna” u kojima bi u SAD-u od koronavirusa moglo umrijeti više od 100.000 ljudi

U Hrvatskoj je prema zadnjim službenim podacima potvrđeno 963 osoba zaraženih koronavirusom, 73 je izliječenih, a šest osoba je umrlo.

Jučer je potvrđeno 77 novih slučajeva, a testirano je više od 7.000 ljudi.

Na respiratoru su 34 osobe

U svijetu je zaražena 802.941 osoba, izliječeno je 172.319, a preminule su 39.022 osobe

Pratite događanja:

Pozitivne i četiri sestre iz samostana kod Međugorja

15:02 – Još pet časnih sestara iz samostana kod Međugorja zaraženo je koronavirusom, a situacija je alarmantna u ovoj općini zbog velikog broja kontakata, objavljeno je u srijedu u Mostaru. Više pročitajte OVDJE.

Prvi slučaj zaraze u Makarskoj

14:52 – U Makarskoj je u srijedu službeno potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom u gradu, a nakon Brela, to je drugi slučaj na Makarskom primorju.

Od koronavirusa preminuo državni tajnik u srbijanskoj vladi

14:50 – Državni tajnik u ministarstvu zaštite okoliša srbijanske vlade, koji je bio pozitivan na koronavirus, preminuo je tijekom dana, objavili su danas beogradski mediji pozivajući se na izvore u tom ministarstvu. VIjest o smrti državnog tajnika dr. Branislava Blažića još nije službeno potvrđena, ali su portali lista “Blic” i B92 naveli da su potvrdu dobili u ministarstvu, dok agencija Tanjug navodi da ima potvrdu iz dva izvora. Branislav Blažić član je vladajuće Srpske napredne stranke i porijeklom je iz Kikinde, jednog od početnih žarišta koronavirusa u Srbiji, a bio je na liječenju u Infektivnoj klinici u Beogradu. Više pročitajte OVDJE.

Nema novozaraženih u Varaždinskoj županiji

14:46 – U Varaždinskoj županiji niti danas nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom, a počelo se s testiranjem uzoraka u županijskom Zavodu za javno zdravstvo, izvijestio je u srijedu županijski Stožera civilne zaštite. Budući da u posljednih 24 sata u županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupni broj oboljelih ostao je na 24, a nepromijenjen je i broj izliječenih – šest, rekao je na konferenciji za novinare načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 18 osoba i sve su dobrog općeg stanja, naglasio je Vugrin. „Do sada je testirano ukupno 366 osoba, 2120 osoba je u samoizolaciji, od čega su 103 kontakti zaraženih osoba. Zabilježena su 2 slučaja kršenja mjera samoizolacije, a 11 kretanja bez propusnice“, dodao je.

Norveški luteranski biskupi otvaraju crkve za pogrebe nevjernika

14:44 – Norveški luteranski biskupi danas su odobrili da se crkve koriste i za građanske pogrebe tijekom krize uzrokovane epidemijom koronavirusa. To je poruka solidarnosti s drugim vjerskim zajednicama i s nevjernicima, poručili su biskupi. “Norveška crkva važna je ustanova u društvu. Želimo podržati svakoga u kriznom vremenu”, kazao je Atle Sommerfeldt, trenutni predsjednik biskupske konferencije Norveške crkve.

Oboljeli u Ličko-senjskoj županiji su dobrog stanja

14:37 – U Ličko-senjskoj županiji sve tri osobe zaražene koronavirusom dobrog su općeg stanja, a u protekla 24 sata policijski službenici nisu na području županije utvrdili kršenje mjera koje su na snazi protiv širenja zaraze, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite. Od dosad testiranih 26 osoba 22 su negativne, tri pozitivne, a na jedan se nalaz čeka, priopćio je u srijedu Županijski stožer Civilne zaštite. Pod mjerom samoizolacije je 507 osoba, od kojih je pod aktivnim nadzorom njih 110, i nije utvrđeno da je itko u protekla 24 sata tu mjeru prekršio.

96 novozaraženih u Hrvatskoj

13:55 – Nacionalni stožer civilne zaštite objavljuje u 14 sati najnovije podatke vezane za COVID-19 u Hrvatskoj. Ministar Božinović je otvorio konferenciju i predao riječ ministru Viliju Berošu. U Hrvatskoj je potvrđeno 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupno ih je 963 i nema novih umrlih osoba u posljednjih 72 sata, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

Ukupno je testirano 7680 uzoraka, samo u 24 sata njih 665. Ako gledamo broj oboljelih na ukupan broj testiranih, dobivamo podatke da je 12,52 posto testiranih pozitivno, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije. U ovom trenutku umrlih je i nadalje šest. 73 bolesnika je ozdravilo, a na respiratoru je 34 bolesnika, od kojih je jedan dodatno i na ECMO uređaju.

Prosječna dob bolesnika je 48,27 godine. Od ukupnog broja oboljelih, 53 posto su muškarci, a 47 posto žene.

U Hrvatskoj imamo 1,5 umrlih na milijun stanovnika, dok je, primjerice, u Italiji 192, 175 u Španjolskoj, a u Švedskoj 18 umrlih na milijun stanovnika, izvijestio je ministar Beroš. “Drago nam je što se zasad dobro držimo, ali to nije razlog za opuštanje jer opuštanja ne smije biti. Stoga vas i dalje molimo da se odgovorno ponašate i da budete u vlastitim kućanstvima”, naglasio je ministar zdravstva.

U samoizolaciji je gotovo 21.071 građana, od kojih je 1446 zdravstvenih djelatnika. Njih 3829 su kontakti oboljelih. U zdravstvenom sustavu su pozitivna 53 doktora medicine, šest ljekarnika, 10 stomatologa i 44 sestri i tehničara te pet administrativnog osoblja, izvijestio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

“Sada imamo drive-in sustav. Ljudi dolaze svojim automobilima i kroz otvoreni prozor im se uzima bris, a drugi djelatnik administrativne podatke. To je dobar sustav i treba ih stimulirati gdje god su oni mogući”, kazao je Capak.

