Prije dva tjedna aktivist za ljudska prava Ivan Zidarević javno je upozorio da su ga u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu odbili kada je došao darovati krv, k tomu još krvne grupe koja je deficitarna, jer je - homoseksualac. Da stvar bude gora, ta diskriminatorna odluka nije nezakonita.

Naime, kako piše Jutarnji list, u Pravilniku Zavoda o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke stoji da krv ne smiju davati "osobe čije seksualno ponašanje dovodi u visoki rizik dobivanja zaraznih bolesti koje se mogu prenositi krvlju", a na stranicama Zavoda stoji da krv ne smiju davati "muškarci koji su u životu imali spolne odnose s drugim muškarcima".

'Jedan gay političar dao je krv pa sam htio i ja'

Zidarević je već nekoliko puta odbijen kada je proteklih godina htio darovati krv. Bio je odbijen jer je strani državljanin, a hrvatski Pravilnik ne poznaje ni tu kategoriju za darivatelje. Lani, pak, nakon što je stekao državljanstvo, nije mogao darovati krv jer je homoseksualac.

"Znam da pravilnik diskriminira gay muškarce. Međutim, jedan gay političar je objavio da je darovao krv i ja sam Zavod obavijestio da ću doći i ja. Oni su mi odgovorili da to neće biti moguće. Gay muškarci tretiraju se kao rizična skupina za koju vrijedi zabrana kao i za one koji su koristili drogu intravenozno, imali odnos s prostitutkom… Ja sam u obiteljskoj zajednici sa svojim partnerom, a država moju zajednicu smatra nemonogamnom u odnosu na heteroseksualnu. Da nisam rekao što sam, ne bi me nitko ni pitao", kazao je Zidarević za Jutarnji list.

Zabrane uvedene 1980-ih u vrijeme širenja AIDS-a

Na ovo je reagirao i SDP tražeći da se svim građanima, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji, omogući darivanje krvi.

"Sud EU u Strasbourgu 2015. godine upozorio je da se kriteriji temeljeni na seksualnoj orijentaciji ne mogu shvatiti drugačije nego kao stigmatizacija i diskriminacija, podsjećaju u SDP-u.

Takvu praksu u EU uz Hrvatsku imaju još samo Grčka, Slovenija, Rumunjska i Litva. Te su zabrane uvedene 80-zih godina prošloga stoljeća, kada je svijet bio suočen s opasnošću AIDS-a. No, danas, smatraju u SDP-u, s obzirom na sve oblik e zaštite prilikom transfuzije, nema više razloga za takva drastična ograničenja.

'To nije politička, nego stručna odluka'

Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, kazala je za Jutarnji list, da nije riječ o političkoj, nego o stručnoj odluci.

"Radi se isključivo o argumentiranoj procjeni struke baziranoj na našoj epidemiološkoj situaciji. Nije spolna orijentacija jedini kriterij i nije Hrvatska jedina koja ima takva pravila o MSM populaciji", kaže Jukić.

Ona zabranu tumači činjenicom da je prema Izvješću Zavoda za javno zdravstvo u 90 posto HIV otkrivenih slučaja put prijenosa bio MSM. Inače, MSM pojmom obuhvaćeni su gejevi, biseksualni, i drugi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima.