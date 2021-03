STOŽER OBJAVIO REZULTATE ISTRAŽIVANJA O CIJEPLJENJU: ‘Oni koji su preboljeli zarazu, najvjerojatnije neće trebati drugu dozu’

U Hrvatskoj su danas zabilježena 94 nova slučaja zaraze koronavirusom, što daje ukupno 3743 aktivna slučaja; 19 osoba je preminulo, a od početka pandemije umrlo je 5609 osoba

Danas su zabilježena 94 nova slučaja zaraze, a broj aktivnih slučajeva je 3743

Preminulo je 19 osoba, a ukupan broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom iznosi 5609

Na respiratoru se nalaze 74 pacijenta, s tim da je njih 767 na bolničkom liječenju

Istraživanje u Hrvatskoj otkrilo višestruko povećanje antitijela nakon primanja druge doze cjepiva

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

11:06 – U protekla 24 sata zabilježena su 94 nova slučajeva, ukupan broj slučajeva je 246.608. Testirano je 1.387.946 osoba, a u protekla 24 sata 2178 je testiranih. Postotak testiranih je bio 4,3 posto. U bolnicama je 805 osoba, a 74 pacijenta su na respiratoru. U zadnja 24h zaprimljena su 72 pacijenta, a otpušteno je 16 osoba. Preminulo je 19 osoba, a ukupno 5609. prosječna dob preminulih je 74,5 godine, najmlađa osoba je imala 45 godina. U samoizolaciji je 14.162 osobe. Zaključno s 6. ožujka cijepljeno je 199.468 osoba. S jednom je dozom cijepljeno 136.905, a 62.593 osobe su primile obje doze.

U ovom je tjednu registrirano 16 posto više zaraženih nego u proteklom tjednu, 14-dnevna incidencija u državi je 161, najvišu ima Dubrovačko-neretvanska, a najnižu Istarska. U EU je Hrvatske 6. Stopa smrtnosti je 1377,5, čime smo 18. u EU. Udio pozitivnih slučajeva na ukupnom broju testiranih je 4,3 u zadnjih 7 dana smo imali 7,4 posto, a u 14 dana 8,1 posto. HALMED je zaprimio 1471 prijavu na sumnju za nuspojave cjepiva, pojasnio je Krunoslav Capak.

Punktovi za masovno cijepljenje pokazatelj su kako bi to trebalo izgledati na kraju druge i početkom treće faze cijepljenja. Ona su odskočna daska za to da povećamo obuhvat cijepljenih na 70 posto. Trenutne brojke ukazuju na spremnost svih dionika, visoki interes građana i maksimalnu iskorištenost doza. Pozivni centar je zabilježio 4371 poziv, a stranica cijepise.hr ima 54.008 prijava. Svojom odgovornošću se moramo boriti protiv porasta zaraze. Cijepljenje je važan element, ali nas neće osloboditi širenja virusa i nije mjerilo za opuštanje. Niakko ne smije značiti da je popuštanje mjera korak unazad. Moramo ih poštovati da bismo mogli održati ovako dobre brojke, naglasio je ministar zdravstva Vili Beroš. Više od 76 posto zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi čine žene, a 86 posto u osnovnoj skrbi su žene, naglasio je ministar povodom Dana žena.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”, Alemka Markotić predstavila je najnovije istraživanje kojemm je cijepljeno 426 zaposlenika Klinike, a kod 8 zaposlenika su se razvile alergijske reakcije, pa nisu dobili drugu dozu. Prvi serološki testovi, odnosno određivanje antitijela na SARS-Cov-2 su napravljeni tri tjedna nakon primitka prve doze, a drugi testovi su napravljeni nakon 4 tjedna od druge doze. Među ispitanicima je bio 321 zdravstveni djelatnik i 112 djelatnika u zdravstvu. Postoji mogućnost razlučiti tko je prebolio koronavirus i tko je primio cjepivo. Izabran je test antitijela koji ima mogućnost detekcije primanja antitijela na šiljak virusa. Uzimana je krv i serum, a pozitivnim smo smatrali rezultat iznad 50 jedinica po mililitru. Kod 5 djelatnika je bilo iso 50 jedinica. Ostali su imali od 300 do 20.000 jedinica imunoglobulina G. Nakon druge doze su svi odreagirali. Nakon prve doze bilo srednja je vrijednost 855, a nakon druge doze iznad 6000. Maksimalne vrijednosti su iznad 40.000 nakon prve i 73.000 nakon druge doze. Žene su nakon obje doze nešto bolje odgovorile na cjepivo, s tim da je nakon druge doze vrijednost statistički značajna. Postoji negativna korelacija s količinom antitijela i dobi, ali to je za očekivati jer sa starenjem imunološki sustav slabije reagira. Ostali djelatnici u zdrasvtstvu su nešto slabije odgovorili, a to bi moglo značiti da su zdravstveni djelatnici bili tiho prokuženi. Nakon druge doze njihovi su se rezultati izjednačili. Gledali smo i djelatnike Intenzivne u odnosu na ostale, ali srećom nije se pokazala razlika u odgovoru nakon oba cijepljenja. Isto smo gledali i kod djelatnika u centralnoj prijemnoj ambulanti i tu isto nije bilo razlika.

