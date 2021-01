‘U HRVATSKOJ SE SVE BRZO ZABORAVLJA’; Kosor otkriva može li župan Žinić, nakon potresa koji je razotkrio čudnu obnovu, politički opstati?

‘Premijer, kada se kreće potresom pogođenim područjem, ide u pratnji župana Ive Žinića koji mu je uvijek odmah s lijeve ili desne strane te se vidi da uživa njegovo povjerenje’, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je političku situaciju nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, a osvrnula se i na poslijeratnu obnovu na Baniji kazavši kako je zakon o toj obnovi bio donesen s dobrom namjerom.

“Mi smo u Saboru devedesetih stvarali zakonodavni okvir za obnovu područja koje je sada pogođeno potresom. Voljela bih znati što se tamo događalo, jer smo imali dobru namjeru i vjeru u bolju budućnost Hrvatske”, rekla je Kosor za televiziju N1.

‘Vidjet ćemo kako će se Žinić sada držati’

Dotakla se i odnosa vrha HDZ-a prema svojim lokalnim kadrovima.

“Premijer, kada se kreće potresom pogođenim područjem, ide u pratnji župana Ive Žinića koji mu je uvijek odmah s lijeve ili desne strane te se vidi da uživa njegovo povjerenje. No njegovo je povjerenje imao i gospodin Darko Puljašić (gradonačelnik Požege, nap.a.), pa je bio stavljen na listu iako je već tada imao podignutu optužnicu”, kazala je Kosor.

Podsjetila je i na neugodnu epizodu u kojoj se Žinić našao tijekom lockdowna. Žinić i njegov sin Darko, inače zamjenik gradonačelnika Gline i načelnik gradskog Stožera civilne zaštite, za vrijeme lockdowna bili su na zabavi na kojoj je bilo više osoba u objektu Zavičajnog kluba Marinbrod. Zabavu je rastjerala policija.

“Nelagodno se sjetiti večere za vrijeme lockdowna, koju je on pravdao nekim radovima koji su pratili tu večeru, a mi smo bili zatvoreni u domovima. U političkom se prostoru sve zaboravi u roku odmah. Važno je vidjeti kako će se Žinić držati sada i kako će građani ocijeniti da on radi svoj posao, kako se brine za njih – i to može biti presudno za njegovu ponovnu kandidaturu za poziciju župana”, rekla je Jadranka Kosor.

‘Sve ovisi o kandidatima opozicije’

Kosor smatra da su tvrdnje kao Žinić više neće dobiti Plenkovićevu podršku – medijski spinovi.

“Mislim da je to samo propitivanje javnosti”, dodala je.

Naglasila je da do izbora ima dosta vremena te da Žinić možda opet bude najbolji kandidat “jer se sve zaboravlja”.

“Možda opet bude pobjednik na lokalnim izborima. Sve je otvoreno i sve je moguće. Sve ovisi i o kandidatima opozicije. Gradonačelnica Siska jako je kritična prema Stožeru i Vladi, vidjet ćemo koliko će joj to donijeti šanse za kandidaturu za županicu. Ljudi su uglavnom zahvalni svima koji su pomogli, i Vladi – jer žele imati neku čvrstu točku u koju se mogu pouzdati. Vladina je odgovornost veća nego ikada i ne smiju ih iznevjeriti”, rekla je Kosor gostujući na N1.

