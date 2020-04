U HRVATSKOJ 1011 ZARAŽENIH, U ITALIJI U JEDNOM DANU UMRLO 760 LJUDI: Ipak, guverner Lomabrdije je optimističan, ima i dobrih vijesti

Dok se svijet približava brojci od milijun zaraženih, u Hrvatskoj je prema posljednjim službenim podacima 1011 osoba zaraženo koronavirusom, a 88 osoba je izliječeno; za sada je sedam osoba preminulo od ove bolesti

Na respiratoru se nalazi 35 osoba

U svijetu je koronavirusom zaražena 911.308 osoba, izliječeno je 172.319, a preminule su 45.497 osoba

U SAD-u je od ove bolesti preminula beba stara šest tjedana; tamo je i najviše zaraženih, njih čak 200.000, dok je preminulih najmanje 4.600

Svijet se ubrzano približava brojci od milijun potvrđenih slučajeva zaraze

Ima mjesta na svijetu gdje nisu zabilježeni slučajevi zaraze, a to su otočje Palaula, Turkmenistan, Sjeverna Koreja, baza na na Antarktici

Brazil potvrdio prvi slučaj koronavirusa među domorodačkim plemenima u Amazoniji

Pratite tijek događaja:

Najmanji porast broja oboljelih u Italiji dosad

18.20 – U Italiji je u posljednja 24 sata 2477 novih slučajeva zaraze koronavirusom (broj ukupno zaraženih danas, bez umrlih i ozdravljenih) . Kako navodi La Repubblica, u posljednja 24 sata testirano je gotovo 40.000 ljudi, a na svakih 8,5 testova bio je po jedan pozitivni pacijent što predstavlja najmanji porast oboljelih dosad. Ipak, ono što žalosti je i dalje velik broj umrlih – 760 u posljednja 24 sata. Jučer je bilo 727 žrtava. Ukupan broj zaraženih u italiji je 115.242.

Blagi optimizam ogleda se i u riječima guvernera Lombardije, regije koja je najteže pogođena epidemijom koronavirusa:

“Ovo je još jedan pozitivan dan. Smanjenje broja oboljelih i mrtvih počet će za nekoliko dana”, izjavio je danas Attilo Fontana.

Putin proglasio neradni travanj

18.00 – Ruski predsjednik Vladimir Putin priopćio je u četvrtak da će travanj u Rusiji biti neradni kako bi se zaustavilo širenje pandemije uzrokovane koronavirusom, ali plaće će se za taj mjesec isplatiti.

“Odlučio sam produljiti režim neradnih dana zaključno s 30. travnja”, rekao je u televizijskom istupu dodajući da će se “plaće isplatiti”.

U Srbiji novih 111 slučajeva

17.01 – U posljednja 24 sata u Srbiji su tri osobe preminule, a registrirano je 111 novooboljelih od koronavirusa, pa se ukupan broj zaraženih popeo na 1.171, navodi se u najnovijem izvješću objavljenom na portalu državnih tijela „covid19.rs“.

„Preminule su dvije osobe muškog spola i jedna osoba ženskog spola. Prosjek njihovih godina je 58,7 i kao i kod svih prethodnih žrtava, i oni su imali komorbiditete, odnosno više drugih bolesti koje su pridonijele fatalnom ishodu“, objavljeno je na portalu.

Hospitalizirana su ukupno 783 pacijenta, od kojih je 81 na respiratoru.

Treći slučaj zaraze u Požeško-slavonskoj

16.56 – I treći slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je u četvrtak u Požeško-slavonskoj županiji, a riječ je o ženi koja se vratila iz Turske s majkom koja je prva zaražena u županiji, dok je treći zaraženi policajac koji se vratio s terena na sisačkom području.

Iz županijskog Stožera civilne zaštite kažu kako su stabilne kliničke slike i izolirani u svojim kućama i policajac i novozaražena, čija je majka na liječenju u požeškoj bolnici i dobro se oporavlja.

Epidemiolog Ante Vitalia rekao je kako je novozaražena nakon povratka iz Turske imala blage simptome bolesti, a testirano je i devet osoba koje su s njom bile u kontaktu.

U Hercegovini više od 100 zaraženih

16.15 – Ukupan broj zaraženih koronavirusom na području Hercegovine premašio je u četvrtak 100, s petnaest novih slučajeva registriranih u posljednja 24 sata, od čega ih je desetero povezano sa slučajem redovnika u poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju.

Infektolog Jurica Arapović iz Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) u Mostaru rekao je kako se većina od do sada 21 oboljelog u općini Čitluk odnosi na klaster Međugorje.

Koronavirus ruši potražnju za radom

15:37 – Indeks slobodnih radnih mjesta – OVI indeks u ožujku odražava prekid društvenih i ekonomskih djelatnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, pri čemu pada potražnja za svim uslužnim zanimanjima, dok raste za medicinskim zanimanjima i građevinskim radnicima, objavio je u četvrtak Ekonomski institut, Zagreb

Stotine Hrvata iz inozemstva vraća se u Hrvatsku

15:36 – Stotine Hrvata u subotu se vraća kući iz Portugala, Španjolske, Italije i Švedske o svom trošku komercijalnim letovima Croatia Airlinesa jer se moraju pokriti operativni troškovi putovanja, rekao je u četvrtak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman. Najviše Hrvata, većinom studenata, dolazi iz Španjolske, njih između 150 i 200. Iz Portugala ih stiže nešto manje, a iz Italije od 60 do 120 ljudi, kaže ministar i dodaje da se razmatra mogućnost repatrijacije građana trajektom iz Ancone do Zadra.

Hoće li se uskoro početi dijeliti potvrde o imunitetu?

15:35 – Moguće je da će ljudi u Velikoj Britaniji početi dobivati “potvrde o imunitetu“ kako bi dokazali da su se oporavili od koronavirusa i da mogu ranije napustiti karantenu. Potez, koji je već planira Njemačka, razmotrit će se ako testovi na antitijela, koji pokazuju da je osoba bila zaražena, ali sada zdrava, postanu masovno dostupni, piše The Independent.

