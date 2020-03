POTVRĐENO 46 NOVIH ZARAŽENIH, UKUPNO 361: Kod jednog se bolesnika pogoršala klinička slika, šestero na respiratoru

Dok se svijet i Hrvatska i dalje bore s pandemijom koronavirusa, u Zagrebu je od nedjelje ujutro ta borba dodatno otežana nizom potresa

U Hrvatskoj je do sada potvrđeno ukupno 361 osoba zaraženih koronavirusom

Pozitivno je testirano 15 liječnika specijalista iz bolnica, 1 liječnik obiteljske medicine, 4 specijalizanta i tri medicinske sestre

Pet zaraženih osoba je ozdravilo, a obavljeno je 3013 testiranja.

U svijetu je zaraženo 353.861 osoba, od kojih je umrlo 15.420, a izliječeno 100.629

Donesena je odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta

Zagreb je u dvostrukom izvanrednom stanju nakon što ga je u nedjelju ujutro pogodio potres

U HRVATSKOJ 315 ZARAŽENIH, NOVI POTRES U ZAGREBU; U centru Rijeke krenula dezinfekcija pješačkih zona i autobusnih stajališta

11:03 – Premijer Andrej Plenković i ministri u 11 sati održat će konferenciju za medije vezano za gospodarske mjere zbog epidemije koronavirusa.

Policija će prijavljivati kršenje samoizolacije Državnom inspektoratu

11:02 – Osobama bez valjane propusnice izdat će se upozorenje, a u slučaju kršenja mjera izolacije biti će obaviješten Državni inspektorat, priopćila je u utorak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Tri nova slučaja zaraze u Istri, ukupno 33

11:00 – Tri nova slučaja zaraze koronavirusom potvrđena su u utorak u Istarskoj županiji, u kojoj su dosad zaražene ukupno 33 osobe. Županijski Stožer civilne zaštite izvijestio je kako je od 21 uzorka brisa, koji su od nedjelje dostavljeni zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, za tri osobe potvrđena zaraza.

Ravnateljica pulske Opće bolnice Irena Hrstić navela je kako 33 zasad zaražene osobe u županiji “na sreću imaju blažu kliničku sliku”. Dodala je da u međuvremenu nitko od zaraženih nije u potpunosti izliječen, s obzirom da su i prva dva oboljela iz Labina još uvijek pozitivni na virus iako već deset dana nemaju nikakve simptome. Iz Stožera kažu kako je jutros uzeto 19 novih uzoraka brisa zbog sumnje na koronavirus te su dostavljeni zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti.

WHO: ‘Pandemija se ubrzava’

10:53 – S više od 1,8 milijarde ljudi u izolaciji, preko 16.500 umrlih i zdravstvenim sustavima nekoliko država na rubu sloma, pandemija Covida-19 nastavlja se ubrzavati i sijati paniku po svijetu. Pandemija se “ubrzava”, no njezin hod može se izmijeniti, ocijenila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak pozivajući države da prijeđu “u napad” tako što će testirati sve slučajeve i u karantenu uvoditi sve osobe koje su s njima bile u bliskom kontaktu.

U BiH do sada 137 slučajeva zaraze koronavirusom

10:52 – Ukupan broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini danas prijepodne dosegnuo je brojku 137, nakon što je nekoliko novih slučajeva zabilježeno u različitim dijelovima zemlje. Posljednji slučaj identificiran je u Širokom Brijegu, gdje je zaraza potvrđena kod jedne starije žene. Pojedinačno je najveći broj slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 registriran na području Banje Luke, gdje su do sada oboljele 64 osobe.

Drugi slučaj zaraze koronavirusom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:32 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije danas je potvrđen drugi slučaj zaraze koronavirusom, a riječ je o partneru žene iz Čazme koja se prva zarazila u županiji nakon što se vratila iz Turske te s partnerom samoinicijativno otišla u samoizolaciju. Spomenutoj oboljeloj ženi zaraza je potvrđena u nedjelju, a iz županijskog Stožera civilne zaštite tada su njezino i stupanje njezina partnera u samoizolaciju ocijenili kao primjer odgovornog ponašanja.

Medicinskom osoblju u Francuskoj donirali čokolade u znak zahvalnosti

10:13 – U jeku borbe s koronavirusom vodeći proizvođači čokoladnih proizvoda, poput belgijskoga Pierrea Marcolinija i francuskog Jacquesa Genina odlučili su zdravstvenim radnicima pariških bolnica isporučiti velike zalihe čokolade i slastičarskih proizvoda u znak zahvalnosti za njihov požrtvovni rad, piše Le Monde. “Poslati im čokoladu i slastičarske proizvode možda i nije tako važno u ovom trenutku, no sigurno će ih obradovati”, stoji u priopćenju tvrtke Pierre Marcolini.

Izdavači američkih listova pozvali Kinu da poništi odluku o protjerivanju novinara

10:09 – Izdavači triju vodećih američkih listova zatražili su u utorak u otvorenom pismu od Kine da poništi odluku o protjerivanju desetaka američkih novinara u jeku pandemije koronavirusa. Kina je 18. ožujka objavila da poništava novinarske akreditacije svim američkim novinarima u kineskim sjedištima triju novina koje su trebale vrijediti do kraja 2020.

Tajland će proglasiti izvanredno stanje

10:07 – Tajlandska vlada će proglasiti izvanredno stanje jer se koronavirus i dalje nastavlja širiti na stotine diljem zemlje. Premijer Prayuth Chan-ocha rekao je da će jednomjesečno izvanredno stanje stupiti na snagu u četvrtak. Ovaj će potez vladi dati dodatne ovlasti za provođenje zakona, no još uvijek nije jasno što bi to moglo biti. To dolazi nakon što je zemlja potvrdila 106 novih slučajeva koronavirusa i još tri smrtna slučaja. Ukupni broj potvrđenih slučajeva sada iznosi 827, s četiri smrtna slučaja, prenosi BBC.

‘Marshallov plan’ za obnovu Europe

9:58 – Španjolski premijer Pedro Sanchez zatražio je nešto poput Marshallova plana za obnovu Europe koji bi se financirao izdavanjem svojevrsnih korona-obveznica, piše u utorak Večernji list. Postojeća odluka o otkupu obveznica vrijednih 750 milijardi eura od strane Europske središnje banke nije dovoljna, navodi dnevnik.

23.000 radnika već traži državni minimalac

9:56 – Državni minimalac već traži 23.000 radnika, piše u utorak Jutarnji list, dodajući da se za Vladinu mjeru očuvanja radnih mjesta zbog šteta izazvanih koronavirusom prijavilo 5100 tvrtki. Radi se o Vladinoj mjeri za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (Covid-lg) narušena gospodarska aktivnost, u sklopu koje tvrtke mogu dobiti do 3250 kuna po radniku kojemu prijeti otkaz, navodi dnevnik.

Kontrola splitske policije usporila promet

9:54 – Splitska policija od sinoć je počela provoditi odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Hrvatskoj, od Splita do Trogira postavila je tri punkta zbog čega su na cestama oko grada nastale gužve, pa građane moli za strpljenje. ​Policija je na sve prilaze Splitu postavila punktove, zaustavlja se doslovno svako vozilo, a primjerice samo od Trogira​​​ do Splita postoje tri punkta na kojima se zaustavljaju vozila​.

46 novi slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj

9:00 – U 9 sati Nacionalni stožer civilne zaštite oglasio se glede potresa i epidemiološke slike u Hrvatskoj, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar zdravstva Vili Beroš na twitteru su građanima poručili da ostanu doma.

Ministar Božinović je rekao da imamo od jutros novi moment, a to je snijeg. Na početku je rekao da je snijeg pao ali nije vrijeme za snježne radosti, te je zamolio roditelje da odustanu od snježnih radosti. “Ostanite doma je glavna poruka”. Što se tiče potresa, bio je u 20:49, od tada do jutra bilo je više manjih potresa.

Beroš je izvijestio da jutros imamo ukupno 361 bolesnika s koronavirusa. 46 više od jučer u 16 sati. “Ipak smo u ovom trenutku zadovoljni jer je manje od očekivanog”, dodao je. Kod jednog bolesnika se kliničko stanje pogoršalo. 6 bolesnika je na respiratoru. 56 oboljelih su muškarci.

“Kada govorimo o prosječnoj dobi bolesnika, ona je 49,05 godina, 56 posto oboljelih su muškarci, a 44 žene. U dobnoj skupini od 60 do 70 godina imamo 12,7 oboljelih, odnosno od 70 do 80 godina 6,1 oboljelih. To su dobri rezultati, možemo i moramo bolje”

Božinović je rekao da se provodi odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Dozvole se trebaju zatražiti online, kaže Božinović.

Alemka Markotić je rekla: “Ja se nadam, imamo izvrstan tim, da ćemo i ovih šest a i sve one koji ubuduće završe na respiratoru, pomoći im. Ukupno je kod nas u bolnici 39 bolesnika. Molim sve građane još jednom da se pridržavaju svih mjera.”

“Hladnoća i snijeg su nas vratili u zatvorene prostore. Zbog mjera o oganičavanju kretanja ljudi su se također vratili u zatvorene prostore. Od iznimne je važnosti držati se vih higijenskih preporuka – znači pranje ruku, i dezinfekcija stvari koje smo mogli onečistiti kupljenim stvarima”, rekao je Capak. U Zagrebu je ukupno 163 potvrđenih. Međimurska županija ima prvi slučaj.

“Idemo prema tome da ljudi što manje izlaze”, rekao je Božinović i zamolio sve da se prestanu reklamirati akcije koje nemaju veze s prehrambenim proizvodima. “Ovo nije vrijeme za reklamiranje televizora i sl.”, dodao je. Što se tiče teretnog prometa i opskrbe kaže da sve funkcionira. Promet ide i nema opasnosti od širenja koronavirusa u tom poslu jer je sve pod nadzorom policije koja dobro surađuje s policijom susjednih zemalja, rekao je.

“Obične platnene, pamučne maske imaju više psihološko značenje”. Kod koronavirusa, troslojna kirurška maska, dokazano kod dugotrajne upotrebe virus može prijeći. Stoga savjetuju za korištenje kod bolesnih osoba. Kod zdravih ljudi nema smisla tražiti da nose maske kod ulaska u trgovine. “Nismo dali preporuke za korištenje maski kod zdravih ljudi”, rekao je epidemiolog Krunoslav Capak.

Misli da su na vrijeme uveli sve strože mjere ovisno o situaciji sa širenjem koronavirusa. 5-6 dana je srednje vrijeme inkubacije koronavirusa, kaže Capak. 1290 kontakata imaju dokazanih bolesnika koje prate.

“Sumamed je izvrstan lijek, djeluje na bakterije i djeluje na imunološki sustav, pa u određenim stanjima upalnih stanja može smirivati upalu”, rekla je Markotić i dodala da treba ozbiljno razmisliti hoće li ga se koristiti za liječenje koronavirusa s obzirom da nema još dovoljno informacija o tome što koronavirus radi na imunološki sustav. “Još uvijek nije do kraja jasno da se zna je li ovaj virus kreće s jakom upalom ili prvo kreće s nekakvom vrstom supresije na imunološki sustav.”

Većina pacijenata na respiratoru su srednje dobi, tj. populacija koja je odlazila izvan Hrvatske na putovanje, te stariji, kaže Markotić.

Zašto ne nose maske? “Ovih dana smo se dosta kretali, ja osobno sam imala jaku alergiju, s obzirom gdje se krećem trebam raščistiti je li riječ o simptomima koronavirusa”, rekla je Markotić

Božinović je rekao da je više od 3000 i nešto dojava kršenja samoizolacije, skoro 1000 je utvrđeno mjera kršenja samoizolacije. Upozorio je da se neće zaboraviti kako se tko ponašao u ovom razdoblju.

Velike gužve na ulazu u Split

8:56 – Danas ujutro na ulazu u Split počele su se stvarati velike gužve, posebice iz smjera Solina, u rotoru na Bilicama. Ni iz smjera Omiša prema Splitu, nije ništa bolje, javlja Dalmacija Danas. Na svim prilazima policija zaustavlja svako vozilo, bez iznimke, i provjera imaju li svi odgovarajuće propusnice za ulaz i izlaz iz grada.

Pevex poziva kupce da kupuju online ili telefonski

8:52 – Trgovački lanac Pevex pozvao je danas kupce da kupuju iz svojih domova – online ili telefonski. Kupce pritom upućuju na svoju internet trgovinu pevex.hr i besplatne usluge Click & Collect. Uz to, ističu, svi kupci imaju mogućnost kupnje na daljinu na još dva načina – telefonom i e-poštom.

Pad proizvodnje u Japanu

8:39 – Japanski sektor usluga se u ožujku smanjio najbržim tempom, a tvornička aktivnost najbrže u zadnjih desetak godina, pokazalo je novo poslovno istraživanje. Usporavanje proizvodnje i usluga povećava rizik od naglog pada u trećoj najvećoj svjetskoj ekonomiji jer pandemija koronavirusa paralizira poslovanje i potrošačke aktivnosti.

“Ako bi se epidemija ubrzala, ekonomska šteta mogla bi daleko premašiti ono što smo vidjeli do sada, posebno ako se odgode Olimpijske igre”, rekao je Joe Hayes, ekonomist IHS Markita, prenosi BBC.

Božinović s policijom nadzire provođenje mjere zabrane napuštanja prebivališta

8:29 – Od jutra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović s policijskim službenicima nadzire provedbu odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka koju je Nacionalni Stožer civilne zaštite donio radi smanjenja mogućnosti širenja zaraze koronavirusom.

Policijski službenici su danas na području cijele Policijske uprave ličko-senjske započeli s nadziranjem provedbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka koju je Stožer civilne zaštite RH donio u cilju smanjenja mogućnosti širenja zaraze virusom COVID-19. Obveza je građana da se Odluke dosljedno pridržavaju. Odluka je donesena kako bi se dnevne migracije svele na najmanju mjeru, time utjecalo na smanjenje mogućnosti širenja zaraze, uz stvaranje mogućnosti da sve službe i djelatnosti nužne za pravilno i normalno funkcioniranje života, nastave svoj rad.

MMF očekuje globalnu recesiju

8.26 – Lideri 20 najvećih svjetskih ekonomija, kritizirani zbog spore reakcije na globalnu krizu, održat će u četvrtak videokonferenciju o pandemiji koronavirusa, otkrilo je više izvora za Reuters. Ministri financija skupine G20 i središnji bankari dogovorili su u ponedjeljak na videokonferenciji donošenje “akcijskog plana” za pandemiju. Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje da će kriza koronavirusa izazvati globalnu recesiju.

Par desetaka novih pozitivnih u Hrvatskoj?

8:21 – Voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić, gostovao je u HRT-ovoj emisiji “U mreži prvog” rekavši kako jutros očekuju nekoliko desetaka novih pozitivnih na koronavirus. “Očekujem par desetaka novih pozitivnih tijekom jutra”, rekao je Kaić.

“Na broj novooboljelih jako utječu mjere koje se provode. One mogu značajno smanjiti broj novooboljelih, ali teško je reći u kojoj se mjeri one provode disciplinirano i koliko se građani odgovorno drže istih pa u konačnici i u kojoj se mjeri može računati da će one smanjiti broj novooboljelih”, rekao je Kaić.

Talijanski liječnici su ‘na kraju snaga

7:54 – Talijanski liječnici su “na kraju snaga” i sami obolijevaju u borbi s koronavirusom. U talijanskoj bolnici Oglio Po, 25 od 90 liječnika zaraženo je koronavirusom, što povećava pritisak na zdravstveni sustav koji je ionako preopterećen pandemijom koronavirusa. Jednako je i u drugim bolnicama, među obiteljskim liječnicima i u domovima umirovljenika, a problem je pogoršalo to što nisu imali dovoljno zaštitnih maski i rukavica kada je prije mjesec dana zaraza otkrivena. Opširnije.

Mađari kupuju oružje u strahu od nasilja zbog pandemije

7:44 – U zadnjih nekoliko tjedana Mađari se nastoje sve više naoružati radi zaštite, plašeći se mogućeg kaosa ako se pojave ozbiljne nestašice zbog pandemije koronavirusa. Kontrole oružja stroge su u istočnoj Europi kao i na ostatku kontinenta, ali potražnja za malokalibarskim oružjem uslijed rastuće tjeskobe zbog koronavirusa porasla je drugdje u regiji. Opširnije.

Rad od kuće potaknuo rast potražnje za tehnološkom opremom

7:15 – U nastojanjima da se zaustavi širenja koronavirusa u svijetu, sve više zaposlenika radi od kuće, pa raste potražnja za prijenosnim računalima i mrežnom periferijom, kao i komponentama duž lanca opskrbe, poput čipova, dok kompanije žure stvoriti virtualne urede.

Pokrajina Hubei ukida putna ograničenja za sve, osim Wuhana

7:13 – Zdravstvena komisija kineske pokrajine Hubei u utorak je objavila da će ukinuti sva putna ograničenja vezana za dolaske i odlaske u pokrajinu počevši od srijede, 25. ožujka, s iznimkom glavnog pokrajinskog grada Wuhana, koji je bio izvorište pandemije koronavirusa. Za Wuhan će sva ograničenja vrijediti do 8. travnja, kad će biti ukinuta zabrana odlaska iz grada pod uvjetom da su ljudi proglašeni zdravima, stoji u priopćenju komisije. Wuhan je u izolaciji još od 23. siječnja.

Trump najavljuje da će ‘Amerika uskoro biti otvorena za poslovanje’

7:12 – Američki predsjednik Donald Trump najavio je ublažavanje restriktivnih mjera nakon isteka 15-dnevnog razdoblja nametnute izolacije, rekavši trijekom konferencije za medije u Bijeloj kući da će “Amerika uskoro ponovno biti otvorena za poslovanje”.

Američka ekonomija pati zbog restriktvnih mjera koje su uvedene kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. Pandemijom je najteže pogođeno područje savezne države New York u kojoj se nalazi oko polovica svih oboljelih od COVID-19 na američkom tlu.

Prekinuta i australska nogometna liga

7:11 – Jedna od posljednjih nogometnih liga koja je odolijevala pandemiji koronavirusa, australska A-liga, u utorak je prekinula natjecanje.

Slovenska Vlada pripremila paket mjera za ublažavanje posljedica pandemije

7:10 – Pet i pol sati zasjedali su članovi slovenske Vlade kako bi osmislili zakonski paket mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, koji bi prema najavama trebao biti vrijedan barem tri milijarde eura, objavila je nacionalna tiskovna agencija STA. Prema predviđanjima vrijednost paketa neće biti manja od tri milijarde eura.