Do 5. ožujka je bilo 69 djelatnika u izolaciji i 33 oboljelih prije cijepljenja, a troje je bilo u izolaciji nakon cijepljenja. Nitko nije obolio nakon cijepljenja. Nema razlika između onih koji jesu ili nisu bili u izolaciji, jer se nisu ni razboljeli. Oni djelatnici koji su preboljeli covid već nakon prve doze su imali značajnu razinu antitjjela, a ona se nije povećala nakon drugog cijepljenja. Oni koji nisu preboljeli su imali niži titar ali su dostigli brojke ostalih. Možemo zaključiti da je kod oboljelih dovoljno dati jednu dozu cjepiva. Većina naših ispitanika preboljela je zarazu u listupadu, studenom ili prosincu, ali su ima visoki i stabilni titar, koji je bio značajno viši od onih koji su se cijepili, a nisu preboljeli zarazu.

Ukratko, svi djelatnici su imali značajno viši titar mjesec dana nakon druge doze u odnosu na prvu dozu, žene su bolje reagirala, postoji blaga negativna korelacija s dobi. Nakon druge doze imamo značajni porast antitijela, nijedan djelatnik nije obolio nakon cijepljenja i nema razlike s obzirom na radno mjesto. Oni koji su preboljeli zarazu imaju najviši titar i najvjerojanije neće trebati drugu dozu. Studija se nastavlja, a EMA je zatražila da podijelimo s njima informacije, jer su im zanimljive pri praćenju cjepiva, pojasnila je Markotić.

U ovom istraživanju se vidi da nema velikog rasapa u različitosti odogovra antitijela. još se to treba pratiti koje su to vrijednosti da bismo mogli reći kada je zaštita dobra ili nešto slabija. Dodatno planiramo testirati sve uzorke neutralizirajućim testom, kako bismo utvrdili stvarnu razinu antitijela, rekla je Markotić, a Capak je dodao da će ti rezultati značiti određene izmjene u borbi protiv koronavirusa. Ponovio je da su oni koji su preboljeli zarazu već dobili cjepivo prirodnim putem te da je moguće da će se tražiti da oni koji su preboljeli zarazu ne trebaju drugu dozu.

Ono što smo najavljivali da će karantena biti 14 dana, to nismo napravili, pa je ostalo 10 dana, jer smo na radnoj skupini utvrdili da je dovoljno prihvatljiv rizik za one koji su oboljeli uobičajenim sojem, a 14 dana je za one koji su preboljeli novi soj. Sada smo uveli da osobe koje su potpuno cijepljene ne moraju ići u karantenu ak su u kontaktu sa zaraženom osobom. Imamo plan isporuke cjepiva, koji se svako malo mijenja, ali u zadnjih 2 tjedna je situacija stabilna. One količine koje su najavljene bi trebali dobiti. Povećana nam je isporuka u drugom tjednu ožujka, ukupno 62.400 doza. Što se tiče J&J registracija se očekuje u četvrtom ili petom tjednu ožujka, s time da je rečeno da isporuka ne može početi prije početka travnja. Ne znamo kojom će brzinom to cjepivo dolaziti, naručili smo 900.000 doza, rekao je Capak.

Mi smo imali nekoliko slučajeva smrti nakon cijepjenja, ali Povjerenstvo je odlučilo da smrt nije posljedica cijepljenja i to je bilo s više vrsta cjepiva. Što se tiče težine nuspojava, nisu povezane s reakcijom organizma, već čovjek individualno reagira na dozu, ali nema korelacije nuspojava s uzimanjem cjepiva, rekao je Capak, a Markotić je dodala kako se radi o negativnim reakcijama, koje neće utjecati na reakciju organizma, odnosno rast titra antitijela.

Zasad nijedna zemlja EU nije uvela dozvolu prelaska granice na temelju cijepljenja. Postoje bilateralni dogovori zemalja EU s trećim zemljama. Imamo i mi takve dogovore i na tome se intenzivno radi. Sredinom prvog mjeseca donesen je dokument o tome što je to certifikat o cijepljenju, što treba imati i čemu služi te je definirano da se on koristi samo u medicinske svrhe. Intenzivno se razgovoara o korištenju certifikata o preboljeljenju i cijepljenju i za putovanja. Sada su pitanja što je s onima koji nisu cijepljenji, što je s trajanjem imnuiteta, što je s cjepivima neregistriranima u EU i što je s onima koji su cijepljeni i koliko zaraze šire. Brojna su pitanja na koja trebamo odgovor, dodao je Capak.

Božinović je istaknuo kako će se i istraživanja poput ovoga na “Franu Mihaljeviću” biti uzeta u obzir te da se ide prema tome da certifikat cijepljenja bude jednak. Ide se i prema tome da piše da je osoba dovršila cijepljenje čak i ako je cijepljenja jednom nakon preboljene zaraze. Svaki dan nešto novo doznamo, i imat ćemo svoju politiku vezanu za prijelaz granica, ako se ne bi postigao dogovor na razini EU i ako se ne bi mogao početi primjenjivati prije početka turističke sezone.

Neka cjepiva slabije štite protiv novih sojeva, britanskog, brazilskog i južnoafričkom. Kakve će biti reakcije s drugim varijantama treba vidjeti. Češki i njujorški soj zasad nisu zabrinjavajuće varijante i u velikoj mjeri cjepiva štite od novih varijanti. Ne znamo koliko traje imnuitet i kako će se reagirati na nove varijante, ali moguće je da će nam trebati nove varijante cjepiva. Proizvodnja cjepiva protiv novih varijanti bit će lakše, jer već postoji metodologija i tehnologija, a nadamo se i da će odobravanje biti lakše, naglasio je Capak.

Ovo su preliminarni rezultati i ima još stvari koje će se pratiti. Mi smo sad pokazali da su oni koji su preboljeli prije tri mjeseca stabilni i planiramo pratiti kroz godinu dana. Takvih istraživanja bit će još, ali ovo je specifično jer se radi o bolnici, dodala je Markotić.

Međimurska županija: 3 novozaraženih, 1 preminula osoba

11:01 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata, na 20 testiranih osoba nema pozitivnih slučajeva na virus COVID 19. Iz drugih županija javljeno je o 3 pozitivna slučaja osoba s prebivalištem/boravištem na području Međimurske županije. U protekla 24 sata oporavilo se 15 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 134. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 42 870 uzoraka.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirana su 32 pacijenta pozitivna na virus COVID 19, od toga je 6 pacijenata hospitalizirano unutar 24 sata, 1 pacijent je otpušten te nema pacijenata na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata preminula je jedna osoba, ženska osoba stara 86 godina s dodatnim kroničnim bolestima.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas u Međimurskoj županiji ukupno bilježimo 11 840 oboljelih COVID 19 osoba, a ukupno se oporavilo 11 458 osoba.

Zagrebačka županija: 9 novozaraženih

10:50 – Na području Zagrebačke županije devet je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 26 osoba, izvijestili su u ponedjeljak iz te županije. Po dvoje novooboljelih imaju Velika Gorica i Bistra, a po jedan Samobor, Sveta Nedelja, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina i općina Luka.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo na području Zagrebačke županije od početka pandemije evidentirano je 20.136 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 19.755 osoba, a 73 osobe su umrle. Trenutno je aktivno 308 slučajeva. Samoizolacija je propisana učenicima dva razreda.

Neslužbeno imamo manje od 100 novozaraženih

10:48 – Index neslužbeno doznaje kako danas imamo manje od 100 novih slučajeva na 2200 testiranih; Čeka se konferencija za medije na kojoj će Stožer iznijeti najnovije informacije.

Osječko-baranjska županija: 4 novozaraženih

10:46 – Županijski Stožer civilne zaštite upravo je održao konferenciju za medije na kojoj je iznio najnovije podatke o pandemiji koronavirusa u Osječko-baranjskoj županiji. U protekla 24 sata testirano je 127 uzoraka od kojih je njih 4 bilo pozitivno na koronavirus. Dvoje iz Osijeka, a po jedno u Valpovo i Viljevu.

U KBC-u Osijek hospitalizirano je 51 osoba od čega je njih 12 na respiratorima. U OŽB Našice hospitalizirano je 13 osoba. U samoizolaciji je 948 osoba.

Ličko-senjska županija: 2 novozaraženih

10:43 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 2 su novooboljele osobe od COVID-19, 17 osoba je izliječeno. Po jedna oboljela osoba je s područja Otočca i Novalje. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 20 osoba. U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 12 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 313 mjera samoizolacije. Provjerom utvrđeno jedno kršenje izrečenih mjera.

Istraživanje: Statini smanjuju smrtnost od covida

10:29 – Stotine milijuna ljudi u svijetu koriste statine, lijekove kojima se smanjuje razina kolesterola u krvi i sprečava rizik od razvoja bolesti srca. Nova američka studija je pokazala da upravo statini, ‘lijekovi protiv masnoća’, smanjuju i smrtnost od covida-19, prenosi portal Medical News Today. Uz svoju osnovnu namjenu, statini imaju i jak protuupalni, antikoagulantni i antiviralni učinak, a sve to može pridonijeti smanjenju komplikacija vezanih uz tešku kliničku sliku covida.

Zato i ne čudi da je skupina američkih znanstvenika, među kojima su bili i kardiolozi koji su brinuli za oboljele od covida, istražila kakav je učinak statina na tu bolest. Usporedili su ishod liječenja 1296 pacijenata koji su hospitalizirani zbog covida. Polovica ih je redovito koristila statine prije zaraze, a polovica nije. Nakon što su pacijente uparili tako da su isključili demografske razlike i ostale faktore rizika, ustanovili su da je upotreba statina među ispitanicima smanjila smrtnost za 50 posto mjesec dana od hospitalizacije.

To je najveća dosad provedena studija takve vrste, no nije jedina. Istraživanje provedeno prošle godine u Singapuru pokazalo je da je manja vjerojatnost da će osobe koje koriste statine završiti na odjelu intenzivne njege zbog covida od onih koji ih ne uzimaju kao uobičajenu terapiju. U američkoj studiji je ustanovljeno i da se pacijenti koji koriste statine brže oporavljaju od covida.

Znanstvenici misle da bi to moglo biti zato što statini, osim što smanjuju upale i rizike od pojave ugrušaka, uklanjaju kolesterol iz vanjskih ovojnica stanice. Receptori na koje se veže SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje covid, nalaze se upravo u dijelu stanične membrane u kojoj se taloži kolesterol. Ako ga nema, virus ne može prodrijeti u stanicu, pokazali su rezultati studije.

Znanstvenici svoja saznanja sada moraju potvrditi većim i detaljnijim kliničkim istraživanjem. “Ako klinička istraživanja potvrde rezultate, statini bi se mogli pokazati jeftinom i učinkovitom terapijskom strategijom u borbi protiv covida”, rekao je glavni autor studije, dr. Mahesh V. Madhavan, kardiolog iz Medicinskog centra Irving pri njujorškom sveučilištu Columbia.