U SAD-u rekordna nezaposlenost

15:20 – Rekordnih 6,6 milijuna Amerikanaca prijavilo se prošlog tjedna za pomoć zbog nezaposlenosti, pokazuju službene brojke. Time je nadmašen rekord prošlog tjedna od gotovo 3,3 milijuna. Prethodni je rekord od 695.000 nezaposlenih postavljen 1982. godine. Ta informacija dolazi nakon što su dužnosnici u državama širom zemlje zatvorili restorane, barove, kina, hotele i teretane u pokušaju da uspore širenje koronavirusa, piše BBC.

U Britaniji broj umrlih narastao na 2921

15:17 – U Velikoj Britaniji od koronavirusa do sada je umrlo ukupno 2921 osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Također je potvrđeno da je testirano 163.194 ljudi, a 33.718 bilo je pozitivno na koronavirus, javlja BBC.

Kardinal Bozanić uputio smjernice o liturgiji u Velikom tjednu

15:13 – Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je danas pastoralne smjernice o liturgijskim slavljima u Velikome tjednu, slavljima sakramenata Svete potvrde i Prve svete pričesti te o drugim pastoralnim pitanjima. Zagrebački je nadbiskup, pridržavajući se posebnih odredaba i naputaka što su ih na temelju općih državnih propisa dale Nadbiskupija i Hrvatska biskupska konferencija te u skladu sa svećeničkim pozivom i službom, nastojeći pomoći u olakšavanju teškoća od bolesti Covida-19 i potresa, odredio smjernice prema Velikom tjednu.

Dvije novozaražene osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji

15:10 – Zaraza koronavirusom danas je potvrđena za još dvije osobe u Sisačko-moslovačkoj županiji, u kojoj je dosad oboljelo ukupno 17 osoba. Županijski Stožer civilne zaštite priopćio je da su dvije zaražene osobe u potpunosti ozdravile. Nakon što su im se dva uzastopna nalaza na virus pokazala negativnima, obje su otpuštene kući. U izolacijskoj jedinici sisačke Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” nalaze se četiri pacijenta, a 11 ih je na kućnom liječenju.

Kineski liječnik zviždač među 14 medicinskih radnika koji su proglašeni ‘mučenicima’

15:09 – Vlada regije Hubei u središnjoj Kini objavila je da će 14 medicinskih radnika koji su izgubili život u borbi protiv Covid-19 biti uvršteno na popis “mučenika”, javlja BBC. Među njima je i Li Wenliang koji je postao međunarodno poznat zbog pokušaja upozoravanja kolega u Wuhanu na novi koronavirus krajem prosinca, kada je epidemija tek započela. Policija mu je tada uručila upozorenje zbog “širenja glasina”, a kasnije je umro nakon što je i sam zaražen virusom. Postupanje kineskih vlasti prema njemu izazvalo je bijes javnosti.

Njemačka testira aplikaciju za praćenje širenja zaraze

14:58 – U Njemačkoj se velikom brzinom radi na razvoju aplikacije za mobitel koja bi pratila širenja zaraze koronavirusom, a za upotrebu aplikacije se založila i njemačka kancelarka Angela Merkel. “Ako testiranja pokažu da se pomoću aplikacije mogu bolje pratiti putovi zaraze onda ću se založiti za to da se ova tehnologija preporuči građanima”, rekla je Angela Merkel. Ona je dodala da bi u tom slučaju i sama koristila ovu aplikaciju. “Naravno da sam i sama spremna koristiti ovu aplikaciju i time eventualno pomoći i drugima”, rekla je Merkel, koja se nalazi u kućnoj karanteni zbog sumnje u zarazu koronavirusom. Ona je naglasila da bi upotreba aplikacije bila na dobrovoljnoj osnovi.

Europska komisija predstavila novi paket pomoći

14:55 – Europska komisija je danas predstavila novi paket pomoć za borbu protiv pandemije koronavirusa koji, između ostaloga, predviđa 100 milijardi eura za program potpore za skraćeno radno vrijeme, za koji će jamčiti sve zemlje članice. Više pročitajte OVDJE.

Ni jedna ustanova socijalne skrbi za vrijeme pandemije nije zatvorena

14:36 – Ministrica za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković istaknula je da ni jedna ustanova u sustavu socijalne skrbi nije zatvorena za korisnike te kazala da je ministarstvo od početka pandemije u kontaktu sa Nacionalnim stožerom, ustanovama i korisnicima. “Svi centri za socijalnu skrb, domovi za stariije i nemoćne, ustanove koje brinu o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi, djeci s teškoćam, s invaliditetom ili osobama s invaliditetom ili intelektualnim poteškoćama, otvorene su za korisnike”, naglasila je ministrica u četvrtak.

48 novozaraženih u Hrvatskoj

13:48 – Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 sati održao je koferenciju za novinare na kojoj je objavio nove informacije o zaraženima koronavirusom u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je potvrđeno 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom, trenutno ih je ukupno 1011, a sedmero oboljelih je preminulo, izvijestio je u četvrtak Nacionalni stožer civilne zaštite.

“U proteklom 24-satnom razdoblju imamo povećanje broja novozaraženih za 48. To znači da je ukupno pozitivnih 1011 osoba”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare. Ukupno je testirano 8352 uzoraka, od čega jučer 672 nova uzorka. Preminulih ima sedam jer je jučer u KB-u Dubrava preminuo muškarac koji je 1930. godište te je bolovao od više kroničnih bolesti, dodao je Beroš.

Na respiratoru je 35 bolesnika, jedan više u odnosu na jučer, i to u Splitu. Oporavljenih je 88, odnosno za 15 više u odnosu na jučer. Beroš je trenutno stanje ocijenio dobrim jer građani poštuju preporuke Stožera. “Mjesta za optimizam ima, međutim, za opuštanje nema”, poručio je.

Izrazio je nezadovoljstvo vijestima koje dobiva od kolega i prijatelja iz Zadra, Splita i Šibenika. Tamo se, kaže, mladi i dalje okupljaju u kafićima sa zatamnjenim staklima i druže se, piju i zabavljaju se. “To nije prihvatljivo ponašanje. Na taj način ugrožavaju sebe, svoje obitelji i zdravlje nacije. Poručio bih svima da budemo strpljivi i pričekamo da ova epidemija završi, bit će vremena za druženje i opuštanje. Dotad moramo biti disciplinirani i krajnje oprezni”, naglasio je Beroš.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić je rekla da nemamo povećanje broja ljudi na respiratoru. Iz jedne obitelji troje je završilo na respiratoru, jedno je skinuto, rekla je Markotić te upozorila da ima teških situacija koje mogu završiti smrću. “Split može biti po svemu prvi, ali ne želi biti po koronama”, rekla je te zamolila sugrađane na jugu da pokažu da su bolji od ostalih.

Imamo pola manjih novooboljelih je dobra stvar, međutim, vijesti o ponašanju građana ne zvuči dobro. Za nekoliko dana ćemo imati rezultate takvih ponašanja”, rekao je Capak. “Svako naše ponašanje utječe na našu krivulju”, objasnio je Capak rekavši da krivulja za Splitsko-dalmatinsku županiju ide prema gore. Capak je poručio onima koji žive vani da ne dolaze za Uskrs. Ako dođu čeka ih samoizolacija 14 dana.

“Bez nužne potrebe nitko ne treba putovati, a to se odnosi i na putovanja unutar zemlje”, upozorio je ministar Božinović te dodao da je izdano 12736 propusnica. Od jutra imamo veliki broj građana koji je zatražio propusnice putem novog elektroničkog sustava. “Važno je shvatiti da su propusnice za ljude koji ih nužno trebaju, Ne treba ih zloupotrebljavati”, upozorio je.

Hoće li biti kažnjavanja za organiziranje partyja i neposluh. “Zakonske odredbe su jasne. Nemamo namjeru ili želju uvoditi jaku policijsku kontrolu, ona je u skladu sa zakonom i činjenicom da se velika većina građana ponaša u skladu s uputama. Policijskih službenika je oko 20.000, oko 7000 ih je angažirano na tim poslovima. Postoje protupravna ponašanja u smislu nepridržavanja mjera stožera”, rekao je Božinović te naveo da je prijavljeno 3665 dojava o kršenju samoizolacije te da je 1024 utvrđena prekršaja. “Ti ljudi će kazneno odgovarati.”

Božinović je rekao da će policija istražiti ta okupljanja mladih ljudi u kafićima, iako tvrdi da nije znao za takva okupljanja. Policija će dobiti dodatne upute za kontroliranje svih objekata. Bit će sankcija. Svi stožeri i snage moraju pratiti sve što se događa u njihovim sredinama jer jedino tako možemo spriječiti širenje virusa, poručio je Božinović.

“Jučer smo u Karlovcu zatvorili jedna ugostiteljski objekt, to će se sankcionirati, to je neodgovorno… Od prvog dana krizni stožer, epidemiolozi objašnjavaju o čemu se radi, vidite i sami što se događa u SAD-u, Italiji”, rekao je Božinović.

Vezano za neodgovorno ponašanje mladih rekao je kako im možda ništa neće biti, ali da će ugroziti djedove, bake, susjede. Stoga je poslao poseban apel mladima da pomognu starijim sugrađanima, da im budu pri ruci. Zahvalio se pritom svim mladim volonterima, a sve druge je uputio da se ugledaju na njih jer će biti bolji ljudi u životu.

Liječnici koji su preboljeli koronavirus i dođu ponovno u kontakt sa zaraženim ići će ponovno u samoizolaciju, rekao je Beroš. Nemamo nikakvih posebnih žarišta u Zagrebu, u nekim ustanovama imamo više djelatnika bolnica zaraženih, ali sve je pod kontrolom, rekao je Capak.

U sustavu civilne zaštite, Božinović kaže kako je 5 u samoizolaciji iz Crvenog križa, 3 vatrogasaca je oboljelih, 9 policajaca je oboljelih, a 93 je u samoizolaciji. 8 je pozitivnih vojnika, 4 u Litvni, 4 u Hrvatskoj. 1 službenik Ministarstva obrane je zaražen. Svi imaju blaže simptome.

Osijek počeo koristiti bespilotne platforme

13:45 – Zbog veće sigurnosti građana u situaciji epidemije koronavirusa Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured CZ Osijek, je zbog kontrole provođenja mjera Stožera CZ RH implementirao centralni sustav za nadzor iz zraka pomoću bespilotnih letjelica, u borbi protiv COVID-19. Osijek je prvi grad u široj regiji koji koristi bespilotne platforme u borbi protiv COVID-19, priopćilo je u srijedu Ravnateljstvo Civilne zaštite RH.

Kineski znanstvenici otkrili učinkovita protutijela

13:38 – Tim kineskih znanstvenika izolirao je nekoliko antitijela za koja tvrde da su “iznimno učinkovita” u blokiranju sposobnosti novog koronavirusa da prodre u stanice što bi moglo pomoći u liječenju i sprečavanju Covida-19. U ovom trenutku ne postoji dokazano učinkovit lijek za taj virus koji je krenuo iz Kine i zarazio više od 950 tisuća ljudi te odnio živote njih više od 48 tisuća.

17 novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

13:36 – Na području Splitsko-dalmatinske županije 18 je novooboljelih od koronavirusa. Na respiratoru je 7 bolesnika, po tri iz Šibensko-kninske i Dubrovačko neretvanske te jedna osoba iz Splita. 9 vojnika iz Knina je u karanteni.

Rekordni porast zaraženih u Rusiji

13:26 – Rusija je danas potvrdila 771 slučaj koronavirusnih infekcija, čime je službeni broj slučajeva narastao na 3548 te je zabilježen rekordni jednodnevni porast infekcija, javlja The Moscow Times.

Srpska novinarka puštena na slobodu

13:21 – Novosadska novinarka, koja u srijedu navečer uhićena jer svojim tekstom o problemima u Kliničkom centru Vojvodine (KCV), po prijavi KCV-a, “uznemirila javnost i naštetila ugledu Centra”, puštena je danas prijepodne na slobodu. „Ana je puštena na slobodu, sjedi pored mene. Obratit će se medijima uskoro. Nisu joj međutim vraćeni laptop i telefoni, koji su joj uzeti prilikom privođenja“, izjavio je njezin odvjetnik za portal 021.rs.

Nema novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

13:15 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji danas prijepodne nijednoj novoj osobi nije potvrđena zaraza koronavirusom pa se ukupan broj oboljelih zaustavio na 43, a čekaju se rezultati za još 33 uzorka, navode iz županijskog Stožera civilne zaštite. Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić rekao je kako su dva jučer popodne potvrđena slučaja iz Ploča i Kule Norinske u dolini Neretve, a svi su njihovi kontakti obrađeni i nalaze se u samoizolaciji. Lakić je dodao kako je u tijeku edukacija djelatnika Doma zdravlja Dubrovnik u uzimanju i slanju uzoraka te načinu korištenja zaštitne opreme, a idući tjedan će isto proći i djelatnici domova zdravlja u Korčuli i Metkoviću.

Rast nezaposlenosti u Španjolskoj

13:10 – U Španjolskoj je u ožujku ostalo bez posla preko 300.000 radnika, što je 9,31 posto više u odnosu na prethodni mjesec, doznaje se danas u Madridu, a razlog tome je što je vlada, želeći zaustaviti širenje koronavirusa, naložila obustavu gospodarskih aktivnosti. Najteže su pogođeni građevinarstvo, ugostiteljstvo, umjetnost i industrija razonode, izvijestilo je ministarstvo rada. Ožujak je završio s ukupno 3,5 milijuna nezaposlenih, što je najviša razina od travnja 2017. godine. “Najpogođenije su žene, mladi, sektori gdje su plaće najniže, posebno u ugostiteljstvu, te radnici u građevinarstvu”, rekao je Pepe Álvarez, predsjednik sindikata UGT, za španjolski radio RNE, potvrdivši brojku od 302.265 radnika.

Sjeverna Koreja tvrdi da nema nijedan slučaj zaraze

13:08 – Sjeverna Koreja nema nijedan slučaj zaraze novim koronavirusom, rekao je visoki dužnosnik za zdravstvo u Pjongjangu, dok neke zemlje sumnjaju da na tom teritoriju nema Covida-19. Ta siromašna i diplomatski izolirana zemlja koja graniči s Kinom i s Južnom Korejom, koje su obje teško stradale od virusa, krajem siječnja je potpuno zatvorila svoje granice i uvela stroge mjere izolacije. Pak Myong Su, ravnatelj epidemiološke službe u Državnom institutu za borbu s epidemijama, istaknuo je da je takav uspjeh postignut zahvaljujući uloženim naporima.

I u karlovačkoj bolnici uvedeno ‘drive in’ testiranje

13:05 – Karlovačka Opća bolnica od četvrtka je organizirala uzimanje brisa iz nosa i ždrijela za testiranje na COVID-19 iz automobila pacijenata, ispred bolnice je formiran kružni tok, a na testiranje građani mogu doći isključivo uz preporuku liječnika i najavu dan ranije. Uz kružni tok je i vanjska ambulanta COVID- 19, šator u kojem su se do danas uzimali brisevi, a u kojem su i pacijenti čekali na red pa su bili u potencijalnom riziku od zaraze.

Kritično širenje epidemije u slovenskim domovima

13:01 – Širenje epidemije koronavirusa po slovenskim domovima za starije, unatoč sastanku upravitelja domova s predstavnicima nadležnih državnih službi i liječničkim timovima, nije zaustavljeno, a stanje se danas čini sve težim. O tome svjedoči današnji podatak iz Ljutomera, gdje je u lokalnom domu za starije među štićenicima zabilježeno 11 novih zaraza pa se broj potvrđenih slučajeva Covida-19 u njemu popeo na 33.

Kineska županija ponovno stavljena u karantenu

12:31 – Zbog bojazni od novog vala zaraze koronavirusom, oko 600.000 stanovnika županije u središnjoj Kini stavljeno je u karantenu nakon otkrića jednog slučaja infekcije, javlja u četvrtak AFP. Kina, ishodište koronavirusa koji je buknuo u prosincu, uglavnom je suzbila epidemiju no strahuje od povratka bolesti zbog tzv. uvezenih slučajeva, ponovnog širenja zaraze zbog povratka ljudi iz Europe i SAD-a. Županija Jia u pokrajini Henan, 800 kilometara od Pekinga, u srijedu je objavila da stanovnici više ne mogu napuštati mjesto prebivališta bez dozvole. Osobe s posebnim dozvolama mogu ići na posao, a vozila se smiju koristiti svaki drugi dan, prema registarskim tablicama. Više pročitajte OVDJE.

Španjolsku pogodio još jedan rekrodan broj smrti u jednom danu

12:10 – Španjolska je pretrpjela još jedan rekordan dan po broju smrtnih slučajeva od koronavirusa, nakon što je u posljednja 24 sata od bolesti izazvane ovim virusom ubijeno 950 ljudi. U zemlji je sada ukupno umrlo preko 10.000 osoba. Broj novih slučajeva zaraze također se povećao za 8102 u posljednja 24 sata, čime je ukupno povećan sa 102.136 na 110.238. Međutim, riječ je o najnižem porastu do sada, javlja Daily Mail.

Porastao broj umrlih od koronavirusa u BiH

12:03 – Ukupan broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini danas ujutro je prešao brojku od 500 nakon što su deseci novih slučajeva zaraze identificirani u laboratorijima u Sarajevu, Mostaru i u Banjoj Luci, a ukupan broj umrlih porastao na 15. U Kliničkom centru u Sarajevu testirano je 48 uzoraka, a u banjolučkoj klinici njih 194. Ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šeranić novinarima je potvrdio kako je najveći broj od 24 novozaražena u tom entitetu s područja Banje Luke, jer je tamo utvrđeno 17 takvih slučajeva.

U Zagrebačkoj županiji pet zaraženih koronavirusom

11:59 – U Zagrebačkoj županiji u četvrtak je zabilježeno pet osoba zaraženih koronavirusom što znači da je na području te županije ukupno 80 oboljelih, izvijestilo je Županijski Zavod za javno zdravstvo. Do sada je izliječeno 8 osoba, a jedna je preminula. Do sada je izliječeno 8 osoba, a jedna je preminula. Iz zavoda su pozvali stanovnike Zagrebačke županije da poštuju upute Nacionalnog stožera Civilne zaštite jer se jedino odgovornim ponašanjem može smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana, poručili su iz Zavoda. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima osam ispostava na svom području. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Mjere u borbi protiv koronavirusa su privremene

11:54 – Sve mjere u borbi protiv koronavirusa su privremene i bit će na snazi samo koliko to bude potrebno, naglasio je u četvrtak na sjednici Vlade njezin potpredsjednik, ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

Dvoje liječnika pozitivno u vinkovačkoj bolnici

11:51 – U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima nalazi se šestero oboljelih od koronavirusa od kojih je jedna u teškom stanju, potvrdio je ravnatelj te zdravstvene ustanove Krunoslav Šporčić, rekavši kako je do proboja koronavirusa došlo i među zdravstvenim djelatnicima te je dvoje liječnika pozitivno. “Jedan se liječnik nalazi u bolnici zbog nezdravstvenih razloga, a drugi je na kućnom liječnju. Poduzeli smo mjere prevencije tako da imamo 18 liječnika u samoizolaciji, 16 liječnika koji su bili u kontaktima s ovo dvoje liječnika i dva liječnika zbog obiteljske epidemiološke sizuacije”, kazao je Šporčić. Naveo je da se u samoizolaciji nalaze i 34 medicinske sestre, tehničara, fizoioterapeuta, gipsera i drugih djelatnika koji su bili u kontaktu s dvoje oboljelih liječika te jedna spremačica i dvije osobe iz uprave. Po njegovim riječima, funkcioniranje bolnice nije upitno jer su djelatnici podijeljeni u tri grupe i rade u smjenskom radu tako da čim jedna grupa ode u samoizolaciju pozove se druga da ih zamjeni. Također je kazao kako je stanje opreme u bolnici zadovoljavajuće nakon što je jučer stigla oprema iz kriznog stožera u Zagrebu.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije Kata Krešić kazala je kako je u županiji i dalje 14 oboljelih, dok je na koronavirus do sada testirana 181 osoba, od kojih samo jučer 30 osoba. “Mi smo prvooboljelu osobu utvrdili prije desetak dana i od tada se situacija značajno promjenila kada je riječ o mogućim izvorima zaraze. Kada je uspostavljen lokalni prijenos bolesti, počeli su se javljati i drugi bolesnici”, navela je Krešić. Rekla je kako moramo biti svjesni činjenice da je koronavirus među nama, u općoj populaciji. Ponovila je da se od 14 oboljelih osoba u županiji osam osoba nalazi u četiri obitelji s po dvije oboljele osobe dok su ostalo pojedinačni slučajevi za koje je u ovom trenutku iznimno teško, gotovo nemoguće odrediti izvor zaraze. Navela je kako je zbog kontakata s oboljelim osobama u samoizolaciji u županiji ukupno 78 zdravstvenih djelatnika i još šest djelatnika u zdravstvu.

11 novih zaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

11:13 – U Osječko-baranjskoj županiji potvrđeno je 11 novih zaraženih koronavirusom, što je ukupno 74. Devet novih je iz Osijeka, a po jedan iz Valpova i Belišća. Dvoje novooboljelih ne znaju gdje su se zarazili virusom. Više pročitajte OVDJE.

U Šibensko-kninskoj županiji jedan novi slučaj zaraze

11:07 – Jedan novi slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je na području Šibensko-kninske županije, u kojoj je sada ukupno oboljelo 30 osoba, priopćio je danas županijski Stožer civilne zaštite. Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 11 zaraženih pacijenata, a troje ih je na respiratoru. Šest osoba je u karanteni, od kojih su četiri hrvatska i dva strana državljanina. Pod mjerama zdravstvenog nadzora su 333 osobe, a njih 135 bilo je u kontaktu s oboljelima. U posljednja 24 sata šibensko-kninska policija dobila je dvije dojave o kršenju mjere samoizolacije, a provjerom je kršenje te mjere utvrđeno za jednu osobu.

U Virovitici i dalje dvoje zaraženih

11:06 – Na području Virovitičko-podravske županije dvije su osobe zaražene koronavirusom, u protekla 24 sata nema novooboljelih, a statistički podatak sa službene stranice Vlade RH koronavirus.hr da ih četvero nije točan, rečeno je na konferenciji za novinare Županijskog stožera Civilne zaštite. “Jedan od četiri uzoraka koji smo jučer poslali na analizu bio je od osobe koja je bila u izravnom kontaktu sa oboljelim, a rezultat je negativan što je dobra vijest jer znači da se žarište za sada nije proširilo”, rekao je danas ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, epidemiolog Miroslav Venus.

U Srbiji policija privela novinarku zbog pisanja o pandemiji

11:02 – Policija u Novome Sadu uhitila je novinarku portala „Nova.rs“ po prijavi Kliničkog centra Vojvodine (KCV) koji tvrdi da je svojim tekstom uznemirila javnost u Srbiji i narušila ugled centra, objavili su danas neovisni vojvođanski i beogradski mediji. Tužitelj je u srijedu navečer odredio novinarki portala „Nova.rs“ i članici Upravnog odbora Neovisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Ani Lalić zadržavanje do 48 sati, izjavio je agenciji Beta odvjetnik Srđan Kovačević. U svojemu tekstu, pod naslovom „KC Vojvodine pred pucanjem: Bez zaštite za medicinske sestre“, novinarka Lalić je iznijela da u KCV-u imaju problem s “kroničnim nedostatkom osnovne opreme i potpuno kaotičnim uvjetima rada u vrijeme pandemije”. Više pročitajte OVDJE.

Paralizirano hrvatsko tržište nekretnina

11:00 – Pandemija koronavirusa u potpunosti je paralizirala domaće tržište nekretnina, a stanje je bitno pogoršao i potres u Zagrebu, ocjenjuju u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) napominjući kako će to utjecati na cijene, ali trenutno je teško reći u kojoj mjeri.

Prvi znakovi oporavka kineskog gospodarstva

10:59 – Njemačke tvrtke primjećuju prve znakove oporavka kineskog gospodarstva od teškog udarca koji mu je zadala pandemija koronavirusa, pokazalo je danas istraživanje njemačke trgovinske komore u Kini.

Koronavirus je treći po redu uzrok smrti u SAD-u

10:52 – Koronavirus je u samo mjesec dana postao treći po redu uzrok smrti u SAD-u, prema podacima liječnice iz San Diega Marije Danilychev i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Covid-19 sada ubija 748 ljudi na dan u SAD-u, rekla je Danilychev. Samo srčane bolesti (1774 na dan) i rak (1641 smrt na dan) ubijaju više ljudi od koronavirusa, pokazuju podaci CDC-a.

Na koronavirus pozitivan je i solinski župnik

10:39 – Župnik župe Solinskih mučenika don Ante Matešan otkrio je jutros da mu je stigao nalaz i pozitivan je na koronavrus, javlja Dalmacija danas.

Johnson zatražio više testiranja

10:32 – Britanski premijer Boris Johnson zatražio je danas više testiranja rekavši da je to ključno za zaustavljanje epidemije, nakon kritika da njegova vlada testira puno manje ljudi u odnosu na neke druge europske zemlje. “Masovno povećavamo testiranja”, rekao je Johnson u videoporuci iz Downing Streeta gdje se nalazi u samoizolaciji nakon što je bio pozitivan na koronavirus. Dok Njemačka testira oko 500.000 ljudi tjedno, trenutni britanski kapacitet je oko 12.750 dnevno i vlada taj broj želi udvostručiti do sredine travnja. Do srijede je testirano 1,152 milijuna Britanaca od koji je 29.474 pozitivno. Umrlo ih je 2352.

Dva nova slučaja zaraze u Primorsko-goranskoj županiji

10:29 – U Primorsko-goranskoj županiji tijekom proteklog dana utvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, a novooboljeli su članovi obitelji prethodno zaraženih i oba su bili u samoizolaciji, izvijestio je u četvrtak Županijski stožer Civilne zaštite. Potvrđeno je još jedno ozdravljenje, pa je sad u Primorsko-goranskoj županiji 50 oboljelih. Ukupno su dosad u toj županiji tri osobe preboljele zarazu koronavirusom. U riječkom Kliničkom bolničkom centru ostalo je dvoje pacijenata na respiratoru, jer se prvoj ženi kojoj je trebao respirator u ovom KBC-u stanje znatno poboljšalo. Ravnatelj KBC Rijeka Davor Štimac u srijedu je potvrdio da je 69-godišnja žena, koja je dovezena iz Pule na respirator u riječki KBC, skinuta s respiratora nakon sedam dana.

Plenković: ‘Kao odgovorna Vlada odabrali smo život naših sugrađana’

10:24 – Danas iza 10 sati počela je sjednica Vlade na kojoj bi se trebao usvojiti novi paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa. Premijer Andrej Plenković otvorio je sjednicu rekavši kako smo suočeni s pandemijom kakva se nije dogodila za vrijeme naših života. “Kao odgovorna Vlada odabrali smo život naših sugrađana”, kazao je govoreći kako se Vlada odlučila za jedan logični odabir. Rekao je da je pandemija izazvala neslućene posljedice na hrvatsko gospodarstvo.

Dva nova pozitivna u Istri

10:19 – U Istarskoj županiji potvrđena su dva novozaražena koronavirusom, tako da je ukupan broj dosad pozitivnih 74, od čega su dvije preminule osobe, javlja Glas Istre.

10 novozaraženih na području zadarske županije

10:14 – 10 novozaraženih je na području zadarske županije, tako da je sada tamo ukupno 47 pozitivnih na koronavirus te dvoje ljudi iz Ličko senjske županije, priopići su danas iz zadarskog stožera. Kažu da je 749 ljudi u nadzoru. Šest novih zaraženih su kontakti od nekih iz biogradske bolnice. Od 10 novih zaraženih jedan je liječnik i tri medicinske sestre. Na odjelu zadarske bolnice leži 19 pacijenata, od kojih je jedna pacijentica i dalje u teškom stanju. Naglasili su da Biograd nije u karanteni jer je tamo samo pet zaraženih. Utvrđena su tri slučaja kršenja samoizolacije na području Zadra.

Porastao broj predatora koji vrebaju djecu na internetu

10:03 – Koronakriza je otvorila vrata pedofilima i drugim kriminalcima, piše u četvrtak Večernji list, navodeći da je posebno porastao broj predatora koji vrebaju djecu na internetu. Vrijeme krize zbog pandemije koronavirusa, činjenica da su djeca kod kuće, da se osjećaju osamljenima te da puno vremena provode na internetu zbog škole, ali posebno zbog komunikacije s prijateljima, otvorilo je vrata pedofilima i kriminalcima koji šire i trguju dječjom pornografijom, navodi dnevnik. Više pročitajte OVDJE.

Grčka proglasila karantenu za migrantski logor, 20 zaraženih

10:02 – Grčka je stavila pod karantenu migrantski logor pošto je 20 tražitelja azila pozitivno testirano na koronavirus, priopćilo je danas ministarstvo za migracije. Testirano je 63 ljudi pošto je utvrđena zaraza kod 19-godišnje migrantice nakon porođaja u atenskoj bolnici. To je prvi prijavljeni slučaj među tisućama tražitelja azila u prenatrpanim logorima širom Grčke. Ni jedan od zaraženih nema simptome, reklo je ministarstvo. Dodalo je da nastavljaju testiranje.

U SAD- u raste potražnja za oružjem

9:22 – Izgleda da građani SAD-a ne skladište samo hranu i toaletni papir već i oružje. Naime, novi podaci FBI-a pokazuju porast od 41% u provjerama podobnosti za ljude koji žele kupiti oružje. U ožujku napravljeno je oko 3.740.688 takvih provjera, u usporedbi s 2,8 milijuna prethodnog mjeseca. To je najveći broj provjera od početka bilježenja podataka 1998. godine, piše BBC.

25 do 50 posto nositelja virusa bez simptoma

9:15 – Podaci s Islanda pokazuju da je 50 posto pozitivnih na testiranju na koronavirus bilo bez simptoma, a SAD procjenjuje da je do 25 posto nositelja toga virusa asimptomatsko, pa vodeći američki zdravstveni stručnjaci sada preispituju dosadašnje preporuke o nošenju zaštitnih maski, prenosi CNN. Više pročitajte OVDJE.

Peking je lagao o broju mrtvih od korone?

9:13 – SAD je došao do zaključka da je Kina lagala o broju zaraženih i umrlih od koronavirusa i smatra da je taj broj uvelike umanjen, stoji u izvješću američke obavještajne službe koje u četvrtak prenosi Bloomberg.

Izraelski ministar zdravstva zaražen koronavirusom

8:54 – Izraelski ministar zdravstva i njegova žena zaraženi su koronavirusom i u izolaciji su, objavilo je ministarstvo zdravstva u četvrtak. Yaakov Litzman (71) redovito se pojavljivao uz izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua objavljujući nove podatke o širenju pandemije i mjerama u borbi protiv nje.

Vlada u subotu vraća Hrvate iz Italije i Španjolske

8:53 – Hrvatski državljani koji su “zaglavili” u Italiji i Španjolskoj, europskim kriznim žarištima epidemije koronavirusa, te u Portugalu i u Švedskoj u subotu će biti vraćeni u Hrvatsku komercijalnim letovima Croatia Airlinesa, priopćio je MVEP u četvrtak. “Komercijalni repatrijacijski letovi”, kako ih naziva MVEP, planirani u subotu 4. travnja u popodnevnim satima. Riječ je o tri leta na relaciji Zagreb-Rim-Zagreb, Zagreb-Lisabon-Madrid-Zagreb te Zagreb-Stockholm-Zagreb. Karte se mogu osigurati preko putničke agencije „Obzor“, tvrtke kćeri Croatia Airlinesa. Više pročitajte OVDJE.

Beroš: ‘Više ljudi će stradati od koronavirusa nego od gospodarskih problema’

8:37 – Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je gostujući na N1 televiziji kada bi se moglo očekivanje popuštanje restriktivnih mjera koje su donesene u borbi protiv širenja koronavirusa. “Jedno je boravak vani, a drugo su ekonomske aktivnosti. Promišljamo način kako bi tržnice mogle aktivno funkcionirati, na strogo epidemiološki način. Pratit ćemo situaciju, poglavito epidemiološku, koja je ključna za opuštanje mjera”, rekao je Beroš.

Također je rekao da bi apsolutno preporučio da se ljudi suzdrže od putovanja za Uskrs, te je podsjetio da postoji i određeni režim, ograničenja putovanja. “U ovom trenutku preporučio bih putovanje samo u krajnjim i iznimnim slučajevima”, naglasio je.

Imamo epidemiju gripu, preminulo je 25 osoba, među kojima je i jedno dijete, pa se postavlja pitanje zašto su mjere toliko različite za koronavirus ? “Ta teza nije utemeljena”, kaže Beroš te dodaje da za gripu postoji cjepivo i da je riječ o virusu koji desetljećima hara pa su ljudi i stvorili određeni imunitet, za razliku od virusa koji je nepoznat i novi. “Smrtnost je također značajna. Najbolji primjer je što se događa u Italiji i SAD-a. Nemogućnost pružanja zdravstvene zaštite je ono što nas brine”, objasnio je Beroš.

Više će ljudi stradati od koronavirusa nego od posljedica na gospodarstvo, smatra Beroš. “Ako govorimo u fizičkom smislu više će ljudi stradati od koronavirusa nego od gospodarskih problema.”

Kada bi pandemija mogla okončati na globalnoj razini? “Postoje brojne teze, ne bih se upustio u elaboraciju istog. Nadam se da će se ponašati kao i drugi slični virusi, da će biti sezonski. Moramo se pripremiti za sve moguće scenarije.” Ako se bude ponašao kao ostali sezonski virusi Beroš pretpostavlja da bi se mogao ponovno pojaviti u kasnu jesen kao gripa.

Beroš je rekao da su najavili povećavanje broja testiranja zdravstvenih radnika, te da šire kapacitete testiranja, pa će Osijek moći testirati 250 ljudi dnevno. Dodao je kako su u kontaktu s čelnicima WHO-a kako bi potvrdili koji su brzi testovi u redu jer je jako važno da rezultati budu točni, da nema previše lažno pozitivnih ili lažno negativnih. “Testiranje je važno, ali samoizolacija je još važnija. Možete testirati nekoga danas i on može biti negativan, ali sutra već može biti pozitivan. Testiranje je važno, ali mjere pranja ruku, distance, su daleko važnije od testiranja”, naglasio je.

Shenzhen zabranio jedenje pasa i mačaka

8:27 – Kineski grad Shenzhen zabranio je jedenje pasa i mačaka u sklopu šireg suzbijanja trgovine divljim životinjama zbog pandemije koronavirusa. Znanstvenici sumnjaju da se koronavirus prenio na ljude sa životinja. Ustanovljeno je da su među prvim zaraženima bili ljudi koji su bili na tržnici divljih životinja u središnjem gradu Wuhanu, gdje su se prodavali šišmiši, zmije, cibetke i druge životinje.

Legendarni američki jazz umro je s Covid-19

8:25 – Legendarni američki jazz glazbenik Ellis Marsalis Jr umro je od komplikacija izazvanih koronavirusom, objavila je njegova obitelj. Pijanist, koji je imao 85 godina, većinu je karijere proveo u New Orleansu i objavio je više od 15 albuma, javlja BBC.

Kanadski i britanski putnici sa Zaandama bit će iskrcani

8:19 – Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da će kanadski i britanski putnici s broda Zaandam, na kojem se nalaze četiri preminule osobe i putnici sa simptomima koronavirusa, uskoro biti iskrcani. “Kanada je obaviještena da preuzme svoje putnike s brodova koji pristanu” u luci Everglades na Floridi, rekao je Trump, dodajući da je ista poruka prenesena i Velikoj Britaniji. Donald Trump rekao je i da će SAD poslati medicinsko osoblje na brod.

U BiH zaražena peteročlana obitelj

7:45 – Jutros je u Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđeno sedam slučajeva zaraze koronavirusom. Avaz saznaje da je zaraženo petero članova obitelji iz Viteza, odnosno cijela obitelj.

Slovenski parlament nije dao “zeleno svjetlo” za vojsku na granici s Hrvatskom

7:37 – Prijedlog slovenske vlade o aktivaciji pripadnika vojske u pet kilometara širokom pojasu od granice s Hrvatskom nije dobio potrebnu potporu članova parlamentarnog odbora za obranu koji je održan u srijedu navečer pa parlament o njemu neće ni glasati.

Za vladin prijedlog glasalo je 11 od prisutnih 19 članova odbora, manje od potrebne dvije trećine, pa nije uvršten u dnevni red zasjedanja na kojemu će se odlučivati o mjerama borbe protiv širenja koronavirusa i prevladavanja njezinih posljedica.

Znanstvenici u utrci za cjepivom protiv koronavirusa

7:16 – Seth Berkley, čelnik globalnog saveza za cjepiva (GAVI) upozorava da je u prosjeku potrebno 10 do 15 godina da se lijek razvije, prođe ispitivanja, dobije licencu i počne masovna proizvodnja, iako je primjerice cjepivo za ebolu razvijeno u pet godina.

Znanstvenici će pokušati “dramatično skratiti” vrijeme potrebno za razvoj cjepiva, ali naposljetku će sve ovisiti o procesu testiranja i pronalasku pravog imunološkog odgovora.

“Moramo biti sigurni da je cjepivo sigurno za upotrebu milijardu ljudi”, kaže Berkley.

Posljednji dijelovi svijeta bez koronavirusa

7:04 – Tropsko otočje na sjeveru Pacifika bez potvrđenog slučaja koronavirusa čini se kao savršeno mjesto za život, ali mještani Palaua kažu da je živjeti ondje u ovom trenutku ipak daleko od idiličnog.

Mikrodržava s 18.000 stanovnika među rijetkim je mjestima na Zemlji gdje još nema zaraze koronavirusom. Osim Palaua, koronavirus još nije dopro do Samoe, Turkmenistana, Sjeverne Koreje i baza na Antarktici.

U SAD-u umrlo dijete staro šest tjedana; svijet se bliži milijunu zaraženih virusom

6:29 – Svijet se ubrzano približava brojci od milijun potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, a u srijedu je u SAD-u preminula beba stara šest tjedana, za koju se vjeruje da je trenutno najmlađa žrtva pandemije.

Dok vlade šire ograničenja kretanja i poslovanja, koja su već obuhvatila pola planete, globalne agencije upozoravaju da bi se dijelovi svijeta mogli suočiti s nestašicom hrane, u slučaju ako vlasti ne budu na optimalan način upravljale krizom.

Od prvog zabilježenog slučaja u kineskom gradu Wuhanu krajem prošle godine, dosad je u svijetu registrirano više od 900 tisuća slučajeva zaraze ljudi koronavirusom, dok ih je gotovo 46 tisuća preminulo od posljedica bolesti, podaci su AFP-a temeljeni na službenim brojkama.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procjenjuje da će broj zaraženih dosegnuti milijun u “slijedećih nekoliko dana.”

“Duboko sam zabrinut zbog rapidne eskalacije i globalnog širenja infekcije”, izjavio je putem video konferencije.

SAD ima najviše zaraženih, a prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins ta brojka je dosegnula 200 tisuća, uz najmanje 4.600 preminulih. Među njima je i beba stara šest tjedana iz Connecticuta, koja je u kritičnom stanju pristigla u bolnicu prošlog tjedna.

Brazil bilježi zabrinjavajuće brojke oko koronavirusa, razgovarali Trump i Bolsonaro

6:15 – Američki predsjednik Donald Trump i njegov brazilski kolega Jair Bolsonaro u srijedu su razgovarali o suradnji dviju zemalja u borbi protiv koronavirusa, na dan kada je brazilski ministar zdravstva upozorio na zabrinjavajuće stope zaraze i nedostatak medicinskog materijala u toj zemlji.

Dva predsjednika telefonski su razgovarala o medicinskoj i logističkoj suradnji, no nisu se doticali tema poput politika ograničavanja i karantene, izjavio je brazilski ministar vanjskih poslova Ernesto Araujo, tema zbog kojih su inače oba čelnika izazivala kontroverze u svojim zemljama.

Bijela kuća je rekla da su razgovarali o važnosti zajedničkog rada kroz grupu G-20, suradnji na razvoju cjepiva, kao i obnavljanju globalnog ekonomskog rasta. Inače, u Brazilu rastu kritike na Bolsonarovo suočavanje s krizom.