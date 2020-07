U HRVATSKOJ JE 1190 OBOLJELIH, ALI UPRAVO SE POJAVIO TRAČAK NADE; Markotić otkrila: ‘Jučer su došle jako dobre vijesti’

Jučer je zabilježeno je 86 novih slučajeva pa je u Hrvatskoj trenutno 1190 oboljelih, od kojih 136 na bolničkom liječenju, a šest pacijenata je na respiratoru. U svijetu je dosad zabilježeno 13,7 milijuna oboljelih od kojih se oporavilo 8,17 milijuna, dok je od Covid-19 preminulo 587.675 ljudi. Predsjednik Zoran Milanović jučer je kazao kako ne postoji zakonska osnova za kažnjavanje ljudi koji ne nose zaštitne maske

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Novi rekord u SAD-u

8:14 – SAD broji novih 77.255 slučajeva zaraze koronavirusom, što je rekord jednodnevnog skoka od početka panemije. Preminulo je još 943 ljudi.Sada je u SAD-u zaraženo ukupno 3.576.157 osoba, dok je preminulo njih 128.358.

Dogovara se plan oporavka vrijedan 750 milijarda eura

8:12 – Čelnici 27 zemalja Europske unije okupit će se danas u Bruxellesu, prvi put nakon više mjeseci, kako bi drugi put pokušali dogovoriti golemi zajednički plan ekonomskog oporavka vrijedan 750 milijarda eura.

Markotić: Opasan virus uspjeli smo dobro držati pod kontrolom

7:25 Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić u Pressingu televizije N1 kazala je kako danas imamo puno više tehnologije i znanja nego prije, što se tiče borbe s koronavirusom. “Uspjeli smo postići dobre rezultate. Taj opasan virus smo uspjeli držati dobro pod kontrolom, to svatko od nas treba ponavljati. I vi i ja malo zaboravimo, zato je bitno da jedni druge podsjećamo, upozoravamo, nema potrebe da se netko ljuti”, rekla je Markotić. Upitana kako to da, iako se očekivalo da će zbog ljeta doći do jenjavanja epidemije, do toga nije došlo, kazala je da smo se svi nadali tome nakon skoro nekoliko tjedana bez zaraženih.

‘Ovo je rezultat opuštanja’

“Isto tako postupno su mjere popuštane i prateći iz tjedna u tjedan situaciju ona je bila dobra, unatoč popuštanju mjera činilo se da ćemo uspjeti držati te brojeve pod kontrolom, što i i dalje jest, iako su brojevi povećani. Mislim da je uglavnom svima nama bilo dosta nekakvih mjera, ograničenja, činilo se ljudima da je virus negdje otišao, da se možemo opustiti. Mislim da je to bio rezultat opuštanja.”

Ponovno je pojasnila odluku o obavezi nošenja maske. “Nije rečeno da maska ne koristi. Prvo, tada je bilo manje mogućnosti nabavke masti. Tad se komuniciralo da se mogu sašiti platnene maske. Ali ne možete inzistirati na nečemu čega nema na tržištu. Inzistiralo se, to i danas stoji, da maskom štitite druge više nego sebe. Nikad nije rečeno da se ne mora nositi”, rekla je.

‘Normalno je da su ljudi zbunjeni’

O različitim smjernicama koje se pojavljuju kaže: “U znanosti je normalno, ovo je jedno kratko razdoblje, ali iznimno neobično u aktivnosti znanstvene zajednice. Cijeli svijet se ujedinio u borbi, radi se ubrzano, to se komunicira, to ne znači da je to sto posto tako. Naravno da je normalno da građanin ponekad ostane zbunjen.

Komentirala je i teorije zavjere. “Tu uvijek postoji jedan postotak ljudi koji u svemu vide urotu. Nema dokaza da je virus nastao u laboratoriju. Najveći bioterorist je priroda, to što može priroda, čovjeku trebaju godine rada. Mi sebe precjenjujemo. Mi možemo svašta kreirati i utjecati, ali ne možete znati da ćete napraviti neki organizam koji će izazivati teže oblike. Nema dokaza da je ovo nastalo u kineskim laboratorijima”, rekla je Markotić.

O cjepivu

Markotić se osvrnula na jučerašnje vijesti iz SAD-a o cjepivu. “Jučer su došle jako dobre vijesti objavljene u prestižnom medicinskom časopisu, to je cjepivo iz SAD-a. Obavili su prvu fazu, ispitivali su 45 ljudi, tri različite doze cjepiva. Ono što je bitno, najvažnije je da vidite je li nešto škodljivo. Rezultati su vrlo ohrabrujući. Manje doze nisu izazvale značajne reakcije. Nakon docjepljivanja te su reakcije bile malo izraženije, ali opasnih nuspojava nije bilo. To je bio pokazatelj da se dobro reagira na to cjepivo”, rekla je Markotić.