Primorsko-goranska županija: 8 novozaraženih

10:27 – Primorsko-goranska županija ima 8 novooboljelih i 58 ozdravljenih osoba. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području je u padu za 51 osobu na današnjih 547 aktivnih slučajeva. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana u hitnoći laboratorijski obrađeno 74 uzoraka, što čini udio oboljelih u ukupnom broju zaraženih od 10.8%.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je povećan za 3 osobe u odnosu na jučer te se na bolničkom liječenju nalazi 48 osoba, od toga je na respiratoru 5 pacijenata.

Virovitičko-podravska županija: 4 novozaraženih; 2 preminulih

10:25 – U posljednja 24 sata, od 99 testiranih u Virovitičko-podravskoj županiji zabilježene su četiri novozaražene osobe pozitivne na virus SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je osam COVID pozitivnih pacijenata. U Općoj bolnici Virovitica preminule su dvije osobe, muškarac 1939., i žena, 1975. godište.

Dubrovačko-neretvanska županija: 6 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:24 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je šest novih slučajeva zaraze koronavirusom (dva utvrđena brzim antigenskim testom). Radi se o četiri osobe iz Dubrovnika te po jednoj iz Korčule i Metkovića. Ukupno su zaražene četiri muške i dvije ženske osobe, a dvije ih ima utvrđenu epidemiološku vezu. Preminula je jedna ženska osoba iz Dubrovnika (rođ. 1946.)

Izliječeno je 47 osoba: 17 iz Dubrovnika, 15 iz Konavala, 14 iz Župe dubrovačke te jedna osoba iz Ploča. U posljednja 24 sata obrađena su 42 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 46 995 uzoraka. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 640 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega na širem području Dubrovnika njih 583 (Dubrovnik 257, Konave 167, Župa dubrovačka 137, Dubrovačko primorje 14 te Ston osam slučajeva).

Prvu dozu cjepiva primilo je 6372 žitelja Dubrovačko-neretvanske županije. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 59 osoba pozitivnih na koronavirus. Šest pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, svi na invanzivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1160 osoba.

Počelo testiranje cjepiva na djeci

9:40 – Protiv koronavirusa općenito se ne cijepe mlađi od 16 godina, trudnice, te se ne preporučuje začeće 2-3 mjeseca nakon cijepljenja. Međutim, specijalistica pulmologije, doktorica Elisabeth Leko Mohr, koja danas živi u Beču gdje ima privatnu ordinaciju, rekla je za Novi list da se “Imunitet krda” može postići samo ako se cijepe i djeca i mladi do 16 godina.

“Djecu, odnosno mlađe od 16 godina ne mogu cijepiti jer u toj dobnoj skupini nisu vođene studije, odnosno provedena testiranja. Cjepivo Pfizer-BioNTech je odobreno od 16, a Moderna i AstraZeneca od 18 godina. Teži oblici kovida su opisani i kod djece, multisistemski inflamatorni sindrom, MIS-C, kao i stanje nakon COVID-19. ‘Imunitet krda’ može se postići samo ako se djeca i mladi do 16 godina cijepe.

U tijeku je testiranje, studija o cijepljenju u dobi između 12 i 16 godina tvrtke Pfizer-BioNTech. Moderna je isto počela testiranje u dobi između 12 i 16 godina, dok AstraZeneca planira testiranje u dobi od 6 do 18 godina. Iako nema dokaza o negativnom utjecaju cjepiva na nerođenu djecu, trudnice se ne trebaju cijepiti, dok ne bude više saznanja o cjepivima. Ako se žena cijepi ne znajući da je trudna, ne preporučuje se prekid trudnoće. Cijepljenje za vrijeme dojenja je moguće. Iako nema dovoljno podataka preporučuje se začeti tek dva mjeseca nakon druge doze cjepiva”, objasnila je Leko Mohr.

Više doznajte OVDJE.

Koprivničko-križevačka županija: Nema novozaraženih

9:36 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije nema novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 34 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 11 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi devet osoba.

Istarska županija: 1 novozaražena osoba

9:35 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 55 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđena je 1 novozaražena osoba, bliski kontakt već poznate pozitivne osobe. Izliječene su 4 osobe. Trenutno je 37 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 790 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 27 osoba.

Inače, prema podacima Stožera civilne zaštite Istarske županije, u U Istri je do sada cijepljeno 11.807 osoba, od toga 3.516 osoba s dvije doze cjepiva. Iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije tijekom tjedna na cjepne punktove bit će dostavljeno novih 3.470 doza cjepiva.

“Situaciju i dalje držimo pod kontrolom, i nadam se da će se ovaj dobar trend nastaviti. Od iznimne je važnosti za nas da je njemački Institut za zdravstvo skinuo s liste rizičnih područja, a sukladno tome i njemačko ministarstvo vanjskih poslova je ukinulo negativno upozorenje za putovanja u Istri. Ovo je sigurno jedna dobra vijest u ovom razdoblju pripreme glavne turističke sezone i početka predsezone”, poručio je načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac pozvavši i dalje građane na oprez i pridržavanje epidemioloških mjera.

