U HRVATSKOJ SE ZARAZILO I PET KUĆNIH LJUBIMACA, ALI…: ‘Kolege iz HZJZ-a su nalazile virus na mobitelima, a mi na životinjama nismo’

Koronavirusom je u Hrvatskoj dosad bilo zaraženo pet kućnih ljubimaca, ali istraživanje Veterinarskog fakulteta u Zagrebu otkrilo je da životinje ni na koji način ne mogu prenijeti zarazu na ljude

Pandemija koronavirusa ne zahvaća samo ljude, već i njihove četveronožne ljubimce. U Hrvatskoj je tako s novim koronavirusom u doticaju bilo 120 kućnih ljubimaca, od kojih je COVID-19 potvrđen kod četiri psa i jedne mačke. Otkrio je to Veterinarski fakultet svojim istraživanjem u kojem je serološki testirano 1500 životinja. Istraživanje je započelo 26. veljače, dan nakon što je zabilježen prvi slučaje zaraze čovjeka u Hrvatskoj, a važno je otkriće i to da životinje ne prenose koronavirus.

“Imali smo cijele obitelji koje su sa dokazanim slučajevima. Znači, niti na dlaci nije bilo, čak niti da pasivno prenose. Kolege iz HZJZ-a su nalazile virus i na mobitelima i na površinama, a mi na životinjama nismo”, rekao je za RTL Vladimir Stevanović, voditelj studije sa Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskoga fakulteta.

HRVATSKI ZNANSTVENICI POTVRDILI: Kućni ljubimci ne mogu prenijeti koronavirus

Psi razvijaju protutijela

Šatori su postavljeni i ispred Veterinarskog fakulteta, ali to nije zbog toga što je kod pojedinih ljubimaca otkriven virus, već zato da se njihovim pacijentima i vlasnicima olakša čekanje u hladnijim danima i držanje distance po epidemiološkim propisima.

“Psi, ustvari razvijaju vrlo slabu infekciju. Dakle ne kao mi. Mi izlučujemo velike količine virusa, a psi izlučuju male količine virusa ako uopće izlučuju virus. Dakle, oni razviju protutijela, no pitanje je da li su ikada bili mogući izvor infekcije za nekog drugog”, tvrdi Stevanović.

OD COVIDA-19 UGINUO PRVI PAS! Jedan jako čudan detalj u njegovoj smrti bit će ključan za daljnje istraživanje

Testiranje u opravdanim slučajevima

Krv, koja je potrebna za ovo serološko istraživanje, uzeta je životinjama koje su je morale dati zbog drugih pretraga. No, ako netko želi testirati svog ljubimca na koronavirus klasičnim testovima s brisom, teško će to moći zatražiti bez opravdanog razloga. “Ako je pas bolestan naravno da ćemo ga testirati i u takvim slučajevima smo i testirali psa jer, naravno, primarno je zaštiti tu životinju odnosno, pružit joj pomoć”, uvjerava mikrobiolog.

Jedan od opravdanih razloga je i to što neke države i za ljubimce traže negativan test na koronavirus prilikom prelaska granice. U tom slučaju testiranje košta 500 kuna, no to se ne može mjeriti sa spoznajom da se ljudi mogu družiti sa svojim četveronožnim prijateljima bez straha od zaraze.

ZAGREBAČKA VETERINA ODGOVARA: Mogu li se ljubimci zaraziti i prenijeti koronavirus

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.