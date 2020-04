NOVO, POTENCIJALNO SMRTONOSNO ‘IZNENAĐENJE’ COVIDA-19: Komplikacija je opasna za udove, a ako dođe u pluća, srce ili mozak…

U Hrvatskoj je s jučerašnjim danom bilo 2047 oboljelih, 1232 izliječenih te 63 umrlih od Covida-19. Novih slučajeva bilo je osam, a četiri osobe su umrle. Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da je koronavirus ušao u KBC Split gdje je zaraženo petoro zdravstvenih djelatnika. U svijetu je zaraženih 3.081.410, izliječenih je 931.836, dok je od Covida-19 umrlo 212.337 ljudi

Nepredvidljivi ugrušci, novo smrtonosno iznenađenje covida-19

7.50 – Nakon što je tri tjedna proveo na odjelu za intenzivnu skrb na kojemu se liječio od covida-19, liječnici su američkome kazališnom i televizijskom glumcu Nicku Coroderu (41) morali amputirati desnu nogu. Njegovu je cirkulaciju zaustavio ugrušak – još jedna opasna komplikacija bolesti koja je zahvatila cijeli svijet. Ugrušci su iz raznih razloga česta komplikacija među bolesnicima na intenzivnom liječenju, no njihova je učestalost veća među oboljelima od covida nego što je očekivano.

“Na odjelu bolnice u kojoj radim imam četrdesetogodišnjake s ugrušcima u prstima, a nema nikakvog razloga za to osim virusa”, rekla je Shari Broshahan, liječnica na odjelu intenzivne njege njujorške bolnice Langone.

Jedan od njih upravo ima velikih problema s dotokom krvi u obje noge i u obje ruke i vjerojatno ćemo morati obaviti amputaciju, rekla je. Krvni ugrušci nisu opasni samo za udove, nego mogu dospjeti i u pluća, srce ili mozak te rezultirati smrtonosnom plućnom embolijom te srčanim i moždanim udarom. U nedavnoj studiji nizozemskih znanstvenika otkriveno je da je 31 od 184 pacijenta uključena u istraživanje imao komplikacije s ugrušcima, što je “iznimno visok postotak”.

Na sreću, potreba za amputacijama ipak je puno rjeđa.

Behnood Bikdeli, liječnik u njujorškoj Prezbiterijanskoj bolnici, okupio je međunarodni tim stručnjaka da bi proučili problem. Njihova otkrića objavljena su u časopisu Journal of The American College of Cardiology.

Zaključili su da je rizik od pojave ugrušaka toliko visok da bi pacijenti oboljeli od covida -19 “trebali preventivno dobivati lijekove za razrjeđivanje krvi”.

Nekoliko je mogućih razloga koji ih uzrokuju. Pacijenti s težim oblikom covida-19 često otprije pate od neke bolesti, poput bolesti srca ili pluća. One su same po sebi povezane s većim rizikom od razvoja tromboze. I boravak na odjelu intenzivne skrbi povećava rizik jer pacijenti ondje dulje vrijeme nepomično leže, što pogoduje razvoju ugrušaka.

Covid je povezan i s neuobičajenom reakcijom imunološkog sustava koja se naziva “citokinskom olujom”, a neka istraživanju upućuju na to da je i taj fenomen povezan s višom stopom stvaranja trombova. Moguće je i da na zgrušavanje utječe nešto povezano sa samim koronavirusom, što su liječnici zamijetili ranije kod nekih drugih virusnih oboljenja.

Stručni rad objavljen prošli tjedan u Lancetu pokazao je da virus može nastaniti epitel, tkivo koje oblaže organe i krvne žile, što u teoriji može utjecati na proces zgrušavanja. Više čitajte OVDJE.

Potpredsjednik SAD-a u klinici Mayo ignorirao pravilo o obaveznom nošenju maske

7:40 – Američki potpredsjednik Mike Pence u utorak je tijekom posjeta klinici Mayo ignorirao mjeru obaveznog nošenja maske, u vrijeme dok SAD bilježi više od milijun potvrđenih slučajeva zaraze. Klinika u Minnesoti, poznata kao neprofitni istraživački i bolnički centar, na Twitteru je objavila kako je prije njegovog posjeta „informirala“ potpredsjednika o svom pravilu obaveznog nošenja maske. Ta je objava u međuvremenu obrisana.

„Dio našeg protokola za sigurnost je da od svih pacijenata, posjetitelja i zaposlenika tražimo da nose masku dok su u klinici Mayo kako se ne bi širio covid-19“, stoji na stranici te institucije. Ta je mjera na snazi dva tjedna. Tijekom dijela posjeta koji je bio otvoren za medije bilo je vidljivo da svi osim Pencea nose masku. On je kasnije rekao da je tu odluku utemeljio na činjenici da je svakodnevno testiran na koronavirus.

„Pošto nemam koronavirus, mislio sam da bi za mene bila dobra prilika da mogu biti tu, razgovarati s tim istraživačima i nevjerojatnim zdravstvenim osobljem, pogledati ih u oči i zahvaliti“, istaknuo je američki potpredsjednik. Podaci Sveučilišta Johns Hopkins u međuvremenu su pokazali da je broj potvrđenih zaraza u SAD-u prešao milijun, no smatra se da je stvarni broj slučajeva puno veći. U zemlji je preminulo 57.266 ljudi, no broj umrlih od virusa pada u ključnim epicentrima, posebice New Yorku. Savezne države počele su planirati otvaranje dijelova gospodarstva, a neke su poduzele i prve korake u tom smjeru.

Američki mediji: mops prvi zaraženi pas u SAD-u

7:33 – Mops iz Sjeverne Karoline prvi je pas koji je pozitivan na koronavirus u Sjedinjenim Državama, prenose američki mediji. Pas imena Winston bio je dio studije Sveučilišta Duke u kojoj je testirano cijelo kućanstvo, prenijela je lokalna televizija WRAL. „Virus koji uzrokuje covid-19 pronađen je“ kod psa, rekao je liječnik Chris Woods, voditelj istraživanja, istaknuvši kako vjeruje da je to prvi takav slučaj u SAD-u.

Majka, otac i sin iz kućanstva također su pozitivni, a kćer, drugi pas i mačka su negativni. Obiteljski gušter nije testiran. Mops Winston nekoliko je dana imao blage simptome, tvrdi njegova gazdarica Heather McLean. „Jedan dan nije htio jesti doručak, a ako znate mopsove, poznato vam je da obožavaju jesti, pa se to činilo veoma neuobičajeno“, rekla je za WRAL.

Winston se tako pridružio pomerancu u Hong Kongu koji je u veljači postao prvi pas na svijetu pozitivan na koronavirus. U međuvremenu se zarazilo nekoliko mačaka te osam tigrova i lavova u zoološkom vrtu u New Yorku.

Istraživanja pokazuju da psi mogu biti zaraženi, no da ih bolest manje pogađa od mačaka i tvorova, objavila je Svjetska organizacija za zdravlje životinja. Organizacija je na svojim internetskim stranicama objavila kako „ne postoje dokazi da kućni ljubimci igraju značajnu ulogu u širenju zaraze“.

Briga o djeci slaba točka talijanske strategije protiv koronavirusa?

7:30 Talijanska vlada ima plan za otvaranje tvornica, trgovina, kafića, restorana pa čak i brijačnica, ali ne i za otvaranje škola do jeseni. Milijuni Talijana time su jako nezadovoljni.

“Komplicirano je to. Velik je rizik da će nam epidemiološka krivulja ponovo skočiti ako otvorimo škole”, pokušao je objasniti talijanski premijer Giuseppe Conte prije nekoliko dana. “Sve studije i struka govore da bismo imali novu eksploziju slučajeva u tjedan ili dva, a ne možemo si to priuštiti”, dodao je.

Ipak, mnogi se pitaju zar stvarno ne postoji druga opcija.

“Nezamislivo je ponovno pokrenuti zemlju, otvoriti tvornice, radna mjesta i poslati roditelje na posao, a djecu ostaviti kod kuće”, objavio je na Facebooku zastupnik lijevog centra Alessandro Fusacchia.

Fusacchia, koji je bio šef kabineta bivšem ministru obrazovanja, pita se zašto se nije razmotrilo postupno otvaranje škola, kao što se čini u drugim europskim zemljama. U Francuskoj će se škole otvarati u fazama, počevši od 11. svibnja. Bit će najviše 15 učenika u učionici. U Italiji se nastavlja nastava na daljinu, ali za mnogu djecu ona nije adekvatna zbog lošeg pristupa internetu ili gužvi u kući.

Broj mrtvih Amerikanaca premašio broj poginulih u Vijetnamu

7:22 Broj mrtvih Amerikanaca u epidemiji koronavirusa u utorak je premašio 58.220, što je ukupan broj Amerikanaca poginulih tijekom Vijetnamskog rata, dok je broj slučajeva zaraze covidom-19 u zemlji prešao milijun. Službeno potvrđen broj zaraženih u SAD-u udvostručio se u posljednjih 18 dana i sada predstavlja trećinu svih slučajeva zaraze covidom-19 u svijetu, prema podacima koje je prikupila agencija Reuters.

Smatra se da je stvaran broj zaraženih još i daleko veći, budući da zdravstveni dužnosnici upozoravaju da su kapaciteti testiranja nedostatni zbog manjka kvalificiranih ljudi i opreme. Oko 30 posto slučajeva zabilježeno je u državi New York, epicentru epidemije u SAD-u, a slijede države New Jersey, Massachusetts, Kalifornija i Pennsylvania.

Otkad je 29. veljače zabilježen prvi smrtni slučaj, od posljedica zaraze u SAD-u je umrlo 58,233 ljudi. U posljednja 24 sata preminulo je 2000 osoba. Prema modelu Sveučilišta u Washingtonu, u SAD-u bi do 4. kolovoza moglo od koronavirusa umrijeti 74 tisuće ljudi. U svijetu je zaraženo oko 3 milijuna ljudi. Najviše je slučajeva zaraze u SAD-u, a slijede Italija, Španjolska i Francuska. Najviše zaraženih po glavi stanovnika imaju Španjolska, Belgija, Švicarska i Italija, a SAD je na petom mjestu.

UN: Karantene bi mogle dovesti do sedam milijuna neplaniranih trudnoća

7:15 – Mjere socijalne izolacije zbog pandemije koronavirusa mogle bi rezultirati sa sedam milijuna neplaniranih trudnoća, pokazuju u utorak objavljeni podaci Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA). Prekidi lanaca opskrbe mogli bi učiniti kontraceptivna sredstva nedostupnima za 47 milijuna žena u zemljama u razvoju, priopćila je UN-ova agencija za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Analiza UNFPA također predviđa da bi šest mjeseci karantene moglo rezultirati s 31 milijuna dodatnih slučajeva spolnog nasilja, budući da žene ostaju tijekom duljih vremenskih razdoblja zarobljene kod kuće. Procjenjuje se da će odgađanje programa usmjerenih na ukidanje prakse genitalnog sakaćenja žena (FGM) i dječjih brakova zbog pandemije rezultirati s dva dodatna milijuna slučajeva FGM-a i novih 13 milijuna dječjih brakova tijekom sljedećega desetljeća, koji bi inače mogli biti spriječeni, upozorava UNFPA.

Iako je riječ o grubim procjenama, ti podaci pokazuju “katastrofalne potencijalne posljedice covida-19 za žene i djevojčice diljem svijeta”, istaknula je izvršna direktorica UN-ove agencije Natalia Kanem u medijskom priopćenju. “Pandemija produbljuje nejednakosti, dovodeći dodatne milijune žena i djevojčica u opasnost da izgube mogućnost da planiraju svoje obitelji i zaštite svoja tijela i svoje zdravlje”, rekla je Kanem. “Žensko reproduktivno zdravlje i prava moraju biti zaštićeni pod svaku cijenu”, dodala je.

UNFPA surađuje s vladama na jačanju zdravstvenih sustava, osiguranju dostupnosti ključnih usluga te poticanju uključivanja zajednice. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nedavno je upozorio na “užasavajući globalni skok” nasilja u obitelji za vrijeme krize koronavirusa, te pozvao vlade da intenziviraju napore usmjerene na sprječavanje nasilja nad ženama.

U Zagrebu od danas u prometu prve tri tramvajske linije

7:00 – U Zagrebu će od srijede 29. travnja u promet biti puštene prve tri tramvajske linije, broj 3, 5 i 14, koje će u ovoj fazi dijelom prometovati izmijenjenim trasama slobodnim prometnim koridorima i to prema nedjeljnom rasporedu vožnje, priopćio je u utorak navečer Zagrebački električni tramvaj (ZET).

Tramvajska linija 3 prometovat će uobičajenom trasom: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Savišće.

Tramvajska linija 5 prometovat će izmijenjenom trasom: Prečko – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Tramvajska linija 14 također će prometovati izmijenjenom trasom: Ljubljanica – Savska cesta – Jadranski most – Zapruđe, čime će nakon više od godinu i pol biti uspostavljen tramvajski promet preko obnovljenog remetinečkog rotora.

Tramvajske linije prometovat će prema nedjeljnom rasporedu vožnje koji je dostupan na početno-krajnjim stajalištima te internetskoj stranici ZET-a.

Tramvajski promet bio je u prekidu temeljem Odluke Nacionalnog stožera o obustavi javnog prijevoza, kao i zbog oštećenja na tramvajskoj infrastrukturi uzrokovanih potresom. Stručne službe svakodnevno su na terenu i intenzivno rade na osiguravanju uvjeta kako bi se postupno uvodio tramvajski promet i na ostalim linijama.