Nakon što su prije nekoliko dana jedan pacijent i četvero djelatnika, medicinskih sestara i tehničara, na odjelu neurologije pulske Opće bolnice zaraženi koronavirusom, a 14 medicinskih sestara završilo u desetodnevnoj samoizolaciji, ravnateljica bolnice potvrdila je za Hinu kako je stanje u toj ustanovi pod kontrolom te kako je u međuvremenu pozitivna još jedna zdravstvena djelatnica, instrumentarka koja međutim nije zaražena u bolnici.

Dalai Lama se cijepio AstraZenecom

9:13 – Dalai Lama u subotu je primio prvu dozu cjepiva AstraZenece u bolnici u indijskom gradu Dharamsali, koji je već više od 50 godina sjedište tibetanske vlade u egzilu. Pozvao je ljude da se cijepe. Nakon što se cijepio u video poruci je istaknuo da se nada da će svojim primjerom ohrabraiti ljude na cijepljenje. Dalai Lama ima 85 godina.

Gomilanje cjepiva moglo bi ‘otegnuti’ pandemiju za još 7 godina

9:11 – Svi silno želimo da pandemija koronavirusa što prije završi, no to se neće dogoditi još mnogo godina ako najbogatije države ne podijele svoje količine cjepiva s ostatkom svijeta, složni su zdravstveni stručnjaci. Po podacima Ujedinjenih naroda, do sredine veljače ove godine cjepivo je primio 191 milijun stanovnika svijeta, no više od tri četvrtine otpada na stanovnike samo 10 zemalja. Nasuprot tomu, u istome razdoblju, u otprilike 130 država svijeta u kojima sveukupno žive oko dvije i pol milijarde ljudi nije cijepljen nitko – niti jedna jedina osoba, piše portal ScienceAlert.

Stručnjak za javno zdravstvo i profesor na Sveučilištu Duke, Gavin Yarney još je jedan u nizu zabrinutih znanstvenika i medicinskih radnika koji pozivaju bogate države da prestanu ‘gomilati’ cjepivo protiv covida-19 samo za svoje građane. U nedavnom komentaru objavljenom u prestižnom časopisu ‘Nature’, Yamey je upotrijebio primjer teorije igara da bi pojasnio zbog čega je ‘nacionalizam cjepiva’ u konačnici sebičan i samoporažavajuć. Yamey smatra da bi se pandemija, nastave li najbogatije zemlje svijeta gomilati cjepivo, mogla otegnuti na još sedam godina.

“U globalnom zdravstvu postoji mantra po kojoj izbijanje pandemije bilo gdje u svijetu može rezultirati njezinim izbijanjem posvuda. Zbog toga nam je svima u interesu da, kao međunarodna zajednica počnemo dijeliti doze svima jer ćemo samo tako zajamčiti globalnu opskrbu cjepivom”, rekao je Yarney za Nature.

Postoje razni načini kojima se može zajamčiti jednak pristup cjepivima protiv covida-19 svima u svijetu i pritom ulagati i ostvariti profit. Primjerice, sklapanje sporazuma između proizvođača i bogatih država moglo bi pridonijeti širenju globalne opskrbe i omogućiti proizvodnju cjepiva drugdje u svijetu. “Kao nacije, mi smo poput brodova u oceanu. Naime, zajedno se uzdižemo i padamo”, kaže Yarney.

Novi program globalnog pristupa covid-19 cjepivima, Covax, smatra dobrim primjerom koji nas sve može održati na površini u vremenima bez presedana. Covax program Svjetske zdravstvene organizacije glavni je plan za cijepljenje ljudi u siromašnim i zemljama sa srednjim prihodima širom svijeta. Cilj mu je da se do kraja 2021. isporuči najmanje dvije milijarde doza kako bi se pokrilo 20 posto najugroženijih u 91 zemlji svijeta, uglavnom u Africi, Aziji i Latinskoj Americi.

Dosad se Covaxu pridružilo oko 190 država, no na kraju su brojne bogate države cjepivo kupile izravno od dobavljača, a ne putem bazena kupaca, što znači da je 16 posto svjetske populacije kupilo više od polovice svih dostupnih doza. Sporazum između ministarstva zdravstva i socijalnih usluga Sjedinjenih Država (HHS) i Pfizer/BioNtecha, primjerice, zamišljen je u korist SAD-a i Pfizera, “ali nikoga drugog”, upozorio je američki znanstvenik.

Ovakav pristup, koji Yarney i njegovi kolege nazivaju “prvo meni”, glavna je prijetnja postizanju kolektivnog imuniteta na globalnoj razini. Na taj se način mnogi ljudi u startu osuđuju na smrt i bolest, jednostavno zbog mjesta gdje su rođeni, a istodobno se virusu pruža prilika da mutira do te mjere da više neće reagirati na dostupna cjepiva.

“Nema načina kojim bi se bogatije zemlje mogle spriječiti u ovakvom ponašanju, no Covax bi mogao utjecati na način na koji se sklapaju poslovi, tako da od njih koristi imaju i siromašnije države i da prestane “grabež”, smatraju Yarney i njegovi kolege koji su svoje stavove objavili u časopisu BMJ Global Health.

Britanski znanstvenik smatra da bi bogatije države trebale što prije podijeliti cjepivo sa siromašnijim. Na svakih devet doza koje daju svojim građanima, predlaže ustupanje jedne doze Covaxu. Priznaje da to bez sumnje nije najbolja solucija, no smatra da je takav potez dobar “u sklopu onoga što je trenutačno moguće napraviti” te bi mogao zaustaviti pojavu budućih varijanti koronavirusa i širenje pandemije.

