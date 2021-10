Nastavlja se velik rast novozaraženih koronavirusom. Prema neslužbenim informacijama, danas u Hrvatskoj imamo 3258 novozaraženih, javlja HRT.

Zbog velikog skoka novozaraženih, sve se češće spominje šira primjena COVID-potvrda.

Sve ovisi o daljnoj situaciji

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je sve "na stolu, datuma primjene nema, sve ovisi o daljnjoj epidemiološkoj situaciji".

"Jučer su se pojavile određene informacije da mjere kreću s određenim datumom, to nije tako. Možda to netko pokušava kao dodatan pritisak na Vladu i Stožer, što je moguće legitimno, no zbunjujemo na taj način našu populaciju", kazao je Beroš.