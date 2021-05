U HRVATSKOJ 116 NOVIH SLUČAJEVA: Preminulo 30 osoba, u bolnici 1662 ljudi

U posljednja 24 sata zabilježeno je 116 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5293

Dosad je 1.041.215 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 308 232 primilo obje doze

U samoizolaciji je trenutno 19.085 osoba

Do danas je ukupno zabilježeno 350.506 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7738 preminulo

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

U Osječko-baranjskoj županiji 12 novozaraženih

12:00 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 111 uzoraka od kojih je 12 bilo pozitivno na koronavirus. Pet novopozitivnih osoba ima prebivalište na području grada Osijeka, zatim 2 na području Belog Manastira, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Belišća, Čepina, Čeminca i Podgorača.

Na bolničkom liječenju nalazi se 111 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 82 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 18 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 29 pacijenta s tim oboljenjem. Preminulo je šest osoba koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 55 do 89 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 823 osobe.

Četiri nova slučaja u PGŽ

11:40 – Tijekom jučerašnjeg dana u Primorsko-goranskoj županiji testirane su 203 osobe, od kojih je samo četvero bilo Covid pozitivno. Ozdravilo je 125 osoba pa je broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području PGŽ pao ispod 1000 i iznosi 978.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a Rijeka broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je danas 78, jednako kao i jučer, a na respiratoru su 3 pacijenta. Tijekom jučerašnjeg dana nije bilo preminulih osoba.

Karlovačka županija: 5 novih, jedna osoba preminula

11:35 U Karlovačkoj je županiji pet novih slučajeva covida-19, te je jedna osoba umrla, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite. Od novooboljelih osoba tri su iz Karlovca i po jedna iz Ogulina i Tounja.

Na bolničkom liječenju su 64 osobe, od kojih je na respiratoru sedam pacijenata. Na covid odjelu karlovačke bolnice umrla je 80-godišnjakinja. Prema izvješću Policijske uprave karlovačke, u samoizolaciji je 244 osoba.

U Gradu Zagrebu 44 nova slučaja

11:34 – Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 44, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 65.298, što je 237 osoba više, nego jučer. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obavljeno je 670 testiranja na SARS-CoV-2 i 42 nalaza su bila pozitivna. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 122 novooboljele osobe, a mjera samoizolacije izrečena je za 305 osoba.

Međimurska županija: tri novozaražena

11:20 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađena su 3 uzorka, od toga su svi negativni. Brzim antigenskim testiranjem utvrđena su 3 pozitivna slučaja. U protekla 24 sata oporavilo se 49 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 343. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 72 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitaliziran je 1 pacijent, otpuštena su 3 pacijenta, dok su 3 pacijenta na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

116 novozaraženih, na respiratoru 173 pacijenta

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji jedan novozaraženi

11:10 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, utvrđen brzim antigenskim testom, a oporavilo se 17 osoba, izvijestio je u ponedjeljak županijski stožer civilne zaštite. Zaražena osoba je muškarac iz Smokvice, dok je od 17 oporavljenih njih devet iz Dubrovnika, po dvije osobe iz Metkovića, Ploča i Župe dubrovačke te po jedna iz Kule Norinske i Slivnog.

U posljednja 24 sata obrađeno je 110 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 70.386. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirane su 24 osobe pozitivne na koronavirus. Tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i svi su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 391 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je pet kršenja te mjere, sve na granici, što je 724 od početka pandemije.

Bez novih slučajeva u Ličko-senjskoj županiji

10:50 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba od COVID-19, 4 osobe su izliječene. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 26 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 42 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivne su 174 mjere samoizolacije.

Virovitičko-podravska županija: 8 novih

10:30 – Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testirano je 45 uzoraka i utvrđeno osam slučaja zaraze koronavirusom, izvijestio je u ponedjeljak Županijski stožer Civilne zaštite. Po dvoje pozitivnih je iz Virovitice i Suhopolja, jedan je u Gradini, a za troje nema podataka odakle dolaze. U Općoj bolnici Virovitica na liječenju je 43 oboljelih, a jedna je osoba s područja Virovitičko-podravske županije na respiratoru u osječkom KBC-u.

U Koprivničko-križevačkoj jedan novozaraženi

10:20 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon preostalih pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 140 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 35 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 39 osoba.

Prema neslužbenim podacima manje od 120 novozaraženih

10:15 – Kako neslužbeno doznaje N1, u protekla 24 sata testirano je nešto više od 2300 uzoraka, a pozitivnih je manje od 120.

Na dan 16. svibnja cijepljeno je oko 2500 ljudi. U Zagrebu se uopće nije cijepilo. Danas Velesajam radi samo popodne, a planiraju cijepiti oko 2200 ljudi, uz još 1200 ljudi na tri punkta.

Zagrebačka županija: 21 novi

10:00 Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije oboljela je 21 osoba (gradovi – 4 Samobor, 1 Sveta Nedelja, 3 Zaprešić, 5 Velika Gorica, 2 Dugo Selo, 4 Sveti Ivan Zelina, općine – 1 Bistra, 1 Dubrava), a ozdravilo je 146 osoba.

Kontrolu covid-statusa propisat će Stožer bez izmjene zakona

9:45 Za dva tjedna planira se popuštanje mjera, otvaranje restorana i klubova, ukidanje zabrane koncerata i svadbi, ali samo za goste sa zelenim digitalnim potvrdama, piše u ponedjeljak Jutarnji list, navodeći da će kontrolu covid-statusa propisati Stožer odlukom, bez izmjene zakona. Još dva tjedna dijele nas od datuma kada će digitalna zelena potvrda biti glavni uvjet ne samo za prelazak granice nego i za ulazak na koncerte, u zatvorene dijelove restorana, klubove, ali i na događaje na otvorenom, gdje se predviđa veći broj posjetitelja.

To će moći samo oni koji su primili drugu dozu prije najmanje 14 dana, oni koji su preboljeli covid unatrag šest mjeseci i osobe s negativnim testom na covid, navodi dnevnik. No, to postavlja pitanje može li takvu odluku o ograničenju prava dobrom dijelu građana donijeti Nacionalni stožer običnom odlukom ili je nužno mijenjati zakonske propise.

Kako Jutarnji list doznaje od izvora iz HZJZ-a, ne planira se nikakva izmjena regulative, nego se smatra da je dovoljno da Stožer donese odluku kao i u prijašnjim slučajevima ograničenja, pogotovo zato što se slične odluke donose i u drugim zemljama članicama EU. Najvažnije je da pružimo sigurnost našim građanima i gostima koji će dolaziti na ljetovanje. Dakle, ako imate gosta koji ima uvjet digitalne zelene potvrde, on odlazi u neki hotel ili drugi smještaj, ali želi i neku razonodu, večeru ili odlazak na koncert. On želi biti siguran, a mi mu to želimo omogućiti, pojašnjava sugovornik Jutarnjeg lista. Implementacija zelenih digitalnih putovnica i u druge segmente života osim prelaska granice otvara pitanje mogu li i poslodavci, osobito u osjetljivim djelatnostima kao što su, primjerice, socijalna skrb i zdravstvo, ali i turizam, od svojih zaposlenika zahtijevati zelenu digitalnu potvrdu te njome primjerice, uvjetovati nova zapošljavanja, donosi Jutarnji list.

Broj zaraženih u Indiji u opadanju

9:40 Indija je u ponedjeljak zabilježila daljnje opadanje novih slučajeva koronavirusa, iako je dnevni broj umrlih iznad 4000, a stručnjaci su upozorili da brojke vjerojatno nisu pouzdane zbog manjka testiranja u ruralnim područjima, gdje se virus širi brzo. Već mjesecima, nijedan dio svijeta nije pogođen pandemijom kao Indija, dok je nova varijantna virusa pronađena ondje potaknula porast broja zaraženih koji je dnevno rastao za više od 400.000 slučajeva.

Čak i nakon opadanja u posljednjih nekoliko dana, stručnjaci su rekli da nije sigurno da je broj zaraženih došao do vrhunca, s time da raste uznemirenost kod kuće i u inozemstvu zbog nove, zaraznije varijante virusa B.1.617. “Još uvijek ima dijelova zemlje koji nisu iskusili vrhunac te su još uvijek u usponu”, rekla je glavna znanstvenica Svjetske zdravstvene organizacije, Soumya Swaminathan.

Swaminathan je ukazala na zabrinjavajuće visoku nacionalnu stopu udjela pozitivnih, na oko 20 posto provedenih testiranja, kao znak da najgore još može doći. “Testiranje je još uvijek neadekvatno u velikom broju saveznih država. A kad vidite udio pozitivnih u udjelu testiranih, očigledno je da ne testiramo dovoljno. Tako da krajnji brojevi ne znače ništa kad se uzmu sami za sebe; moraju se iščitavati unutar konteksta koliko je testiranja napravljeno, a koliki je udio pozitivnih.”

Počevši opadati prošli tjedan, s novim dnevnim brojem zaraženih od 281.386, prema podacima ministarstva zdravstva u ponedjeljak, radi se o padu ispod 300.000 prvi put od 21. travnja. Umrlo je 4106 osoba. Prema trenutnoj putanji, u nekoliko sljedećih dana bi ukupan broj zaraženih otkad je epidemija pogodila Indiju mogao preći 25 milijuna. Ukupan broj zabilježenih smrti iznosi 274.390. Bolnice su morale odbijati pacijente dok se mrtvačnice i krematoriji nisu mogli nositi s nagomilanim tijelima. Fotografije i televizijske snimke pogrebnih lomača na parkiralištima i leševa na obalama Gangesa potaknuli su nezadovoljstvo vladinim nošenjem s krizom. Široko je prihvaćeno da službene brojke uvelike podcjenjuju stvarne učinke epidemije, dok neki stručnjaci govore da bi stvarne brojke zaraženih i umrlih mogle biti 10 puta veće.

Istarska županija: Nema novih, četiri osobe preminule

9:30 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 115 uzoraka briseva na COVID-19, svi su negativni. Izliječeno je 8 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1580 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 62 osobe, a od toga se 6 osoba nalazi u respiracijskom centru.

Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminule su četiri COVID-19 pozitivne osobe (1930., 1933., 1936. i 1969. godište) s pridruženim kroničnim bolestima. U Istri je do 16. svibnja 2021. godine cijepljeno 56.986 osoba, što čini 27,2% ukupnog stanovništva, odnosno 32,8% odraslog stanovništva.

Zadarska županija: 6 novih, jedna osoba preminula

9:12 – Na području Zadarske županije 6 je novooboljelih osoba od koronavirusa. Dvije novozaražene osobe izolaciju provode na području Grada Zadra te po jedna na području općina Bibinje, Jasenice, Pašman i Sv.Filip i Jakov. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 122 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 720 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 25 osoba.

Od posljedica infekcije koronavirusom u Općoj bolnici Zadar preminuo je 86-godišnji muškarac. Na svim COVID odjelima u zadarskoj Općoj bolnici hospitalizirana su 43 bolesnika od kojih je 5 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na COVID odjelu na liječenju je 12 bolesnika. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

Bjelovarsko-bilogorska županija: Nema novih

8:57– Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 35 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je njih 4 na respiratoru, a na opservaciji je 12 pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 379 osoba.

U Sisačko-moslavačkoj županiji 5 novih slučajeva

8:30 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan pet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o dvije osobe s područja grada Popovače, dvije osobe s područja grada Siska ijednoj osobi s područja grada Petrinje.

Požeško-slavonska županija: 8 novozaraženih

8:06 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 133 slučaja zaraze koronavirusom, 118 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 201 osoba, a ukupno je testirano 43660 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 23 uzorka, od kojih je 8 pozitivnih.

Više od 99% hospitaliziranih pacijenata s covidom nije cijepljeno

4:00 – Nova studija pokazala je da više od 99% pacijenata koji su hospitalizirani zbog covida-19 tijekom prva četiri mjeseca 2021. godine nisu u potpunosti cijepljeni. Klinika iz Clevelanda objavila je podatke koji pokazuju da su mRNA cjepiva kompanija Pfizer i Moderna učinkovite više od 96% u sprječavanju infekcije, prenosi N1

U razdoblju od 1. siječnja do 13. travnja ova je klinika zaprimila 4.300 osoba koje su oboljele od covida. Među njima, njih 99,75% nisu bili u potpunosti cijepljeni, što znači da nisu primili obje doze cjepiva.

Studija je također uključila i 47.000 zaposlenika ove klinike među kojima su neki primili samo jednu dozu cjepiva, neki dvije, a neki niti jednu. Njih 1.991 zarazilo se koronavirusom u nekoliko sljedećih mjeseci. Među njima je bilo čak 99,7% onih koji nisu bili cijepljeni, a samo 0,3% bilo ih je u potpunosti cijepljeno.