“Usporedbe su jedan relativan orijentir, služe da kompariramo mjere. U ovom trenutku dobro stojimo. Danas se obraćam sportskim riječnikom, ne znamo u kojoj smo fazi utakmice, ali znamo da ako treba igrat ćemo i produžtke. Nema i ne smije biti opuštanja, moramo striktno provoditi naše mjere. Nadalje, treba naglasiti da mi nismo tim koji igra, cijeli je hrvatski narod na terenu i igra utakmicu protiv koronavirusa za zdravlje cijele nacije”, rekao je Beroš.

Za sada u klinici imamo 18 bolesnika na respiratoru, jedan je na Ekmu. Većina koji nisu na respiratoru su uglavnom dobro. Neki su na granici. U ovim okolnostima, kada imamo pošast koja hrara svijetom, Capak je savjetovao da koliko god je moguće da se ostane kod kuće.

Vezano za testiranje, imamo tu sreću da imamo stručnjake koji su implementirali novi sustav testiranja. Polako se to znanje prenosilo na ostale regionalne centre. To su sve okolnosti koje nam pomažu, rekao je Beroš. Porast znači da implementirane mjere moramo održavati ako želimo pobijediti ovaj virus. “Ako zanemarimo upute i zaboravimo na mjere, nećemo pobijediti u ovoj borbi. Rezultati mogu biti i gori “, rekao je Beroš.

Što se tiče kršenja napuštanja prebivališta, do sada je evidentirano više od 6700 pokušaja izlaska iz mjesta prebivališta. Policija nije izricala kazne, osim u nekih stotinjak slučajeva jer se radilo o osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Napuštanje mjesta boravka od 6. travnja bit će moguće samo uz e-propusnice, poručio je u srijedu ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. E-propusnice će se izdavati na rok od jednog do 14 dana, ovisno o razlogu za koji se izdaju, rekao je Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Ako netko od ovlaštenih izdavatelja propusnica iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti izdati e-propusnicu, to će umjesto njega učiniti Ravnateljstvo civilne zaštite”, poručio je. Naglasio je da su svi koji su dosad izdali propusnice dužni do 5. travnja zamijeniti ih e-propusnicama.

Beroš je komentirao pravila za onkološke pacijente. “Uputili smo uputu danas. Čuo sam se s ravnateljima i uvjeravaju me da će se provesti pojačane mjere sigurnosti za bolesnike i odradit će se ono što se mora odraditi. Onkološki bolesnici iz KB Dubrava preusmjereni su u druge centre, neki u Vinogradskoj, a neki u Klinici za tumore u Zagrebu.”

Naša je krivulja doživjela “peak”, pa ne možemo razmišljati o popuštanju mjera. O tome žemo razmišljati ako budemo imali nekoliko dana pad, okvirno pet, rekao je Capak. Nije vrijeme za putovanje i zemlje gdje ima veliki broj zaraženih, mrtvih i lokalne transmisije, upozorio je Capak.

“Što se tiče putovanja u Tursku, taj put se dogodio od 9. do 16.3., od 167 ljudi koji su bili na putu imamo 41 oboljelog. Imamo i sekundarnih slučajeva, ljudi koji su u samoizolaciji zbog njih. Ljudi, nije vrijeme od putovanja, nije vrijeme od organizacije odmora. Tada je Turska imala mali broj slučajeva, ali mi ne znamo kakvo je bilo stvarno stanje. Nije vrijeme od putovanja.”

Capak je rekao se radi o žarištu u Solinu u slučaju povećanja broja zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za 90 posto njih tvrdi da znaju da su kontakti provooboljelih od prije deset dana.

Novinare je zanimalo kako Božinović komentira prijedlog slovenske vlade da se na granicu s Hrvatskom pošalje vojska. Rekao je da to ne bi posebno komentirao te je dodao da to “nema veze s migrantima, s obzirom da je situacija s tim prilično smirila. Broj migranata je opao jer je ta populacija u susjednim zemljama stavljena u posebne objekte, zabranjeno im je napuštanje migrantskih kampova. S druge strane, ti njihovi pokreti nisu mogli ići bez pomoći, najčešće od međunarodnih krijumčarskih skupina, no s obzirom na mjere ograničenja putovanja krijumčarima je onemogućeno djelovanje”

Ovaj put Božinović se posebno zahvalio djelatnicima u socijalnoj skrbi, osoblju u domovima za djecu i stare te s poteškoćama.

Porast novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

13:53 – 29 novih osoba je pozitivno na koronavirus na području Splitsko-dalmatinske županije, priopćio je je splitski Stožer civilne zaštite. Od novooboljelih iz Splita je 14 osoba, iz Solina šest, iz Dugopolja tri, a iz Marine, Hrvaca, Dugog Rata, Makarske, Imotskog i Kaštela po jedna osoba. Uglavnom se radi o oboljelim osobama u samoizolaciji koji su bili u kontaktu s ranije potvrđeno oboljelima. Ukupno je 128 osoba zaraženo koronavirusom na području Splitsko-dalmatinske županije,a svi zaraženi su dobrog općeg zdravstvenog stanja. 33 zdravstvena djelatnika je zaraženo.

Najgora kriza od Drugog svjetskog rata

13:45 – Svijet se suočava s najgorom krizom od Drugog svjetskog rata, upozorio je glavni tajnik UN-a, dok je u tijeku borba protiv pandemije koronavirusa koja prijeti ljudima u svim zemljama. Antonio Guterres upozorio je da će izbijanje donijeti recesiju “koja vjerojatno nema premca u nedavnoj prošlosti” te je pozvao na snažniji i učinkovitiji globalni odgovor, javlja The Independent.

