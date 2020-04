U HRVATSKOJ ZARAŽENO 867 OSOBA: Ministar Božinović: ‘Suočili smo se s ekstremnom situacijom’

Pandemija Covida-19 najteža je svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata, izjavio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, a predsjednik SAD-a Donald Trump i njegovi vodeći zdravstveni savjetnici pozvali su Amerikance da slijede stroge mjere socijalnog distanciranja uoči “dva teška tjedna” u kojima bi u SAD-u od koronavirusa moglo umrijeti više od 100.000 ljudi

U Hrvatskoj je prema zadnjim službenim podacima potvrđeno 867 osoba zaraženih koronavirusom, 67 je izliječenih, a šest osoba je umrlo.

Jučer je potvrđeno 77 novih slučajeva, a testirano je više od 7.000 ljudi.

Na respiratoru su 32 osobe

U svijetu je zaražena 802.941 osoba, izliječeno je 172.319, a preminule su 39.022 osobe

Crveni križ pokreće aplikaciju za ‘digitalno rukovanje’

9:09 – U Austriji, Crveni križ pokreće aplikaciju za pametne telefone pod nazivom “Stopp Corona”, koja korisnicima pomaže da vode anonimni digitalni dnevnik ljudi s kojima su imali kontakt. Gerry Foitik, iz upravnog odbora austrijskog Crvenog križa, kaže da aplikacija ima cilj smanjiti pritisak na medicinske usluge te da korisnicima omogućava digitalno rukovanje, javlja BBC. “Kad god imate bliski kontakt, možete to snimiti ručno i anonimno, tako da ako se zarazite koronavirusom, možete anonimno obavijestiti sve svoje kontakte u posljednjih 48 sati, a oni se mogu samoizolirati kako bi poremetili lanac infekcije.”

Božinović: ‘Suočili smo se s ekstremnom situacijom’

8:55 – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je jutros u HRT-ovoj emisiji “A sada vlada” gdje je rekao kako broj slučajeva zaraze raste i da nije eksponencijalan, no da se ne smijemo opustiti. “Stručnjaci kažu da bismo 5 do 7 dana trebali imati silazni trend oboljelih kako bismo mogli govoriti da su mjere doprle do najvećeg broja ljudi. Promišljamo o tome gdje se treba nešto popustiti, ali još nismo u toj fazi”, rekao je Božinović. “Danas će se održati prezentacija nove e-propusnice koja će povezati institucije koje su relevantne za izdavanje epropusnica. Kako bi se u svakom trenutku znalo kome se izdalo i kako osobe u samoizolaciji ne bi putovale Hrvatskom i širile zarazu. Suočili smo se s ekstremnom situacijom, mjere sigurno nisu nikome drage. Postoji velik dio svih naših građana koji omgu i trebaju i ostati doma, a to ne rade čime ugrožavaju i ove koji nam trebaju, tu mislim prvenstveno na zdravstvene radnike, ali i na druge službe koje nam trebaju kako bismo imali s jedne strane osnovnu zaštitu.”

Komentirao je i slovensku vojsku na granicama kojoj slovenska namjerava dati posebne ovlasti kod granice s Hrvatskom. “Mogli bi satima komentirati odluke tuđih vlada, Svak donosi svoje odluke na temelju struke. Što se tiče migracija, one su stvarno minorne, jer s jedne strane i zapadne zemlje više nisu tako atraktivne migrantima, sve granice su više ili manje zatvorene. Zemlje u kojima i ima migranata nemaju više toliko slobodnog kretanja. Sva ova ograničenja kretanja se odnose i na krijumčare i sve one koji su pomagali migrantima u prelascima, oni su također u ovom trenu spriječeni raditi svoj posao. Mi smo ih dosta i uhvatili, a sad je to i iluzorno zbog zabrana u svim zemljama”, rekao je te pozvao da bez obzira na lijepe dane i blagdane ostanimo doma.

“Potres je bio prošlu nedjelju, desetak dana je prošlo, ja ću biti zadovoljan ako se i sljedećih dana pokaže taj podatak o manjem broju zaraza u Zagrebu utemeljenim. Ljudi su izašli van, to je potpuno ljudska situacija u nenormalnoj situaciji. Naravno ostavio nam je potres dosta toga s čim se sad moramo nositi. Jedan dio ljudi je iselio.. Ova situacija s epidemijom je sve oko potresa dodatno učinila složenim. To je dodatan izazov s kojim ćemo se morati nositi”, rekao je Božinović.

Socijalno distanciranje usporilo širenje virusa

8:39 – Samoizoliranje i socijalno distanciranje usporili su širenje koronavirusa u posljednja tri tjedna na području Seattlea, pokazala je statistička studija. Institut za modeliranje bolesti (IDM) analizirao je podatke iz američke savezne države Washington, ishodišta zaraze u SAD-u, kako bi izračunao učinak mjera ograničavanja kretanja. Washington je početkom ožujka zabranio veća okupljanja i zatvorio škole. Podaci o javnome zdravlju, uključujući pozitivne i negativne rezultate testova i smrtnost, upućuju na to da je “epidemija usporila”, pokazuje studija.

Od koronavirusa preminuo bivši predsjednik Olympique Marseilla

8:30 – Bivši predsjednik Olympique Marseillea Pape Diouf preminuo je u 68. godini od koronavirusa u Senegalu, objavio je francuski prvoligaš u utorak.

Slovenska vlada želi vojsci dati ovlasti u graničnom pojasu s Hrvatskom

8:28 – Slovenska vlada u utorak kasno navečer donijela je prijedlog odluke po kojoj bi se vojsci dale posebne ovlasti u 5-kilometarskom pojasu od granice s Hrvatskom, te ga uputila u parlament koji će o tome glasovati u četvrtak. “Sigurnosna situacija koja je posljedica zaoštrenih sanitarnih prilika uslijed epidemije Covida-19 zahtijeva da pripadnici vojske surađuju s policijom u široj zaštiti i učinkovitoj kontroli vanjske granice Schengena”, navela je slovenska vlada u priopćenju za javnost. Kako se tumači u izjavi, tako će se aktivirati članak 37a zakona o obrani, rješenje prihvaćeno u vrijeme velike migracijske krize 2015. za slučaj da se migracijska kriza ponovi, te ako aktivaciju vojske podrži dvije trećine zastupnika u parlamentu.

Predloženo djelovanje pripadnika vojske na granici trajalo bi tri mjeseca, a o tome bi se svaka dva tjedna izvješćivao parlament. Nakon što je ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs nedavno prvi iznio prijedlog o aktivaciji vojske i njenom slanju na granicu s Hrvatskom zbog navodno povećanih migracijskih kretanja balkanskom rutom, oporbene stranke najavile su da novi prijedlog neće podržati. Tvrde da situacija s migracijama nije toliko eskalirala a policiji koja ima više posla u vrijeme epidemije logičnije je pomoći dodatnom aktivacijom njenog pričuvnog sastava. Parlament će o prijedlogu glasati na sjednici koja počinje u četvrtak, kada kao glavnu točku dnevnog reda ima tzv. “megazakon” za koronakrizu, odnosno pomoć gospodarstvu i građanima u vrijeme epidemije.

Talijanski grad pošteđen zaraze

8:08 – I dok u Italiji broj mrtvih od posljedica koronavirusa i dalje raste, jedan tamošnji gradić broji svoje sretne zvijezde jer dosad nema nijednog zaraženog. Ferrera Erbognone ima oko 1100 stanovnika i nalazi se u Lombardiji, epicentru talijanske krize izazvane koronavirusom.

Španjolka u dobi od 110 godina prkosi koronavirusu

8:06 – Luisa Vázquez de Silva, rođena prije 110 godina u gradiću Pontevedra na sjeveru Španjolske, preživjela je “španjolsku gripu” i građanski rat, a sada je uvjerena kako će nadživjeti i koronavirus. Poznata pod nadimkom Lulú, ta živahna starica sanja o ukidanja restrikcija pod kojim se već tri tjedna nalazi 47 milijuna stanovnika Španjolske zatvorenih u svojim stanovima. Jedva čeka trenutak da protegne noge na sunčanim ulicama jer, kaže, stiže proljeće.

Neke države regije uvode nedemokratske metode

8:03 – Države se ratu protiv koronavirusa za koji se terapija i cjepivo tek traže koriste raznim mjerama, a nekima od njih u hrvatskom susjedstvu čini se da su sva sredstva dopuštena pa iz arsenala izvlače metode koje mirišu na diktaturu i prošla vremena. Većina zemalja u svijetu donijela je neki oblik zabrane kretanja stanovništvu i kampanjama “ostani doma” ili “budi odgovoran” potiče ljude da ne šire virus, no neke zemlje uvode izvanredno stanje, policijski sat ili donose zakon kojim ozbiljno narušavaju demokratska postignuća na što je u utorak upozorila Europska komisija. Više pročitajte OVDJE.

Trump: Slijede dva teška tjedna, moguće više od 100.000 umrlih

7:35 Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegovi vodeći zdravstveni savjetnici pozvali su u utorak Amerikance da slijede stroge mjere socijalnog distanciranja uoči “dva teška tjedna” u kojima bi u SAD-u od koronavirusa moglo umrijeti više od 100.000 ljudi. “Apsolutno je ključno za američki narod da slijedi smjernice idućih 30 dana. To je pitanje života i smrti”, kazao je Trump na konferencije za novinare u Bijeloj kući. Istaknuo je da će iduća dva tjedna biti “vrlo, vrlo bolna”. “Želimo da se Amerikanci pripreme za teške dane koji nam predstoje”, rekao je Trump, predviđajući nakon toga „svjetlost na kraju tunela“.

Deborah Birx, koordinatorica za koronavirus Bijele kuće, prikazala je grafikone s podacima i modelima, koji pokazuju da bi u iduća dva tjedna broj umrlih od virusa mogao skočiti na 100.000 do 240.000. Trump je kazao da je, prema modelu, moglo umrijeti i 2,2 milijuna ljudi da nisu uloženi napori za suzbijanje virusa. Te je projekcije naveo i u nedjelju kada je najavio da planira produljiti stroge mjere protiv širenja virusa, a ne inzistirati na prvotnim planovima o ponovnom pokretanju gospodarstva do Uskrsa 12. travnja. “Ne postoji čarobni štapić. Ne postoji čarobno cjepivo ili terapija. Samo ponašanje: svako se naše ponašanje pretvara u nešto što mijenja tijek ove virusne pandemije u idućih 30 dana”, kazala je Birx, procjenjujući da će vrhunac po broju umrlih od virusa uslijediti u iduća dva tjedna.

Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti, koji je ranije kazao da bi od pandemije virusa moglo u SAD-u umrijeti između 100.000 i 200.000 ljudi, kazao je da se ulažu svi napori kako bi se te brojke smanjile. U SAD-u je dosad zaraženo oko 184.000 ljudi, od kojih je više od 3.700 umrlo. Više od 30 država naredilo je građanima da ostanu kod kuće kako bi se suzbilo širenje virusa, što je paraliziralo mnoge dijelove gospodarsva i ostavilo milijune ljudi bez posla i plaća.

Španjolska: Bez izbacivanja na ulicu, isključenja vode i struje

7:29 Nakon što je u ponedjeljak dodatno pritegnula paralizirano gospodarstvo, zabranivši sve poslove u zemlji osim onih nužnih, španjolska lijeva vlada je u utorak usvojila paket mjera za pomoć najugroženijim radnicima. Stotine kompanija su zbog obustave proizvodnje i zatvorenih lokala najavile masovna privremena otpuštanja, što je brojne stanovnike dovelo u situaciju da ne mogu plaćati najamninu stana te račune za struju i vodu. Vlada je priopćila kako idućih šest mjeseci oni koji su zbog izvanrednog stanja u zemlji ostali bez posla neće smjeti biti izbačeni iz stana, a ugovori o najmu, koji su pred istjecanjem, bit će produženi za dodatnih šest mjeseci.

Ugroženim najmoprimcima će vlada ponuditi namjenske mikro-kredite s nula posto kamate i bez provizije kako bi mogli otplaćivati najam. Taj kredit će morati vratiti u idućih šest godina, a moguća je odgoda i na deset godina. “Ranjivost je sada široko rasprostranjena”, rekao je potpredsjednik vlade Pablo Iglesias, vođa lijeve formacije Unidas Podemos.”Ovu pomoć moći će koristiti oni koji su privremeno otpušteni, kojima je smanjeno radno vrijeme, a proporcionalno i plaća, kojima su pali prihodi…”, rekao je na konferenciji za medije u Madridu.

Komunalne kompanije neće smjeti isključivati ljudima vodu i struju zbog neplaćenih računa dok traje izvanredno stanje proglašeno 14. ožujka, a koje bi moglo biti produženo i nakon 11. travnja, do kada je zasad na snazi. Najavljena je i financijska pomoć kućnim pomoćnicama i privremeno zaposlenim osobama koje su pogođene vladinim mjerama usmjerenim na suzbijanje koronavirusa. Samozaposlenim osobama bit će produžen rok za uplatu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a također će biti produženi rokovi za otplatu stambenih kredita. “Naša obveza je da nikoga ne napustimo“, rekla je ministrica financija María Jesús Montero. Navedene mjere bi resorni ministri trebali detaljnije predstaviti u srijedu.

Španjolska vlada je u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa zatvorila 47 milijuna stanovnika u stanove i kuće te im je dopušteno izlaziti jedino u bolnice, trgovine s hranom, ljekarne, banke, benzinske postaje, te kako bi prošetali psa. Na posao odlaze samo oni u neophodnim zanimanjima, poput proizvodnje i distribucije hrane. Pokušaj rješavanja zdravstvene krize gura zemlju u sve dublju gospodarsku krizu nakon što se bila oporavila od one iz 2008. do 2014. godine. Vlada je prije dva tjedna već najavila 200 milijardi eura vrijedan financijski paket pomoći posrnulim kompanijama i radnicima. U njemu se nalaze državna jamstva, krediti i subvencije. Također je usvojila zakon kojim može uložiti veto na trajna otpuštanja radnika u privatnom sektoru, čime je ostavila poslodavcima mogućnost samo privremenog otpuštanja tijekom kojeg će otpušteni radnici dobivati naknadu sa zavoda za zapošljavanje. “Nove mjere su samo nadopuna svemu onome što smo usvojili proteklih tjedana”, rekla je ministrica Montero.

Španjolska je s 8.189 preminulih od koronavirusa druga zemlja u svijetu nakon Italije po broju žrtava, dok je s 94.417 zaraženih osoba treća po broju oboljelih nakon SAD-a i Italije. Upravljanje sadašnjom situacijom veliki je test za koalicijsku vladu Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) i manjeg parntera Unidas Podemosa. Vlast su preuzeli u siječnju, što je prva koalicijska vlada u Španjolskoj u posljednjih 80 godina. Desna oporba je dosad podržala sve vladine mjere od izbijanja koronavirusa, no njene kritike postaju sve glasnije.

Šef UN-a tvdi da je Covid-19 najgora svjetska kriza od 1945

7:26 Pandemija Covida-19 najteža je svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata, izjavio je u utorak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i dodao da strahuje od još više sukoba u svijetu. Na pitanje zašto misli da se radi o najgoroj svjetskoj krizi od osnivanja UN-a prije 75 godina, odgovorio je da se radi o kombinaciji bolesti koja prijeti svima i njezina učinka na gospodarstvo.

“Opasnost sve veće nestabilnosti, povećanog nasilja čini ovu krizu najvećim izazovom od Drugog svjetskog rata”, rekao je Guterres. “To je kriza koja zahtijeva jači i učinkovitiji odgovor koji je moguć samo uz solidarnosti i udruživanje svih, uz odstajanje od političkih igara i uz puno razmijevanje da je čovječanstvo na kocki. Daleko smo od globanog sustava koji bi pomogao zemljama u razvoju u eliminiranju bolesti. Napredujemo polako u dobrom smjeru, ali trebamo se ubrzati i činiti više ako želimo pobijediti bolest i podržati ugrožene “, naglasio je.

UN je osnovao novu zakladu za zemlje u razvoju nakon što je prošlog tjedna uputio poziv na donacije za siromašne i zemlje u sukobu. “Osim tradicionanih pomoći bogatih zemalja siromašnima, moramo pronaći inovativne finacijske instrumente koji će omogućiti da se osposobe zemlje u razvoju za odgovor na krizu”, precizirao je Guterres. “Jer bi se pandemija mogla vratiti kao bumerang bogatim zemljama iz siromašnih, posebno preko Afrike”, upozorava Guterres strahujući da bi Covid-19 milijune ljudi mogao stajati života.