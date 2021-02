U Kaznenom zakonu postoji propisana kazna za korištenje položaja u vlastitu korist, a to je zatvor u trajanju od šest mjeseci do pet godina

Javnost je danas saznala da je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević’, Alemka Markotić, prije reda dovela svoju 84-godišnju majku na cijepljenje protiv Covida. Njezina majka cijepila se dozom Pfizerova cjepiva.

Nekoliko dana prije otkriveno je da je rektor Damir Boras sa suprugom cijepljen usprkos tome što su preboljeli Covid te da je šef HGK Luka Burilović primio obje doze cjepiva dok su se samo cijepili zdravstveni djelatnici. Majka Alemke Markotić boluje od teških bolesti pa ju je njezina kćer ravnateljica, kada je na Klinici ostalo doza viška, odlučila cijepiti, “da se ne baci”.

“Imala je nedavno iznimno opsežnu i tešku operaciju, prema tome ne vidim tu zašto se i ona ne bi mogla cijepiti iako je moja majka”, rekla je Alemka Markotić.

Cijepljena prije reda

Nije problem što se majka jedne od glavnih osoba Nacionalnog stožera cijepila, nego je problem što se cijepila prije nego što su cjepivo primili kronični bolesnici i prije nego su starije osobe uopće došle na red, izvještava RTL Danas. Markotić u svoju obranu navodi da je u planu bilo da se, prema prioritetima, cijepe i članovi obitelji medicinskih djelatnika.

“Dakle, bio je plan da se to nastavi, kako je nastupio problem sa snabdijevanjem cjepiva, dodatno cijepljenje je zaustavljeno”, rekla je Markotić.

Stožer: Nije problem u cijepljenju preko reda nego u sporoj dostavi cjepiva

Nažalost mnogih teško bolesnih starijih osoba, ali ne i u slučaju majke Alemke Markotić. Članovi Stožera tvrde da nije problem u cijepljenju preko reda nego u sporom dostavljanju cjepiva.

“Da nije dolazilo cjepivo na kapaljku, ne bi se ni primijetilo jer su do početka veljače trebali biti cijepljeni svi iz prve faze”, rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti.

Burilović ne želi otkriti tko ga je cijepio

Ni Burilović ne vidi ništa loše u tome što se cijepio prije reda.

“Mislite da sam se ja cijepio preko reda? Ja sam jučer sve objasnio. Dakle, opet ću podijeliti pred hrvatskom javnošću: ja sam hrvatski ratni vojni invalid, u ratu sam proveo 1695 dana u rovu i kao takav, između ostalog, dobio TBC”, rekao je Luka Burilović, šef HGK.

Opravdanje Luke Burilovića nije najbolje sjelo ni njegovim suborcima. Tako se stvara lažna slika o privilegiranosti branitelja, kažu oni. “Mnogi Hrvati boluju i od mnogih drugih kroničnih oboljenja što ih svrstava u rizičnu skupinu, ali unatoč tome još uvijek strpljivo čekaju svoj red za cijepljenje, jednako kao i ostali građani”, navode branitelji.

Premda ne vidi u svome cijepljenju ništa sporno, predsjednik HGK ne želi otkriti tko ga je cijepio.

Korištenje položaja u vlastitu korist nosi kaznenu odgovornost

“Ne znam postoji li mogućnost sankcioniranja takvih osim što sam već vrlo jasno rekao moralne osude. Kako onih koji su dali cjepivo isto tako i onih koji su primili cjepivo”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

U Kaznenom zakonu postoji propisana kazna za korištenje položaja u vlastitu korist, a to je zatvor u trajanju od šest mjeseci do pet godina, izvještava RTL Danas. No, tek ćemo vidjeti hoće li se ovakvi slučajevi procesuirati. Do tada epidemiolog Kaić ima poruku za svakog starijeg kroničnog bolesnika koji još nije primio cjepivo: “Nek mi pošalje mail i cijepit ću ga preko reda, unatoč svima, u HZJZ-u u ponedjeljak”.

Po svemu sudeći i ostali će na red doći preko reda, ali tek kada se izredaju svi oni s boljim pozicijama. Za sada je u javnosti poznatu da su preko reda na cijepljenje, osim majke Alemke Markotić, Burilovića, Borasa i njegove supruge, došli i poduzetnik Stipo Gabrić Jambo i rukometni funkcioner Zoran Gobac.