Građani jednako strahuju od zaraze i gubitka posla

13:34 – Građani u Hrvatskoj jednako strahuju od zaraze koronavirusom kao i od gubitka radnog mjesta, pokazalo je istraživanje agencije Hendal provedeno na reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika. Istraživanje koje Hendal proveo u veljači pokazalo je da se tek 26 posto ispitanika boji zaraze koronavirusom, međutim tada su bili prisutni tek pojedinačni slučajevi. U ožujku je pak gotovo polovina ispitanih izrazila strah od zaraze, a isto toliko ih se boji za svoje radno mjesto, priopćila je agencija.

U Sloveniji 39 novih slučajeva zaraze, sada ukupno 841

13:30 – U Sloveniji je tijekom proteklog dana obavljeno novih 1288 testova na koronavirus, pri čemu je potvrđeno 39 novih slučajeva zaraze, a ukupan broj oboljelih povećao se na 841, objavila je u srijedu slovenska vlada. Riječ je o stanju zaraženih do utorka u ponoć, a zbog infekcije koronavirusom trenutno je u Sloveniji 119 oboljelih hospitalizirano, od čega ih je 31 na odjelima intenzivne njege, što znači da su životno ugroženi. Ukupan broj smrtnih posljedica kod zaraženih koronavirusom ostaje 15, kako je objavljeno već jučer, nakon što su u ponedjeljak i utorak umrle po dvije starije osoba s intenzivnih odjela, većinom starije dobi. U Sloveniji je do sada provedeno skoro 23 tisuće testiranja na koronavirus.

Krapina: U županiji pet novooboljelih, ukupno 65

13:26 – U Krapinsko-zagorskoj županiji novih je pet potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom te ih je ukupno 65, a klinička slika oboljelih je zadovoljavajuća, rečeno je danas na konferenciji za novinare županijskog Stožera Civilne zaštite u Krapini. Ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Tihomir Vančina potvrdio je da se u bolnici u izolaciji nalazi deset pacijenata, tri su u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, a 52 u kućnoj izolaciji. „Od ovih deset pacijenata, svi su laki ili srednji“, rekao je dr. Vančina.

Cjepivu protiv Covida-19 uz pomoć lišća duhana?

13:22 – British American Tobacco, proizvođač cigareta Dunhill i Lucky Strike, rekao je danas da njegov biotehnički odjel radi na potencijalnom cjepivu protiv Covida-19, koristeći proteine ​​izvađene iz listova duhana. Kentucky BioProcessing (KBP), odjel koji razvija cjepivo, mogao bi proizvesti između 1-3 milijuna doza na tjedan, počevši od lipnja, rekla je tvrtka, uz pomoć vladinih agencija i proizvođača. British American Tobacco rekao je da će KBP, ogranak američke jedinice BAT-a Reynolds American Inc,, razviti cjepivo na neprofitnoj osnovi.

Sustavom e-Propusnica evidentirat će se propusnice i olakšati kontrola

13:20 – Ministar uprave Ivan Malenica izjavio je danas da putem “e-Propusnice” žele ubrzati i digitalizirati cijeli proces te evidentirati sve izdane propusnice i olakšati njihovu kontrolu.

“Sustav e-Propusnica građanima omogućava predaju zahtjeva za izdavanje propusnica prema poslodavcu, izabranom liječniku obiteljske medicine i nadležnom stožeru civilne zaštite”, rekao je Malenica novinarima predstavljajući novu uslugu. Od danas će građani, kroz sustav e-građanin, moći zatražiti izdavanje digitalnih e-propusnica, a sustav će provjeravati dostupnost svih podataka podnositelja zahtjeva.

Putin se zalaže za rad putem videokonferencija

13:18 – Ruski predsjednik Vladimir Putin zalaže se za rad putem videokonferencija zbog širenja novog koronavirusa, rekao je danas glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ta izjava stiže nakon informacije u utorak da je zaražen glavni liječnik koji je prošlog tjedna primio Putina tijekom posjeta najvećoj bolnici koja prima oboljele od Covida-19.

Ankara poslala medicinsku opremu u Španjolsku i Italiju

13:03 – Turska je danas poslala medicinsku opremu u Španjolsku i Italiju, dvije europske zemlje teško pogođene pandemijom koronavirusa. Turski vojni teretni zrakoplov s kombinezonima, zaštitnim maskama i alkoholom za dezinfekciju poletio je iz Ankare prema Španjolskoj od kuda će zatim otići u Italiju, navelo je ministarstvo obrane u priopćenju. Ovu gestu solidarnosti Turska je pokazala u trenutku kada i sama trpi posljedice pandemije Covida-19. Turska je službeno zabilježila oko 13.500 slučajeva zaraze, od kojih 2700 u utorak. Ukupno je umrlo 214 ljudi, od kojih 46 u utorak, prema podacima ministarstva zdravstva.

Nizozemske mjere prepolovile stopu zaraze koronavirusom

13:02 – Mjere suzbijanja širenja koronavirusa u Nizozemskoj prepolovile su stopu zaraze, no moraju se nastaviti da budu stvarno djelotvorne, rekao je danas nizozemski vodeći dužnosnik za zarazne bolesti.

Dvoje novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

12:32 – Na području Dubrovačko-neretvanske županije dvoje je novozaraženih koronavirusom, a među njima je i medicinska sestra. Ukupno je 41 osoba pozitivna, a dvoje ljudi je na respiratoru.