Takav bi pristup istodobno mogao svijetu uštedjeti puno novca. Nedavno je istraživanje pokazalo da bi, ako se stanovnici siromašnih država ne cijepe kroz nekoliko godina, globalno gospodarstvo moglo izgubiti čak 9 bilijuna američkih dolara zbog poremećaja u globalnim lancima opskrbe, a bogate bi nacije snosile polovinu tog troška.

Uspostavljanje temeljnih zdravstvenih sustava koji rezultiraju poboljšanjem globalne opskrbe cjepivom, utječu na kvalitetnije usklađivanje lanca opskrbe i artikuliraju vodeća načela, tako da korist koju bi trebali imati svi građani svijeta nije samo ispravna stvar u etičkom ili ekonomskom smislu, već je i najbolji način da se konačno suzbije širanje pandemije posvuda u svijetu, zaključio je Yarney.

Istraživanje: Nošenje zaštitne maske ne ometa normalno disanje

9:08 – Istraživači su ustanovili da nošenje zaštitne maske, bilo da je u pitanju kirurška ili platnena maska, ne ometa normalno disanje. Studija je obuhvatila 50 ispitanika kod kojih su istraživači mjerili brzinu otkucaja srca i razinu kisika prilikom raznih aktivnosti, poput brzog hodanja bez i s maskom. Prosječna dob sudionika bila je oko 33 godine, a 32 % sudionika imalo je neke zdravstvene probleme poput astme.

Niti jedan sudionik nije imao nisku razinu kisika ili visoku razinu ugljičnog dioksida u krvi dok je nosio masku niti tijekom mirovanja niti tijekom vježbanja, pokazala je studija, prenosi News medical. Prema glavnom autoru studije, Stevenu L. Sheinu, za odraslu populaciju rizik od značajnih oscilacija u razini kisika ili ugljičnog dioksida dok nose masku gotovo je nepostojeći.

“Znamo da maske za lice pomažu u sprečavanju širenja covida-19, ali znamo i da su neki ljudi zabrinuti zbog nelagode ili otežanog disanja dok ih nose. Nadamo se da će ovi nalazi uvjeriti ljude da njihovo tijelo može primati normalne razine kisika i izbacivati ugljični dioksid i dok nose maske”, kazao je Shein.

Karantena proširena na 14 dana

9:05 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je prošli tjedan da će se karantena za oboljele od korone i kontakte vratiti na 14 dana. “Mi ćemo karantenu vratiti na 14 dana. Ona je bila spuštena na 10 dana, to je napravljeno uglavnom radi bržeg povratka zdravstvenih djelatnika. Sad ćemo to vratiti jer je većina zdravstvenih djelatnika cijepljena. Imamo manje oboljelih, ali ne znamo koliko je britanskog soja u populaciji”, rekao je Capak.

HZJZ je objavio nova pravila o testiranju i karanteni, iz kojih je vidljivo kako se karantena produžuje na 14 dana za kontakte osoba oboljelih od novih sojeva koronavirusa. Izmjene navodimo u nastavku:

cijepljenje protiv COVID-19 se smatra, kao i preboljenje, važećim razlogom za izuzeće od karantene i testiranje nakon bliskog kontakta s oboljelim;

preporučljivo je testiranje bliskih kontakata ako su dio kolektiva ili rade s izrazito vulnerabilnim skupinama;

s obzirom na povećane kapacitete testiranja i sniženu incidenciju bolesti, nema potrebe navoditi prioritete za testiranje kod simptomatskih osoba.

Cijeli dokument pročitajte OVDJE.

U kafiće i restorane u Izraelu samo sa zelenom putovnicom

9:01 – U nedjelju su u Izraelu otvoreni restorani i kafići, kao i neke druge djelatnosti, što je prvo veće otvaranje od prvog lockdowna u državi koji je počeo prije godinu dana. Prvi put nakon nekoliko mjeseci otvoreni su restorani, u kojima će unutra moći sjediti samo ovi koji imaju “zelenu putovnicu” odnosno svi cijepljeni iznad 16 godina.

U Izraelu je dosad 55 posto stanovništva cijepljeno jednom dozom Pfizera, a 41 posto s dvije doze. Tako je Izrael praktički u ovom trenutku “međunarodni laboratorij”, koji bi trebao dati najbolje rezultate o učinkovitosti Pfizerovog cjepiva.

Otvaraju se koncertne dvorane i stadioni na kojima će biti dozvoljeno okupljanje do 1500 ljudi, ali također samo onih sa zelenom putovnicom. Također će se popustiti mjere na granicama, radi kojih je na tisuće Izrealaca prisilno ostalo izvan domovine.

Zadarska županija: 14 novozaraženih

8:59 – Na području Zadarske županije 14 je novozaraženih osoba koronavirusom. 7 novooboljelih osoba izolaciju provode na području Zadra te po jedna na području Biograda, Bibinja, Galovca, Polače, Poličnika, Privlake i Vira. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 129 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1056 stanovnika, a od bolesti se oporavilo još 111 osoba.

U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 30 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju su 2 osobe oboljele od koronaviriusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Sindikalisti traže prioritetno cijepljenje školskog osoblja

8:45 – Pandemijska situacija u školama prati opću sliku u Hrvatskoj – 432 učenika i 138 djelatnika. U samoizolaciji su 3224 učenika te 165 djelatnika, rekao je Državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak u emisiji U mreži Prvog.

“Preko 75 posto škola je na A modelu, licem u lice. Po C modelu je ispod tri posto, u srednjim školama se pojavljuje A i C model u raznim kombinacijama – oko 18 posto”, dodao je Paljak.

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan rekla je da je posebno zabrinjavajuće da se u nekim školama simptomi zanemaruju te da se učenici nakon što nekoliko dana ostanu kod kuće vraćaju na nastavu.

“Ne provodi se dovoljno testiranja. Ne možemo govoriti o realnoj situaciji. Ono što je jako uznemirilo zaposlenike u školama je sustavno kršenje mjera, nejednaki kriteriji i ne pružanje dobrog primjera svim učenicima. Dok oni ne mogu ništa, ne idu ne ekskurzije, mjere krše oni koji bi trebali davati primjer. Mi tražimo što hitnije prioritetno cijepljenje, nikakva prisila”, rekla je Tuškan dodajući da je interes velik.

Bjelovarsko-bilogorska županija: Nema novozaraženih

8:31 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 9 pacijenata zaraženih koronavirusom. Nema pacijenata na respiratoru. Trinaest pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 181 osoba.

Sisačko-moslavačka županija: Nema novozaraženih

8:28 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata nije potvrđen niti jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je u ponedjeljak županijski Stožer civilne zaštite. U izvješću je opetovano upućen apel stanovnicima županije kako se samo pridržavanjem epidemioloških mjera Nacionalnog i županijskog Stožera može spriječiti daljnje širenje zaraze.

Von der Leyen: ‘Od travnja u EU 100 milijuna doza cjepiva na mjesec’

8:27 – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen očekuje od travnja 100 milijuna doza cjepiva na mjesec, piše u ponedjeljak njemački tisak. “Od travnja nadalje, količine bi mogle biti ponovno udvostručene prema planovima proizvođača, ali i zato što bi druga cjepiva mogla biti odobrena”, rekla je za njemački list Stuttgarter Zeitung i Stuttgarter Nachrichten u komentarima u koje je novinska agencija dpa imala uvid.

Von der Leyen očekuje “prosječno oko 100 milijuna doza na mjesec u drugom tromjesečju, ukupno 300 milijuna doza do kraja lipnja”. Prema pisanju lista, to bi značilo nekih 20 milijuna doza na mjesec za Njemačku, a za što će biti potrebno znatno povećati kapacitete cijepljenja.

Otkako je cijepljenje počelo krajem prosinca, oko 7,3 milijuna doza cjepiva određeno je Njemačkoj, prema podacima Instituta Robert Koch Institute (RKI) od petka. Od 5 milijuna cijepljenih samo je polovica dobila drugu dozu u Njemačkoj. Za sada su u Europskoj uniji odobrena cjepiva samo tri proizvođača: Pfizer/BioNTecha, Moderne te AstraZenece. U četvrtak se očekuje da Europska agencija za lijekove (EMA) preporuči odobrenje za cjepivo američkog proizvođača Johnson&Johnson.

U Hrvatskoj je do 4. ožujka, prema riječima premijera Andreja Plenkovića, utrošeno preko 242 tisuće doza cjepiva, od čega je 121 tisuća ljudi je primila jednu dozu, a 60 tisuća obje. Odobrenje cjepiva J&J bi prema njegovim riječima bilo dodatnih 900 tisuća doza za Hrvatsku koja je ranije naručila 5,6 milijuna doza.

EMA: ‘Ne odobravajte Sputnik V po državama Europske unije’

7:42 – Europska agencija za lijekove EMA apelirala je na članice Europske unije da ne odobravaju nacionalno rusko cjepivo Sputnik V dok EMA ne do kraja ne odradi sve kontrole. Naime, kako navodi direktorica Christa Wirthumer-Hoche, EMA je tek u fazi kontrole podataka koje im je Rusija poslala.

“Dok ne pregledamo kompletnu dokumentaciju o Sputniku, ne savjetujem odobravanje cjepiva po državama, jer znamo vrlo malo o cjepivu”, navela je Hoche, te dodala da će 11. ožujka EMA održati poseban sastanak oko cjepiva Johnson & Johnson i istaknula da očekuje brzo odobrenje tog cjepiva i njegovu skorašnju distribuciju u EU.

Sputnik V u EU je dosad odobren u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj.

Požeško-slavonska županija: 1 novozaražena osoba

7:32 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 54 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 44 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 200 osoba, a ukupno je testirano 31195 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 8 uzoraka, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Deset milijuna djece moglo bi stupiti u brak u uvjetima pandemije

7:20 – U uvjetima pandemije koronavirusa deset milijuna djece moglo bi do 2030. stupiti u brak, upozorio je UNICEF u ponedjeljak, a još sto milijuna djevojčica moglo bi biti prisiljeno na brak do kraja desetljeća. Brakovi djevojčica mlađih od 18 godina posljedica su više čimbenika povezanih s krizom covida-19, ponajprije zatvaranja škola, pogoršanja gospodarskih uvjeta, poremećaja u javnim uslugama i smrti roditelja, upozorava UN-ov fond za djecu.

“Covid-19 je pogoršao ionako tešku situaciju za milijune djevojčica”, rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore, u priopćenju objavljenom u ponedjeljak. “Ali, mi možemo i moramo stati u kraj maloljetničkim brakovima”.

