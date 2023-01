'Hrvatska se još uvijek ne sučava s nestašicama u onom obujmu kao druge države, zato možemo reći da je kod nas stanje bolje. Problem nestašice lijekova sad je samo osviješten, ovo je kulminacija problema politike lijekova na koji HUP već godinama upozorava', rekla je za N1 Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom HUP-a te je dodala: 'To je promašena politika, a cjenovni pritisci ne mogu dovesti do ničega drugoga osim do nestašica. U Hrvatskoj svaki treći dan nestane jedan lijek s liste, povuče se zbog neisplativosti. Dosad je povučeno 1500 lijekova. Ako ovo nije alarm, ne znam što jest'.

Ovakvo poslovanje je neodrživo

Kosanović navodi da trebamo brze reakcije kako bi se našao adekvatan odgovor.

"Njemačka je preko noći donijela zakon o generičkim lijekovima koji donosi zaokret. Hrvatska hitno mora učiniti korak koji će nivelirati cijenu lijekova i osigurati nesmetanu distribuciju. Hrvatska zahvaljujući domaćim proizvođačima lijekova ima nešto bolju sliku, problem se dijeli na lokalni i globalni dio, sve europske zemlje čine zaokret pa ga mora učiniti i Hrvatska. Svi su troškovi proizvodnje jako porasli i neodrživo je na takav način nastaviti poslovati", rekla je.

'Treba nam zaokret u zakonu o lijekovima'

Predsjednica udruge kaže kako u svijetu postoji samo jedna tvornica s aktivnom supstancom za sve proizvođače lijekova.

"Malo tržište s velikim cijenama je samo još jedan otegotni problem. Kad se natječete, bitna je veličina tržišta i cijene, a mi imamo minus u oba. Trebamo brzo napraviti zaokret u zakonu o lijekovima. Njemačka je prije dvije godine imala 12 dobavljača dječjeg paracetamopla, danas ga ima 2. Ljetos smo i mi imali problem s opskrbljivačem antibiotika, ne smije se dogoditi da ostanemo na jednom ili dva. Onda je cijela država u problemu", kazala je Milka Kosanović za N1.