Moskva predstavila aplikaciju za praćenje ljudi u izolaciji

12:23 – Moskovske vlasti predstavile su danas aplikaciju za pametne telefone koja prati kretanje osoba kojima je nametnuta izolacija zbog koronavirusa. Prema službenim podacima koronavirusom je zaraženo 2777 Rusa, a u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 440 građana. Do sada su umrle 24 osobe.

Postoji rizik od nestašice hrane

12:20 – Postoji rizik od „nestašice hrane“ u svijetu zbog utjecaja koronavirusa na svjetsku trgovinu i opskrbne lance, upozorili su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Ujedinjeni narodi i Svjetska trgovinska organizacija (WTO). „Nesigurnost oko dostupnosti hrane može potaknuti val ograničenja izvoza“, što može stvoriti „nestašice na svjetskom tržištu“, objavili su u rijetkom zajedničkom priopćenju Kinez Qu Dongyu, čelnik Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Etiopljanin Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni tajnik WHO-a, te Brazilac Roberto Azevedo, direktor WTO-a.

Drugi dan rekordan broj umrlih u Španjolskoj

12:13 – Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Španjolskoj rekordno je porastao već drugi dan zaredom. Ukupno je sada više od 100.000 zaraženih a epidemija koronavirusa ne pokazuje znakove usporavanja. Naime, zemlja je zabilježila čak 864 novih smrtnih slučajeva između utorka i srijede, tako da je ukupni broj porastao sa 8189 na 9053. Prethodno najveće povećanje bilo je 849. Broj novih infekcija porastao je za 7719, skočivši sa 94.417 u utorak na 102.116 u isto vrijeme u srijedu. Španjolska sada brzo sustiže Italiju koja je najteže pogođena zemlja na svijetu s gotovo 12.500 smrtnih slučajeva, javlja Daily Mail.

6 novozaraženih u Osijeku

11:50 – Na konferenciji stožera iz Osijeka, župan Ivan Anušić izvijestio je kako je potvrđeno 6 novozaraženih koronavirusom, tako da je sada tamo ukupno 63 pozitivnih osoba. 5 ih je bilo u samoizolaciji, a samo jedna osoba stanuje u Osijeku. “Njeni kontakti su već u obradi. U samoizolaciji je 497 osoba”. 17 pacijenata je hospitalizirano, 5 ih je na respiratoru. Jedan zdravstveni tehničar je pozitivan, a deset ih je u samoizolaciji.

Prvi slučaj zaraze u Virovitičko-podravskoj

11:44 – Potvrđen je i prvi slučaj zaraze na području Virovitičko-podravske županije, tako da u svim županijama u Republici Hrvatskoj postoje zaraženi koronavirusom, javlja N1.

U Crnoj Gori koronavirusom zaraženo 14-tero djece

11:33 -Među 120 zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori njih 14 su djeca mlađa od 18 godina, priopćio je u srijedu crnogorski Institut za javno zdravlje navodeći da su djeca dobrog zdravstvenog stanja. Među zaraženim maloljetnicima su i dvije bebe mlađe od dvije godine, te djeca koja imaju između 12 i 18 godina. Crnogorski Institut za javno zdravlje u posljednja 24 sata potvrdio je 15 novih slučajeva infekcije, a većina je novoinficiranih iz Podgorice, dok je prvi slučaj zabilježen u Nikšiću, drugoj općini po brojnosti u Crnoj Gori. To je dokaz, kako su priopćili da se virus širi lokalno.

U Hercegovini potvrđeni novi slučajevi koronavirusa

11:30 – Stožer Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona za Klix.ba je potvrdio četiri nova slučaja u tom kantonu. Radi se o prvom slučaju koronavirusa u Jablanici te dva nova slučaja u Mostaru i jednom u Čitluku. Ukupno su na Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru u posljednja 24 sata testirana 23 uzorka. U Mostaru je do sada 19 pozitivnih slučajeva, uz jedan smrtni slučaj, u Čitluku 16, dok je u Konjicu do sada 27 pozitivnih slučajeva.

Banja Luka u petak ujutro uvodi policijski sat za sve osim umirovljenike

11:26 – Gradonačelnik Banje Luke i čelnik gradskog kriznog stožera Igor Radojičić potvrdio je da će se petak ujutro uvesti policijski sat, tako da će od 7 do 11 biti ograničeno kretanje za sve osobe osim za starije od 65 osoba. Razlog za tu odluku je da bi mogli obaviti poslove kao što je podizanje mirovina. Moći će se kretati samo one osobe koje moraju na posao, oni koji moraju liječniku i oni koji vode starije osobe. “Jučer je bio najteži dan u Banjoj Luci od početka krize zbog dva smrtna slučaja. Iako broj oboljelih nije bitno promjenjen, pa iznosi 157, podaci koji govore o broju osoba na respiratorima ne daje nam razlog da poduzmemo bilo kakve mjere prema liberalizaciji odredbi”, rekao je Radojičić, javlja Klix.

U protekla 24 sata u Republici Srpskoj ukupno je testirano 157 uzoraka, od čega je 17 novih pozitivnih slučajeva. Ministar Šeranić je danas potvrdio i 10 pozitivnih uzoraka i to četiri u Bijeljini, jedan u Banjoj Luci, dva u Kotor Varoši, jedan u Mrkonjić Gradu, jedan u Tesliću i jedan u Ribniku.

Jučer je bio najbori dan u Srbiji

11:02 – Nakon najtežih 24 sata od početka epidemije koronavirusa u Srbiji, tijekom kojih je potvrđeno 115 novooboljelih te je sedmoro ljudi preminulo, uz “dozu straha, ali i nade”, Srbija je ušla u 27. dan borbe protiv opasnog virus, piše Blic. U gotovo četiri tjedna potvrđeno je 900 zaraženih osoba, a 23 je preminulo.

Širom zemlje otvaraju se ambulante za Covid-19 pri domovima zdravlja, rekao je za RTS državni tajnik ministarstva zdravlja Berislav Vekić. Na Beogradskom sajmu je i 10-godišnji pacijent koji se nije želio odvojiti od majke, dodaje Vekić. Do sada je sa Sajma otpušteno 18 pacijenata jer je drugi test pokazao da su negativni na koronavirus.

Tri novozaražene osobe u Primorsko-goranskoj županiji

10:55 – Za nove tri osobe potvrđena je zaraza koronavirusom u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj je ukupno oboljelo 49 osoba, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. U Stožeru navode da su sve tri novooboljele osobe kontakti unutar obitelji, a bile su u samoizolaciji. Od ukupno 49 oboljelih dvije osobe su ozdravile. Epidemiolozi u županiji zasad nemaju nijedan slučaj zaražene osobe za koju ne znaju izvor zaraze.

U Istri svi brisevi negativni

10:42 – Od ukupno 16 uzoraka brisa koji su tijekom ponedjeljka poslani na analizu, svi su negativni na koronavirus. Uz to, još jedna osoba je izliječena, izvijestio je danas ujutro Stožer civilne zaštite Istarske županije, javlja Glas Istre.

Poletio ruski zrakoplov s pomoći za SAD

10:29 – Ruski vojni transporter poletio je iz zračne luke pored Moskve u srijedu ujutro i leti prema SAD s medicinskom opremom i maskama da pomogne Washingtonu u borbi protiv koronavirusa, objavila je ruska državna televizija.

U Njemačkoj nestaje WC papir i s groblja

10:28 – Pandemija koronavirusa je prouzročila nestašice nekih artikala u njemačkim trgovinama poput toaletnog papira, a to ide tako daleko da čak i groblja prijavljuju krađe ove trenutno u Njemačkoj dragocjene potrepštine. “I do sada se kralo s groblja, oduvijek su nestajali metali poput bakra ili mesinga. Ali da se sada iz WC-a na groblju krade toaletni papir, to još nismo doživjeli”, kaže za dnevnik WAZ Reinhold Adrian, koji je u gradskoj upravi Duisburga zadužen za gradska groblja. Više pročitajte OVDJE.

10:15 Pet novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je na području Šibensko-kninske županije, a od toga su četiri s područja Murtera, priopćio je danas županijski Stožer civilne zaštite. Ukupan broj zaraženih u županiji sada je 29, javlja Index.

Četiri nova slučaja zaraze u Zadru

10:14 – U Zadru je od jutros 4 novopozitivnih na koronavirus, tako da je na području županije sada ukupno 39 pozitivnih, objavljeno je na konferenciji za novinare zadarskog stožera. 656 ljudi u samoizolaciji, a od jučer je 20 novih u samoizolaciji. Do 19 godina nema oboljelih, od 20 do 30 je 6 oboljelih, od 30 do 40 tri oboljela, od 50 do 65 ima 15 oboljelih, iznad 65 do 80 šest oboljelih, od 80 do 100 ima pet oboljelih. U bolnici je 17 pacijenata, jedna pacijentica je i dalje u teškom stanju i nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja, a 62 zdravstvena djelatnika Opće bolnice Zadar su u samoizolaciji. Zabilježeno je samo jedno kršenje mjere samoizolacije u zadnjih 24 sata, a s kontrolonih punktova vraćeno je 67 osoba zbog neposjedovanja valjane propusnice. Unutar PU zadarske petero zaposlenika je pod mjerama samoizolacije, 4 policijska službenika i 1 namještenik.

Britanija planira testirati 25 tisuća ljudi dnevno

10:02 – Velika Britanija do sredine travnja planira povećati broj dnevnih testiranja na koronavirus na 25 tisuća dnevno, sa sadašnjih 12.750, objavio je u srijedu ministar stanovanja Robert Jenrick. Britanci su već krenuli s testiranjem medicinskog osoblja, uz pacijente, no kritičari tvrde kako to nije dovoljno i kako se testiranje mora brže proširiti. Jenrick je rekao kako je u ponedjeljak testirano 8240 pojedinaca i više od 900 zdravstvenih radnika tijekom vikenda. „Sada možemo svakodnevno testirati 12.750 ljudi i bili smo usredotočeni na one u kritičnom stanju, što je bio savjet medicine“, rekao je ministar. „Smatramo kako ćemo u narednih nekoliko dana moći povećati kapacitet na 15 tisuća, što je značajno povećanje, ali ne onoliko koliko želimo, a potom sredinom travnja očekujemo da će biti 25 tisuća testova“. Britanija trenutno ima više od 25.000 zaraženih i 1789 smrtnih slučajeva.

Koronavirus transformirao New York

9:28 – Poljske bolnice u Central Parku i na teniskim terenima turnira US Opena, kongresni centar opremljen tisućama kreveta, golemi mornarički brod usidren u luci. Neslužbeni glavni grad svijeta sada je i epicentar pandemije koronavirusa. Pandemija je odnijela živote više od 1,7 tisuća stanovnika New Yorka, a Donald Trump, američki predsjednik koji dolazi iz tog grada, u Washingtonu je upozorio na “vrlo, vrlo bolna dva tjedna” koji očekuju Sjedinjene Države. New York, financijska prijestolnica države, najpogođeniji je američki grad. Počeo je postavljati poljske bolnice kako bi povećao kapacitete uoči vrhunca epidemije. Nekoliko desetaka šatora sa 68 kreveta i 10 respiratora postavljeno je u poznati njujorški park. Više pročitajte OVDJE.

Gradonačelnik Umaga smanjio svoju plaću i plaće u gradskoj upravi

9:18 – Zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese odlučio je za polovicu smanjiti svoju i plaću svojim zamjenicima u iduća tri mjeseca, a 11 posto svim djelatnicima gradske uprave i ustanova u gradskom vlasništvu.odnosno da se osnovica koeficijenta za obračun plaća smanji sa 4500,00 na 4000,00 kuna

Koronavirus se i dalje širi nosačem zrakoplova Theodore Roosevelt

9:14 – Kapetan američkoga nosača zrakoplova Theodore Roosevelt, koji se nalazi u luci Guam, bori se protiv koronavirusa među posadom i rekao je da će se, ne poduzme li mornarica odmah akciju da izolira posadu, Covid-19 i dalje širiti i “bit će gubitaka”. Roosevelt je povučen u Guam potkraj prošlog tjedna nakon što je nekoliko mornara pozitivno testirano na Covid-19. Bilo je to dva tjedna nakon što je brod posjetio Da Nang u Vijetnamu, zemlju u kojoj ima slučajeva koronavirusa.

Prenosi li se koronavirus putem prehrambenih namirnica?

9:11 – Trenutačno nema dokaza da se koronavirus prenosi putem prehrambenih namirnica. Najveći rizik, kada su posrijedi COVID-19 i namirnice predstavlja vrzmanje oko drugih ljudi dok se nalazite u trgovini, smatra Donald Schaffner, mikrobiolog i stručnjak za sigurnost prehrambenih namirnica s američkog Sveučilišta Rutgers, piše portal Science Alert.

Crveni križ pokreće aplikaciju za ‘digitalno rukovanje’

9:09 – U Austriji, Crveni križ pokreće aplikaciju za pametne telefone pod nazivom “Stopp Corona”, koja korisnicima pomaže da vode anonimni digitalni dnevnik ljudi s kojima su imali kontakt. Gerry Foitik, iz upravnog odbora austrijskog Crvenog križa, kaže da aplikacija ima cilj smanjiti pritisak na medicinske usluge te da korisnicima omogućava digitalno rukovanje, javlja BBC. “Kad god imate bliski kontakt, možete to snimiti ručno i anonimno, tako da ako se zarazite koronavirusom, možete anonimno obavijestiti sve svoje kontakte u posljednjih 48 sati, a oni se mogu samoizolirati kako bi poremetili lanac infekcije.”

Božinović: ‘Suočili smo se s ekstremnom situacijom’

8:55 – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je jutros u HRT-ovoj emisiji “A sada vlada” gdje je rekao kako broj slučajeva zaraze raste i da nije eksponencijalan, no da se ne smijemo opustiti. “Stručnjaci kažu da bismo 5 do 7 dana trebali imati silazni trend oboljelih kako bismo mogli govoriti da su mjere doprle do najvećeg broja ljudi. Promišljamo o tome gdje se treba nešto popustiti, ali još nismo u toj fazi”, rekao je Božinović. “Danas će se održati prezentacija nove e-propusnice koja će povezati institucije koje su relevantne za izdavanje epropusnica. Kako bi se u svakom trenutku znalo kome se izdalo i kako osobe u samoizolaciji ne bi putovale Hrvatskom i širile zarazu. Suočili smo se s ekstremnom situacijom, mjere sigurno nisu nikome drage. Postoji velik dio svih naših građana koji omgu i trebaju i ostati doma, a to ne rade čime ugrožavaju i ove koji nam trebaju, tu mislim prvenstveno na zdravstvene radnike, ali i na druge službe koje nam trebaju kako bismo imali s jedne strane osnovnu zaštitu.”

Komentirao je i slovensku vojsku na granicama kojoj slovenska namjerava dati posebne ovlasti kod granice s Hrvatskom. “Mogli bi satima komentirati odluke tuđih vlada, Svak donosi svoje odluke na temelju struke. Što se tiče migracija, one su stvarno minorne, jer s jedne strane i zapadne zemlje više nisu tako atraktivne migrantima, sve granice su više ili manje zatvorene. Zemlje u kojima i ima migranata nemaju više toliko slobodnog kretanja. Sva ova ograničenja kretanja se odnose i na krijumčare i sve one koji su pomagali migrantima u prelascima, oni su također u ovom trenu spriječeni raditi svoj posao. Mi smo ih dosta i uhvatili, a sad je to i iluzorno zbog zabrana u svim zemljama”, rekao je te pozvao da bez obzira na lijepe dane i blagdane ostanimo doma.

“Potres je bio prošlu nedjelju, desetak dana je prošlo, ja ću biti zadovoljan ako se i sljedećih dana pokaže taj podatak o manjem broju zaraza u Zagrebu utemeljenim. Ljudi su izašli van, to je potpuno ljudska situacija u nenormalnoj situaciji. Naravno ostavio nam je potres dosta toga s čim se sad moramo nositi. Jedan dio ljudi je iselio.. Ova situacija s epidemijom je sve oko potresa dodatno učinila složenim. To je dodatan izazov s kojim ćemo se morati nositi”, rekao je Božinović.

Socijalno distanciranje usporilo širenje virusa

8:39 – Samoizoliranje i socijalno distanciranje usporili su širenje koronavirusa u posljednja tri tjedna na području Seattlea, pokazala je statistička studija. Institut za modeliranje bolesti (IDM) analizirao je podatke iz američke savezne države Washington, ishodišta zaraze u SAD-u, kako bi izračunao učinak mjera ograničavanja kretanja. Washington je početkom ožujka zabranio veća okupljanja i zatvorio škole. Podaci o javnome zdravlju, uključujući pozitivne i negativne rezultate testova i smrtnost, upućuju na to da je “epidemija usporila”, pokazuje studija.

Od koronavirusa preminuo bivši predsjednik Olympique Marseilla

8:30 – Bivši predsjednik Olympique Marseillea Pape Diouf preminuo je u 68. godini od koronavirusa u Senegalu, objavio je francuski prvoligaš u utorak.

