PORAZNO: Naših 6 županija su najgore regije u Europi; U Hrvatskoj 3955 novozaraženih i 68 preminulih; Ultraljubičasto svjetlo ubija virus?

Na liječenju je 2427 ljudi, a 262 pacijenata je na respiratoru, 29 više nego dan ranije. U samoizolaciji 59.417 osoba

U posljednja 24 sata zabilježeno je 3955 novih slučajeva

Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 24.190

Hospitalizirana su 2427 pacijenata, od toga su na respiratoru 262 pacijenta.

Po stopi zaraženih, od čitave EU gori samo Luksemburg

Pfizer je najavio da će prva runda koja dođe u Hrvatsku sadržavati 125.000 doza.

Ukupno je Hrvatska naručila 5 milijuna i 600 tisuća doza od raznih proizvođača

22 novozaraženih i jedna preminula osoba u Virovitičko-podravskoj županiji

23:15 – Prema nepotpunim podacima Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ, koji su nam dostavljeni večeras, bilježimo 22 novopozitivne osobe s područja naše županije, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ, dostavio je podataka prema kojem je od 111 testiranih njih 22 pozitivno na korona virusa, ali još je 46 osoba u obradi. Podatke o područjima zaraženih, kao niti njihovo epidemiološko stanje, nismo dobili.

Nažalost, jedna osoba s područja Virovitičko-podravske županije je preminula od COVIDA-19, a pritom je imala i brojne komorbiditete. Pacijentica (1937. godište) je pritom imala brojne komorbiditete. To je 38 žrtva COVIDA-19 s područja VPŽ. Inače, u Općoj bolnici Virovitica, trenutno su 42 COVID-19 pacijenata, dok su u KBC-u Osijek tri pacijenta s našeg područja. Od početka korona virusa, na području Virovitičko-podravske županije, korona virusom se zarazilo 1.880 osoba, a njih trideset i osmero je preminulo.

Istarski stožer se protivi zatvaranju trgovačkih centara

21:53 – U Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije tijekom srijede je ispitan 461 uzorak briseva na COVID-19, među kojima su utvrđene 84 novozaražene osobe s područja županije. Na području županije broj aktivnih Covid-19 slučajeva 647, a u mjerama samoizolacije nalazi se 1.327 osoba.

Iz Stožera kažu kako većinom novooboljele osobe i dalje pristižu iz mjera samoizolacije ili se radi o bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Dino Kozlevac, šef istarskog stožera unatoč situaciji, protiv je zatvaranja trgovačkih centara.

Kurz je rekao da su useljenici donijeli zarazu u Austriju, sad ga zovu neofašistom

21:51 – Izjava austrijskog kancelara Sebastiana Kurza o tome kako su “povratnici iz zemalja porijekla vratili zarazu u zemlju”, čime je prozvao Austrijance porijeklom iz balkanskih zemalja, ne prestaje izazivati reakcije od strane brojnih javnih ličnosti.

Poznati novinar austrijske državne TV Armin Wolf, koji je više puta proglašen najboljim austrijskim novinarom, suočio je Kurza s njegovom izjavom te prokomentirao kako njegovo prebrojavanje krvnih zrnaca velik broj ljudi migrantskog porijekla smatra “uistinu nečuvenim”.

Evo kako će se pratiti nuspojave cjepiva u Hrvatskoj

21:49 – Jednom kada cjepivo protiv koronavirusa i bude odobreno u Hrvatskoj, već naručenih pet milijuna doza će u promet pustiti Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Naime, to tijelo daje dozvole i odobrava korištenje lijekova, a Jelena Krajačić Bucić je pojasnila kako će pratiti potencijalne nuspojave cjepiva.

“Nuspojave će se pratiti na uobičajen način kao i za sva druga cjepiva. No, s obzirom da je to prvo cjepivo protiv takve bolesti, ono će se pojačano pratiti, ne samo u Hrvatskoj, već po cijeloj EU. Zbog toga se još uvijek razrađuje plan praćenja nuspojava kod svih cjepljenika. Ljudi će se javljati za nuspojave kao i do sada, svojim liječnicima, oni će pak prijavljivati HZJZ-u i Agenciji koji zajednički objavljuju rezultate. No, svaki cjepljenik će se moći prijaviti Agenciji, putem aplikacije. Prijavit će bilo koju nuspojavu koju primijete”, rekla je.

Inspektori će sutra provjeravati pridržavanje mjera na tržnicama

21:20 – Mladen Vinković iz Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite najavio je u petak kako je u sutrašnjem planu inspektora preventivni obilazak tržnica u više hrvatskih gradova kako bi provjerili poštuju li se propisane epidemiološke mjere. “Sutra je u planu obilazak tržnica i to ne samo u Zagrebu, već i u Osijeku, Rijeci i Splitu. Taj nadzor će vršiti oko 80 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite”, rekao je Vinković u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Radit će preventivno zajedno s tržnicama kako bi pokušali organizirati da manji broj ljudi u isto vrijeme boravi na prostoru tržnice, a probat će naći zajedničko rješenje. “Cilj nam je da dogovorimo da bude jedan ulaz, jedan izlaz kako bi se mogao pratiti broj ljudi i kako bi to organizirali sa službama koje rade na tržnici, da to postane praksa”, dodao je.

Sutra na snagu stupaju izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se uvode novčane kazne za nepoštivanje propisanih epidemioloških mjera, ali Vinković ističe da naglasak nije na kažnjavanju, pa čak i ako naiđu na nekoga bez maske. “Naše je da preventivno upozorimo, da pomognemo. Tko nema masku, dat ćemo mu mi masku ako je zaboravio. Naravno da nećemo kažnjavati, ali ako će baš trebati postupati, onda ćemo to raditi uz pomoć policije”, pojasnio je, dodavši da je jedino policija ovlaštena tražiti osobnu iskaznicu od građana.

Ako prilikom nadzora neće moći naći zajednički jezik s nekime, tada će napisati službenu zabilješku koja se prosljeđuje inspekciji u Civilnu zaštitu koja će kasnije postupiti po službenoj dužnosti. Hoće li napraviti izvid ili će postupati na njihove zabilješke, ovisi o samom inspektoru. Što se tiče shopping centara, Vinković je rekao da su ih već prošli jako puno i da u principu nije bilo većih primjedbi. “Zadovoljni smo. Mislim da smo pomogli i samim shopping centrima i dućanima da ne bi došlo do širenja zaraze”, ocijenio je.

Koronavirusom zaražen i nasljednik preminulog srbijanskog patrijarha

20:40 – Mitropolit dabrobosanski Hrizostom, koji je poslije smrti patrijarha Irineja preuzeo dužnost čelnika Srpske pravoslavne crkve (SPC), pozitivan je na koronavirus i prebačen u bolnicu u Beogradu, priopćila je u petak SPC. Hrizostom je do izbora novog patrijarha naslijedio Irineja koji je 20. studenoga umro od posljedica covida-19.

U priopćenju SPC-a ne navode se pojedinosti o zdravstvenom stanju Hrizostoma koji je ranije u petak služio služio liturgiju u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu, tronu srpskih patrijarha. Mitropolit je krajem prošlog mjeseca predvodio obred za pokojnog Irineja u Beogradu. Prethodno je patrijarh Irinej vodio liturgiju na pokopu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je također preminuo od posljedica infekcije.

Šest županija najgore u Europi po incidenciji

20:09 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) na službenim stranicama objavljuje i interaktivnu kartu na kojoj se može vidjeti incidencija, odnosno broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam ili 14 dana, i to prema županijama ili državnim regijama u Europi.

Prema podacima WHO-a, šest hrvatskih županija je među šest najgorih županija u europskoj regiji po sedmodnevnoj incidenciji. Najgore stanje je u Varaždinskoj županiji (1149/100.000), a slijede je Međimurska (1148/100.000), Krapinsko-zagorska (833/100.000), Ličko-senjska (801/100.000), Koprivničko-križevačka (756/100.000) i Karlovačka (742/100.000).

Kada se gleda po 14-dnevnoj incidenciji, situacija u Karlovačkoj županiji je nešto bolja (1228/100.000) i nalazi se na 11. mjestu, ali preostale navedene županije i dalje su u pet najgorih u Europi: Međimurska (2209/100.000), Varaždinska (2176/100.000), Krapinsko-zagorska (1576/100.000), Ličko-senjska (1541/100.000) i Koprivničko-križevačka (1476/100.000).

U Hrvatskoj trenutno je incidencija koronavirusa 1113 na 100.000 stanovnika, najviša je u Međimurskoj županiji, a najniža u Istarskoj županiji. U EU-u smo po incidenciji na 26. mjestu, gori od nas je samo Luksemburg, a po mortalitetu smo na 14. mjestu, rečeno je danas na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

WHO: ‘Cjepivo ne znači da će covid nestati’

19:46 – Dolazak nekoliko djelotvornih cjepiva za covid-19 i optimizam koji ga prati ne smije smanjiti naš oprez jer ona neće uništiti virus, upozorila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija “Cjepivo ne znači da će covid nestati”, rekao je Mike Ryan koji je u toj UN-ovoj agenciji zadužen za izvanredne situacije, dodajući da cjepiva “ne mogu sama obaviti posao”. “Dosegnuli smo (…) točku pregiba krivulje pandemije. Pozivamo sve da i dalje ulažu napore” u suzbijanju covida-19, dodao je.

Čelnica za upravljanje pandemijom u WHO-u, Amerikanka Maria Van Kerkhove koja je bila u njegovu društvu, pozvala je sve da “doista razmisle o tome kako će se ponašati” u vrijeme Božića i novogodišnjih praznika kako bi se ograničilo širenje koronavirusa. “Odluke koje sada donesemo (…) mogu za nas i našu obitelj značiti život ili smrt”, istaknula je.

Pandemija koronavirusa kojim se zarazilo više od 65 milijuna ljudi u svijetu a umrlo više od 1,5 milijuna, ponovo se ubrzano širi diljem svijeta dok se neke zemlje pripremaju za masovno cijepljenje. “Napredak ostvaren na području cjepiva svima nam diže moral i sada napokon možemo vidjeti svjetlo na kraju tunela”, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. No upozorio je na “sve raširenije mišljenje da pandemija prolazi”.

Britanija je prva i zasad jedina zemlja koja je odobrila cjepivo Pfizer/BioNTecha te je najavila da u utorak namjerava krenuti s kampanjom cijepljenja. Američkoj agenciji za lijekove su se obratili Pfizer/BioNTech i kompanija Moderna i u slučaju da ih odobri ta dva cjepiva bi bila na raspolaganju u Sjedinjenim Državama krajem ove godine. Europska unija bi o odobrenju cjepiva trebala odlučivati krajem prosinca. U Rusiji, predsjednik Vladimir Putin je zatražio da se krajem sljedećeg tjedna počne s masovnim besplatnim cijepljenjima. Prošli je mjesec Rusija objavila da je prema ispitivanjima na 40.000 dragovoljaca cjepivo Sputnjik V uspješno u 95 posto slučajeva, poput cjepiva Pfizer/BioNTech.

Rezultati brzih testiranja u Zagrebu otkrili – 80 posto zaraženih u Maksimiru

19:24 – U petak je na 12 lokacija na kojima se vrše brza testiranja u Zagrebu testirano čak 1170 osoba od kojih je zaraženih ukupno 497, a najviše je pozitivnih na području Maksimira.

Pozitivnih slučajeva bilo je 497 što je 42,5 posto od ukupnog broja testiranih. Prema podacima Doma zdravlja Istok, najviše novozaraženih je na području Maksimira, njih 74 od 93 testiranih, a to znači da je udio novozaraženih 80 posto.

UN: ‘Bogate zemlje ne smiju pregaziti siromašnije u stampedu za cjepivo’

19:18 – Godina 2021. sluti na humanitarnu katastrofu i zato bogate zemlje ne smiju pregaziti siromašnije u stampedu za cjepivo u težnji da suzbiju pandemiju, upozorili su u petak UN-ovi dužnosnici na Općoj skupštini UN-a. Direktor Svjetskog programa za hranu (WFP) David Beasley i čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus govorili su na posebnoj sjednici posvećenoj pandemiji covida-19 koja je izbila prije godinu dana u Kini i do danas je zaraženo 65 milijuna ljudi u svijetu.

