U Hrvatskoj je detektiran prvi slučaj takozvane flurone, kada je osoba istovremeno zaražena koronavirusom i gripom. To je za HRT potvrdila doktorica Jasmina Vraneš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

"Jučer smo kod pacijentice detektirali oba virusa. Virus gripe i virus korone. To nije nepoznato da se moguće zaraziti s više patogena odjednom. Flu je na engleskom gripa pa su tu kombinaciju nazvali flurona. Krenut će gripa, ona je obično između Božića i Uskrsa, prošle godine nije je bilo, ali imali smo slučajeva preko ljeta. Moramo vidjeti kakva će biti klinička slika kod osoba koje imaju oba virusa odjednom", rekla je Jasmina Vraneš.

Oboljela je od svinjske gripe

Prema informacijama iz Zavoda, radi se o covidu-19 i virusu gripe tipa A, odnosno tzv. svinjskoj gripi soja H3N2. Stručnjaci ističu da oni koji su cijepljeni protiv gripe neće oboljeti od flurone, jer se soj H3N2 nalazi u cjepivu, javlja Jutarnji.

Dosta ima onih koji su dva puta bili zaraženih iako su bili cijepljeni

Jučer je u Hrvatskoj bilo oko 50 posto pozitivnih testova. Tjedan ranije bilo ih je 30 posto. Zaraza je sve više u porastu.

Navodi kako je rijetkost da je netko od covida obolio tri puta, ali da ima onih koji su dva puta imali ovu bolest, iako su bili i cijepljeni.

"Posebno ako su skloni, ako imaju neku predispoziciju, bilo bi jako važno da prime treću booster dozu. Oni koji su cijepljeni, nakon već pet mjeseci, količina protutijela se jako smanjuje, a za neke vrste cjepiva uopće više nema protutijela. Dakle, trebalo se cijepiti i docijepiti", dodala je.

Nema šanse da se omikron ne proširi u Hrvatskoj

Na upit postoji li šansa da se omikron ne proširi u Hrvatskoj, doktorica Vraneš jasno ističe – nema šanse.

"To nam je jako važno, da vidimo kada će biti slobodna transmisija, da vidimo kada će omikron cirkulirati među pučanstvom. Detektiramo ga za sada kod onih osoba koje imaju neku epidemiološku anamnezu. Dakle, ako su bile u kontaktu s osobama iz zemalja gdje on prevladava, ako su putovali, onda u takvoj skupini vidimo da imamo već 20-30% pozitivnih na tu varijantu. Omikron se puno lakše širi, lakše se veže, pa je inkubacija puno kraća, otprilike od pet do sedam dana", navodi dr. Vraneš, ističući da je moguće da će omikron imati blaže simptome kod pacijenata, ali to isto ovisi, ističe, jer primjerice u Velikoj Britaniji gdje je on dominantan, tamo su mnogi dobili treću dozu.