Slovenska vlada želi vojsci dati ovlasti u graničnom pojasu s Hrvatskom

8:28 – Slovenska vlada u utorak kasno navečer donijela je prijedlog odluke po kojoj bi se vojsci dale posebne ovlasti u 5-kilometarskom pojasu od granice s Hrvatskom, te ga uputila u parlament koji će o tome glasovati u četvrtak. “Sigurnosna situacija koja je posljedica zaoštrenih sanitarnih prilika uslijed epidemije Covida-19 zahtijeva da pripadnici vojske surađuju s policijom u široj zaštiti i učinkovitoj kontroli vanjske granice Schengena”, navela je slovenska vlada u priopćenju za javnost. Kako se tumači u izjavi, tako će se aktivirati članak 37a zakona o obrani, rješenje prihvaćeno u vrijeme velike migracijske krize 2015. za slučaj da se migracijska kriza ponovi, te ako aktivaciju vojske podrži dvije trećine zastupnika u parlamentu.

Predloženo djelovanje pripadnika vojske na granici trajalo bi tri mjeseca, a o tome bi se svaka dva tjedna izvješćivao parlament. Nakon što je ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs nedavno prvi iznio prijedlog o aktivaciji vojske i njenom slanju na granicu s Hrvatskom zbog navodno povećanih migracijskih kretanja balkanskom rutom, oporbene stranke najavile su da novi prijedlog neće podržati. Tvrde da situacija s migracijama nije toliko eskalirala a policiji koja ima više posla u vrijeme epidemije logičnije je pomoći dodatnom aktivacijom njenog pričuvnog sastava. Parlament će o prijedlogu glasati na sjednici koja počinje u četvrtak, kada kao glavnu točku dnevnog reda ima tzv. “megazakon” za koronakrizu, odnosno pomoć gospodarstvu i građanima u vrijeme epidemije.

Talijanski grad pošteđen zaraze

8:08 – I dok u Italiji broj mrtvih od posljedica koronavirusa i dalje raste, jedan tamošnji gradić broji svoje sretne zvijezde jer dosad nema nijednog zaraženog. Ferrera Erbognone ima oko 1100 stanovnika i nalazi se u Lombardiji, epicentru talijanske krize izazvane koronavirusom.

Španjolka u dobi od 110 godina prkosi koronavirusu

8:06 – Luisa Vázquez de Silva, rođena prije 110 godina u gradiću Pontevedra na sjeveru Španjolske, preživjela je “španjolsku gripu” i građanski rat, a sada je uvjerena kako će nadživjeti i koronavirus. Poznata pod nadimkom Lulú, ta živahna starica sanja o ukidanja restrikcija pod kojim se već tri tjedna nalazi 47 milijuna stanovnika Španjolske zatvorenih u svojim stanovima. Jedva čeka trenutak da protegne noge na sunčanim ulicama jer, kaže, stiže proljeće.

Neke države regije uvode nedemokratske metode

8:03 – Države se ratu protiv koronavirusa za koji se terapija i cjepivo tek traže koriste raznim mjerama, a nekima od njih u hrvatskom susjedstvu čini se da su sva sredstva dopuštena pa iz arsenala izvlače metode koje mirišu na diktaturu i prošla vremena. Većina zemalja u svijetu donijela je neki oblik zabrane kretanja stanovništvu i kampanjama “ostani doma” ili “budi odgovoran” potiče ljude da ne šire virus, no neke zemlje uvode izvanredno stanje, policijski sat ili donose zakon kojim ozbiljno narušavaju demokratska postignuća na što je u utorak upozorila Europska komisija. Više pročitajte OVDJE.

Trump: Slijede dva teška tjedna, moguće više od 100.000 umrlih

7:35 Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegovi vodeći zdravstveni savjetnici pozvali su u utorak Amerikance da slijede stroge mjere socijalnog distanciranja uoči “dva teška tjedna” u kojima bi u SAD-u od koronavirusa moglo umrijeti više od 100.000 ljudi. “Apsolutno je ključno za američki narod da slijedi smjernice idućih 30 dana. To je pitanje života i smrti”, kazao je Trump na konferencije za novinare u Bijeloj kući. Istaknuo je da će iduća dva tjedna biti “vrlo, vrlo bolna”. “Želimo da se Amerikanci pripreme za teške dane koji nam predstoje”, rekao je Trump, predviđajući nakon toga „svjetlost na kraju tunela“.

Deborah Birx, koordinatorica za koronavirus Bijele kuće, prikazala je grafikone s podacima i modelima, koji pokazuju da bi u iduća dva tjedna broj umrlih od virusa mogao skočiti na 100.000 do 240.000. Trump je kazao da je, prema modelu, moglo umrijeti i 2,2 milijuna ljudi da nisu uloženi napori za suzbijanje virusa. Te je projekcije naveo i u nedjelju kada je najavio da planira produljiti stroge mjere protiv širenja virusa, a ne inzistirati na prvotnim planovima o ponovnom pokretanju gospodarstva do Uskrsa 12. travnja. “Ne postoji čarobni štapić. Ne postoji čarobno cjepivo ili terapija. Samo ponašanje: svako se naše ponašanje pretvara u nešto što mijenja tijek ove virusne pandemije u idućih 30 dana”, kazala je Birx, procjenjujući da će vrhunac po broju umrlih od virusa uslijediti u iduća dva tjedna.

Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti, koji je ranije kazao da bi od pandemije virusa moglo u SAD-u umrijeti između 100.000 i 200.000 ljudi, kazao je da se ulažu svi napori kako bi se te brojke smanjile. U SAD-u je dosad zaraženo oko 184.000 ljudi, od kojih je više od 3.700 umrlo. Više od 30 država naredilo je građanima da ostanu kod kuće kako bi se suzbilo širenje virusa, što je paraliziralo mnoge dijelove gospodarsva i ostavilo milijune ljudi bez posla i plaća.

Španjolska: Bez izbacivanja na ulicu, isključenja vode i struje

7:29 Nakon što je u ponedjeljak dodatno pritegnula paralizirano gospodarstvo, zabranivši sve poslove u zemlji osim onih nužnih, španjolska lijeva vlada je u utorak usvojila paket mjera za pomoć najugroženijim radnicima. Stotine kompanija su zbog obustave proizvodnje i zatvorenih lokala najavile masovna privremena otpuštanja, što je brojne stanovnike dovelo u situaciju da ne mogu plaćati najamninu stana te račune za struju i vodu. Vlada je priopćila kako idućih šest mjeseci oni koji su zbog izvanrednog stanja u zemlji ostali bez posla neće smjeti biti izbačeni iz stana, a ugovori o najmu, koji su pred istjecanjem, bit će produženi za dodatnih šest mjeseci.

Ugroženim najmoprimcima će vlada ponuditi namjenske mikro-kredite s nula posto kamate i bez provizije kako bi mogli otplaćivati najam. Taj kredit će morati vratiti u idućih šest godina, a moguća je odgoda i na deset godina. “Ranjivost je sada široko rasprostranjena”, rekao je potpredsjednik vlade Pablo Iglesias, vođa lijeve formacije Unidas Podemos.”Ovu pomoć moći će koristiti oni koji su privremeno otpušteni, kojima je smanjeno radno vrijeme, a proporcionalno i plaća, kojima su pali prihodi…”, rekao je na konferenciji za medije u Madridu.

Komunalne kompanije neće smjeti isključivati ljudima vodu i struju zbog neplaćenih računa dok traje izvanredno stanje proglašeno 14. ožujka, a koje bi moglo biti produženo i nakon 11. travnja, do kada je zasad na snazi. Najavljena je i financijska pomoć kućnim pomoćnicama i privremeno zaposlenim osobama koje su pogođene vladinim mjerama usmjerenim na suzbijanje koronavirusa. Samozaposlenim osobama bit će produžen rok za uplatu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a također će biti produženi rokovi za otplatu stambenih kredita. “Naša obveza je da nikoga ne napustimo“, rekla je ministrica financija María Jesús Montero. Navedene mjere bi resorni ministri trebali detaljnije predstaviti u srijedu.

Španjolska vlada je u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa zatvorila 47 milijuna stanovnika u stanove i kuće te im je dopušteno izlaziti jedino u bolnice, trgovine s hranom, ljekarne, banke, benzinske postaje, te kako bi prošetali psa. Na posao odlaze samo oni u neophodnim zanimanjima, poput proizvodnje i distribucije hrane. Pokušaj rješavanja zdravstvene krize gura zemlju u sve dublju gospodarsku krizu nakon što se bila oporavila od one iz 2008. do 2014. godine. Vlada je prije dva tjedna već najavila 200 milijardi eura vrijedan financijski paket pomoći posrnulim kompanijama i radnicima. U njemu se nalaze državna jamstva, krediti i subvencije. Također je usvojila zakon kojim može uložiti veto na trajna otpuštanja radnika u privatnom sektoru, čime je ostavila poslodavcima mogućnost samo privremenog otpuštanja tijekom kojeg će otpušteni radnici dobivati naknadu sa zavoda za zapošljavanje. “Nove mjere su samo nadopuna svemu onome što smo usvojili proteklih tjedana”, rekla je ministrica Montero.

Španjolska je s 8.189 preminulih od koronavirusa druga zemlja u svijetu nakon Italije po broju žrtava, dok je s 94.417 zaraženih osoba treća po broju oboljelih nakon SAD-a i Italije. Upravljanje sadašnjom situacijom veliki je test za koalicijsku vladu Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) i manjeg parntera Unidas Podemosa. Vlast su preuzeli u siječnju, što je prva koalicijska vlada u Španjolskoj u posljednjih 80 godina. Desna oporba je dosad podržala sve vladine mjere od izbijanja koronavirusa, no njene kritike postaju sve glasnije.

Šef UN-a tvdi da je Covid-19 najgora svjetska kriza od 1945

7:26 Pandemija Covida-19 najteža je svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata, izjavio je u utorak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i dodao da strahuje od još više sukoba u svijetu. Na pitanje zašto misli da se radi o najgoroj svjetskoj krizi od osnivanja UN-a prije 75 godina, odgovorio je da se radi o kombinaciji bolesti koja prijeti svima i njezina učinka na gospodarstvo.

“Opasnost sve veće nestabilnosti, povećanog nasilja čini ovu krizu najvećim izazovom od Drugog svjetskog rata”, rekao je Guterres. “To je kriza koja zahtijeva jači i učinkovitiji odgovor koji je moguć samo uz solidarnosti i udruživanje svih, uz odstajanje od političkih igara i uz puno razmijevanje da je čovječanstvo na kocki. Daleko smo od globanog sustava koji bi pomogao zemljama u razvoju u eliminiranju bolesti. Napredujemo polako u dobrom smjeru, ali trebamo se ubrzati i činiti više ako želimo pobijediti bolest i podržati ugrožene “, naglasio je.

UN je osnovao novu zakladu za zemlje u razvoju nakon što je prošlog tjedna uputio poziv na donacije za siromašne i zemlje u sukobu. “Osim tradicionanih pomoći bogatih zemalja siromašnima, moramo pronaći inovativne finacijske instrumente koji će omogućiti da se osposobe zemlje u razvoju za odgovor na krizu”, precizirao je Guterres. “Jer bi se pandemija mogla vratiti kao bumerang bogatim zemljama iz siromašnih, posebno preko Afrike”, upozorava Guterres strahujući da bi Covid-19 milijune ljudi mogao stajati života.