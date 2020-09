U HRVATSKOJ JUČER 190 NOVOZARAŽENIH, A DANAS? Ugledni imunolog tvrdi: ‘Kraj ove noćne more možda tek krajem 2021. godine’

U petak je Hrvatska imala 190 novih slučajeva zaraze koronavirusom s tri preminule osobe; čak je 26 ljudi na respiratoru, a zaraza se proširila u nekoliko zagrebačkih škola i među djelatnicima KBC-a Sestre milosrdnice

Prošlo je šest mjeseci otkako je službeno proglašena pandemija

U svijetu je trenutno zaraženo 28.663.127 osoba

Novo istraživanje je pokazalo da i djeca bez simptoma mogu prenositi Covid

Glavni američki imunolog kaže da će se normalizacija života čekati do kraja 2021.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Australiji opet anti-korona prosvjedi, uhićeno troje ljudi

8:20 – Policija je privela najmanje tri osobe, a drugima je rečeno da nastave dalje tijekom mirnog prosvjeda protiv lockdowna u Melbourneu.

Fotograf AAP-a svjedočio je trojici ljudi, neke u lisicama, kako ih je policija odvela, dok su policajci uputili druge da krenu dalje.

Prosvjednici koji su šetali rijekom Yarra zaustavili su se i pokazali natpise, uključujući “Samo izvršavam svoja ljudska prava”.

Istraživanje pokazalo: Djeca bez i s blagim simptomima mogu prenositi Covid

8:00 – Djeca s blagim simptomima ili bez njih mogu prenositi Covid-19, prema podacima o traženju kontakata iz tri ustanove za njegu djece iz Utaha objavljenim u petak.

U ustanovama se navodi da je 12 djece dobilo Covid-19 u dječjoj ustanovi i prenijelo ga najmanje 12 osoba izvan ustanove, uključujući članove kućanstva. Podaci pokazuju da djeca mogu prenijeti virus iz ustanove za njegu djece u svoje domove, pišu istraživači u izvješću koje su objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Istraživači su analizirali podatke o traženju kontakata od 184 osobe povezane s tri ustanove za brigu o djeci u okrugu Salt Lake od travnja do srpnja. Pronašli su najmanje dvoje djece koja nisu imala simptome, ne samo da su uhvatila virus, već su ga prenijela drugim ljudima, uključujući jednu majku koja je bila hospitalizirana. Jedno 8-mjesečno dijete proširilo je virus obojici roditelja.

Istraživači kažu da su dva izbijanja bolesti započela s osobljem koje je imalo kontakte u domaćinstvu s virusom. Sveukupno, djeca su činila 13 od 31 potvrđenog slučaja Covid-19 povezanog s ustanovom, a sva su djeca imala blage simptome ili nikakve simptome.

Istraživači kažu da traženje kontakata i pravovremeno testiranje Covid-19 za one koji su u vrtićima, uključujući asimptomatske ljude, mogu pomoći u sprječavanju širenja virusa. Preporučuju upotrebu maski za lice, posebno za osoblje koje radi u dječjim centrima s djecom mlađom od dvije godine, koja su možda premlada za nošenje maski.

Kanada ima 0 smrtnih slučajeva od Covida prvi put od ožujka

7:30 – Kanada je izvijestila o nula smrtnih slučajeva od Covid-19 u protekla 24 sata prvi put od 15. ožujka, prema podacima javne zdravstvene službe objavljenim u petak kasno.

Međutim, zemlja je izvijestila o 702 nova slučaja, jer većina pokrajina ublažava ograničenja zaključavanja i dok se škole ponovno otvaraju za osobnu nastavu.

Vlasti su u visokoj pripravnosti kako bi izbjegle nove epidemije, a provincije, uključujući Britansku Kolumbiju, uvele su nove mjere za suzbijanje širenja virusa.

Fauci kaže da će se na normalizaciju života možda čekati i do kraja 2021.

7:15 – Dr. Anthony Fauci, glavni stručnjak administracije SAD-a za zarazne bolesti, u petak je rekao da se Amerika iz noćne more koronavirusa u normalan život neće vratiti do dugo u 2021. jer će biti potrebni mjeseci za cijepljenje većeg dijela stanovništva. Fauci, 79-godišnji imunolog, rekao je da i dalje očekuje da će cjepivo biti dostupno početkom 2021. godine.

“Ako govorite o normalnosti prije covida, to će biti dobrano u 2021., možda čak prema kraju 2021.”, rekao je televiziji MSNBC. “Dok mobilizirate distribuciju cjepiva i cijepite i zaštitite većinu stanovništva to neće biti prije kraja 2021. godine”. Također je izrazio zabrinutost zbog otvaranja zatvorenih dijelova restorana kada postane hladnije.

“Biti u zatvorenom prostoru apsolutno povećava rizik”, rekao je Fauci. “Zabrinjava me kada vidim da počinju aktivnosti u zatvorenim prostorima a to postaje sve neizbježnije kako ulazite u jesen i zimu”.

U srijedu je guverner države New York Andrew Cuomo dopustio njujorškim restoranima da od kraja rujna ponovno počnu služiti hranu u svojim zatvorenim prostorima. Po cijelom SAD-u polako se počinju otvarati restorani, teretane, kina, kazališta, frizerski i kozmetički saloni.

Izvješće američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) utvrdilo je da je među zaraženima dvostruko više onih koji su tijekom dva tjedna prije testiranja bili u restoranu nego u općoj populaciji. Fauci upozorava da ljudi trebaju posebno oprezni tijekom jesenskih i zimskih mjeseci kako bi se zaštitili od virusa.

U SAD-u je u četvrtak zabilježeno 35200 novih slučajeva zaraze covidom-19, po podacima sveučilišta Johns Hopkins. Novi koronavirus zarazio je više 6 390 000 Amerikanaca i do sada je povezan s gotovo 192 000 smrtnih slučajeva u SAD-u.

“Dostižemo razinu od oko 40.000 slučajeva zaraze dnevno i oko 1000 smrtnih slučajeva”, napomenuo je Fauci.

Talijanske đake od ponedjeljka očekuje ‘novo normalno’

7:00 – Milijuni talijanskih učenika vraćaju se idući tjedan u školske klupe nakon šest mjeseci provedenih kod kuće, a ondje ih očekuje ‘novo normalno’ poput satova na otvorenom, soba za izolaciju zbog koronavirusa i čak moguća zabrana pjevanja.

Dok su se neki na sjeveru zemlje vratili u klupe ovaj tjedan, većina od osam milijuna talijanskih đaka u ponedjeljak će ponovno krenuti u školu koja je prekinuta početkom ožujka zbog pandemije koronavirusa.

Italija je bila jedna od prvih europskih zemalja koju je covid-19 teško pogodio, odnijevši do sada više od 35.000 ljudskih života, od ukupno više od 280.000 zaraženih. Premijer Giuseppe Conte obećao je da će siguran povratak u škole biti vladin cilj.

“Hvala vam, vi ste platili najveću cijenu u ovoj krizi”, rekao je obraćajući se školskoj djeci na konferenciji za novinare. “Zatvaranje škola i učenje na daljinu bili su veliko opterećenje”, dodao je. Talijanska ministrica obrazovanja Lucia Azzolina kazala je da je osigurano više od 5000 novih učionica.

Neke južne regije kao što su Apulija i Kalabrija, međutim, već su odgodile ponovni početak nastave do 24. rujna smatrajući da još ne ispunjavaju sve uvjete koje nalaže pandemija.

Soba za Covid

U rimskoj tehničkoj školi Luigi Einaudi zaposlenici su ovaj tjedan izvršili pripreme za siguran povratak svojih tisuću učenika.

“Potpuno smo drugačija škola nego kakva smo bili 6. ožujka”, rekla je ravnateljica Diana Guerani, podsjećajući na datum kada je regija Lacij zatvorila škole jer se virus brzo širio. “Situacija je posve nova, ali moramo se s time nositi”, rekla je u razgovoru za AFP, dok su radnici unosili nove školske klupe sa samo jednim mjestom koje će biti postavljene s obveznim razmakom od metra. “Želimo osigurati da tranzicija protekne što je lakše moguće”, dodala je.

Škola otvorena prije 58 godina i nazvana po drugom talijanskom predsjedniku i antifašističkom novinaru, nalazi se blizu bazilike sv. Petra u Vatikanu. Uz posebnu traku na podu koja pokazuje smjer kretanja, škola je postavila i puno punktova s dezinficijensima za ruke koje je osigurala talijanska vlada.

Kao i svi učenici stariji od šest godina, polaznici će morati nositi maske. Osigurano je gotovo 11 milijuna besplatnih maski za nastavnike i učenike svaki dan. Na ulazu u školu, posebna kamera provjeravat će temperaturu učenika i oglasiti alarm ako je povišena te ako učenik ne nosi masku.

“Učenici kojima se utvrdi povišena temperatura odmah će biti izolirani i odvedeni u posebnu prostoriju za covid u kojoj će se testirati na virus”, kazala je učiteljica Marina Di Foggia. Prostorija ima poseban izlaz kojim bolesni učenici mogu otići kući, kazala je. Program uveden u rujnu prošle godine koji omogućuje nastavu na otvorenom za lijepa vremena također će biti proširen, kazala je Guerani.

Zabrana pjevanja

Talijanski dužnosnici kazali su da se strategija povratka u školu temelji na trenutačnom smještanju u karantenu onih koji su bili u bliskom kontaktu s učenikom ili nastavnikom pozitivnim na covid-19. Nakon pozitivnog testa, učenici će se smjeti vratiti u školu tek kada na testiranju dva dana zaredom budu negativni.

Redovita komunikacija između obitelji i škola također je jako važna. Škole će strogo kontrolirati pohađaju li učenici nastavu i provjeravati kontakte u slučaju zaraze. Vladini znanstveni savjetnici za covid-19 preporučuju čak strože mjere, uključujući zabranu pjevanja.

Humanitarna organizacija Save the Children prošli je tjedan kazala da je 70 posto talijanskih roditelja zabrinuto zbog povratka djece u školu. U Milanu, koji je u proljeće bio posebice teško pogođen virusom, neki učenici već su se ovaj tjedan vratili u školske klupe.

Laura Bonnano (16) kazala je da je sretna što može ponovno vidjeti prijatelje nakon šest mjeseci provedenih kod kuće.

“Nošenje maske cijeli dan je malo naporno”, kazala je, ali i dodala: “Ali naviknete se nakon nekog vremena”.

Točno šest mjeseci od proglašenja pandemije; Covid odnio 900.000 života

Šest mjeseci otkad je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju, covid-19 i dalje hara i do sada je u svijetu odnio više od 900.000 ljudskih života. Zaraženih je u petak, šest mjeseci od proglašenja epidemije 28.566.134, umrlih 917.395, a oporavljenih 20.482.593 prema podacima na stranici Worldometer.

Indija, Francuska i Češka zabilježile su u petak najveće dnevne poraste slučajeva koronavirusa od početka pandemije, s time da je u Indiji u jednom danu zaraženo rekordnih 96.551 osoba, u Francuskoj 9.843, a u Češkoj 1.382 osobe, prema podacima ministarstava zdravstva tih zemalja, prenose agencije.

Sjedinjene Države (191.802) i Brazil ( 129.522) su imali najveće brojeve smrtnih ishoda, prema proračunu agencije France presse od petka. Do danas je u svijetu zaraženo više od 28 milijuna osoba. Na trećem je mjestu Indija sa 77.506, a Meksiko na četvrtom mjestu po broju žrtava i prema službenim podacima od petka sa 69.649, no strahuje se da je stvarna brojka daleko veća. Ranije u rujnu meksičko ministarstvo zdravstva je reklo da je bilo više od 12.000 “dodatnih” od sredine ožujka do 1. kolovoza, a taj broj dobiven je usporedbom s prosječnom stopom smrtnosti od 2015. do 2018. u Meksiku.

Zbog porasta broja zaraženih, brojne zemlje postrožuju mjere ograničenja. U Birminghamu, drugom gradu Velike Britanije, odsada su zabranjeni obiteljski i susreti prijatelja. Britanska vlada je odlučila uvesti karantenu osobama koje stižu iz Portugala, Mađarske i francuskih prekomorskih teritorija.

Kao i drugdje u Europi, epidemija se širi i Švicarskom i pogađa posebice starije. Sedam korisnika domova za starije umrlo je prošlog tjedna u kantonu Fribourg, na zapadu zemlje. Armenija je u petak najavila da njezine kopnene granice ostaju zatvorene do siječnja 2021. godine.

Izrael je ponovo uveo djelomično ograničenje kretanja u nekim mjestima, a drugim valom pandemije je izrazito zahvaćena zajednica izraelskih Arapa. Na Kosovu oboljeli proživljavaju pakao u prepunim bolnicama u kojima sve nedostaje. S druge strane, venecijanska Mostra bi mogla zabilježiti pobjedu, posljednji film u konkurenciji je prikazan u petak i koronavirus nije zaustavio najveći filmski festival održan tijekom pandemije.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) požalila se u četvrtak na “nedostatak solidarnosti” i pozvala velesile da preuzmu “vodstvo” u suzbijanju pandemije covida-19. Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnoj tiskovnoj konferenciji naglasio je da svijetu “treba solidarnost i svjetsko vodstvo, napose velesila. Samo tako ćemo moći pobijediti taj virus”

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zatražio je još 35 milijardi dolara, uključujući 15 milijardi u sljedeća tri mjeseca, za program “ACT Accelerator” WHO-a kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19.

Dosad su prikupljene tri milijarde dolara, rekao je Guterres, a to je manje od 10 posto svote koju WHO treba za program formalno nazvan Acces to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19.