Pandemija tako prijeti da će zaustaviti napredak ostvaren u proteklom desetljeću u kojemu je stopa vjenčanja malodobnih djevojčica pala s 25 na 20 posto, što znači da 25 milijuna takvih brakova nije sklopljeno. “Moramo odmah poduzeti korake kako bi se umanjile posljedice (pandemije) za djevojčice i za njihove obitelji”, istaknula je Fore. “Ponovnim otvaranjem škola, osiguranjem pristupa socijalnoj skrbi i uslugama te primjenom zakona i primjerene politike, možemo pomoći da im se ne uništi djetinjstvo”.

UNICEF-ovi podatci pokazuju da je 650 milijuna djevojčica u svijetu stupilo u brak prije navršene 18. godine. Polovina takvih brakova sklopljena je u Bangladešu, Brazilu, Etiopiji, Indiji i u Nigeriji. Stopa vjenčanja malodobnih djevojčica u Nigeru je 76 posto, a u Demokratskoj Republici Kongu 68 posto, navodi UNICEF za prošlu godinu. Stopa vjenčanja malodobnih dječaka šest puta je manja nego kod djevojčica.

U Grčkoj buru pokrenula policijska intervencija zbog nepoštovanja mjera

7:10 – Sukobi policije i građana izbili su u nedjelju u predgrađu Atene nakon grube intervencije redarstvenika koji su provjeravali poštuju li građani epidemiološke mjere, što je potaknulo val nezadovoljstva u zemlji. Policija je suzavcem rastjerala gotovo 500 ljudi koji su se u nedjelju predvečer okupili na trgu Nea Smyrni, u južnom predgrađu grčkoga glavnog grada, kako bi prosvjedovali protiv izgreda koji se dogodio u nedjelju nešto ranije.

Na videosnimkama načinjenim poslijepodne na istom mjestu, vidi se kako policajac nemilosrdno mlati palicom mladića. Čuje se kako mladić jauče od boli dok se prolaznici zgražaju nad postupanjem policije.

Policija je pak priopćila da je tijekom poslijepodneva poslala na trg Nea Smyrni ophodnju na motociklima kako bi “provjerila poštuju li se mjere” suzbijanja koronavirusa, dodavši da su primili velik broj prijava za nepridržavanje mjera ograničenja na tom mjestu. Policija dodaje da ju je u tom trenutku napalo tridesetak osoba, pri čemu su ozlijeđena dvojica policajaca. Jedanaest osoba je uhićeno. Policija je usto rekla da vodi internu istragu o svom službeniku koji je snimljen kako udara mladića.

Grčke vlasti su u nedjelju prijavile 1142 nova slučaja zaraze koronavirusom i 53 umrla, pa se broj umrlih od početka pandemije penje na 6.758.

Markotić: ‘Višestruko povećanje antitijela nakon 2. doze cjepiva’

Jučer – Ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić izjavila je da istraživanje provedeno u Hrvatskoj, koje će biti predstavljeno u ponedjeljak, pokazuje da se, nakon druge doze cjepiva protiv koronavirusa, višestruko povećavaju antitijela kod određenog broja ispitanika. Gostujući u nedjelju navečer u Dnevniku Nove TV ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić najavila je kako će u ponedjeljak biti predstavljeno istraživanje koje je, istaknula je, dalo vrlo zanimljive rezultate. Objasnila je da je riječ o istraživanju provedenu u Hrvatskoj vezanom uz cijepljenje protiv koronavirusa koje je pokazalo da je, nakon druge doze cjepiva, primijećen nekoliko puta veći titar antitijela kod određenoga broja ispitanika. Markotić je istaknula da su rezultati dobri te da je, zahvaljujući nekim novim spoznajama, Europska agencija za lijekove (EMA) zatražila da s njima podijelimo ta istraživanja.

Rekla je i da će se “Johnson&Johnson” cjepivo, koje se primjenjuje u jednoj dozi, početi u Hrvatskoj distribuirati početkom travnja. Na pitanje očekuje li Hrvatsku treći val epidemije, Markotić je odgovorila kako se pomno promatra razvoj situacije s epidemijom u regiji, ali i u cijeloj Europi. “Brojke rastu iznimno brzo. Svaka zemlja pokušava pratiti svoje specifičnosti i prema njima donositi mjere. Sada smo među najboljima u Europi”, rekla je Markotić. Podsjetila je da je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) pokušao dati neke zajedničke smjernice, ali i da je ocjena svih da ima previše različitosti među zemljama.

Kada je pak riječ o tomu pridržavaju li se Hrvati epidemioloških mjera, istaknula je da sustav mora djelovati, te da je svaki pojedinac odgovoran za svoje ponašanje.

“Ljudima je teško funkcionirati u ograničenom prostoru i s puno mjera, ali evo, nekako uspijevamo”, dodala je Markotić. Osvrnula se i na slučajeve smrti nakon cijepljenja u Austriji cjepivom AstraZenece, rekavši kako u Hrvatskoj, za sada, nema podataka da su zabilježena smrt ili plućna embolija uzrokovane cjepivom. Na pitanje kakav nas Uskrs očekuje, rekla je kako svi želimo da on bude relaksiran, ali smatra da to ovisi o nama samima. “Mjere su važne, trebamo ih se držati kako bi stvari ostale pred kontrolom”, poručila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić.