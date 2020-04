PREMINUO JOŠ JEDAN ŠTIĆENIK DOMA ZA STARIJE U SPLITU: On je 55. žrtva koronavirusa u Hrvatskoj; stigle brojke i iz drugih županija

Broj umrlih u svijetu od koronavirusa premašio je u subotu 200.000, a očekuje se da će broj zaraženih idućih dana doseći tri milijuna. Jučer je u Hrvatskoj prema podacima Nacionalnog stožera registrirano samo 7 zaraženih, što je najmanje od 14. ožujka, a preminule su tri osobe

Ukupno u Hrvatskoj imamo 2016 slučajeva zaraze koronavirusom, izliječeno je 1034, a preminulo je 54 bolesnika

Vlada je usuglasila trofazni plan za ublažavanje mjera te će u Hrvatskoj uskoro krenuti normalizacija života

Jučer je potvrđen najmanji broj zaraženih od 14. ožujka

Od ponedjeljka popuštaju stroge mjere i postupno otvaranje gospodarstva

U svijetu je od koronavirusa zasad zaraženo 2.898.082, umrlo je 203.025 bolesnika dok je brojka izliječenih 822.165

Nema novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

13:23 – U Osječko-baranjskoj županiji drugi dan za redom nema novozaraženih koronavirusom. Broj izliječenih osoba trenutno je veći od broja pozitivnih na taj virus, izvijestili su danas iz županijskog stožera Civilne zaštite. Od do sada 115 oboljelih, sedam je osoba umrlo, a 60 je izliječeno te je trenutno u Županiji na koronavirus pozitivno 48 ljudi. Tijekom protekla 24 sata testirano je 66 osoba i svi su testirani uzorci negativni, pa je broj oboljelih od koronavirusa u Županiji i dalje ostao na 115 osoba, priopćeno je iz Stožera.

U Splitu preminuo muškarac (69)

13.12 – Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije naknadno je izvijestio da je u KBC-u Split u nedjelju ujutro preminuo muškarac rođen 1951. godine, koji je bio korisnik Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici. Bio je kronični bolesnik i pozitivan na koronavirus.

Tisuće djece na ulicama Španjolske

13:02 – Tisuće djece diljem Španjolske izašle su u nedjelju na ulice nakon 42 dana jer je vlada popustila mjeru ograničenog kretanja. Širenje koronavirusa je prigušeno pa je broj novooboljelih porastao 0,8 posto u odnosu na dan ranije, što je najniža stopa od izbijanja epidemije. U zemlji je oko 6 milijuna djece do 14 godina koja sada smiju izaći na sat vremena u pratnji odrasle osobe. Igrališta i parkovi ostaju međutim zatvoreni a djeca se ne smiju igrati zajedno, odnosno moraju održavati minimalno dva metra razlike među sobom.

Ministarstvo zdravstva je u petak promijenilo metodologiju otkrivanja novih slučajeva koronavirusa, pa se sada koristi samo PCR testovima, smatranima vjerodostojnijima od drugih. U nedjelju se inficiralo 1729 novih osoba, što je 0,8 postotni rast u odnosu na dan ranije, pa su u zemlji 207.634 oboljela stanovnika. Od toga je izliječeno njih 98.732. U nedjelju je preminulo 288 osoba, najmanje u posljednjih mjesec dana, pa je ukupni broj žrtava dosegnuo 23.190. Više mrtvih imaju samo SAD i Italija.

Nema novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

12:43 – Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije izvijestio je danas da u protekla 24 sata nije zabilježen ni jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. “Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije do nedjelje, u 11 sati evidentirano je 127 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom”, navodi se u priopćenju županijskog stožera. Ističe se da čak pet dana nije bilo novooboljelih. Na području te županije, ukupno je izliječeno 45 osoba, a tri su osobe umrle.

Nema novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji, ukida se karantena u Udbini

12:30 – U Ličko-senjskoj županiji osmi dan zaredom nema novozaraženih koronavirusom. Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije zaključio je da su se stekli povoljni epidemiološki uvjeti za ukidanje karantene za područje naselja Udbina. Sustav izdavanja e-propusnica i dalje ostaje obvezan za osobe s područja naselja Udbina, javlja Lika-online.

Nema novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

12:20 – Prema zasad dostupnim podacima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osmi dan nema novozaraženih, a ozdravilo je još 11 osoba, odnosno ukupno njih 38. Među preostala 44 uzorka od petka nema novih pozitivnih, a svih 32 uzorka poslanih na analizu u subotu su negativni, piše u priopćenju Stožera civilne zaštite DNŽ, prenosi Dubrovački dnevnik.

Nema novozaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji

12:04 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije danas je objavio da nema novozaraženih u toj županiji. Na području Koprivničko-križevačke županije od početka epidemije ukupno je potvrđeno 63 osobe pozitivne na koronavirus od čega je 14 osoba izliječeno. U Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica je provedena opsežna epidemiološka obrada te je situacija stabilna i pod kontrolom, javlja portal ePodravina.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

11:58 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je 26. dan zaredom bez novozaraženih osoba. Od 22. travnja u županiji nema ni jedne potvrđene oboljele osobe. U samoizolaciji se trenutno nalazi 252 osobe, tri uzorka su poslana na analizu, te je ukupno testirano 313 osoba, javlja 034portal.

Jedna novozaražena osoba u Varaždinskoj županiji

11:31 – U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Ukupan broj do sada oboljelih time je narastao na 46, a ozdravilo je ukupno 30 osoba. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 14 osoba, a dvije osobe s našeg područja liječe se u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Statistički se Varaždinskoj županiji pribrajaju još 4 osobe koje ovdje imaju samo prijavljeno mjesto prebivališta. Kod posljednje oboljele osobe radi se o muškarcu srednjih godina, koji je bio bliski kontakt prethodno oboljele osobe i nalazio se u mjeri samoizolacije. Trenutno je dobrog općeg stanja i nalazi se u Općoj bolnici Varaždin, javlja Varaždinske vijesti.

Nema novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

11:29 – Vikend u Primorsko-goranskoj županiji nastavlja se bez novih slučajeva zaraze koronavirusom. Stanje je nepromijenjeno i kada su u pitanju brojke zaraženih i oporavljenih, pa je i dalje 36 oboljelih, dok su 34 osobe ozdravile, javlja HRT Radio Rijeka.

Italija otvara gospodarstvo 4. svibnja, a škole tek u rujnu

11:22 – Italija će ponovno otvoriti proizvodne djelatnosti 4. svibnja u sklopu mjera ublažavanja karantene, a škole će se otvoriti tek u rujnu, rekao je premijer Giuseppe Conte u današnjem intervjuu za novine. “Upravo radimo na tome da dopustimo ponovno otvaranje velikog tijela tvrtki, od proizvodnih do građevinskih, 4. svibnja”, rekao je Conte za dnevnik la Repubblica. Dodao je da će mjere biti predstavljene najkasnije početkom sljedećeg tjedna.

U Međimurju nema novozaraženih

11:20 – Dvanaesti dan zaredom u Međimurju nema novozaraženih od koronavirusa, izvijestili su danas iz županijskog Stožera civilne zaštite, uz napomenu da su trenutno na području Međimurske županije svega tri zaražene osobe. U subotu je iz Županijske bolnice Čakovec otpuštena jedna osoba, a preostale tri oboljele osobe su dobrog općeg stanja. Do sada je ukupno obavljeno 369 testiranja. Iz Stožera su izvijestili i da je u protekla dva dana u Međimurje stigla nova količina zaštitne opreme namijenjene domovima za starije i nemoćne osobe i drugim socijalnim ustanovama, a oprema će biti podijeljena početkom idućeg tjedna, uz pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja. „Stanje u svim socijalnim ustanovama je zadovoljavajuće, no i dalje su na snazi maksimalne mjere s ciljem zaštite od Covida-19 i korisnika i djelatnika tih ustanova”, javljaju iz Stožera.

Pet novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

11:17 – Prema izvješću Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 127 obrađenih testova s područja Splitsko-dalmatinske županije pet je novozaraženih koronavirusom. Dvije su iz Otoka, a po jedna iz Splita, Sinja i Hrvaca. Nitko od novozaraženih osoba nije korisnik domova za starije i nemoćne. Među novooboljelima ima i jedan zdravstveni djelatnik, a riječ je o medicinskoj sestri iz privatnog doma za starije i nemoćne koja se nalazi u samoizolaciji te dulje vrijeme nije bila u kontaktu ni s korisnicima ni s drugim djelatnicima. Među novooboljelima su tri osobe iz samoizolacije, 118 osoba je hospitalizirano, a devet ih se nalazi na respiratoru. Sedmero ih je iz Splitsko-dalmatinske županije, a dvoje iz Šibensko-kninske. U samoizolaciji se nalazi 93 zdravstvenih djelatnika, a sedam osoba je u karanteni hotela Zagreb na Duilovu. Na području splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 467 slučajeva zaraze koronavirusom a od toga je 150 osoba izliječeno, javlja Slobodna Dalmacija.

