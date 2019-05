U HRVATSKOJ JE DEPRESIVNO 13 POSTO SREDNJOŠKOLACA: ‘Imaju potrebu sami sebi nanositi bol. To nas najviše brine…’

Uzroci problema su, kako doznaju, poteškoće s adaptacijom na školu, krive profesionalne orjentacije, vršnjačko nasilje, nevidljivost i u školi i obitelji

Rezultati istraživanja koje je provela Marina Ajduković, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu, vrlo su šokantni. Čak 13 posto srednjoškolaca ima ozbiljne simptome depresije, a svaki peti razmišljao je o samoubojstvu. Ajduković je za HRT rekla da ih je najviše pogodio podatak o samoranjavanju. Kaže da to pokazuje potrebu mladih da zapravo svoje nezadovoljstvo u osami izraze nanoseći sami sebi bol.

Pratili su iste učenike tri godine, s godinama su se ti problemi smanjivali, ali ih je do trećeg razreda 50 posto njih još uvijek imalo. Doznali su i koji su uzroci problema, izvještava HRT.

ZABAVA I ALKOHOL IPAK IM NISU NA PRVOM MJESTU: Srednjoškolci biraju kamo će na maturalac prema ovim kriterijima

Podaci zovu na uzbunu

Uzroci problema su, kako doznaju, poteškoće s adaptacijom na školu, krive profesionalne orjentacije, vršnjačko nasilje, nevidljivost i u školi i obitelji. A ta nevidljivost skupa s problemima mlade dovode do toga da prekinu i srednjoškolsko obrazovanje. Škola i obitelj moraju biti partneri, a Ajduković ističe da je u školi nažalost naglasak isključivo na obrazovanju te da se odgojna funkcija izgubila po putu.

Istraživanje pokazuje i to kako među prvašima srednje škole 13 posto mladih počinilo vršnjačko nasilje, a 15 posto nasilje u obitelji i bliskim odnosima. Sve su ovo podaci koji zvone na uzbunu – ne samo što se događa u tim mladim životima, nego i cjelopunom društvu u kojem se u borbi za stranačke, saborske fotelje, politička prepucavanja zaboravilo na one koji sve to gledaju, ali i traže pomoć.

KOLIKO SU MLADI UISTINU SRETNI U HRVATSKOJ: Ne rade u struci i žive sa starcima. Zadovoljni su samo jednom stvari