U HRVATSKOJ 89 LJUDI ZARAŽENO KORONAVIRUSOM: Gotovo svima zabranjen prijelaz granice, nove mjere na snazi, iz Wuhana stižu dobre vijesti

U Hrvatskoj je trenutno 89 osoba zaraženo koronavirusom, a od ponoći su na snazi strože mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Ovim novim mjerama su tako zabranjena sva javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja se rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja. Također na snazi je i privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza.

U Wuhanu iz kojeg je krenula epidemija prvi put nema niti jedne nove infekcije

Zabranjen prijelazak granice

7.02 – Radi zaštite od koronavirusa, od ponoći je na snazi odluka kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza, upozoravaju u četvrtak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Hrvatski državljani mogu se vratiti u Hrvatsku i otići u zemlje u kojima rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (14 dnevna samoizolacija). Povratak u matične države omogućuje se građanima država članica Europske unije, odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području, te državljanima trećih zemalja sa dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka ili nacionalne dugoročne vize.

Izuzeci od te Odluke su zdravstveni djelatnici, zdravstveni istraživači i suradnici stručnjaci za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranični radnici, prijevoznici robe i drugo prometno osoblje u mjerama u kojima je to potrebno, diplomati, policijski službenici u obavljaju svojih poslova, službe i timovi Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje te putnici u tranzitu. Na sve izuzetke primjenjuju se upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prvi put da u Wuhanu nema niti jedne nove infekcije

6.50 – U kineskom gradu Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, u srijedu po prvi put od izbijanja epidemije u prosincu prošle godine nije zabilježena niti jedna nova infekcija, dok je u cijeloj Kini zabilježen rekordni broj uvezenih slučajeva zaraze, ponajviše u glavnom gradu Pekingu.

Najduži putnički let u povijesti zbog koronavirusa

6.44 -Zrakoplovna industrija snažno je pogođena pandemijom koronavirusa, a putnici širom svijeta suočeni su s otkazanim letovima i zabranama ulazaka u razne države dok se pokušavaju domoći svojih domova.

No jedna je neočekivana ‘nuspojava’ pandemije postavljanje novog svjetskog zrakoplovnog rekorda. Francuska zrakoplovna tvrtka Air Tahiti Nui 14. je ožujka obavila najdulji putnički let preletjevši 15.715 kilometara preko svijeta od Papeetea na Tahitiju u Francuskoj Polineziji do pariške zračne luke Charles de Gaulle, prenio je CNN. Taj je rekord izravna posljedica američkih restrikcija uvedenih zbog zaraze koronavirusom.

Analitičari smatraju da je SAD već u recesiji

6.29 – Sve je jasnije da će koronavirus prekinuti najdužu gospodarsku ekspanziju u SAD-u jer su u naporima da se spriječi širenje virusa paralizirani brojni poslovni sektori, pa mnogi analitičari smatraju da je najveće svjetsko gospodarstvo već uronilo u recesiju.