Dvije novozaražene osobe u Šibensko-kninskoj županiji

11:14 – U Šibensko-kninskoj županiji od jutros su još dvije osobe pozitivne na koronavirus. Ukupan broj zaraženih osoba od početka epidemije na području te županije je 86. Obje novozaražene osobe su vezane uz kninsku bolnicu. Jedna osoba je s područja Grada Drniša obiteljski kontakt s prethodno oboljelom osobom. Druga je osoba s područja Općine Biskupije, a riječ je o pacijentu kninske bolnice koji nije imao simptome ali je naknadno testiran. Do danas se oporavilo 34 osobe, javlja Radio Dalmacija.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:52 – Jedanaesti dan zaredom na području Bjelovarsko-bilogorske županije novozaraženih osoba koronavirusom. U protekla 24 sata testirano je 6 osoba i svi nalazi su negativni. Od početka zaraze koronavirusom u toj županiji bilo je potvrđeno 10 zaraženih od kojih je u međuvremenu 6 ozdravilo. Broj osoba u samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno je 362. U posljednjih 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjera samoizolacije ili ukupno 46 do sada. Od kada policijski djelatnici županijske Policijske uprave vrše kontrolu mjera samoizolacije došli do brojke od 2978 provjera, javlja Bjelovar.info.

Nema novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:37 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata nema pozitivnih osoba na koronavirus te je i dalje broj zaraženih osoba 39. Trenutno u županiji nema hospitaliziranih osoba zbog koronavirusa. U protekla 24 sata nema novih izliječenih osoba te je tako broj izliječenih na području županije i dalje 8 osoba. Testirano je i 56 osoba što čini brojku od 891 testiranih na području županije. U samoizolaciji se nalaze 274 osobe, a tijekom jučerašnjeg dana nisu zaprimljene prijave o kršenju samoizolacije. U objektima za karantenu ne nalazi se niti jedna osoba, a u objektima za karantenu vozača kamiona nalaze se tri osobe. COVID-19 ambulante osnovane pri domovima zdravlja zaprimile su 9 poziva sumnje na koronavirus. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 12 zdravstvenih radnika, a od toga 3 liječnika, 5 medicinskih sestara/tehničara, 3 zdravstvena i 1 nezdravstveni radnik. Zdravstvenih radnika u samoizolaciji nema.

Nema novozaraženih u Karlovačkoj županiji

10:28 – „Ostani discipliniran“, nedjeljna je poruka Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije, dan uoči aktiviranja prve od tri faze paketa mjera o postupnom reaktiviranju gospodarskih i društvenih djelatnosti u uvjetima pandemije. Stožer poziva da svi vodimo računa da se ne ugrozi postignuto u borbi protiv Covida-19, a da se pomogne gospodarstvu, i to „uz puno pridržavanje propisanih mjera“. Stožer zahvaljuje svim građanima Karlovačke županije koji su se pridržavali mjera i iskazali disciplinu tijekom ove krize.

O postignutim rezultatima u toj županiji govore brojke, svi nalazi jučer testiranih 78 osoba negativni su, te je i dalje 30 oboljelih osoba, četiri su na liječenju u Općoj bolnici u Karlovcu, 14 ih je na kućnom liječenju, jedna osoba je na liječenju u Zagrebu, 10 je izliječeno, a umrla je jedna osoba. Do sada je na području Karlovačke županije ukupno testiranih 1248 osoba. Jučer nije evidentirano niti jedno kršenje mjera samoizolacije, koje su na snazi za 346 osoba. Do sada je mjera samoizolacije prekršena 80 puta. Policija je jučer evidentirala sedam kršenja mjera e-Propusnice, te je do sada zabilježeno 223 kršenja te mjere.

U Wuhanu su otpušteni svi oboljeli od Covida-19

10:24 – Epicentar pandemije koronavirusa, kineski grad Wuhan, u svojim bolnicama više nema oboljelih od Covida-19. Mi Feng, glasnogovornik Nacionalne zdravstvene komisije, rekao je novinarima da je posljednji pacijent u teškom stanju “izliječen” u petak. Također su potvrdili da u gradu nema novih slučajeva virusa. Otkako je počela epidemija u prosincu, Kina je prijavila 82.816 slučajeva i 4632 smrti. Wuhan je prijavio 46.452 slučaja zaraze, što je 56% od ukupnog broja, javlja BBC.

15 novozaraženih u Republici Srpskoj

10:16 – Još 15 osoba zaraženo je koronavirusom u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska. Isti broj osoba je u posljednja 24 sata uspješno izliječeno, priopćeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, javlja Klix. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđen 671 slučaj zaraze koronavirusom, od posljedica COVID-19 preminulo je 25 osoba, a oporavilo se 357 osoba. Izvršeno je ukupno 10.965 testiranja.

Nema novozaraženih u Brodsko-posavskoj županiji

10:11 – Prema informaciji epidemiologa na području Brodsko-posavske županije nema novozaraženih od koronavirusne infekcije. Do sada je na tom području zabilježeno 20 pozitivnih slučajeva. Tri osobe su ozdravile, a jedna preminula, javlja HRT.

Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

10:08 – U Virovitičko-podravskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom. “Ponovno smo u negativnom nizu, jer već pet dana zaredom na području Virovitičko-podravske županije nema novooboljelih, odnosno pozitivnih na koronavirus”, izvijestio je danas županijski Stožer civilne zaštite. “U posljednja 24 sata testirano je 10 osoba, a njihovi rezultati bili su negativni. I nadalje imamo šestero zaraženih od koronavirusa, od kojih samo jedna osoba ima klinički slabe simptome bolesti COVID 19, ostalih pet ih nemaju. Od početka trajanja koronavirusa, na području VPŽ jedna osoba se oporavila i ozdravila, a ukupno je testirano 445 osoba”, objavio je županijski Stožer.

Jedan novozaraženi u Krapinsko-zagorskoj županiji

9:55 – U Krapinsko-zagorskoj županiji danas u 8:00 sati zaprimljen je 1 pozitivan nalaz i 53 negativna nalaza za briseve uzete jučer. Također su zaprimljena 4 negativna rezultata za briseve koji su se čekali još od 24. travnja. Novoevidentirana pozitivna osoba dolazi s područja Općine Đurmanec. Ukupno je uzet 1421 uzorak. Još uvijek se čekaju rezultati za 37 briseva uzetih 25. travnja te za 1 koji je uzet 24. travnja. U razdoblju od 24. travnja do 22 sata, do sinoć 25. travnja do 22 sata, na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske nisu evidentirane osobe u kršenju mjere samoizolacije. U razdoblju od 25. travnja u 7 sati do 26. travnja u 7 sati evidentirano je 13 kršenja Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

U Istri nema novozaraženih

9:52 – Nastavlja se pozitivan trend u borbi protiv koronavirusa u Istri, jer već deveti dan zaredom nema novooboljelih, od 41 uzorka brisa svi su negativni, a u bolnici su još samo dvije osobe pozitivne na Covid-19, izvijestili su danas ujutro iz Stožera civilne zaštite Istarske županije. “Unutar zadnjih 24 sata u Istri je ispitan 41 uzorak brisa i svi su negativni na koronavirus. Dakle, nema novooboljelih, a u međvremenu je izliječen još je jedan pacijent, što čini ukupno 81 izliječenih od koronavirusa u Istarskoj županiji” – naveo je načelnik županijskog Stožera DIno Kozlevac. Na ispitivanju je sedam uzoraka brisa zbog sumnje na koronavirus koji su uzeti na Odjelu za infektologiju pulske Opće bolnice. Ukupno je do sada izliječena 81 osoba, a u bolnici su trenutno su hospitalizirane samo dvije osobe koje su još pozitivne na Covid-19.

