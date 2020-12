U HRVATSKOJ PADAJU CRNI REKORDI: Proizvođači cjepiva najavljuju milijune doza cjepiva već ove godine, ali javlja se problem

I jučer je zabilježen rekordan broj slučajeva zaraze koronavirusom, i to njih 4534; aktivnih je slučajeva 23.942

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 4534 novih slučajeva zaraze, pa je trenutno 23.942 aktivnih slučajeva; preminulo je 48 osoba, a u bolnicama se liječi 2501 pacijenata, od kojih su na respiratorima 258 osobe.

Preminulo je 48 osoba; ukupno 1964 od početka epidemije

Na bolničkom se liječenju nalazi 2501 pacijenata, a njih 258 je na respiratorima

Krunoslav Capak je obznanio detalje plana cijepljenja protiv koronavirusa

Andrej Plenković je rekao kako će cjepiva biti besplatna za građane

Prva pošiljka Pfizerova cjepiva u Hrvatsku stiže ovog mjeseca

Moderna će isporučiti do 125 milijuna doza cjepiva u prvom tromjesečju

6:45 Američka biotehnološka tvrtka Moderna priopćila je u četvrtak kako očekuje da će u prvom tromjesečju 2021. godine globalno imati na raspolaganju između 100 i 125 milijuna doza svojeg eksperimentalnog cjepiva za covid-19. Moderna je priopćila da će od toga 85 do 100 milijuna doza biti dostupno u Sjedinjenim Američkim Državama, a 15 do 25 milijuna izvan te zemlje.

Planirana količina dostupnoga cjepiva u prvome tromjesečju sljedeće godine dio je ukupno najavljenih 500 milijuna do milijardu doza, koliko Moderna planira globalno proizvesti u 2021. Rezultati rane faze kliničkih ispitivanja pokazali su da Modernino cjepivo mRNA-1273 proizvodi visoku razinu povezujućih i neutralizirajućih antitijela čija se količina s vremenom blago smanjuje, ali ostaje povišena kod svih sudionika tri mjeseca nakon primanja prve doze, priopćila je ta tvrtka.

Pfizer: Lanac opskrbe razlog smanjenja ciljane količine cjepiva u 2020.

4:00 Tvrtka Pfizer smanjila je ciljanu količinu proizvodnje svojeg cjepiva za covid-19 u 2020. zbog kašnjenja u uspostavi lanca opskrbe sirovina, prenosi Reuters. Ta farmaceutska tvrtka nedavno je priopćila kako očekuje da će u ovoj kalendarskoj godini proizvesti 50 milijuna doza cjepiva za covid-19, što je manje od ranije planiranih 100 milijuna doza. Pfizerovo cjepivo daje se u dvije doze, što znači da je 50 milijuna doza potrebno kako bi se cijepilo 25 milijuna ljudi.

Glasnogovornica kompanije za Reuters je kazala kako je “uspostava lanca opskrbe sirovinama trajala dulje od očekivanog”. Navela je i kako su rezultati Pfizerovih kliničkih ispitivanja također kasnili, zbog čega se također očekuje proizvodnja manje količine doza prije kraja 2020. Kazala je da je dovršena prilagodba Pfizerovih proizvodnih linija te da se gotove doze proizvode velikom brzinom. Pfizer je u studenome predao američkim regulatorima odobrenje za svoje cjepivo za covid-19. Američki su dužnosnici izjavili kako očekuju da cjepivo ovaj mjesec dobije zeleno svjetlo regulatora. Američka vlada očekuje 6,4 milijuna doza u prvoj alokaciji cjepiva. Regulatori u Velikoj Britaniji već su izdali odobrenje za primjenu Pfizerova cjepiva u toj zemlji.

Biden poziva Faucija da ostane u njegovom timu

3:45 Izabrani američki predsjednik Joe Biden pozvao je u četvrtak vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti Anthonyja Faucija da se pridruži njegovom timu za borbu protiv pandemije covida-19. Biden je Faucija pozvao da ostane na mjestu glavnog medicinskog savjetnika nakon što on 20. siječnja i službeno preuzme dužnost.

Fauci, dugogodišnji ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, razgovarao je s Bidenom i njegovim timom o pripremama za borbu protiv koronavirusa, potvrdio je Biden u razgovoru za CNN. “Zamolio sam ga da ostane na istom položaju koji je imao pod nekolicinom predsjednika, da bude moj glavni medicinski savjetnik i dio mog covid tima”, rekao je Biden. Izabrani predsjednik je također rekao da će se cijepiti čim Fauci kaže da je cjepivo za covid-19 sigurno, te da će to rado učiniti pred kamerama.

“Važno je američkom narodu pokazati da je cjepivo sigurno”, dodao je Biden. Rješavanje zdravstvene i ekonomske krize prioriteti su Bidena koji 20. siječnja preuzima dužnost predsjednika. SAD se proteklih tjedana suočava s eksplozijom broja novozaraženih i hospitaliziranih koji je prešao rekordnih 100 tisuća. U SAD-u je od početka epidemije umrlo oko 273.000 ljudi.

Do razbuktavanja epidemije dolazi u vrijeme kada je na vidiku početak cijepljenja protiv covida-19. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti očekuje da bi jedno ili više cjepiva moglo biti dostupno do kraja godine. Bivši američki predsjednici Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton izjavili su da su se spremni javno cijepiti protiv covida-19 kako bi na to potaknuli sugrađane. Barack Obama (59) je rekao da u “potpunosti vjeruje” zdravstvenim vlastima zemlje uključujući Faucija. “Ako mi Anthony Fauci kaže da je cjepivo sigurno i da štiti od covida, neću oklijevati”, izjavio je Obama.