“Već nakon prve doze dio ljudi je razvio antitijela. Nakon druge doze su svi. Druga dobra stvar je da je količina antitijela kod cijepljenih bila skoro dva puta viša nego kod ljudi koji su preboljeli bolest prirodnim putem”, rekla je Markotić koja kaže kako je iznimno važno da cjepivo prime oni iz rizičnih skupina. “Ako cjepiva bude na svjetskom tržištu, sigurna sam da će se jedan dio osigurati za Hrvatsku. Bitno je da se cijepe i zdravstveni djelatnici”, kazala je.

UN: Pandemija prijeti svjetskoj stabilnosti i napretku u borbi protiv siromaštva

7:23 Pandemija koronavirusa prijeti vratiti razinu siromaštva u svijetu možda i na onu prije deset godina i mogla bi destabilizirati niz teško pogođenih zemalja, objavio je UN u četvrtak.

Prije izbijanja pandemije postignut je napredak u odnosu na razne aspekte siromaštva, prema podacima koje je objavio program UN-a za razvoj (UNDP) i Oksfordska inicijativa za ljudski razvoj i siromaštvo (OPHI).

U razdoblju od 2000. do 2019. 65 od 75 zemalja obuhvaćenih analizom značajno je smanjilo stopu siromaštva, a Sijera Leone, Indija i Kina bile su među zemljama u kojima je najviše ljudi ‘izašlo’ iz kategorije siromašnih.

“Covid-19 sve je promijenio. S trostrukim udarcem na zdravlje, obrazovanje i prihode i na toliko mnogo drugih aspekata ljudskih života (bolest) prijeti svekupno preokrenuti globalni ljudski razvoj”, kazao je voditelj UNDP-a Achim Steiner na predstavljanju izvješća. “Milijune gura natrag u multidimenzionalno siromaštvo.”

Više od 2 milijuna zaraženih koronavirusom u Brazilu

7:21 Brazil je u četvrtak prešao brojku od 2 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. U toj južnoameričkoj državi je virus odnio sveukupno 76,6 tisuća života. Brazil je po broju zaraženih i smrtnih slučajeva drugi u svijetu, nakon Sjedinjenih Država, a vjeruje se da su stvarne brojke zbog nedovoljnog testiranja i puno veće. Prema vladinim brojkama dnevno se prosječno bilježi 40 tisuća novih slučajeva.

Predsjednik Jair Bolsonaro, i sam zaražen virusom, umanjuje njegovu opasnost, poziva na ukidanje restriktivnih mjera i tvrdi kako će ekonomske posljedice biti gore od same bolesti. Na mnogim mjestima se počinju ublažavati restrikcije koje su uveli guverneri i gradonačelnici. Rio de Janeiro će tako u petak otvoriti turističke atrakcije i dopustiti momčadske sportove na plažama, najavio je u četvrtak gradonačelnik Marcelo Crivella.

Njemačka pozvala WHO da ubrza reviziju upravljanja pandemijom

7:21 Njemački ministar zdravstva pozvao je Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da ubrza svoju reviziju upravljanja pandemijom koronavirusa, što je znak da Europa zauzima stroži stav prema tom tijelu Ujedinjenih naroda. Njemačka trenutno predsjeda Europskom unijom, a dosad je imala zaštitnički stav prema WHO-u koji je pod žestokim kritikama Washingtona koji najavljuje izlazak iz organizacije zbog popuštanja Kini. Sada se čini da i Berlin zauzima asertivniji stav.

“Kad je riječ o ponovnom ocjenjivanju rada WHO-a tijekom krize, u utorak sam u Parizu imao priliku razgovarati s direktorom Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom, kao i prije dva tjedna u Ženevi. U oba sam ga razgovora vrlo jasno potaknuo da pokrene neovisno povjerenstvo stručnjaka i ubrza početak njihovog rada“, rekao je Jens Spahn.

WHO je prošli tjedan objavio kako će pokrenuti neovisni odbor koji će procijeniti upravljanje pandemijom i odgovor vlada na koronavirus.

Tedros je kazao kako će odbor u studenom ministrima zdravlja predati prvi izvještaj, a da će konačni biti spreman u svibnju iduće godine. Spahn je naglasio da je izvještaj važan sada, dok pandemija i dalje hara svijetom, jer se “već mogu donositi zaključci“. To bi moglo dovesti do brzog djelovanja po pitanju upravljanja i poboljšanja „suradnje između političke i znanstvene razine“ organizacije, dodao je Spahn. Europske države istaknule su da reviziju treba popratiti preustroj organizacije, o čemu se već razgovaralo unutar samog UN-a, kao i u skupini G7.

Inspektori će kontrolirati provođenje epidemioloških mjera

7:15 Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut izjavio je za RTL da među građanima ima sve manje otpora nošenju zaštitnih maski. “Čini nam se da smo na dobrom putu, da dobro radimo edukacijom i laganim unošenjem maski u naš život”, rekao je.

Najavio je inspekcijske nadzore radi provjere pridržavanja epidemioloških mjera, posebno na većim okupljanjima. “Imamo 60-ak inspektora koji su stalno u aktivnostima, tako da će uvelikoj mjeri obići te događaje”, rekao je Trut, dodajući kako za sada neće biti kazni jer je ovo “vrijeme pripreme da se ljudi nauče nositi maske i pripreme za ono što nas možda čeka najesen”.