Pandemija i mjere koje su poduzele vlade u pokušaju da spriječe širenje bolesti covid-19 povećale su za 40 posto broj ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć, upozorili su ranije ovaj tjedan Ujedinjeni narodi. Svjetska organizacija zatražila je prikupljanje 35 milijarda dolara u programe za pomoć. “2021. će doslovce biti katastrofalna na temelju onoga što vidimo danas”, rekao je Beasley pa upozorio da glad “kuca na vrata” više od desetak zemalja. U godini 2021., moguća je “najgora humanitarna kriza otkako su Ujedinjeni narodi” utemeljeni prije 75 godina i mi “nećemo biti u stanju financirati sve… morat ćemo donositi prioritete, ledene brijegove pred Titanicom”.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i njegovi najviši suradnici također su pozvali vlade da učine sve kako bi cjepiva za covid-19 bila dostupna svima, a bogate države pozvali su da pomognu zemljama u razvoju u borbi protiv pandemije i oporavku od nje. Tedros je pozvao da se hitno ubrizga 4,3 milijarde dolara u svjetski program za dijeljenje cjepiva. “Mi jednostavno ne možemo prihvatiti svijet u kojem bogati i moćni stampedom za nabavku cjepiva gaze siromašne i marginalizirane”, rekao je Tedros Općoj skupštini UN-a. “Ovo je globalna kriza i zato rješenja kao i javna dobra moramo dijeliti pravedno”, rekao je.

Američki ratni veteran pobijedio covid i proslavio 104. rođendan

18:49 – Veteran Drugog svjetskog rata proslavio je 104. rođendan u svome domu u Alabami u Sjedinjenim Državama pošto je nekoliko dana bio u bolnici i pobijedio covid-19. Major Wooten iz Madisona u Alabami bio je hospitaliziran 24. studenoga pošto se zarazio koronavirusom, napisala je njegova unuka Holly Wooten McDonald na svojoj stranici Facebooka. Iz bolnice je njezin djed otpušten u srijedu, dan uoči rođendana.

Na videosnimci koju je postavila unuka djeda su na izlasku iz bolnice ispratili liječnici i bolničari i uz članove obitleji poželjeli “sretan rođendan”. Major Wooten kojega obitelj naziva “Pop Pop” zahvalio je medicinskom osoblju prije povratka kući.

U drugom svjetskom ratu Wooten je bio običan vojnik, a u ratu su bila trojica njegove braće od kojih je jedan poginuo. Wooten je bio u skupini ratnih veterana koja je lani doputovala u Francuskoj na obilježavanje 75. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji.

Nove mjere za Varaždinsku i Primorsko-goransku županiju

18:18 – Nacionalni stožer Civilne zaštite uveo je nove mjere za domove za starije i druge u Primorsko-goranskoj županiji na prijedlog Županijskog stožera, a u Varaždinskoj županiji broj okupljenih ograničio je na 20. Nove mjere vrijedit će od subote, 5. prosinca, do ponedjeljka 21. prosinca.

Nove mjere za Primorsko-goransku županiju uključuju zabranu posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, uz pridržavanje mjera, kada posjetitelj mora predočiti potpisanu izjavu o negativnim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima izloženosti bolesti covida-19. Korisnici domova za starije i nemoćne osobe trebaju izbjegavati vanjski kontakt, a uprave domova obvezne su osigurati primjenu preventivnih mjera opreza prilikom upućivanja korisnika na medicinske preglede i postupke te pri drugim nužnim kontaktima. Osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama preporučuje se da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz od 6 do 8,30 sati, osim u opravdanim slučajevima.

Preporučuje se da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama ne bude prisutno više od 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih mjera, dok se jedinicama lokalne samouprave preporučuje da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu, za sve vrste okupljanja.

Izmjenom odluke o nužnim epidemiološkim mjerama za područje Varaždinske županije stupa na snagu stupa zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu, a koje nisu obuhvaćene drugim odredbama Stožera. Obustavljaju se održavanja svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenom, a koja nisu obuhvaćena drugim odredbama, dok se privremeno obustavljaju profesionalne umjetničke izvedbe i programi, izložbe, sajmovi i slične manifestacije te kino projekcije.

Obustavlja se iznajmljivanje i drugog korištenja društvenih domova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije za sve vrste okupljanja te se preporučuje da se sjednice i sastanci udruga te predstavničkih tijela jedinica lokalne, mjesne i regionalne samouprave održavaju na daljinu.

Preporučuje se da se privatna okupljanja ograniče na članove najviše dva kućanstava, a na okupljanju ne smije biti više od 10 osoba. Uz to, preporučuje se da se smanje fizički kontakti na ukućane, najbližu rodbinu, odnosno pojedine osobe s kojima se u pravilu ostvaruju višestruki kontakti tijekom tjedna, a najranjivijim rizičnim skupinama preporučuje se da maksimalno izbjegavaju svako nepotrebno izlaganje bliskom kontaktu osobama s kojima ne ostvaruju višestruke kontakte tijekom tjedna.

U prodavaonicama i trgovinama ograničen je broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru tako da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 metara četvornih prodajne površine, dok na ulazu mora biti jasna obavijest o najvećem mogućem broju kupaca, a treba se i onemogućiti ulazak novih kupaca ako je dostignut najveći dopušteni broj. Također, ne smije se dopustiti ulazak osobama koje ne koriste ili ne koriste pravilno maske za lice ili medicinske maske. U trgovačkim centrima zatvorenog tipa obveza korištenja maski za lice ili medicinskih maski odnosi se na čitav prostor trgovačkog centra, uključujući i hodnike koji povezuju pojedine trgovine, a također postoji obveza mjerenja tjelesne temperature s ciljem sprječavanja ulaska osoba s povišenom tjelesnom temperaturom.

Zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom, a zabranjuju se i izlasci korisnika izvan dvorišta objekta, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima.

Uskoro drive-in testiranje i u Koprivnici

17:48 – Načelnik Stožera i zamjenik koprivničko-križevačkog župana Ratimir Ljubić najavio je u petak na konferenciji za novinare da će krajem sljedećeg tjedna početi drive-in testiranje na području koprivničkog Sajmišta te da je u tijeku nabava kontejnera, šatora i odgovarajuće signalizacije. Ljubić je rekao da su u Koprivničko-križevačkoj županiji 154 novooboljele osobe, tri su umrle, a ozdravilo ih je 136.

“U ovom je tjednu bilo dana kada smo imali više od 200 novooboljelih na dan, a zabilježili smo i proboj u tri Doma za starije i nemoćne, ‘Baljak’ u Novigradu Podravskom, ‘Capek’ u Štaglincu i Dom ‘Cedar’ u Koprivnici”, rekao je Ljubić na konferenciji za novinare nakon sastanka Stožera. Kako je istaknuo, u te je ustanove uveden epidemiološki nadzor i poduzimaju se druge potrebne mjere. Pozitivni štićenici su izolirani, a oni s težom kliničkom slikom smješteni su u bolnicu. “S radom su počele i ispostave covid ambulante u Križevcima i Đurđevcu, gdje se uzimaju uzorci za PCR testiranje. Cilj nam je omogućiti građanima da im mjesta testiranja budu što bliže kao bismo rasteretiti ambulantu u Koprivnici”, dodao je.

Ljubić je rekao i kako se redovito kontrolira provode li se epidemiološke mjere te da su predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na tom području obišli 70 objekata i nisu utvrdili ozbiljnija kršenja. Kad je riječ o školama, na području Koprivničko-križevačke županije trenutačno je pozitivno 80 učenika, a u samoizolaciji ih je 758. Pozitivno je i 30 nastavnika, a njih 39 je u samoizolaciji. Od nenastavnog osoblja 12 ih je pozitivno, a 22 ih je u samoizolaciji. Na modelu online nastave su dvije škole – Osnovna škola Gola s 18 razreda te koprivnička Osnovna škola Braće Radić s 39 razreda, a online nastavu imaju učenici još 27 razreda iz drugih škola.

“Župan je početkom tjedna imao online sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, na kojemu je iznio prijedlog da posljednja tri dana ovog polugodišta, 21., 22. i 23. prosinca škole kojima je županija osnivač prijeđu na online nastavu”, rekao je Ljubić i dodao kako će se o tomu pokušati dogovoriti i s gradovima, to jest školama za koje su oni mjerodavni.

Ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo dr. Draženka Vadla istaknula je kako su od početka epidemije koronavirusa na tom području evidentirane 3322 pozitivne osobe, a ozdravile 2292. Trenutačno su aktivna 972 slučaja zaraze koronavirusom. Pozvala je zaražene osobe da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, a isto i njihove bliske kontakte kako se virus ne bi dalje širio. “Svi polažemo nadu u cjepivo koje se u našoj državi očekuje krajem godine te savjetujem sugrađanima koji se nalaze u rizičnim skupinama da se što prije cijepe”, poručila je ravnateljica Vadla te dodala kako je trenutačno u domovima za starije na tom području 150 osoba, korisnika i djelatnika, pozitivno na koronavirus.

Ravnatelj Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” u Koprivnici dr. Mato Devčić dodao je kako u bolnici trenutačno imaju 85 covid pozitivnih pacijenata, od kojih je 12 u jedinici intenzivnog liječenja, a 11 ih je na respiratorima, bilo radi terapije visokim protokom kisika ili mehaničke ventilacije. “Pozitivna su četiri liječnika te je u samoizolaciji 45 medicinskih sestara, od kojih je 25 pozitivno. Zasad se preraspodjelom u potpunosti zbrinjavaju akutni pacijenti i onkološki bolesnici, od dijagnostike do terapija i operacija. Također pružamo adekvatnu zdravstvenu skrb svim covid pozitivnim pacijentima, s time da se teži zbrinjavanju bolesnika sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Kod oboljelih dominiraju upale pluća”, rekao je ravnatelj Devčić.

Načelnik koprivničko-križevačke PU Vjekoslav Štimac je istaknuo kako se od rujna ponovno provodi nadzor građana kojima je propisana mjere samoizolacije ili liječenja u kući. “Od tada do danas smo obavili oko četiri tisuće takvih nadzora i nismo zabilježili značajnih kršenja mjera. Osim građana, nadziremo i ugostiteljske objekte, a samo noćas smo ih obišli 36 te također nismo zabilježili kršenja mjera. Ipak, moram spomenuti jedan nedavni slučaj kršenja mjere radnog vremena u jednom ugostiteljskom objektu u kojem smo zatekli i osobu pozitivnu na koronavirus, kojoj slijedi kaznena prijava”, rekao je Štimac.

7782 novozaraženih i 69 umrlih u Srbiji

17:45 – U protekla 24 sata u Srbiji je potvrđen dosad najveći broj umrlih od posljedica covida-19 na dnevnoj razini – 69, a registrirano je 7782 novozaraženih, rekao je državni tajnik ministarstva zdravstva Mirsad Đerlek u petak kada je u Beogradu otvorena nova bolnica za covid. Na tiskovnoj konferenciji Kriznog stožera Đerlek je potvrdio da je povećan broj oboljelih na respiratorima – 270 od ukupno 7841 pacijenta koliko ih je danas na bolničkom liječenju.

Od početka epidemije 6. ožujka u Srbiji su umrle 1834 osobe. Srbija je, s današnjih 7782 nova slučaja zaraze premašila 200.000 tisuća oboljelih od početka ožujka. Dosadašnjih 206.940 slučajeva zaraze registrirano je među ukupno 1.887.228 provedenih testova od kojih 22.497 u zadnja 24 sata. Najviše novozaraženih između dva epidemiološka presjeka u četvrtak i petak potvrđeno je u Beogradu – 1975, a slijede Novi Sad s 475, Kragujevac s 288, Niš s 253, Kraljevo s 207 te Pančevo sa 172, a drugi gradovi imaju manje od 100 inficiranih.

Odgovarajući na pitanja novinara Đerlek je rekao da će do kraja godine stići “određeni broj cjepiva” te da će prioritetno biti cijepljeni djelatnici zdravstvenog sustava, pripadnici vojske i MUP Srbije, a masovno cijepljenje očekuje se “u prvom kvartalu 2021”. Srbiju do kraja ožujka 2021. očekuje 300.000 do 350.000 Pfizerovih cjepiva, ponovio je Đerlek.

U Srbiji su u 17 sati stupile na snagu nove epidemiolške mjere i ograničenja, a do ponedjeljka u pet sati ujutro na snazi je zabrana rada za tržne centre i sve ugostiteljske objekte osim onih za dostave hrane. U radne dane skraćeno je vrijeme za još jedan sat – s 18 na 17 sati. U beogradskom prigradskom naselju Batajnica u petak je otvorena novoizgrađena covid bolnica s 930 kreveta na devet odjela te s 250 mjesta u intenzivnoj njezi što bi trebalo pomoći u vrijeme epidemije koronavirusa koja se u Srbiji ocjenjuje “iznimno teškom”. Premijerka Ana Brnabić ocijenila je da nova bolnica počinje raditi “u najtežem trenutku”, kada se danima registrira veliki broj novozaraženih, a na covid odjele dnevno pristiže skoro 800 pacijenata.

Afera respiratori u BiH: Optužnica protiv premijera i ministrice financija

17:31 – Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je u petak optužnicu protiv predsjednika vlade Federacije BiH Fadila Novalića i još tri osobe koje se u aferi “Respiratori” tereti za zloporabu u postupku nabavke respiratora za bolnice u tom entitetu. Uz Novalića optuženi su njegova zamjenica i ministrica financija Jelka Miličević, zatim ranije suspendiran čelnik Civilne zaštite Fahrudin Solak te Fikret Hodžić, vlasnik tvrtke “Srebrena malina” koja je bila posrednik pri kupnji stotinu respiratora iz Kine koji su se pokazali neuporabljivima te je najveći dio njih i dalje u skladištima civilne zaštite.

Afera “Respiratori” koja se pretvorila u prvorazredni politički skandal u BiH time je dobila epilog u optužnici kojom su obuhvaćeni najodgovorniji čelnici izvršne vlasti u Federaciji BiH. Tužiteljstvo BiH sada četvero optuženih tereti za udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, zloporabu položaja i ovlasti, davanje i primanje mita, pranje novca te krivotvorenje ili uništenje poslovnih knjiga i drugih dokumenata. Ministrici financija Jelki Milićević (HDZ BiH) stavlja se na teret da je počinila kazneno djelo nesavjesnog rada u službi jer je izbjegla provesti potrebni nadzor i spriječiti štetne posljedice koje su nastale sumnjivom nabavkom na štetu entitetskog proračuna.

Stotinu kineskih respiratora koji su se pokazali tehnički neispravnima ili neuporabljivima za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-a plaćeno je iz entitetskog proračuna 5,3 milijuna eura, a još nešto manje od milijun i pol izdvojeno je za nabavku druge zaštitne opreme koja se također pokazala spornom.

Premijeru Novaliću (Stranka demokratske akcije) stavlja se na teret da je koristeći se okolnostima proglašene pandemije kao i svojim ovlastima premijera u vladi Federacije BiH osmislio plan nezakonite isplate proračunskih sredstava radi kupnje sredstava i opreme za borbu protiv korona virusa. Tom su se planu u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi pridružili Fahrudin Solak te Fikret Hodžić, odnosno njegova tvrtka “Srebrena malina” iz Srebrenice. U optužnici se tvrdi da su oni kupili stotinu respiratora tipa ACM812A po uvećanim cijenama, a ti se strojevi nisu mogli rabiti u svrhe za koje su nabavljeni.

Istraga u prvom slučaju i dalje traje protiv Aleksandara Zolaka, ravnatelja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojega se sumnjiči da je protuzakonito dopustio nabavku respiratora koji ne odgovaraju bolničkim standardina kao i protiv još nekoliko osoba za koje se pretpostavlja da su počinili kazneno djelo prikrivanja dokaza.

Studija: Ultraljubičasto svjetlo pomaže u uništavanju koronavirusa u aerosolu

17:00 – Istraživači sa britanskog Sveučilišta Cranfield računalnim su simulacijama ustanovili da se za dezinfekciju prostora može koristiti i zračenje dalekog ultraljubičastog svjetla (UVC). Smatraju kako ono može pomoći u uništavanju koronavirusa u aerosolu, pogotovo u zatvorenim prostorima.

U studiji, objavljenoj u časopisu Scientific Reports, navodi se kako niska doza UVC-a može povećati stopu dezinfekcije za 50-85 posto u usporedbi s ventilacijom prostorije. Za razliku od standardnog ultraljubičastog svjetla koje ubija mikroorganizme, ali i uzrokuje rak kože, UVC svjetlo sigurno je upotrebu.

“U zatvorenim okruženjima gdje možda nije moguće fiičko distanciranje, aerosolizirani koronavirus oslobođen disanjem povećava šansu za širenje bolesti. Ovo je istraživanje pokazalo da daleka UVC rasvjeta može pružiti alternativni, siguran i jeftin način ublažavanja prijenosa virusa SARS-CoV-2. Detaljnim i preciznim računalnim modeliranjem dinamike fluida uspjeli smo pratiti i eliminirati prijenos patogena u zraku”, rekao je Liang Yang, koautor studije sa Sveučilišta Cranfield.

UVC svjetlo, smatraju autori studije, moglo bi se upotrijebiti za ublažavanje prijenosa virusa u situacijama gdje su rizici od zaraze veći, napose u prostorima sa slabom ventilacijom.

Riječki stožer moli starije građane da izbjegavaju javni prijevoz

16:42 – Iz riječkog Stožera civilne zaštite u petak su zamolili starije sugrađane da do daljnjega izbjegavaju javni gradski prijevoz, posebice u tzv. vršnim vremenima. Iz Stožera civile zaštite Grada Rijeke podsjećaju na “svakodnevne nove vrhunce pandemije covida-19” i povećanje broja najtežih bolesnika koji trebaju bolničko liječenje. Sve starije građane iz tog stožera mole da surađuju u prevenciji daljnjeg širenja koronavirusa jer su oni jedna od najranjivijih skupina koja bi trebala biti svjesna ozbiljnosti trenutačne epidemiološke situacije i u skladu s time prilagoditi svoje aktivnosti.

“Uz odgovorno i dosljedno poštovanje epidemioloških mjera, koje propisuju Nacionalni stožer i lokalni stožeri civilne zaštite, a o kojima su obavješteni putem javnih medija, molimo sve osobe starije životne dobi da do daljnjega izbjegavaju korištenje javnoga gradskog prijevoza koji na području grada Rijeke pruža Komunalno društvo Autotrolej, posebice u vršnim vremenima”, a osobito ujutro do devet sati, priopćio je taj stožer.

Iz Stožera civilne zaštite Grada Rijeke ističu kako je svrha tih mjera zaštititi zdravlje svih građana, posebice najranjivijih, te zdravstveni sustav koji se suočava s iznimnim izazovima i naporima.

Pandemija se ponovo ubrzava, više od 65 milijuna slučajeva u svijetu

16:07 – Pandemija koronavirusa, koja je zarazila više od 65 milijuna ljudi i odnijela više od 1,5 milijuna života, ponovo se ubrzava u svijetu, dok se u nekoliko zemalja definiraju planovi masovnog cijepljenja. Covid-19 je do danas odnio najmanje 1,507.480 života, od više od 65,202.960 zaraženih, prema podacima agencije France presse od petka. Ovog tjedna prosječno je svakog dana bilo prijavljeno 601.700 novih slučajeva ili 4 posto više nego prethodnog tjedna.

U Italiji brojevi ponovno rastu te je ta zemlja u četvrtak imala rekordan broj od 993 umrlih u 24 sata. Vlada je postrožila mjere kada se radi o putovanjima unutar zemlje za blagdane. U Češkoj koja je ove jeseni bila jako pogođena drugim valom pandemije, stanje je nešto bolje te su dućani, restorani i muzeji ponovno otvoreni. Grčka, u kojoj je već mjesec dana na snazi zatvaranje, ponovno ga je produžila za još tjedan dana zbog još uvijek visokog broja novozaraženih.

U brojnim zemljama je najavljen početak kampanja cijepljenja. U Velikoj Britaniji, prvoj zemlji koja je u srijedu odobrila cjepivo Pfizer BioNTecha protiv covida-19, Regulatorna agencija za lijekove (MHRA) zajamčila je u petak, nakon kritika zbog brzine procesa, “da ni jedno cjepivo ne bi bilo odobreno u Velikoj Britaniji da ne poštuje standarde sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti”. Ta najpogođenija zemlja u Europi po broju smrtnih slučajeva – njih 60.114 – počet će sljedećeg tjedan cijepljenje korisnika i osoblja domova za starije.

U Francuskoj (326 umrlih u četvrtak, ukupno 54.140), s približavanjem cijepljenja protiv covida-19 čiji je početak predviđen početkom siječnja, sve manje Francuza je spremno na cijepljenje: samo polovica ih namjerava primiti cjepivo, prema dvije trećine u srpnju, prema službenim podacima francuskih javnozdravstvenih službi. Cjepivo će biti besplatno za sve, najavio je u četvrtak premijer Jean Castex. Kampanja će početi u siječnju za starije osobe u zdravstvenim institucijama, nastavit će se u veljači za najosjetljivije skupine a za cijelo stanovništvo u proljeće.

Sjedinjene Države, koje su najteže prošle s 276.401 umrlih, imale su u četvrtak više od 210.000 novih slučajeva u jednom danu, što je apsolutni rekord prema podacima sveučilišta Johns Hopkins. Tijekom putovanja prošlog tjedna za Dan zahvalnosti Amerikanci su možda izazvali dodatni porast broja zaraženih, rekao je glavni američki imunolog Anthony Fauci. Američkoj agenciji za lijekove su se obratili Pfizer/BioNTech i Moderna i u slučaju da ih odobri ta dva cjepiva bi bila na raspolaganju u Sjedinjenim Državama krajem ove godine.

U Rusiji, predsjednik Vladimir Putin je zatražio da se krajem sljedećeg tjedna počne s masovnim besplatnim cijepljenjima. Prošli je mjesec Rusija objavila da je prema ispitivanjima na 40.000 dragovoljaca cjepivo Sputnjik V uspješno u 95 posto slučajeva, poput cjepiva Pfizer/BioNTech.

183 novozaražene i 7 preminulih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji

16:05 – “Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirane su 183 nove osoba pozitivne na koronavirus. Radi se o osobama s područja sljedećih jedinice lokalne samouprave: Grad Donja Stubica (10), Grad Klanjec (5), Grad Krapina (18), Grad Oroslavje (4), Grad Pregrada (8), Grad Zabok (15), Grad Zlatar (6), Općina Bedekovčina (18), Općina Budinščina (1), Općina Desinić (7), Općina Đurmanec (1), Općina Gornja Stubica (9), Općina Hrašćina (2), Općina Hum na Sutli (10), Općina Konjščina (6), Općina Kraljevec na Sutli (4), Općina Krapinske Toplice (5), Općina Kumrovec (2), Općina Mače (4), Općina Marija Bistrica (6), Općina Mihovljan (2), Općina Petrovsko (2), Općina Radoboj (1), Općina Stubičke Toplice (2), Općina Sveti Križ Začretje (11), Općina Tuhelj (9), Općina Veliko Trgovišće (8) i Općina Zlatar Bistrica (7).

Oporavilo se još 160 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 1.576. U samoizolaciji se nalaze 1.153 osobe. Na COVID odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nalaze se 34 pacijenta sa SARS CoV-2 infekcijom. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 79 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, od kojih je 11 na respiratoru. Preminulo je dodatnih 7 osoba pozitivnih na koronavirus. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima preminulih.

U županijskim zdravstvenim ustanovama na SARS CoV-2 pozitivno je 82 djelatnika, dok ih je 73 u samoizolaciji. Na području Krapinsko-zagorske županije je na koronavirus pozitivno 55 djelatnika i 148 korisnika iz 13 domova za starije i nemoćne i drugih pružatelja socijalnih usluga smještaja, od ukupno 28 koji djeluju na području županije”, priopćio je županijski stožer.

Većina Španjolaca pričekala bi s cijepljenjem na koronavirus

15.43 – Više od polovice Španjolaca ne želi odmah primiti cjepivo protiv koronavirusa kada ono bude dostupno, pokazala je anketa objavljena u petak, dok vlada istodobno očekuje cijepljenje između 15 i 20 milijuna ljudi do sredine iduće godine, od ukupno 47 milijuna stanovnika Španjolske.

Nakon što su testiranja ukazala na učinkovitost cjepiva, a naručene prve doze, vlade se sada suočavaju s problemom kako uvjeriti veliki dio populacije da se dobrovoljno cijepi.

To će biti izazov i u Španjolskoj, zemlji gdje se stanovnici obično često cijepe na razne druge bolesti, pokazalo je istraživanje Centra za sociološka istraživanja (CIS) sa sjedištem u Madridu.

Orban hvali Britaniju jer je brzo odobrila cjepivo, kudi EU jer je spora

15.13 – Mađarski premijer Viktor Orban u petak je pohvalio Veliku Britaniju jer je brzo odobrila cjepivo protiv koronavirusa, a Europsku uniju kritizirao je što je u tome prespora.

“Onaj tko napusti (EU) ide svojim putem, pronalazi vlastita rješenja i može zaštiti zdravlje i živote svojih građana brže nego što to možemo mi koji smo ostali (u EU)”, rekao je Orban za državnu televiziju.

Orban jer rekao da je brzo britansko odobrenje cjepiva Pfizera i BioNTecha u srijedu “pljuska” Europskoj uniji.

U Krapinsko-zagorskoj županiji 183 novooboljelih, sedmero umrlih

15.06 – U protekla 24 sata na području Krapinsko-zagorske županije evidentirane su 183 novooboljele osobe, a sedam osoba je umrlo, izvijestio je u petak načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Anđelko Ferek Jambrek.

Najviše novozaraženih, po 18, je s područja grada Krapine i općine Bedekovčina. U istom se razdoblju oporavilo 160 osoba, tako da je trenutno 1576 aktivnih slučajeva, a 1153 osobe su u samoizolaciji.

„Trenutno je u Općoj bolnici Zabok 79 pacijenata, a u bolnici u Stubičkim Toplicama 34 pacijenta. Od njih je 11 pacijenata na respiratoru“, rekao je Ferek Jambrek.

U zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji pozitivna su 82 djelatnika, a 73 su u samoizolaciji. U 13 od 28 domova za starije i nemoćne trenutno je pozitivno 55 djelatnika i 148 korisnika.

„Od 23. listopada, od kad smo otvorili odjel u Općoj bolnici Zabok, preminule su 132 osobe, a samo u proteklih sedam dana umrla je 51 osoba“, kazao je Ferek Jambrek.

Biden će od Amerikanaca zatražiti da nose masku 100 dana

14:40 Izabrani američki predsjednik Joe Biden najavio je da će na početku mandata zatražiti od Amerikanaca da 100 dana nose maske kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, prenosi u petak BBC. U prvom zajedničkom intervjuu s izabranom potpredsjednicom Kamalom Harris otkad je pobijedio na izborima Biden je za CNN rekao kako bi došlo do „značajnog smanjivanja“ broja zaraženih kada bi svi Amerikanci nosili masku.

Najavio je i da će narediti nošenje maski u svim vladinim zgradama. Sjedinjene Države su od početka pandemije imale 14,1 milijuna slučajeva zaraze, s 276 tisuća umrlih. „Prvog dana mandata ću od javnosti zatražiti da nose maske 100 dana. Samo 100 dana, ne zauvijek“, kazao je budući demokratski predsjednik. Ustavni stručnjaci ističu kako američki predsjednik nema ovlasti narediti Amerikancima da nose maske, a Biden i Harris u razgovoru su najavili da će to pokušati poticati svojim primjerom.

Vlada i HZJZ objavili dokument o cijepljenju protiv covida-19

14:30 Na Vladinoj web stranici o koronavirusu i stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljen je u petak dokument o cijepljenju protiv covida-19 – kratak pregled situacije, u kojem su najnovije informacije i pojašnjenja o cijepljenju.

Dokument “Cijepljenje protiv COVID-19 – kratak pregled situacije” možete skinuti na OVDJE.

Norveška i Švedska očekuju cijepljenje u prvom tromjesečju 2021.

14:05 Švedska i Norveška planiraju početak cijepljenje za prvo tromjesečje iduće godine, objavili su tamošnji dužnosnici u petak, a norveški ministar zdravlja zbog toga je najavio “potpuno drugačiju situaciju” pandemije do Uskrsa. Švedska se prijavila za pet od ukupno šest cjepiva dostupnih putem mehanizma Europske unije. Prvo cjepivo, ono od Pfizera i BioNTecha, EU bi mogao odobriti već krajem prosinca. Šveđani će prvo cijepiti 600 tisuća ljudi iz domova za starije, a potom zdravstvene radnike, ljude starije od 70 i visokorizične skupine.

„Prvo moramo zaštititi najranjivije, a potom cijepiti cijelu populaciju kako bi se pandemija usporila i potom zaustavila“, rekao je u petak Johan Carlson, čelnik švedskog javnog zdravstva, a prenosi Reuters. Švedska je uvela najblaže restriktivne mjere u Europi, zbog čega je stopa zaraze i smrtnosti veća nego kod njenih nordijskih susjeda, no manja od nekoliko europskih država koje su se odlučile za potpuno zatvaranje. Velik broj ljudi umro je u domovima za starije, a vlasti su kritizirane kako ih nisu uspjele zaštititi. Carlson očekuje da će cijepljenje započeti u prvom kvartalu iduće godine, ovisno o brzini odobrenja i distribucije cjepiva.

Susjedna Norveška pak planira koristiti tri cjepiva – ono od Moderne, AstraZenece te Pfizera i BioNTecha. Oslo je za prvi kvartal iduće godine naručilo cjepivo za oko 1,25 milijuna ljudi. Norveška ima 5,4 milijuna stanovnika, a kao država izvan EU-a će pod mehanizmom europskog saveza dobiti pristup cjepivima preko Švedske koja će kupiti veću količinu i potom ga prodati svojoj zapadnoj susjedi nakon Nove godine. „Do Uskrsa ćemo imati potpuno drugačiju situaciju nego danas“, rekao je u petak norveški ministar zdravstva Bente Hoeie.

U Varaždinskoj županiji 313 novih slučajeva zaraze, devetero umrlo

13:40 U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 313 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a devet je pozitivnih osoba umrlo, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Varaždinska županija u posljednjih tjedan dana ima 1954 nova slučaja, a broj novozaraženih unutar sedam dana na 100.000 stanovnika je visokih 1160.

Testirana su 673 uzorka. Udio pozitivnih na covid-19, među testiranim uzorcima simptomatskih pacijenata, jučer je iznosio 60 posto, dok je udio pozitivnih u svim testiranim uzorcima 46 posto. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalaze se 272 osobe s težom kliničkom slikom. Od toga je 121 na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 22 su u jedinici intenzivnog liječenja od kojih je 20 na respiratoru, 80 ih je u Klenovniku i 49 u Novom Marofu. Na liječenju kod kuće nalazi se 2160 osoba. Umrlo je devet osoba oboljelih od covida-19. Ukupno su do sada umrle 123 osobe zaražene koronavirusom. Oporavilo se 348 osoba. Od početka epidemije na području Varaždinske županije broj zaraženih je 9667.

U Karlovačkoj županiji 169 novooboljelih i troje umrlih

13:20 U Karlovačkoj županiji je 169 novih slučajeva covida-19, a od te su bolesti umrle tri osobe, priopćio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Od 169 novooboljelih njih 38 otkriveno je antigenskim testiranjem koje je jučer počelo u šest gradova i mjesta, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Najviše novooboljelih je iz Karlovca (67), Ogulina (51) i Josipdola (15), a po nekoliko oboljelih imaju i Duga Resa, Ozalj, Slunj, Barilović, Draganić, Generalski Stol, Netretić, Plaški, Rakovica, Tounj i Vojnić.

U Općoj bolnici u Karlovcu na liječenju je 56 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je pet na respiratoru, a u Općoj bolnici u Ogulinu je 41 zaraženi pacijent. Inspekcija Stožera civilne zaštite u nadzoru poslovnih subjekata nije utvrdila nepravilnosti u poštovanju protuepidemijskih mjera. U samoizolaciji je 1275 osoba. U Karlovačkoj županiji dosad je od covida-19 oboljelo 3756 ljudi, a s troje umrlih danas ukupno je umrlo 98 ljudi.

U Austriji započelo masovno testiranje na koronavirus

12:58 U Austriji vlada veliko zanimanje za masovno testiranje na koronavirus koje je započelo u petak, a kako javlja javni servis ORF, ispred stanica za testiranje su se stvorili dulji redovi. U Beču se građani mogu do 13. prosinca testirati na tri ispitne lokacije. Testiranja su u petak, osim u Beču, započela i u saveznim pokrajinama Tirol i Vorarlberg. U ostalim saveznim pokrajinama će testiranja započeti sljedećih dana.

Cilj masovnog testiranja na koronavirus je, kako je u četvrtak objasnio ministar zdravstva Rudlof Anschober, otkrivanje osoba zaraženih koronavirusom ali kod kojih nisu primjetni simptomi. Tako se želi spriječiti širenja virusa preko božićnih blagdana.

„Do sada se preko interneta za testiranje prijavilo preko 100.000 građana“, rekao je Anschober. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer je rekao kako je cilj ovih masovnih testiranja prekid lanaca zaraze. „Svatko tko se sada podvrgne testiranju može pridonijeti tomu da se svi uskoro vratimo u normalno stanje“, rekao je Nehammer. Testiranja se provode brzim antigenskim testovima. U slučaju pozitivnog nalaza zbog povećane pouzdanosti provodi se PCR testiranje. U Austriji je u petak zabilježeno oko 4.000 novozaraženih u roku od 24 sata. To je, s obzirom na broj stanovnika, među najvišim vrijednostima u Europi.

U BiH još 52 umrla od koronavirusa, 1200 novozaraženih

12:50 Još 52 osobe preminule su u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom dok su u toj zemlji u petak zabilježili više od 1200 novih slučajeva zaraze, podaci su koje su objavili entitetski zavodi za javno zdravstvo. Iako je dnevni broj novozaraženih cijelog tjedna znatno manji nego u Hrvatskoj ili Srbiji, broj oboljelih od COVID-a koji umiru u BiH i dalje je razmjerno velik, a od izbijanja epidemije u ožujku on je sada 2864. Od četvrtka su zabilježena 24 nova smrtna slučaja u Federaciji BiH, gdje su testiranjima utvrđena 832 nova slučaja zaraze, dok je u Republici Srpskoj bilo 28 smrtnih slučajeva, a zaražene su još 383 osobe.

U protekla 24 sata provedena su testiranja nešto više od četiri tisuće uzoraka. U BiH su i dalje na snazi razmjerno blage mjere ograničenja jer je, osim u distriktu Brčko, rad dopušten svim ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima uz poštivanje epidemioloških mjera. Nošenje zaštitnih maski još uvijek je obvezno i na otvorenome, a u noćnim satima na snazi je mjera ograničenja kretanja za osobe koje nisu vezane za radne cikluse.

Zatvaranje u epidemiji Covida-19 može utjecati na zdravlje već nakon dva tjedna

12:46 Znanstvenici sa sveučilišta McMaster pokazali su da se uz manje od 1500 koraka dnevno – što odgovara aktivnostima ljudi kad je proglašeno zatvaranje zbog pandemije, za samo dva tjedna kod starijih osoba smanjuje osjetljivost na inzulin i do trećine. Isto razdoblje neaktivnosti rezultiralo je kod osoba starijih od 65 godina gubitak i do četiri posto mišićne mase nogu. Jednom kad starija osoba izgubi na mišićnoj masi teško to nadoknadi, čak i kad se vrati normalnim dnevnim aktivnostima. Starije osobe nemaju sposobnost oporavka poput mlađih.

Otpornost na inzulin, smanjena mišićna masa, povećano masno tkivo i slaba kvaliteta sna neke su od posljedica neaktivnosti. Fizička neaktivnost također pridonosi lošem mentalnom zdravlju i socijalnoj izolaciji koja može biti posebno problematična kod starijih osoba. Stručnjaci ističu da su koraci koji se mogu poduzeti prema jačanju mišića i zdravlja vježbanje uz otpor, odnosno dodatno opterećenje, te unos bjelančevina prehranom.

Split: U županiji 527 oboljelih, petero umrlo

12:40 U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednja 24 sata otkriveno je 527 novooboljelih osoba, a u bolnici su umrla četiri muškarca i žena, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1160 obrađenih testova danas je 527 novooboljelih osoba pozitivno na koronavirus i to iz Splita 193, Sinja 56, Kaštela 39, Solina 35, Omiša 24, Makarske 18, Trilja, Dugog Rata i Supetra po 11, dok ih je po deset zaraženo u Otoku i Podbablju.

U Trogiru ih je devet novooboljelih, Imotskom, Hrvacama osam, Postirama sedam, Podstrani i Podgori po šest, Klisu i Marini po pet, Dicmu, Pučišćima, Runovićima i Cisti Provo po četiri, Vrlici, Milni, Muću, Tučepima, Jelsi i Zmijavcima po troje, u Brelima, Dugopolju, Selcima, Lećevici i Lovreću po dvoje, te po jedan zaraženi u Starom Gradu, Vrgorcu, Bolu Gradcu, Okrugu, Prološcu, Segetu, Šestanovcu, Šolti, Zadvarju i Zagvozdu. Od ukupnog broja novooboljelih osoba 248 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju.

Ukupno se 3163 osoba nalazi u samoizolaciji, na bolničkom liječenju je 189 covid pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 13 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata umrlo je pet osoba, četiri muškarca starosti 74, 52, 87 i 80 godina te 77-godišnja žena. Svi su uz brojne komorbiditete oboljeli i od covida-19, kazali su u Stožeru.

AstraZeneca i Oxford imaju različite verzije kako su došli do doziranja svog cjepiva

12:30 AstraZeneca i sveučilište Oxford iznijeli su suprotne tvrdnje o putu prema doziranju svog cjepiva za koronavirus, što je rijedak primjer neslaganja dviju institucija oko tog ključnog projekta. Dvije strane imaju različitu verziju priče o tome kako su došli do toga kako se cjepivo daje u dva navrata – prvi put pola, a drugi put cijela doza. Originalno je bilo planirano da se daju dvije cijele doze. Istraživanja su pokazala da je način s pola doze djelotvoran 90 posto u usporedbi sa 62 posto kad se daju dvije cijele doze.

Šef istraživanja AstraZenece je Reutersu prije desetak dana rekao da je „razlog za pola doze sretna slučajnost“. Istraživači su primijetili da su očekivane nuspojave poput umora, glavobolja i bolova u ruci slabije nego što su očekivali, kazao je Mene Pangalos. „Vratili smo se, provjerili i shvatili da je dano pola doze“, rekao je i dodao kako je tvrtka potom odlučila nastaviti s pola doze. Vodeći znanstvenik Oxforda u ponedjeljak je to odbacio, kazavši da je pola doze dano namjerno nakon temeljitih konzultacija. Ta nedosljednost oko smišljanja načina cijepljenja potaknula je zabrinutost oko pouzdanosti istraživanja, posebno jer neki stručnjaci smatraju da su se zaobišle neke regulacije kako bi cjepivo što prije dobilo odobrenje. „Ove različite tvrdnje su zabrinjavajuće“, rekla je Eleanor Riley, profesorica imunologije sa sveučilišta u Edinburghu. „Kad je riječ o cjepivu povjerenje je ključno i ne smijemo činiti ništa kako bi ga potkopali“, dodala je. Znanstvenici su zabrinuti i zbog relativno malog uzorka na kojem je testirana verzija cijepljenja s pola doze. Cjepivo AstraZenece i Oxforda dosad je naručilo više od dvadeset država, među njima i one siromašnije zbog jeftinije cijene u odnosu na rivale.

Slovenija produljuje mjere: preminuo 61 oboljeli, 1784 novi slučaj

12:20 U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene 1784 nove zaraze koronavirusom, a umrla je još 61 oboljela osoba od posljedica Covida-19, objavila je u petak slovenska vlada najavivši da postojeće mjere ostaju na snazi i idući tjedan. Kako je na konferenciji za novinare kazao glasnogovornik vlade Jelko Kacin, u zadnja 24 sata testirano je 6853 osoba, a potvrđeno 1784 zaraza, što znači da je udio pozitivnih 26,3 posto. Rezultati broja infekcija i stanje u bolnicama je takvo da će dosadašnje restriktivne mjere ostati na snazi i idući tjedan, kazao je Kacin prenoseći odluku vlade.

Prema novim podacima, prosječan broj novih dnevnih zaraza u proteklih sedam dana bio je 1478, što znači da nije ispunjen jedan od uvjeta da dođe do ublažavanja nekih restrikcija, prema “semaforu” relaksacije mjera koji je definirala vlada. U bolnicama je trenutno 1284 oboljelih, dok je prvi korak u mogućem smanjivanju restrikcija da se taj broj spusti na manje od 1200. Prema jučerašnjoj izjavi ministra zdravstva Tomaža Gantara, Slovenija bi iz sadašnje “crne” faze, u sklopu planirane relaksacije mjera, mogla idući tjedan, uz smanjenje broja hospitaliziranih i novozaraženih, ući u sljedeću “crvenu” fazu. To znači da bi se ponovo dopustio rad nekih uslužnih djelatnosti, primjerice frizerskih i sličnih salona, djelomice bi se otvorio i javni promet i bilo dopušteno okupljanje do najviše deset osoba, dok bi sve ostale mjere i dalje ostale na snazi. Da bi se to postiglo, potrebno je da se broj covid bolesnika u bolnicama smanji na najviše 1200, a prosječni broj novih zaraza na dan na 1350.

Srbija otvorila covid bolnicu s 930 kreveta, epidemiološka situacija “iznimno teška”

12:10 U beogradskom prigradskom naselju Batajnica u petak je otvorena novoizgrađena covid bolnica s 930 kreveta na devet odjela, te s 250 mjesta u intenzivnoj njezi, do čega dolazi u situaciji raširene epidemije koronavirusa, koja se ocjenjuje “iznimno teškom”. Premijerka Ana Brnabić ocijenila je da nova bolnica počinje raditi “u najtežem trenutku”, kada se danima registrira veliki broj novozaraženih, a na covid odjele dnevno pristiže skoro 800 pacijenata. Suvremenu bolnicu dobivamo u teškom vremenu, kada je pritisak na naš zdravstven sustav kontinuiran već devet mjeseci, istaknula je Brnabić. Srbijanski ministar zdravstva Zlatibor Lončar najavio je da će u novoj covid bolnici, raditi najmanje 1.500 liječnika, medicinskih sestara i tehničara, ali da je “za puni kapacitet neophodno da ih bude 1.600”. Lončar je naglasio kako se pokazalo da je “nova bolnica od neprocjenjivog značaja ne samo za Srbiju, nego i za cijelu regiju”, jer će 250 mjesta na intenzivnoj njezi rasteretiti druge zdravstvene ustanove.

Nove bolničke kapacitete Srbija dobiva u trenutku kad članovi Kriznog stožera i neovisni stručnjaci epidemiološku situaciju ocjenjuju “katastrofalnom”, obzirom da su posljednjih nekoliko dana gotovo izjednačili brojevi novooboljelih i pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju. Srbijanska vlada u četvrtak je usvojila nove, strože epidemiološke mjere Kriznog stožera, ali članovi tog tijela danima unazad upozoravaju da se s mjera kasni te da će se poljedice tek osjetiti. Epidemiolog i član stožera dr. Branislav Todorović izjavio je danas za RTS da će Srbiju “kašnjenje mjera mnogo koštati” jer su morale biti uvedene mnogo ranije, upozorivši da se “epidemija raspiruje i izvan Beograda”. “Do prije sedam-osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama, primjerice, u Leskovcu, Vranju… Sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će pridonijeti tome da – ukoliko se ove mjere ne budu strogo poštivale do kraja, željeznom disciplinom, nećemo moći doći do situacije koja bi nam omogućila da epidemija bude smirena i kontrolirana”, upozorio je.

Novi covid odjel sa 70 kreveta u riječkom KBC-u

12:00 Novi odjel za covid bolesnike sa 70 kreveta otvara se u KBC Rijeka, u dijelu Klinike za ginekologiju i porodništvo, a u bolnici ističu kako je odjel organiziran u skladu sa svim zdravstveno-tehničkim uvjetima te nema bojazni za pacijentice s ginekologije. Zamjenica ravnatelja KBC Rijeka Vladimira Vuletić, predstavljajući u petak novi odjel na lokalitetu Rijeka, izvijestila je da taj KBC sada ima 244 kreveta namijenjena covid pacijentima na riječkom i sušačkom lokalitetu te Dječjoj bolnici Kantrida.

“U KBC Rijeka balansiramo, jer moramo osim za covid pacijente osigurati zdravstvenu skrb i za pacijente kojima treba druga vrsta akutne terapije”, navela je Vuletić. Nužno je, kaže, osigurati potreban kadar i prostor za djelovanje covid odjela. “Ovaj novi je pripremljen u skladu sa svim zdravstvenim i tehničkim uvjetima i nema bojazni za druge pacijentice s ginekologije”, rekla je. Pomoćnica ravnatelja za osiguranje kvalitete pružanja medicinskih usluga Sanja Matijević Rončević istaknula je da ja ovaj odjel namijenjen covid pacijentima s potrebom za intenzivnu skrb i vrlo teškim simptomima, te će u njemu biti pet respiratora. Na drugim odjelima liječit će se pacijenti sa srednje teškim simptomima te oni s covid-19 bolešću i s drugim dijagnozama, za koje se moraju skrbiti i drugi specijalisti, rekla je.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji novopozitivno 149 osoba

11:50 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 149 novih pozitivnih osoba na covid-19, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Među novozaraženima je 39 osoba iz Vinkovaca, 17 iz Vukovara, 12 iz Županje, 11 iz Iloka, šest iz Ivankova, po pet osoba iz Nijemaca, Otoka i Vođinaca, po četiri iz Cerne, Komletinaca, po tri iz Cerića, Gradišta, Negoslavaca i Štitara, po dvije iz Andrijaševaca, Borova, Slakovaca, Starih Jankovaca, Starih Mikanovaca i Trpinje, te po jedna osoba iz 17 drugih mjesta u toj županiji.

Od početka epidemije u Vukovarsko-srijemskoj županiji oboljele su 5223 osobe, od kojih je njih 4419 izliječeno, a umrlo je 77 osoba. Trenutno je u županiji 76 osoba hospitalizirano, a u samoizolaciji se nalazi 1897 osoba. U protekla 24 sata testirano je 342 osobe, te je do sada na području županije testirano 26185 osoba.

U Zagrebu 740 novih zaraženih

11:46 U Zagrebu je tijekom jučerašnjeg dana zabilježeno 740 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa je trenutno 3598 aktivnih slučajeva, izvijestio je u petak zagrebački Stožer civilne zaštite. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ “Dr. Andrija Štampar” obavljeno je 1508 testiranja na SARS-CoV-2, od čega je 600 nalaza bilo pozitivno, rekao je na konferenciji za novinare ravnatelj NZJZ-a “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar. Radi se, kaže o ‘skoku’, prekjučer smo imali 25 posto pozitivnih, a sada smo prešli brojku 33 posto.

U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim socijalnim ustanovama u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi 12 korisnika i sedam djelatnika. Tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod 45 učenika i dva nastavnika osnovnih škola te 47 učenika i jednog nastavnika srednjih škola. Mjera samoizolacije određena je za 803 učenika osnovnih te 802 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba nalazi se 38 osoba.

Osječko-baranjska županija: 223 novozaražene osobe, umrlo šest osoba

11: 43 U protekla 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji koronavirusom su zaražene 223 osobe, a od posljedica zaraze umrlo je šest osoba, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. U laboratorijima osječkog KBC-a u i županijskog Zavoda za javno zdravstvo u protekla 24 sata testirano je 520 uzoraka, od kojih su 223 bila pozitivna na koronavirus. Najviše novozaraženih osoba, njih 119, je s područja Osijeka, potom Đakova i Belišća po 14, te Valpova i Našica po devet, dok ostala mjesta imaju manji broj novozaraženih, rekao je na konferenciji za novinare načelnik Stožera Ivan Hampovčan. Ističe kako se u ovome trenutku u samoizolaciji nalazi 2829 osoba, a u protekla 24 sata policija je provjerila 60 osoba koje su trebale biti u samoizolaciji, i samo jedna nije zatečena na adresi prebivališta.

Policija je obavila nadzor 79 ugostiteljskih objekata i nije bilo kršenja mjera. Državni inspektorat i Civilna zaštita proveli su 39 nadzora u trgovinama, trgovačkim centrima, kladionicama i tržnicama, a u dva slučaja utvrđene su nepravilnosti, za koje su izdana upozorenja i određene mjere za njihovo uklanjanje, navode u Stožeru. Hampovčan je izvijestio kako će županijski Dom zdravlja, od ponedjeljka organizirati uzimanje uzoraka za testiranje i u Đakovu.

Ravnatelj osječkog KBC-a Željko Zubčić rekao je kako je u posljednja 24 sata, od posljedica zaraze umrlo šest osoba, pri čemu je najstarija rođena 1932, a najmlađa 1963. godine, a uz covid-19 imali su i druge komorbiditete. Ukupno se na bolničkom liječenju nalaze 232 pacijenta. U osječkom KBC-u 180 pacijenta, od kojih su 43 na respiratoru, a 52 u Općoj županijskoj bolnici u Našicama, izvijestio je Zubčić. S obzirom da u KBC-u pretpostavljaju da je ovo vrhunac epidemije Zubčić ističe kako u subotu počinje treća faza rada Respiracijskog centra, zbog čega je iz okolnih općih bolnica angažirano devet medicinskih sestara i anestezioloških tehničara, a pretpostavlja da će ih biti mobilizirano još šest. Liječnika zasad imamo dovoljno, dižemo spremnost na najveću razinu, a postojeće pacijente ćemo raspodijeliti na tri lokacije u Respiracijskom centru. Pretpostavljamo da je ovo vrhunac epidemije i vrijeme je da se aktivira treća faza rada Respiracijskog centra, dok vrhunac epidemije ne prođe, pojasnio je Zubčić. Dodao je kako u KBC-u na raspolaganju imaju oko 80 respiratora, od čega će za covid pacijente biti namijenjeno nešto više od 60. Ističe da se u KBC-u stalno nabavlja nova oprema, a i dio respiratora za pacijente koji nemaju covid, mogu se, u slučaju potrebe, prebaciti u Respiracijski centar, pa se ti podatci mijenjaju.

Brodsko-posavska – 72 novoboljela

11:41 Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije zabilježena su 72 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 4.732. Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška (23), grad Slavonski Brod (13), općina Davor (9), općina Rešetari (5), općine Nova Kapela, Staro Petrovo Selo i Slavonski Šamac (po 3), općine Podcrkavlje i Vrbje (po 2) te općine Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Stara Gradiška i Vrpolje (po 1).

Nema preminulih osoba u zadnja 24 sata. Hospitalizirano je ukupno 85 osoba (4 osobe više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 59 osoba, a u novogradiškoj bolnici 26 osoba. Jedanaest hospitaliziranih osoba je na respiratoru (1 osoba više nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 2.196 osoba (77 osoba manje nego prethodni dan).

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 96 novih zaraženih

11:15 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom (od toga 45 slučajeva utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 22 osobe iz Metkovića, 16 iz Dubrovnika, 12 iz Opuzena, 11 iz Korčule, deset iz Ploča, devet iz Konavala (jedan korisnik Doma za starije osobe Konavle), po tri iz Slivnog i Župe dubrovačke, po dvije iz Orebića i Vele Luke, po jednoj iz Kule Norinske, Smokvice, Blata i Zažablja te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije.

Ukupno je zaraženo 45 osoba muškog spola i 51 osoba ženskog spola, a za 56 osoba je utvrđena epidemiološka veza. Preminula je jedna muška osoba iz Ploča (rođ. 1936.). Izliječeno je 45 osoba: 21 iz Metkovića, 12 iz Dubrovnika, četiri iz Konavala, dvije iz Ploča, po jedna iz Lastova, Orebića, Slivnog i Smokvice te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 47 osoba pozitivnih na koronavirus. Pet pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, četiri pacijenta su na invanzivnoj ventilaciji, jedan pacijent je na neinvanzivnoj ventilaciji. U posljednja 24 sata obrađena su 364 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 26 380 uzoraka. U samoizolaciji su 1604 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđena su ukupno 104 slučaja kršenja samoizolacije.

Konferencija Stožera: ‘Cjepivo će biti besplatno i dobrovoljno’

11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 3955 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 24.190. Među njima je 2427 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 262 pacijenta. Preminulo je 68 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 143370 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 2032 preminule, ukupno se oporavilo 117 148 osoba od toga 3639 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 59417 osoba. Do danas su ukupno testirane 790 883 osobe, od toga 10 626 u posljednja 24 sata. Najviša incidencija je trenutno u Međimurskoj županiji, a najniža u Istarskoj, komentirao je Capak te dodao kako smo trenutno na 26. mjestu na ljestvici zemalja EU po incidenciji. Lošiji od nas je Luksemburg.

“Danas će ako već i nije na stranicama Vlade RH, HZJZ i koronavirus.hr biti objavljen dokument sa temeljnim osnovnim informacijama o cjepivu, kako se provodi nabava, koje su količine naručene, kako bi se trebao provoditi plan cjepljenja, cijena cjepiva”, istakno je Božinović.

“Ovo je najbrže razvijeno cjepivo u povijesti, ali treba znati činjenicu da je odmah od početka pandemije bilo vidljivo da se specifičan lijek neće pronaći. Zbog toga su vrlo brzo uložena financijska sredstva za istraživanje”, rekao je Capak i opisao proces nabave. “EU je postavila pravila da kad proizvođači stave određenu količinu cjepiva da države mogu zatražiti količinu za sebe koju žele, a onda EU prema broju stanovnika raspoređuje proizvedene doze na pravičan način. Ukupno je Hrvatska naručila 5 milijuna i 600 tisuća od raznih proizvođača” rekao je Capak te dodao da se naručila manja količina od firme koja svoje cjepivo može registrirati tek krajem iduće godine.

EU je otvorila pregovore u prvoj fazi sa šest proizvođača, a počinju pregovori s još nekim dobavljačima. “Bilo je izgledno da će AstraZeneca biti prva registrirana, to smo onda uzeli 3.6 milijuna doza. Dobili smo 2.705 milijuna doza, bio je prevelik interes. Vremenom se dalo naslutiti da bi Pfizer mogao prvi registrirali. Onda smo odmah naručili milijun doza. Potom smo od Moderne naručili još milijun doza, a tu još nemamo potvrdu hoće li biti to milijun doza”, objasnio je, detaljno opisujući proces naručivanja cjepiva. “HZJZ temeljem uvida predlaže ministarstvu potpisivanje sporazuma i količinu, a Vlada na prijedlog ministarstva zdravstva sklapa ugovor s EU. To je put kako se naručuje”, kaže.

“Napravili smo plan cijepljenja. Ima sve elemente osim datuma distribucije i količine, to još ne znamo. Pfizer je najavio da će prva runda koja dođe u nas sadržavati 125.000 doza. Ako to bude kvartalna isporuka, u prvom navratu ćemo moći cijepiti 62.5 tisuće ljudi. Ako bude mjesečna isporuka, onda ćemo moći 125.000. Prioritetne osobe su bolesne osobe, osobe u zdravstvu, korisnici i djelatnici domova za starije”, kazao je Capak te dodao da će nakon toga cjepivo biti dostupno i ostalim stanovnicima. ” Računamo da će 5,6 milijuna doza biti dovoljno za sve koji će se htjeti cijepiti”, kaže.

Istaknuo je kako će cjepivo biti dobrovoljno i besplatno, ali napominjući kako bi bilo dobro da se što više ljudi cijepi jer se jedino tako može osigurati kolektivni imunitet. No dodao je i kako to ne znači kraj mjera poput nenošenja maski. “Za sada još ne znamo kako se širi virus sa sluznice”, rekao je.

“Sva cjepiva preporučuju dvije doze. Prva pa druga nakon tri ili četiri tjedna. Mi smo kod provođenja uzeli model kako to radimo za gripu. Cijepit će županijski zavodi za javno zdravstvo uz pomoć drugih kolega”, kaže Capak te dodaje kako se Pfizerovo cjepivo drži na iznimno niskim temperaturama zbog čega se treba potrošiti brzo. Zato će za cijepljenje biti zaduženi i mobilni timovi.

Govoreći o tome kako se namjerava osigurati dovoljna procijepljenost bez obveze, istaknuo je kako je najvažnije da se građane istinito i precizno informira o cjepivu protiv koronavirusa. “Vlada će voditi dodatnu kampanju, bit će cijeli niz stručno-znanstvenih konferencija, stručnjaci će govoriti o cjepivu i učinkovitosti. Mi ćemo kroz medije i druge načine komunikacije promovirati važnost cijepljenja i mislimo da je jako važno da u toj kampanji naglasimo da cijepljenjem ne štitimo samo sebe nego i druge, to je jedno pitanje društvene odgovornosti i solidarnosti prema onima koji su najosjetljiviji i koji najlakše mogu stradati od koronavirusne infekcije” rekao je Capak.

Ističe da se u Hrvatskoj i”mamo sustav praćenja nuspojava, vode ih HALMED i HZJZ. Liječnici to moraju prijaviti ako nešto primjete, to može prijaviti i osoba. To se sve prati i inače, naravno da će se i za cijepljenje osigurati takav sustav praćenja. I na razini EU će se posebno pratiti sigurnost cjepiva, upravo se radi program”, istaknuo je Capak.

Beroš je govorio o situaciji u bolnicama. “Situacija je zahtjevna ali je daleko od kraha. Ne znam koji su motivi onih kojo govore drugačije, ali štete su jasne”, rekao je Beroš govoreći o bolnicama. Rekao je da svi liječnici imaju obvezu svoje nadređene upozoravati na probleme. Osvrnuo se i na problem liječnika koji bi mogli dobiti manju plaću jer su preraspoređeni u covid centre. “Teoretski je moguće da liječnici u takvoj situaciju dobiju manju plaću jer se ona izračunava na temelju odrađenih sati, a obzirom na smjene je moguće da odrade manje sati nego što inače odrade u matičnoj bolnici”, rekao je, dodajući kako je izračun plaće reguliran nizom propisa, ali da “Vlada prepoznaje situaciju i radi na tome da se obeštete liječnici koji se nađu u takvoj situaciji”.

Capak je upitan kako će izgledati cijepljenje u domovima za starije. “Mi smo anketom tražili da nam domovi dostave koliko će se ljudi cijepiti”, kaže Capak. “Cilj je da saznamo na kojim mjestima i za koliko osoba trebamo organizirati cijepljenje. Većina domova za starije ima liječnika obiteljske medicine koji vode skrb o korisnicima. Naravno da će zavodi za javno zdravstvo uskočiti, naravno za Pfizerovo cjepivo koje se treba brzo trošiti jer se čuva na niskim temperaturama, a u frižideru na minus četiri može biti pet dana”, rekao je Capak.

Osvrčući se na dopunu Zakona o zaštiti pučanstva odnosno o kaznama koji je danas u Saboru, ministar Božinović istaknuo je kako policija ne dobiva nikakve nove ovlasti.

“Policija ne dobiva nikakve nove ovlasti. Policija postupa u skladu sa zakonom. Ponovit ću i to da nitko neće upadati u privatne stanove i brojati ljude tamo, nepovredivost doma je ustavna kategorija, dom je ustavom zaključen. Ovaj zakon je posljedica da mora postojati poruka da određena ponašanja nisu dobra. Tu se radi o manjini. Upravo radi zaštite većine koja poštuje mjere smo išli sa ovim promjenama”, kaže Božinović.

Govoreći o cjepivu, svi članovi Stožera su rekli kako će se cijepiti kada cjepivo dođe u Hrvatsku, ako je potrebno i pred kamerama.

Odgovarajući na pitanje koje su prijelomne brojke potrebne za opuštanje ili postroženje mjera, Capak je odgovorio kako se radi na dokumentu o mjerama. “Pokrenuli smo izradu dokumenta gdje ćemo dokumentirati benchmarke za popuštanje ili pojačavanje mjera sukladno sitauciji”, rekao je Capak. “Taj dokument će biti diskutiran danas, možemo ga sutra objaviti pretpostavljam”, kazao je Capak. Odgovorio je i na pitanje vide li se rezultati strožih mjera u Varaždinskoj županiji. “Nažalost, poboljšanje ne vidimo iako bi se to nakon 14 dana od novih mjera trebao vidjeti blagi pad. Pratit ćemo situaciju pa ćemo vas obavijestiti”, rekao je Capak.

Božinović je upitan zašto se privatnicima preporučuje da rade od kuće, a isto ne vrijedi za državne i javne službenike. “Postoji ta preporuka. Ja sam siguran da ukoliko ima različitih tumačenja, da bi to trebalo dodatno pojasniti”, kazao je, dodajući kako službenički dio njegova ministarstva radi kao u proljeće. “Svim poslodvacima je preporučeno da rade od kuće, i država je poslodavac”, zaključio je Božinović.

Capak je upitan postoje li točne statistike gdje se ljudi najviše zaraze. “Mi smo svojevremeno te podatke objavljivali, ali sad zbog nemogućnosti epidemiološkog praćenja, ako imate 3000 oboljelih, nije za očekivati da se razgovara sa svima, zabilježe pa da to bude pouzdan podatak. No, znamo sigurno da negdje 30-40 posto ljudi iz samoizolacije oboljeva”, kazao je Capak.

U Međimurskoj županiji 185 novozaraženih

11:00 Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u proteklih 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda testirano je 364 osoba od čega je evidentirano 185 pozitivnih slučajeva na virus COVID 19 u Međimurskoj županiji. U proteklih 24 sata oporavila se 231 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 1 669. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 24 946 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Testiranjima antigenskim brzim testovima koji se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 9 pozitivnih slučaja. Epidemiološka služba ne raspolaže podacima o ukupno obavljenim testiranjima u drugim ustanovama. Epidemiolozi su na temelju kliničke slike (bez testiranja) dijagnosticirali COVID 19 kod 38 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno bilježimo 6 825 oboljele COVID 19 osobe, a ukupno se oporavilo 5 059 osoba.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, hospitalizirano je 120 pacijenta pozitivnih na virus COVID 19, od toga je njih 12 hospitalizirano unutar 24 sata, dok je otpušteno 8 pacijenata. U tercijarnom respiratornom centru smješteno je 11 pacijenata. Na respiratoru se nalazi 11 covid pozitivnih pacijenata. U protekla 24 sata preminule su 4 osobe sa posljedicom COVID 19 virusa, muške osobe stare 67, 56 i 74 godine i ženska osoba stara 84 godine, svi u terminalnoj fazi teških kroničnih bolesti. U zdravstvenom sustavu na virus COVID je pozitivno 9 liječnika, 18 medicinskih sestara i 1 bolničar. U samoizolaciji se nalaze 3 liječnika i 17 medicinskih sestara.

U Zagrebačkoj županiji 227 novih slučajeva

10:45 Novih 227 slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je na području Zagrebačke županije, gdje je samoizolacija propisana učenicima 19 razreda osnovnih i jednog razreda srednje škole. Najviše novooboljelih je iz Samobora, njih 55, a slijede Velika Gorica s 39, Ivanić Grad s 20, Sveta Nedelja sa 17, Dugo Selo s 12 i Zaprešić s 11 novooboljelih.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo u posljednja 24 sata izliječeno je 167 osoba pa su trenutno aktivna 3733 slučaja. Od početka pandemije na području te županije evidentirano je 10.097 osoba kojima je potvrđen koronavirus, izliječeno ih je 6329 osoba, a umrlo 35. Od 30. studenoga do 24. prosinca, zbog epidemiološke situacije, u srednjim školama na području Zagrebačke županije nastava se održava online. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja.

U Koprivničko-križevačkoj županiji 154 nova slučaja, troje umrlih

10:30 Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđena su 154 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u Općoj bolnici Koprivnica umrle su tri osobe u dobi od 84, 75 i 69 godina koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge dijagnoze, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Ozdravilo je 136 osoba, na području županije trenutno su 972 aktivna slučaja covida-19, a na bolničkom liječenju nalazi se 85 pacijenata. “Trenutno je zabilježeno 80 učenika s pozitivitetom na koronavirus, 758 ih je u samoizolaciji, a pozitivno je i 30 nastavnika te je njih 39 u samoizolaciji. Što se tiče nenastavnog osoblja, 12 osoba je pozitivno, a u samoizolaciji ih je 22. Zbog epidemioloških okolnosti 27 razreda nastavu pohađa online putem, kao i kompletna Osnovna škola Gola te koprivnička Osnovna škola Braća Radić”, ističu u Stožeru civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.

Na inicijativu toga Stožera započelo je i uzimanje uzoraka u Križevcima i Đurđevcu. Ispostave covid-19 ambulante smještene su u stambenim kontejnerima koji su ranije postavljeni u sklopu Domova zdravlja u Križevcima i Đurđevcu, a uzorkovanje provode zdravstveni timovi županijskog Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu radnim danom od ponedjeljka do petka u terminu od 8 do 9 sati, dok će se subotom uzorkovanje provoditi samo u covid-19 ambulanti u Koprivnici. Uzorkovanje se provodi isključivo uz uputnicu koju pacijentima, koji su prošli primarnu fazu trijaže izdaju liječnici obiteljske medicine, odnosno na izuzimanje brisa nije moguće doći samoinicijativno na vlastiti zahtjev bez važeće liječničke uputnice. Testiranje na osobni zahtjev i uz plaćanje troškova postupka moguće je samo u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za što nije potrebna liječnička uputnica.

U Primorsko-goranskoj županiji 318 novooboljelih, tri osobe umrle

10:20 U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena je zaraza koronavirusom kod 318 novooboljelih, testirano je 1176 osoba, a u riječkoj bolnici umrle su tri osobe, izvijestili su u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite. Ozdravile su 303 oosobe, pa je u toj županiji aktivan 2971 slučaj covida –19. U riječkoj bolnici se liječi 119 oboljelih, od kojih 17 osoba treba pomoć respiratora. Udjel oboljelih osoba u dobi od 65 ili više godina u ukupnom broju zaraženih u županiji je 12 posto.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 102 nova slučaja, jedna osoba umrla

10: 07 U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđena su 102 nova slučaja zaraze koronavirusom, a jedna je osoba umrla, izvijestili su u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Najviše novozaraženih, njih 58 je s područja Bjelovara, osam s područja općine Rovišće, šest s područja općine Šandrovac, pet iz Garešnice, po četiri iz Grubišnog Polja i Kapele, tri s područja Velikog Trojstva, po dvije osobe s područja Daruvara i općine Nova Rača te po jedna iz Čazme i općina Veliki Grđevac, Đulovac, Zrinski Topolovac, Ivanska, Velika Trnovitica, Štefanje, Berek, Severin i Dežanovac.

Na covid odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 37 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je njih pet na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi 2065 osoba. Umrla je jedna osoba s koronovirusom čime su ukupno 43 osobe umrle od početka pandemije na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Bjelovarsko-bilogorska županija na osamnaestom je mjestu od svih hrvatskih županija i grada Zagreba po broju oboljelih od koronavirusa na sto tisuća stanovnika.

Britanci se nadaju cjepivu do kraja godine, Poljaci ga očekuju u siječnju

9.58 – Velika Britanija nada se milijunima doza cjepiva protiv covida-19 do kraja godine, Poljska ih očekuje u siječnju, a francuski ministar financija najavljuje da će se cijepiti što je prije moguće, prenose agencije. Britanci su u srijedu odobrili cjepivo Pfizera i BioNTecha i time preuzeli vodstvo u utrci prema masovnom cijepljenju stanovništva.

Britanija je prošli mjesec objavila da očekuje 10 milijuna doza u 2020., no vlada ističe kako će cijepljene ovisiti o brzini distribucije. London je naručio 40 milijuna doza cjepiva, što je dovoljno za 20 milijuna ljudi, prenosi Reuters. Britanski ministar gospodarstva Alok Sharma u petak je rekao da je uvjeren kako će prvih 800 tisuća doza stići idući tjedan.

„Nadam se da ćemo imati nekoliko milijuna do kraja ove godine, no uvijek smo govorili da će se cijepiti većinom u idućoj godini“, dodao je Sharma.

Francuski ministar financija Bruno Le Maire u petak je pak najavio da će se cijepiti protiv koronavirusa što je prije moguće, u vrijeme dok se velik dio Francuza protivi cijepljenju.

„Mislim da će to učiniti i svi članovi vlade, ali moram vas podsjetiti da mi nismo prioritetna ciljana skupina“, rekao je Le Maire koji je bio zaražen ranije ove godine.

Francuski premijer Jean Castex u četvrtak je najavio da će Francuska osigurati besplatno cijepljenje za građane koji primaju socijalnu pomoć, a za to će izdvojiti 1,5 milijardi eura. Šef poljskog premijera u petak je rekao da će prva cjepiva u Poljsku stići u siječnju. Poljska je naručila 45 milijuna doza, a premijer Mateusz Morawiecki najavio je da će se u veljači prvo cijepiti zdravstveni radnici, pripadnici vojske i stariji građani.

U Sisačko-moslavačkoj 230 novozaraženih

9.56 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je dvjesto i trideset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o pedeset i četiri osobe s područja grada Petrinje, četrdeset i pet osoba s područja grada Siska, trideset i osam osoba s područja grada Kutine, trideset i osam osoba s područja grada Novske, dvadeset osoba s područja grada Popovače, dvanaest osoba s područja grada Gline, šest osoba s područja općine Velika Ludina, četiri osobe s područja općine Sunja, tri osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja općine Donji Kukuruzari, dvije osobe s područja grada Hrvatska Kostajnica, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Topusko, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja općine Hrvatska Dubica, jednoj osobi s područja općine Gvozd, te jednoj osobi s područja općine Dvor.

U Istri novih 85 slučajeva zaraze koronavirusom

9.51 – U Istri je u protekla 24 sata potvrđeno 85 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih se kod njih 63 radi o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe, izvijestio je u petak istarski Stožer civilne zaštite.

U županijskom Zavodu za javno zdravstvo ispitano je 495 uzoraka briseva te je potvrđeno 85 pozitivnih nalaza.

Kod 63 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe dok se kod osam osoba epidemiološki radi o uvezenim slučajevima s područja Zagreba (tri), Rijeke (dva) te po jednom iz Italije, Bosne i Hercegovine i Austrije”, naveli su iz Stožera napominjući kako se u epidemiološkoj obradi nalazi 14 osoba.

U međuvremenu je izliječeno 65 osoba, trenutno je u Istri 667 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba dok se u mjerama samoizolacije nalazi njih 1217.

U Koprivničko-križevačkoj novih 154 slučaja

9.44 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena 154 nova slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 972 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 136 osoba, a na bolničkom liječenju nalazi se 85 osoba. U OB Koprivnica preminule su tri osobe s pozitivitetom na koronavirus (1936., 1945. i 1951. godište) koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge dijagnoze.

Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 213 uzoraka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus, a od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije zabilježeno je 3322 slučajeva bolesti COVID-19.

Neslužbeno: Danas ima gotovo 4000 novozaraženih

9.42 – N1 neslužbeno doznaje da je danas u Hrvatskoj gotovo 4.000 novozaraženih. Testirano je više od 10.000 osoba.

Hrvati od institucija i dalje najviše vjeruju Stožeru

9.30 – Pandemija koronavirusa dovela je do toga da današnja Hrvatska ima ozbiljan problem s nepovjerenjem građana u institucije, piše u petak Jutarnji list.

Hrvati su koliko-toliko zadovoljni radom Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali zadovoljstvo iskazuje samo 30 posto sudionika. Radom ostalih relevantnih institucija građani su još manje zadovoljni, a najmanje radom Sabora (samo 12 posto sudionika je zadovoljno) i Vlade (20 posto).

Budući da jesen i nadolazeća zima 2020. predstavljaju posebno izazovno vrijeme za širenje virusa, da su građani iscrpljeni procesom suočavanja s krizom te da Vladu i druge odgovorne aktere čeka donošenje odgovornih i zahtjevnih odluka kako bi sačuvali zdravlje građana s jedne strane i očuvali temeljnu nacionalnu ekonomiju s druge, od ključne je važnosti uložiti napor u uspostavljanje povjerenja s građanima i pozvati ih na suradnju. Zaključak je to prvog opsežnog istraživanja mentalnozdravstvenih i društvenih posljedica suočavanja građana Hrvatske s pandemijom koronavirusa, koje je provedeno krajem kolovoza i rujna 2020.

Sudjelovalo je 1060 ispitanika, a istraživanje, koje financira Hrvatska zaklada za znanost, proveo je tim psihologa, sociologa i politologa u sklopu istraživačkog projekta pod nazivom “(Ponovo) gradeći društvo: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka nakon korone u općoj populaciji Hrvatske” pod voditeljstvom prof. dr. Dinke Čorkalo Biruški s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Prilično je zanimljivo da je podjednak broj sudionika izjavio da uopće nisu zabrinuti (15,3%) i da su jako zabrinuti (14,1%) oko toga hoće li se zaraziti koronavirusom. Nadalje, dvije trećine građana svoj trenutačni standard procjenjuje jednakim kao i prije krize, pa se čini da do razdoblja prikupljanja podataka kriza nije bitnije utjecala na procjenu životnog standarda. Siromašni najviše strahuju od posljedica pandemije. Također, posebne okolnosti s kojima su se građani suočavali tijekom pandemije doživljene su umjereno stresnima, pri čemu je građanima najstresnija neizvjesnost koliko će sve trajati, donosi Jutarnji list.

U Primorsko-goranskoj županiji 318 novozaraženih

9.17 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 318 novooboljelih, a 303 osobe su ozdravile. Preminule su tri osobe. Broj aktivnih slučajeva je 2971, a ukupno je tijekom jučerašnjeg dana testirano 1176 osoba.

102 nova slučaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9.14 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 102 nova slučaja zaraze koronavirusom.

58 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, osam novozaraženih osoba s područja je općine Rovišće, šest novozaraženih osoba s područja je općine Šandrovac, pet novozaraženih osoba s područja je grada Garešnice, po četiri novozaražene osobe s područja su grada Grubišnog Polja i općine Kapela, tri novozaražene osobe s područja su Velikog Trojstva, po dvije novozaražene osobe s područja su grada Daruvara i općine Nova Rača, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općina Veliki Grđevac, Đulovac, Zrinski Topolovac, Ivanska, Velika Trnovitica, Štefanje, Berek, Severin i Dežanovac.

Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 37 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je njih 5 na respiratoru. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 2065 osoba.

Preminula je jedna osoba s koronavirusom.

U Ličko-senjskoj županiji 71 pozitivnih

9.00 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 71 je novooboljela osoba od covid-19, izliječene su 34 osobe, javlja lokalni stožer.

30 oboljelih osoba je s područja Gospića, 9 s područja Otočca, 20 s područja Senja, 6 s područja Plitvičkih Jezera, 4 s područja Novalje, te dvije s područja Perušića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od covida-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 1730 osoba od čega je 560 aktivnih slučaja, 38 osoba je preminulo te je izliječeno ukupno 1132 osobe. U posljednja 24h provedeno je testiranje nad 116 osoba. Pod mjerom samoizolacije je trenutno 1395 osoba.

U Požeško-slavonskoj županiji 71 novi slučaj

8:00 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 466 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 409 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 57 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1117 osoba, a ukupno je testirano 18095 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 204 uzorka, od kojih je 71 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

‘Od rujna covid-19 kriza izmakla Vladinoj kontroli’

7:15 Hrvatska je prvih pola godine bila relativno uspješna u „navigaciji“ covid-19 krizom i svrstavala se na razinu većine zapadnoeuropskih zemalja, ali od rujna je situacija izmakla kontroli, ocijenio je stručnjak za krizna upravljanja RobertMikac. Mikac je u netom izašlom broju časopisa „Anali Hrvatskog politološkog društva“ analizirao upravljanje krizom u Republici Hrvatskoj u svjetlu pandemije covid-19 i zaključio da je Hrvatska bila relativno uspješna, ali da je to razdoblje ostavilo brojne otvorene kontradikcije i paradokse. Oni, smatra Mikac, proizlaze iz nepostojanja sustava upravljanja krizama koji bi jasno definirao nadležnosti, ovlasti i odgovornosti svih aktera.

To što se Hrvatska u „navigaciji“ krizom i svrstavala na razinu većine zapadnoeuropskih zemalja samo pokazuje da je kriza bila veliko iznenađenje za sve zemlje i da njezin ishod još uvijek neizvjestan. Zanimljivo je da su dvije zemlje za koje se smatra da su globalni lideri poput SAD-a i Velike Britanije tijekom prvog dijela krize podbacile i u teoriji i u praksi, zbog čega njihovo stanovništvo, za razliku od političara odgovornih za takvo stanje, sada trpe ozbiljne posljedice, piše Mikac. Veliki dio izazova leži u činjenici da Hrvatska nema adekvatno razvijen zakonodavni okvir i sustav upravljanja krizama, da se postojeća normativna rješenja ne primjenjuju pravilno u praksi i da praksa nije dovoljno usklađena sa postojećim zakonodavnim okvirom, ističe Mikac u tekstu. Hrvatska je uspjela osigurati da nas događaji ne preplave, da nemamo velik broj zaraženih i umrlih, da nema značajnih poremećaja u funkcioniranju države i svakodnevnom životu i da kriza ne uzrokuje domino efekti koji bi stvorili dodatnu značajnu štetu, stoji u članku.

S druge strane, kriza je pokazala da Hrvatska u mnogim područjima nije bila spremna ili sposobna odgovoriti na početni utjecaj krize, primjerice u financijskom, gospodarskom i turističkom sektoru, pa će stoga naši građani, a ne odgovorni političari, trpjeti posljedice, ističe on. Mikac podsjeća da je premijer Plenković operativno odlučio krizno upravljanje dodijeliti potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću zaduženom za civilnu zaštitu, umjesto potpredsjedniku Vlade Damiru Krstičeviću i ministru obrane zaduženom za domovinsku sigurnost. „Tako je utvrdio da će sustav civilne zaštite biti platforma kroz koju će se Hrvatska suočiti s krizom, te smanjio šanse da se sustav domovinske sigurnosti uspostavi“, kaže on i napominje da se premijerova odluka do pisanja članka „pokazala točnom u smislu sposobnosti sustava civilne zaštite da koordinira i upravlja ključnim procesima“.

Mikac navodi da u Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti postoji jasna definicija krize i postoji mehanizam za njezino predlaganje Vladi, te da je „gotovo svima nejasno zašto kriza nije proglašena“. Do rujna je Vlada držala krizu pod kontrolom, a od tada smatram da je kriza izmakla kontroli, tako da ću morati pisati drugi članak, osvrnuo se Mikac za Hinu na razdoblje koje je uslijedilo njegovoj analizi.

Domovina oca imunizacije danas je najveći skeptik cijepljenja

7:00 Francuska je domovina oca imunizacije Louisa Pasteura, ali danas je među zemljama u kojima živi najviše protivnika cijepljenja i suočava se s brojnim otporima dok se priprema za jednu od najvećih kampanja za cijepljenje u svojoj povijesti. Objava Britanije o odobrenju cjepiva protiv covida-19 za opću uporabu pritisnula je ostale zemlje da što prije naprave sličan potez kako bi zaštitile svoje građane od koronavirusa koji je ubio gotovo 1,5 milijuna ljudi u svijetu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron već je rekao da mu je namjera da se oni najizloženiji virusu počnu cijepiti početkom 2021., a šira populacija između travnja i lipnja. No ima težak zadatak – nagovoriti dovoljno ljudi da se cijepe kako bi se stvorio imunitet krda, prag koji cijelu populaciju štiti od virusa.

Istraživanje, koje je za vikend objavljeno u listu Le Journal du Dimanche, otkrilo je da se samo 41 posto Francuza planira cijepiti u usporedbi s 58 posto stanovnika Sjedinjenih Država prema nedavnoj anketi Gallupa, gdje je skepticizam prema koronavirusu i cjepivu također visok. Macron je odbacio poziv lidera Zelenih Yannicka Jadota da uvede obvezno cijepljenje i rekao da se nada da će ljude uspjeti uvjeriti “transparentnošću”. Francuska je dugo slovila kao nacija tableta i pilula s jednom od najvećih stopa uporabe antibiotika i antidepresiva na svijetu, no Francuzi su posljednjih godina sve sumnjičaviji prema farmaceutskoj industriji.

Moderna će isporučiti do 125 milijuna doza cjepiva u prvom tromjesečju

6:45 Američka biotehnološka tvrtka Moderna priopćila je u četvrtak kako očekuje da će u prvom tromjesečju 2021. godine globalno imati na raspolaganju između 100 i 125 milijuna doza svojeg eksperimentalnog cjepiva za covid-19. Moderna je priopćila da će od toga 85 do 100 milijuna doza biti dostupno u Sjedinjenim Američkim Državama, a 15 do 25 milijuna izvan te zemlje.

Planirana količina dostupnoga cjepiva u prvome tromjesečju sljedeće godine dio je ukupno najavljenih 500 milijuna do milijardu doza, koliko Moderna planira globalno proizvesti u 2021. Rezultati rane faze kliničkih ispitivanja pokazali su da Modernino cjepivo mRNA-1273 proizvodi visoku razinu povezujućih i neutralizirajućih antitijela čija se količina s vremenom blago smanjuje, ali ostaje povišena kod svih sudionika tri mjeseca nakon primanja prve doze, priopćila je ta tvrtka.

Pfizer: Lanac opskrbe razlog smanjenja ciljane količine cjepiva u 2020.

4:00 Tvrtka Pfizer smanjila je ciljanu količinu proizvodnje svojeg cjepiva za covid-19 u 2020. zbog kašnjenja u uspostavi lanca opskrbe sirovina, prenosi Reuters. Ta farmaceutska tvrtka nedavno je priopćila kako očekuje da će u ovoj kalendarskoj godini proizvesti 50 milijuna doza cjepiva za covid-19, što je manje od ranije planiranih 100 milijuna doza. Pfizerovo cjepivo daje se u dvije doze, što znači da je 50 milijuna doza potrebno kako bi se cijepilo 25 milijuna ljudi.

Glasnogovornica kompanije za Reuters je kazala kako je “uspostava lanca opskrbe sirovinama trajala dulje od očekivanog”. Navela je i kako su rezultati Pfizerovih kliničkih ispitivanja također kasnili, zbog čega se također očekuje proizvodnja manje količine doza prije kraja 2020. Kazala je da je dovršena prilagodba Pfizerovih proizvodnih linija te da se gotove doze proizvode velikom brzinom. Pfizer je u studenome predao američkim regulatorima odobrenje za svoje cjepivo za covid-19. Američki su dužnosnici izjavili kako očekuju da cjepivo ovaj mjesec dobije zeleno svjetlo regulatora. Američka vlada očekuje 6,4 milijuna doza u prvoj alokaciji cjepiva. Regulatori u Velikoj Britaniji već su izdali odobrenje za primjenu Pfizerova cjepiva u toj zemlji.

Biden poziva Faucija da ostane u njegovom timu

3:45 Izabrani američki predsjednik Joe Biden pozvao je u četvrtak vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti Anthonyja Faucija da se pridruži njegovom timu za borbu protiv pandemije covida-19. Biden je Faucija pozvao da ostane na mjestu glavnog medicinskog savjetnika nakon što on 20. siječnja i službeno preuzme dužnost.

Fauci, dugogodišnji ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, razgovarao je s Bidenom i njegovim timom o pripremama za borbu protiv koronavirusa, potvrdio je Biden u razgovoru za CNN. “Zamolio sam ga da ostane na istom položaju koji je imao pod nekolicinom predsjednika, da bude moj glavni medicinski savjetnik i dio mog covid tima”, rekao je Biden. Izabrani predsjednik je također rekao da će se cijepiti čim Fauci kaže da je cjepivo za covid-19 sigurno, te da će to rado učiniti pred kamerama.

“Važno je američkom narodu pokazati da je cjepivo sigurno”, dodao je Biden. Rješavanje zdravstvene i ekonomske krize prioriteti su Bidena koji 20. siječnja preuzima dužnost predsjednika. SAD se proteklih tjedana suočava s eksplozijom broja novozaraženih i hospitaliziranih koji je prešao rekordnih 100 tisuća. U SAD-u je od početka epidemije umrlo oko 273.000 ljudi.

Do razbuktavanja epidemije dolazi u vrijeme kada je na vidiku početak cijepljenja protiv covida-19. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti očekuje da bi jedno ili više cjepiva moglo biti dostupno do kraja godine. Bivši američki predsjednici Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton izjavili su da su se spremni javno cijepiti protiv covida-19 kako bi na to potaknuli sugrađane. Barack Obama (59) je rekao da u “potpunosti vjeruje” zdravstvenim vlastima zemlje uključujući Faucija. “Ako mi Anthony Fauci kaže da je cjepivo sigurno i da štiti od covida, neću oklijevati”, izjavio je Obama.