U HRVATSKOJ FALI 10.000 MEDICINSKIH SESTARA: ‘Situacija je alarmantna, a mi na to upozoravamo godinama’

Anica Prašnjak, iz sidikata medicinskih tehničara, za Dnevnik Nove TV osvrnula se na alarmantnu situaciju nedostatka medicinskih sestara u Hrvatskoj.

Ona smatra kako je povećanje plaće za medicinske sestre od 3 posto neprihvatljivo za današnje vrijeme.

“Realno povećanje plaće za jednu medicinsku sestru, ako gledamo da bi ta medicinska sestra imala 5000 kn plaću, bi iznosilo bruto 150 ili 180 kn, ovisi u kojem je koeficijentu, što bi neto iznosilo oko 110 kn. Smatram da je to neprihvatljiva cifra za današnje vrijeme”, kaže Anica.

Povećanje od šest posto

Zadovoljni bi kaže bili s povećanjem od šest posto, ali nažalost Vlada nije bila toliko susretljiva. Povećanje koje su tražili, tvrdi Anica, dalo bi im nadu da Vlada čini nešto za njih, a baš bi to moglo spriječiti odlazak sestara u inozemstvo. Napominje kako zna da sestre u Hrvatskoj ne mogu imati plaće kao u EU, gdje se za medicinske sestre kreću od 2 do 5 tisuća eura.

Ipak, smatra da bi trebalo doći do dogovora s obzirom na alarmantnu situaciju. Navodi kako nedostaje negdje oko 10000 medicinskih sestara, od 8000 do 12000.

Na rubu

“Mi bismo s obzriom na to trebali odmah zaposliti oko 10000 sestara. Na tržištu ih nažalost nema. Situacija je alarmantna, a mi na to upozoravamo niz godina. Ne bih htjela da netko stvori dojam da mi razvijamo histeriju, ali situacija je dovedena do ruba izdržljivosti medicinskim sestrama na terenu i zdravstvenim ustanovama”, objasnila je gošća Dnevnika koja u slučaju ne postignutog dogovora ne isključuje mogućnost štrajka.