Tisuće građana na ulicama u FBiH, zdravstvene vlasti strahuju od širenja koronavirusa

9:32 – Prve noći nakon ukidanja zabrane kretanja veliki broj mladih družio se u većim skupinama u središtima gradova u Federaciji BiH, u kojima se u subotu našlo i tisuće djece na ulicama bez zaštite što je izazvalo zabrinutost zdravstvenih vlasti zbog mogućnosti širenja epidemije koronavirusa. Nakon više od 30 dana u Federaciji BiH je u petak ukinuta zabrana kretanja noću, kao i kolektivni karantenski centri te je omogućeno povremeno kretanje izvan domova osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina. Istodobno u Republici Srpskoj na snazi je ostao policijski sat, karantenski centri, a uvedena je i potpuna zabrana kretanja tijekom vikenda za sve osim za službe s posebnim propusnicama.

Francuski tinejdžeri u školu bi trebali s maskama

9:05 – FrancuskI tinejdžeri u školu bi, od 11. svibnja trebali ići s maskama da bi na taj način pridonijeli suzbijanju širenja koronavirusa, priopćilo je u subotu francusko znanstveno vijeće koje savjetuje vladu o pandemiji. U priopćenju stoji da bi maske trebalo nositi i osoblje francuskih srednjih škola koja pohađaju učenici u dobi od 11 do 18 te se dodaje kako je jasno da je nemoguće istu mjeru provesti na najmlađim školarcima, onima od 4 do 11 godina, piše Reuters. Francuski ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer u subotu je tvitao da će se u skladu sa zaključcima znanstvenog vijeća razmotriti način na koji će škole u Francuskoj postupno ponovno početi s nastavom 11. svibnja. Zbog suzbijanja širenja koronavirusa francuske su škole zatvorene 14. ožujka, nekoliko dana prije nego što je cijela zemlja stavljena u karantenu. Vijeće je savjetovalo da, u skladu s preporukama objavljenim u subotu, školske klupe budu udaljene bar jedan metar te da se učionice čiste i dezinficiraju nekoliko puta dnevno.

New York dopustio testiranja u ljekarnama

8:54 – Američka država New York, epicentar epidemije Covid-19 u SAD-u, omogućit će ljekarnama provođenje testova na koronavirus, kaže guverner. Andrew Cuomo rekao je da će oko 5000 ljekarni moći obaviti testiranje s ciljem da obave 40.000 dnevno. SAD imaju više od 938.000 potvrđenih slučajeva. Gotovo trećina od 53.751 smrtnih slučajeva dogodilo se samo u New Yorku, piše BBC.

Burilović: ‘Sada možemo imati i zdravlje i gospodarstvo’

Gost HRT-ove emisije “Tema dana” bio je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Na pitanje što se očekujete od “nove normalnosti”, Burilović je rekao kako možemo biti jako zadovoljni sa svime do sada učinjenim. “Sada se ne mora birati između zdravlja i gospodarstva, možemo imati oboje”, rekao je Burilović.

U SAD-u umrlo 2494 oboljelih u 24 sata

7:55 – U protekla 24 sata u Sjedinjenim Državama je od koronavirusa umrlo 2494 osobe, pa broj preminulih ponovno raste, podaci su Sveučilišta John Hopkins. U petak je zabiježeno 1258 smrtna slučaja, što je bio najniži broj u gotovo tri tjedna. SAD su država s najvišim brojem smrti od koronavirusa s ukupno 53.511 smrtnih slučajeva i 936.293 potvrđenih infekcija od početka bolesti, prema podacima Sveučilišta sa sjedištem u Baltimoreu.

Inače, američki predsjednik Donald Trump po prvi puta nakon mjesec dana nije održao konferencijU za tisak u Bijeloj kući. “Koja je svrha organizirati konferencije za tisak Bijele kuće kada patetični mediji postavljaju samo neprijateljska pitanja i odbijaju točno izvještavati o istinitosti činjenica”, napisao je Trump na svom twitter-profilu. Američki predsjednik je u četvrtak predložio da se koronavirus liječi ubrizgavanjem dezificijensa bolesnicima, što je izazvalo lavinu zgražanja i osuda zdravstvene zajednice diljem svijeta.

Boris Johnson se vraća na posao

7:53 – Britanski premijer Boris Johnson vraća se u ponedjeljak na posao nakon što je prebolio koronavirus, potvrdio je glasnogovornica Downing Streeta. Johnson se oporavlja od koronavirusa u svojoj rezidenciji izvan Londona, a proveo je tri noći na intenzivnoj njegi početkom ovog mjeseca. U njegovu odsustvu na mjestu premijera mijenjao ga ministar vanjskih poslova Dominic Raab,