Ne cijepe se svi u Hrvatskoj jednako. Najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da, osim što imamo procijepljenost od malo iznad 45 posto odrasle populacije, postoje i velike razlike u procijepljenosti među gradovima i općinama. Dnevnik.hr je posjetio mjesta koja obaraju pozitivne i negativne rekorde procijepljenosti te prikupio različite argumente za i protiv.

Dicmo je općina s najmanje cijepljenih osoba s dvije doze - svega 10 posto. Modernim rječnikom rečeno, ondje žive antivakseri.

"Ne želim se cijepiti. Dok živim, živim", govori Ante iz Dicma te na pitanje o slaboj procijepljenosti odgovara: "Jer pravi ljudi žive. Koje cijepljenje, 'ko je to vidija? Prvo je bila španjolka, pa bila ova, pa bila ona, boginje. Nitko se nije cijepio."

Protiv boginja su se ljudi cijepili, dijelom zato i što su morali, pa su ih iskorijenili. No, oko covida su skeptični, kao i njihov načelnik oko podataka HZJZ-a. "Ja ću sazvati stožer u roku od pet dana i izvući ću sve informacije da vidimo je li se tu politizira ili su to konkretni podaci", rekao je načelnik Petar Maretić.

'I bi i ne bi'

U Zrinskom Toplovcu pored Bjelovara drže drugi neslavni rekord. Jednom dozom se ondje cijepio tek svaki sedmi stanovnik. "I cijepili bi se i ne bi. S jedne strane bojimo se covida, a s druge strane bojimo se malo i tog cjepiva", rekla je Katarina iz Zrinskog Topolovca.

U takvoj dvojbi nije čudno što se oko cijepljenja vode i bračne trzavice. "Ja sam sa svojom ženom imao puno problema dok se ona odlučila cijepiti'. Uz nagovaranje, muke dovoljno. Ona je mislila kak' će se za mene kovanice lijepiti, žlice, vilice, gluposti", rekao je Branko iz Zrinskog Topolovca.

Drugi vjeruju da su dovoljno zdravi. "Ja svaki dan idem u županiju i na sud i pred one kamere. Svuda piše da sam u redu. Nemam nikad povišenu temperaturu", objasnio je Ivan.

Odgovorni Saljani

Dobar dio Hrvatske je i dalje ispod državnog prosjeka. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je procijepljeno svega 32 posto odraslog stanovništva. Rekorder je Primorsko-goranska županija, koja u stopu prati državni prosjek od 45 posto. No, ima i boljih. Recimo, Općina Sali, gdje je cijepljeno 64 posto stanovnika.

"Shvatili smo da se moramo baviti turizmom, pristupili smo ozbiljno i to je to", rekao je Lovro iz općine Sali. Ondje su dolazili cjepitelji iz Zadra, a tijekom zime su bili u karanteni. Kažu da je to sve utjecalo na odluku da jesen dočekaju s kolektivnim imunitetom.