NOVI PODACI STOŽERA: Danas imamo 828 slučajeva, preminulo je 15 ljudi; Na snazi su nove mjere

U posljednja 24 sata zabilježeno je 828 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10919

U Hrvatskoj je 864 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65

Danas je preminulo 15 oboljelih

U Splitu je umrla 17-godišnja maturantica

Stupile na snagu nove mjere, ograničavaju se okupljanja, zabranjuje prodaja alkohola, maske su obvezne na javnim površinama itd.

U svijetu je zaraženo 42.973.486

Oporavilo se 31.683.279, a umrlo 1.155.224

Kina testira cijeli grad Kashgar u Xinjiangu

10:29 – Kina ponovno masovno testira cijeli grad na koronavirus zbog regionalnog širenja zaraze u pokrajini Xinjiangu, prenosi BBC u ponedjeljak. U Kashgaru se testira oko 4,7 milijuna ljudi, a dosad je ondje otkriveno 138 asimptomatskih slučajeva. Kina je uglavnom uspjela smanjiti stopu zaraze, međutim i dalje ima manjih izbijanja infekcije. U Xinjiangu živi većinski muslimanska ujgurska manjina koju prema udrugama za zaštitu prava kineske vlasti progone. Škole u Kashgaru su zatvorene i stanovnici ne smiju napustiti grad ako nemaju dokaz o negativnom rezultatu testa na koronavirus. Prvi slučaj zaraze u Kashgaru bila je žena bez simptoma zaposlena u tvornici odjeće u okrugu Shufu, na periferiji. Otkriveno je da je zaražena tijekom “rutinskog testiranja”, kako ga nazivaju kineski državni mediji. Ona je prvi lokalni slučaj otkriven u kopnenoj Kini u zadnjih 10 dana.

U raširenom testiranju koje je počelo u subotu otkriveno je još 137 slučajeva. Asimptomatski slučajevi ne ulaze u službene kineske brojke od 85.810 potvrđenih slučajeva zaraze. Od posljedica covida-19 u zemlji je umrlo 4634 ljudi. Do nedjelje popodne u Kashgaru je provedeno više od 2,8 milijuna testova, a ostatak će biti dovršen u dva dana, rekle su gradske vlasti. Premda se u većini Kine život normalno nastavlja, i dalje ima manjih izbijanja zaraze zbog kojih se vlasti odlučuju na masovno testiranje. Ranije u listopadu, u gradu Qingdaou testirano je svih 9 milijuna građana. U svibnju je Kina testirala 11 milijuna stanovnika u Wuhanu, gradu gdje je identificiran prvi slučaj novog koronavirusa.

Tri nova slučaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

10:27 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom. Riječ je o dvije ženske osobe iz Dubrovnika (za jednu utvrđena ep. veza) i jednoj ženskoj osobi iz Konavala (utvrđena ep. veza). Izliječeno je 16 osoba: 13 iz Dubrovnika, dvije iz Metkovića te jedna iz Stona. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 19 osoba pozitivnih na koronavirus. U posljednja 24 sata obrađeno je 149 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 18 244 uzorka. U samoizolaciji je 812 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 89 slučajeva kršenja samoizolacije. Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

Zagrebačka županija ima 235 novozaraženih

10:26 – U Zagrebačkoj županiji potvrđeno je još 235 novih slučajeva zaraze, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Samoizolacija je propisana za četiri razreda u dvije osnovne s područja Zaprešića te po jedan razred srednje škole u Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu, Velikoj Gorici i Ivanić Gradu.

U Zadarskoj županiji je 20 novih slučajeva

10:10 – Na području Zadarske županije 20 je novooboljelih osoba od koronavirusa. Riječ je većinom o obiteljskim kontaktima sa dosad zaraženim osobama. 12 novooboljelih osoba je sa područja Grada Zadra, 2 sa područja Sukošana te po jedna sa područja Nina, Kolana, Posedarja, Sv. Filipa i Jakova, Vira i Vrsi. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 169 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 591 osoba. U Općoj bolnici u Zadru noćas je preminula starija pacijentica (rođ. 1944. god) oboljela od koronavirusa, te je deseti pacijent u Općoj bolnici Zadar koji je umro s koronavirusom od početka pandemije. U ovome trenutku na svim COVID odjelima Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 12 bolesnika od kojih je 2 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici Biograd na Moru na liječenju su 3 bolesnika oboljela od koronavirusa.

U Hrvatskoj je 828 novozaraženih

10:03 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 828 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10919. Među njima su 864 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 15 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 37208 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 452 preminule, ukupno se oporavilo 25837 osoba od toga 1038 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 26730 osoba. Do danas je ukupno testirana 449 541 osoba, od toga 3973 u posljednja 24 sata.

Bjelovarsko-bilogorska županija ima 58 novozaraženih

9:45 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 58 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najveći broj zaraženih, njih 50, s područja je grada Bjelovara. 2 novozaražene osobe s područja su općine Kapela, a po jedna novozaražena osoba s područja je općine Rovišće, grada Garešnice, općine Veliki Grđevac, općine Zrinski Topolovac, općine Nova Rača i grada Čazme. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 956 osoba.

Splitsko-dalmatinska županija ima 43 nova slučaja

9:31 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 172 obrađena testa danas su 43 novooboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih 26 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 2077 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 65 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 6 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula je ženska osoba stara 17 godina. Osoba je bila pozitivna na COVID infekciju.

Danas u 11 sati ispred glavnog ulaza u Klinički bolnički centar Split (Firule) medijima će se obratiti prof. dr. Veselin Škrabić, predstojnik Klinike za dječje bolesti i doc. dr. Branka Polić, pročelnica zavoda za intezivnu pedijatriju vezano uz smrt mlade djevojke.

Više pročitajte OVDJE.

Kolar: Krapinsko-zagorska županija ima 248 zaraženih

9:15 – Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar bio je gost Novog dana N1 televizije rekavši da ima podatke od jučer. Na području njegove županije zaraženo je 248 osoba, 1397 je u samoizolaciji, a još čekaju rezultate za 401 osobu.

WHO i Wikipedia zajedno protiv laži o covidu

9:07 – Svjetska zdravstvena organizacija udružila se s internetskom enciklopedijom Wikipedijom da bi zajedno širili pouzdane informacije o covidu-19 diljem globusa. Stotine tisuća urednika volontera koji kontinuirano ažuriraju Wikipediju imat će ubuduće pristup infografikama WHO-a, video i drugim materijalima koje će moći slobodno koristiti, objavile su UN-ova zdravstvena agencija i zaklada Wikimedia. Wikipedia je jedno od najposjećenijih internetskih mjesta kad su posrijedi informacije o zdravlju, tvrde obje organizacije. “Širok pristup provjerenim zdravstvenim informacijama ključan je za to da ljudi budu obaviješteni o pandemiji i da ostanu zdravi”, poručio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO i Wikipedia zajedno rade na suzbijanju širenja dezinformacija o covidu, potencijalno fatalnoj respiratornoj bolesti koju uzrokuje koronavirus. Wikipedia trenutačno nudi više od 5200 članaka na 175 jezika povezanih s informacijama o covidu-19. Enciklopedijom upravlja zaklada Wikimedia sa sjedištem u San Franciscu.

3 nova slučaja u Istri

8:57 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 45 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 3 novozaražene osobe s područja županije. Kod 1 osobe radi se o uvezenom slučaju (boravak u Bosni i Hercegovini). Prilikom dolaska na hitni prijem u Opću bolnicu Pula radi drugih zdravstvenih tegoba, sukladno protokolu testirana je i potvrđena kao COVID-19 pozitivna 1 osoba. Epidemiološka obrada je u tijeku za 1 osobu. Izliječeno je 11 osoba. Trenutno je 204 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 649 osoba.

25 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

8:56 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 25 novozaraženih osoba, a 25 osoba je ozdravilo. Ukupno je u Županiji danas 544 aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti. Ukupno je testirano 228 osoba.

12 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:47 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan dvanaest je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o šest osoba područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja općine Gvozd, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja općine Lekenik.

U Zagrebu preko 500 novozaraženih

8:25 – “558 je novih slučajeva dosad, pitanje je koliko je i testiranja bilo”, rekao je danas za HRT pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo grada Zagreba Vjekoslav Jeleč.

Požeško-slavonska županija ima 1 novi slučaj

8:17 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 120 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 108 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 442 osobe, a ukupno je testirano 11667 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 20 uzoraka, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Stožer Krapinsko-zagorske županije najavio konferenciju za medije

8:08 – Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije bit će održana danas, 26. listopada 2020. godine, ispred prostora Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u Zaboku s početkom u 11 sati, najavili su iz stožera.

U Victoriji, žarištu drugog vala, nema novozaraženih

7:01 – Australske zdravstvene vlasti izvijestile su da nijedan slučaj koronavirusa nije prijavljen u protekla 24 sata u državi Victoriji, na jugu, koja je ovih mjeseci bila žarište drugog epidemijskog vala na tom golemom otočnom kontinentu. Premda je zemlja bila razmjerno uspješna u suzbijanju prvog vala koronavirusa, u Melbourneu, glavnom gradu Victorije, ljetos je naglo porastao broj zaraženih zbog nemara u hotelima, gdje su povratnici iz inozemstva bili smješteni u karantenu. Nakon toga su za pet milijuna stanovnika Melbournea uvedene drastične mjere, napose policijski sat tijekom noći koji je ukinut krajem rujna, nakon gotovo dva mjeseca. Stanovnici su morali biti u kući i smjeli su se udaljiti samo pet kilometara od kuće radi stanovitog broja točno određenih aktivnosti. Neka su ograničenja ukinuta prošlog tjedna kada je stanovnicima dopušteno da mogu igrati golf i ići frizeru. No raste pritisak radi daljnjeg ukidanja restrikcija u prilikama pada broja novozaraženih. U ponedjeljak ta savezna država prvi put od početka lipnja nije prijavila nijedan slučaj zaraze. Karantena je uvedena u srpnju, kada je broj novih slučajeva bio oko 190 na dan. U kolovozu je taj broj skočio na 700. Nošenje maske je i dalje obvezno, restorani nude hranu za van, trgovine koje ne prodaju osnovne potrepštine ostaju zatvorene i zabranjen je izlazak iz Melbourna i okolice, kao i udaljavanje na više od 25 km od kuće. Australija, koja ima 25 milijuna stanovnika, prijavila je od početka pandemije oko 27.500 zaraženih i 905 umrlih od covida-19.

U Sloveniji od utorka zabrana kretanja izvan prebivališta

Jučer – Zbog velikog porasta infekcija koronavirusom Slovenija zaoštrava već postojeće mjere, pa će od utorka stupiti na snagu zabrana kretanja izvan općina prebivališta, najavio je u nedjelju navečer predsjednik vlade Janez Janša. Ograničenje kretanja na općine najprije će biti na snazi sedam dana za područje cijele države, a relaksiranje će se onda postupno uvoditi po regijama koje će prve ograničiti širenje epidemije, objavio je Janša na svom Twitter profilu. “Broj novooboljelih od covida-19 raste, zato uvodimo nove mjere iz vladina plana za kontrolu širenja epidemije”, naveo je. Janša je naglasio da zasad neće biti potrebe za smještaj oboljelih u šatore ili druge slične objekte. U Sloveniji je u subotu potvrđeno 1675 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pet je oboljelih umrlo, što je drugi najveći broj oboljelih od početka epidemije, najveći nakon rekordnih 1961 zaraza dan ranije. I dalje se povećava broj oboljelih u bolnicama, gdje je u nedjelju ležalo 508 pacijenata, od čega 71 na intenzivnim odjelima. Slovenija od početka pandemije ima ukupno nešto manje od 23.000 zaraženih, a 241 osoba je umrla. Trenutno je 625.8 zaraženih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana, što je jedan od viših brojeva u Europi.

U Hrvatskoj su stupile na snagu nove mjere

Jučer – Nacionalni stožer civilne zaštite te ekspertna skupina Kriznog stožera Ministarstva zdravstva sastali su se u nedjelju ujutro kako bi dogovorili nove epidemiološke mjere kojima će se nastojati zaustaviti bujanje zaraze u Hrvatskoj. Oko podneva članovi Stožera predstavili su novi paket mjera koji će trajati 14 dana, nakon čega će se krenuti u reviziju uspješnosti.

Od ponoći vrijedi zabrana javnih okupljanja više od 50 osoba. Na svadbama i sprovodima bit će moguće okupiti najviše 30 ljudi, dok će na ostalim okupljanjima biti dopušteno najviše 15 osoba. Slične mjere Hrvatska je imala i za vrijeme prvog vala zaraze, kada su sva okupljanja bila ograničena na 50 osoba, osim u iznimnim slučajevima kada je brojka prisutnih uzvanika smjela biti najviše 20.

Javna događanja i okupljanja po novome će trajati do najviše 22 sata, osim svadbi koje će i dalje smjeti trajati do ponoći. Događanja organizirana u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena utvrđenog odlukom Stožera, što znači također do ponoći.

Organizatori događaja s više od 30 osoba imaju obvezu dostaviti obavijest o održavanju događaja nadležnoj službi Civilne zaštite. Uz to, za sva događanja s više od 15 ljudi uvodi se i obveza vođenja pisane evidencije sudionika.

Jedna od novih mjera je i zabrana prodaje alkoholnih pića na svim prodajnim mjestima od 22 sata navečer do 6 sati ujutro. Time se nastoje spriječiti masovna okupljanja koja su proteklih dana zabilježena u većim gradovima.

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović istaknuo je kako će nošenje maski biti obvezno u svim javnim otvorenim prostorima na kojima se ne može održati minimalna socijalna distanca od jednog i pol metra, a ista obveza bit će uvedena i za groblja, zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih.