U sustavu zdravstvene zaštite djece jer nedostaje čak 88 pedijatara, a iz godine u godinu situacija je sve kritičnija, javlja RTL Danas.

Pedijatrijska ordinacija u Mokošici zjapi prazna. Liječnica je otišla u mirovinu pa je svakog dana mijenja druga, a dogodi se da nema nikoga .Ravnatelj dubrovačkog Doma zdravlja kaže da nude smještaj i bonus na plaću, ali interesa nema.

"Raspisujemo natječaj svakih 15 dana i nitko se ne javlja. Nadam se da će naš specijalizant koji je pri kraju doći preuzeti Mokošicu, a to je za jedno 5-6 mjeseci", rekao je Branko Bazdan, ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik.

Trenutačno nedostaje 88 pedijatara, a za pet godina moglo bi ih nedostajati još toliko jer njih 89-ero starije je od 60 te bi trebali bi u mirovinu.

Mirjana Kolarek Karakaš, predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju ističe: "Ako je 89 pedijatara starije od 60 godina to znači da bi već sada trebalo biti i toliko specijalizanata. Ima ih samo 67. Specijalizacija traje 5 godina, dakle trebalo bi ih biti 89".

Puno pacijenata

Liječnici koji su trebali otići u mirovinu to nisu učinili jer ih nema tko zamijeniti. Jedna od njih je i Ilonka Artuković, pedijatrica koja će zasigurno još raditi godinu dana.

"To sam zatražila. A dalje od toga nisam sigurna jer to je strašan pritisak", govori.

Brine se o tisuću malih pacijenata, a broj bi kaže trebao biti manji. "850 pacijenata do 7 godina je maksimum koji bi trebala imati jedna pedijatrijska ordinacija. Djeca bi trebala biti što duže kod pedijatra, čak do 18 godine, ali ne možemo, premalo nas je i zato djecu zadržavamo uglavnom do 7. godine, osim one djece koja imaju posebne potrebe, kronične bolesti, njih zadržimo duže", istaknula je.

Najviše djece na jednog liječnika imaju Brodsko-posavska, Međimurska i Splitsko-dalmatinska županija.