U HRVATSKOJ 12 NOVOZARAŽENIH KORONAVIRUSOM, UKUPNO 99: Gotovo svima zabranjen prijelaz granice, nove mjere na snazi

U Hrvatskoj je trenutno 99 osoba zaraženo koronavirusom, a od ponoći su na snazi strože mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Ovim novim mjerama su tako zabranjena sva javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja se rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja. Također na snazi je i privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza.

Pratite uživo

U Hrvatskoj je trenutno 99 osoba zaraženo koronavirusom

U Wuhanu iz kojeg je krenula epidemija prvi put nema niti jedne nove infekcije

Potvrđeno je muškarac iz Istre koji je umro u samoizolaciji bio zaražen koronavirusom

U Južnoj Koreji ponovno više od 100 novozaraženih u danu

8:55 Broj novozaraženih koronavirusom u Južnoj Koreji već treći dan zaredom u porastu je u četvrtak, sa 152 prijavljena nova slučaja u odnosu na dan prije, prema podacima korejskih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Sedmero zaraženih je umrlo, čime je ukupno od koronavirusa umrla 91osoba. U zemlji je ukupno 8565 zaraženih. Porast broja novozaraženih proteklih dana slijedio je nakon višednevnog trenda pada tog broja.

U Srbiji 97 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom

8:25 Do 8 sati ujutro u Srbiji je zabilježeno ukupno 97 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, javlja Kurir. Od posljednjeg izvještaja o oboljelima, testirani su uzorci 46 osoba od kojih je osam pozitivno i 38 negativno na koronavirus.

Australija i Novi Zeland zatvaraju granice zbog koronavirusa

8:23 Australija i Novi Zeland zatvaraju granice za sve posjetitelje osim za svoje građane i one sa stalnim prebivalištem u sklopu mjera protiv epidemije koronavirusa, objavljeno je u četvrtak, a mjera stupa na snagu u petak.

Australski premijer Scott Morrison rekao je da će državne granice biti zatvorene za sve posjetitelje, osim za državljane i osobe sa stalnim prebivalištem i njihove bliske članove obitelji.

Portugal proglasio izvanredno stanje zbog koronavirusa

8:09 Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa proglasio je izvanredno stanje, prvi put otkako je njegova zemlja postala demokracija 1974. godine i te mjere protiv epidemije koronavirusa na snazi su od ponoći sa srijede na četvrtak.

U Hrvatskoj potvrđena službena brojka: 99 osoba je zaraženo koronavirusom

8:06 U Hrvatskoj je od jučer potvrđeno 12 novih slučajeva koronavirusa pa je ukupno oboljelih 99, rekao je u četvrtak ujutro ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

“Približavamo se brojci od 100. Kao što od početka govorimo za 80 posto ljudi je ova bolest jedna blaga respiratorna bolest blaža od gripe, dok je za 20 posto to nešto teža bolest, a za pet posto je to teška bolest koja zahtjeva intenzivno bolničko liječenje”, rekao je Capak u emisiji Hrvatskog radija ‘U mreži Prvog’.

Što se tiče jučerašnje smrti osobe koja je bila u samoizolaciji u Istri Capak je potvrdio da je ta osoba bila pozitivna na koronavirus u brisu.

“Potvrđeno je jučer navečer testom da je osoba bila pozitivna. Međutim da li je to smrt od koronavirusa il ne, konačnu riječ treba dati patolog nakon što se obavi obdukcija”, poručio je.

Skužbeno potvrđeno: Muškarac iz Istre koji je umro u samoizolaciji bio je pozitivan na koronu

8:00 Prema neslužbenim informacijama HRT-a, čovjek koji je preminuo u Istri bio je pozitivan na koronavirus. Ipak, stručnjaci misle da to nije razlog njegove smrti. Riječ je o vlasniku konobe Astarea, Antonu Ninu Kernjusu.

HRT doznaje da je čovjek koji je preminuo u Istri bo je pozitivan na koronavorus, ali stručnjaci smatraju da to nije razlog njegove smrti. Čekaju se nalazi da se vidi od čega je čovjek preminuo.

Njegova obitelj tvrdi da je laž da je odbio hospitalizaciju.

Naručene i plaćene maske za Sloveniju ‘zapele’ u Italiji i Njemačkoj

7:42 Slovenija je suočena s velikim nedostatkom maski potrebnih za zaštitu građanstva, a posebno zdravstvenih djelatnika i drugih kritičnih službi u epidemiji koronavirusa, no pošiljke koje je naručila vlada kasne i blokirane su u Njemačkoj i Italiji, objavili su u srijedu slovenski mediji.

Ministar obrane Matej Tonin kazao je u srijedu navečer u razgovoru za više televizijskih postaja da je situacija u bolnicama koje trebaju zaštitna sredstva i opremu kritična i da je stanje “jako ozbiljno”, te da su u jednoj od bolnica čak za zaštitu medicinskog osoblja posudili maske koje inače koriste autolakireri.

“Milijun i pol nabavljenih maski čeka u Njemačkoj, u Hamburgu i sada se nadamo da će u Sloveniju stići do kraja tjedna”, kazao je Tonin u razgovoru za večernju informativno emisiju Slovenske televizije, dodavši da ne zna zašto je došlo do problema u dostavi u Sloveniju.

“Naš veleposlanik u Berlinu to pokušava riješiti”, dodao je Tonin te rekao da ne bude li išlo drukčije slovenska vlada u Njemačku će po maske poslati vladin zrakoplov.

Slovenija nema sreće ni sa zaštitnim maskama iz Italije odakle je u Sloveniju trebalo pristići tri milijuna maski.

Zabranjen prijelazak granice

7.02 – Radi zaštite od koronavirusa, od ponoći je na snazi odluka kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza, upozoravaju u četvrtak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Hrvatski državljani mogu se vratiti u Hrvatsku i otići u zemlje u kojima rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (14 dnevna samoizolacija). Povratak u matične države omogućuje se građanima država članica Europske unije, odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području, te državljanima trećih zemalja sa dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka ili nacionalne dugoročne vize.

Izuzeci od te Odluke su zdravstveni djelatnici, zdravstveni istraživači i suradnici stručnjaci za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranični radnici, prijevoznici robe i drugo prometno osoblje u mjerama u kojima je to potrebno, diplomati, policijski službenici u obavljaju svojih poslova, službe i timovi Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje te putnici u tranzitu. Na sve izuzetke primjenjuju se upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mobilni telefoni otkrivaju da previše Talijana ignorira zabranu kretanja

6:59 Talijanske vlasti razmatraju mogućnost strožih zabrana kretanja nakon što su podaci telekomunikacijskih tvrtki pokazali da se previše ljudi još uvijek kreće okolo.

U Lombardiji, regiji najpogođenijoj epidemijom, “40 posto ljudi i dalje se kreće okolo”, objavio je u srijedu regionalni povjerenik za zdravlje Giulio Gallera za RAI.

Te su podatke ustupile telekomunikacijske tvrtke, Gallera kaže, odbacujući tezu da se radi o povredi privatnosti jer se radi o anonimnim podacima.

Prvi put da u Wuhanu nema niti jedne nove infekcije

6.50 – U kineskom gradu Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, u srijedu po prvi put od izbijanja epidemije u prosincu prošle godine nije zabilježena niti jedna nova infekcija, dok je u cijeloj Kini zabilježen rekordni broj uvezenih slučajeva zaraze, ponajviše u glavnom gradu Pekingu.

Najduži putnički let u povijesti zbog koronavirusa

6.44 -Zrakoplovna industrija snažno je pogođena pandemijom koronavirusa, a putnici širom svijeta suočeni su s otkazanim letovima i zabranama ulazaka u razne države dok se pokušavaju domoći svojih domova.

No jedna je neočekivana ‘nuspojava’ pandemije postavljanje novog svjetskog zrakoplovnog rekorda. Francuska zrakoplovna tvrtka Air Tahiti Nui 14. je ožujka obavila najdulji putnički let preletjevši 15.715 kilometara preko svijeta od Papeetea na Tahitiju u Francuskoj Polineziji do pariške zračne luke Charles de Gaulle, prenio je CNN. Taj je rekord izravna posljedica američkih restrikcija uvedenih zbog zaraze koronavirusom.

Analitičari smatraju da je SAD već u recesiji

6.29 – Sve je jasnije da će koronavirus prekinuti najdužu gospodarsku ekspanziju u SAD-u jer su u naporima da se spriječi širenje virusa paralizirani brojni poslovni sektori, pa mnogi analitičari smatraju da je najveće svjetsko gospodarstvo već uronilo u recesiju.