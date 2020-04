BITKA S PANDEMIJOM: Istra ni danas nema novih zaraženih; U jednoj zemlji muškarci i žene smiju van iz kuće na različite dane!?

U Hrvatskoj je jučer bilo 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je dvostruko manje nego u srijedu; ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da ti podaci daju mjesta optimizmu, ali ne i opuštanju

Ukupan broj zaraženih u Hrvatskoj popeo se na 1011

Sedmero oboljelih je preminulo; jučer je od koronavirusa umro 90-godišnji muškarac u KB Dubrava

Na respiratoru se nalazi 35 osoba, izliječenih je 88 (dakle, 15 više nego u srijedu)

Devet policajaca je zaraženo, 57 liječnika, 10 stomatologa, 53 medicinske sestre i tehničara, šest ljekarnika, osam administrativnih radnika

U Dalmaciji se mladi i dalje druže i skupljaju u kafićima što članovi Nacionalnog kriznog stožera teško kritiziraju i pozivaju na disciplinu i strpljenje

SAD je i dalje žarište koronavirusa s 243.000 zaraženih i najmanje 5.887 preminulih

Njemačka po broju oboljelih prestigla Kinu; u Njemačkoj zaraženo 84.794 osoba, u Kini 81.620

U svijetu je više od milijun ljudi zaraženo sa COVID-19, a njih 53.218 je izliječeno

Pratite tijek događaja:

Više od 20.000 građana zatražilo e-propusnice

10:15 – Sustav e-Gradani jučer je bio zatrpan zahtjevima poslodavaca i građana za e-propusnicom, elektroničkim dokumentom koji će od 6. travnja omogućavati kretanje izvan mjesta prebivališta, piše danas Jutarnji list. Prema evidenciji Ministarstva uprave, jučer do podneva podneseno je oko 20.000 zahtjeva. Od toga su građani podnijeli 11.368 tisuća, navodi dnevnik.

Za ugostitelje je Covid19 ‘restoragedon’

10:13 – Dva tjedna od zatvaranja objekata promet u ugostiteljstvu pao je za više od 90 posto, a s obzirom na mjere socijalne distanciranosti i neizvjesnost oko ponovnog rada, za tu je djelatnost pandemija Covid-a 19 “restoragedon”, kaže predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Nema novooboljelih u Istri

9:28 – U Istarskoj županiji jutros nema novooljelih od koronavirusa, a 28 ispitanih uzoraka brisa osoba koji su u srijedu poslani na analizu su negativni, dok su u međuvremenu još tri pacijenta izliječena, priopćio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. “Od 28 ispitanih uzoraka brisa, svi su negativni na koronavirus (COVID-19). Nema novooboljelih, tri su pacijenta izliječena a u Istarskoj županiji trenutno brojimo ukupno sedam izliječenih”, potvrdio je načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac.

Google počinje s praćenjem navika kretanja

9:07 – Google će javno pratiti kretanja ljudi tijekom pandemije koronavirusa kako bi službenici javnog zdravstva i drugi mogli koristiti te informacije u borbi protiv širenja virusa, javlja BBC.

Muškarci i žene smiju van na različite dane

9:03 – Kako bi zaustavio širenje koronavirusa, Peru će dozvoliti svojim građanima napuštanje svojih domova prema spolu. Naime, muškarcima će biti dopušteno izlaziti ponedjeljkom, srijedom i petkom, ali samo u kupnju nužnih stvari, najavio je predsjednik Martín Vizcarra u nacionalnom obraćanju. Žene će moći napustiti svoje domove ostale dane u tjednu, uz izuzetak nedjelje, kada nitko neće smjeti izlaziti van. Mjere će biti na snazi najmanje do 12. travnja. Panama je prošlog tjedna najavila slična ograničena utemeljena na spolu. Peru je bio jedna od prvih zemalja Južne Amerike koja je uvela mjere zatvaranja. Do sada je izvijestio o više od 1400 slučajeva Covid-19, prema podacima koje je prikupilo Sveučilište Johns Hopkins u SAD-u, javlja BBC.

Velika navala na ePropusnice

8:54 – Nakon što su jučer uvedene e-Propusnice, danas je ministar uprave Ivan Malenica, gostujući u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”, rekao da je bila velika navala. Apelirao je na poslodavce da traže propusnice samo za zaposlenike koji putuju izvan prebivališta, nema potrebe tražiti za sve. Također, apelira na građane da traže propusnice samo u nužnim situacijama kako bi se rasteretio sustav Stožera civilne zaštite, javlja HRT.

63 studenta vraćena iz Njemačke u BiH

8:35 – Grupa od 63 evakuiranih bosanskohercegovačkih studenta koji su bili na radu u Njemačkoj rano jutros je stigla u Tuzlu. Nakon dolaska smješteni su u karantenu u kojoj će provesti sljedećih 28 dana. Svakom studentu u Hotelu Tuzla je osigurana soba s kupatilom te će morati poštivati kućni red koji je propisao Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, javlja Klix.

Točne brojke mogle bi biti 10 milijuna zaraženih u svijetu

8:29 – U svijetu bi moglo biti čak 10 milijuna ljudi zaraženih koronavirusom budući da su izvješća u nekim zemljama nepotpuna zbog nedovoljnog testiranja, rekao je australski glavni medicinski dužnosnik u petak. Reuters je objavio službene podatke o više od milijun zaraženih, no australski vodeći dužnosnik rekao je da bi brojke mogle biti deset puta veće. “Širom svijeta imamo milijun zaraženih. No vjerujemo da je stvarni broj deset puta veći”, rekao je novinarima Brendan Murphy. On je kazao da stopa smrtnosti toliko varira jer nisu detektirani mnogi zaraženi.

Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je zemlje da znatno povećaju testiranje na koronavirus, dok neki kritičari također naglašavaju razlike između zemalja u načinu brojanja zaraženih slučajeva. Kina – gdje je epidemija počela prošle godine – tek je nedavno počela brojati asimptomatske slučajeve koronavirusa, izazvavši kritike nekih međunarodnih stručnjaka. Murphy je ne kritizirajući Kinu niti bilo koju drugu zemlju rekao da ne vjeruje ni jednim podacima izvan Australije. “Iskreno, jedine brojke kojima potpuno vjerujem su podaci u Australiji”, rekao je. Australija je prijavila gotovo 5300 zaraženih i 28 umrlih od koronavirusa.

Osiguran katamaran za povratak hrvatskih državljana iz Ancone

8:17 – Vlada RH osigurala je i repatrijacijsku liniju katamaranom za povratak hrvatskih državljana iz talijanske luke Ancona, a polazak je planiran za nedjelju, 5. travnja. U koordinaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, hrvatska je Vlada osigurala repatrijacijsku liniju katamaranom „Jelena“ iz flote nacionalnog linijskog prijevoznika Jadrolinije na relaciji Zadar-Ancona-Zadar, kako bi se hrvatski državljani koji se privremeno nalaze u Italiji vratili u Hrvatsku, objavljeno je u petak na službenoj Vladinoj stranici koronavirus.hr

Kirgistan zabilježio prvu smrt od Covid-19

8:15 – Središnja azijska zemlja Kirgistan objavila je prvu smrt od Covid-19. Riječ je o 61-godišnjoj pacijentici koja je patila od drugih ozbiljnih bolesti. Država ima 116 potvrđenih slučajeva, prenosi BBC.

U Hrvatskoj je petero ljudi između 35 i 45 godina na respiratoru

8:10 – “Neka ne misle ljudi srednje i mlađe dobi da oni nisu u opasnosti. Mi imamo pet ljudi između 35 i 45 godina na respiratoru, teško su bolesni. Ne smijemo se igrati. U ratu smo svi sjedili zatvoreni mjesecima, zašto ne možemo sada u komforu svoga doma, sa svim onim što imamo, izdržati jedno vrijeme”, zapitala se ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić u Otvorenom HRT-a. Više pročitajte OVDJE.

Njemačka bi mogla uložiti milijarde u Lufthansu

8:06 – Njemačka je u pregovorima da Lufthansi osigura milijarde eura državne pomoći te bi mogla uzeti udjel u toj zrakoplovnoj kompaniji koja je zbog pandemije koronavirus prizemljila više od 90 posto svoje flote, rekli su izvori upućeni u tu temu. „U bliskom smo kontaktu sa saveznom vladom radi osiguranja naše likvidnosti“,rekao je glasnogovornik Lufthanse, no odbio je detaljnije komentirati. Glasnogovornik ministarstva gospodarstva odbio je komentirati. Izvori su rekli kako Lufthansa u razgovorima s njemačkom vladom surađuje s bankama, uključujući i Deutsche Bank, koja također nije željela ništa komentirati.

Prestrašeni trgovci na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa

7:17 – Kupci guraju kolica, dodiruju namirnice, čak i navlaže prste pa prebiru po novčanicama. Bilo koji može biti zaražen koronavirusom i prenositi ga. Takve misli opsjedaju mnoge prodavačice i prodavače u trgovinama mješovitom robom i supermarketima u Italiji, najteže pogođenoj zemlji u Europi. Mnogi među njima osjećaju se iscrpljeno, loše zaštićeno i izloženo virusu.

“Bojimo se ponijeti nešto kući”, povjerila je AFP-u Piera (31), blagajnica koja desetak godina radi na skraćeno radno vrijeme u supermarketu u Novari. U tom je gradu zapadno od Milana prošli tjedan od koronavirusa umro 33-godišnji zaštitar iz supermarketa.

U Bresciji u Lombardiji, glavnom žarištu u zemlji, umrla je i jedna 48-godišnja blagajnica, što dovodi u pitanje učinkovitost mjera poduzetih u cilju zaštite djelatnika. Sindikati vjeruju da je još radnika u trgovinama umrlo od virusa, a da se za to i ne zna.

Provodeći sate za blagajnama, popunjavajući police okruženi kupcima, prodavači su na “prvoj liniji”. Piera je, naravno, dobila gel za dezinfekciju, rukavice i masku, koju doduše mora sama prati da bi je mogla ponovno koristiti. Prošli tjedan uprava je postavila i ploče od pleksiglasa ispred svake blagajne.

Trgovci se često žale da kupci i dalje dolaze u kupnju svaki dan, povećavajući rizik od prenošenja virusa. “Kupuju stvari koje ja u krizi ne bih kupovala”, čudi se Chiara, blagajnica u središtu Rima. “Sushi, Nutellu, pivo…”. Više čitajte OVDJE.

Zbog debljine u New Orleansu umire duplo više ljudi nego u New Yorku

7:10 – Koronavirus je u New Orleansu u odnosu na broj stanovnika mnogo smrtonosniji nego u ostatku Sjedinjenih Država, a liječnici kažu da je razlog debljina i s njom povezane bolesti. Više pročitajte OVDJE.

Pandemija dovela u pitanje povećanje potrošnje za obranu članica NATO-a

7:08 – Gospodarski šok pandemije koronavirusa vjerojatno će dovesti u pitanje NATO-ovo ciljano povećanje potrošnje za obranu na dva posto BDP-a na kojemu inzistira američki predsjednik Donald Trump, ocjenjuju analitičari.

Budući da se zbog krize očekuje pad BDP-a zemalja članica, ako potrošnja za obranu ostane ista, ona bi se povećala u postotnom smislu, no analitičari ocjenjuju da bi zbog drugih prioriteta zemlje NATO-a najviše pogođene koronavirusom, poput Italije i Španjolske, mogle znatno smanjiti obrambeni proračun.

Japanska vlada poziva bolnice da krevete sačuvaju za teške bolesnike

6:50 – Japanska je vlada u petak pozvala regije koje imaju najveći broj zaraženih koronavirusom, da sačuvaju bolničke krevete za teško oboljele te da srednje teške bolesnike i one bez simptoma pošalju na kućno liječenje ili u hotel.

Vlada je taj potez, koji pokazuje zabrinutost zbog sve većega pritiska na japanski zdravstveni sustav, povukla nakon što se jedan od najuglednijih poduzetnika, internetski milijarder Hiroshi Mikitani, pridružio apelima premijeru Shinzu Abeu da proglasi izvanredno stanje dok se sve više povećava broj zaraženih.

Do sada su u Japanu bili hospitalizirani svi oboljeli od koronavirusa, bez obzira na to jesu li bili asimptomatski slučajevi ili s blagim simptomima. No, u Tokiju je kreveta sve manje, rekli su ovoga tjedna stručnjaci.

Japan je dosad bio pošteđen eksponencijalnoga rasta broja oboljelih, kakav je viđen u nekim dijelovima Europe, SAD-u i drugim zemljama i dosad je imao gotovo 2800 zaraženih i 73 umrla.

U samom glavnome gradu zabilježen je najveći broj zaraženih u zemlji – 684, što je malo u odnosu na gotovo 14 milijuna stanovnika, no stručnjaci se boje da postoji određeni postotak zaraženih koje je nemoguće otkriti.

Amerikance pozivaju da nose maske dok se pandemija koronavirusa pogoršava

7:05 – Trumpova se administracija čini spremnom povesti za primjerom lokalnih dužnosnika i Amerikancima savjetovati da vani nose zaštitne maske, dok epidemija koronavirusa ne slabi, a broj mrtvih u SAD-u penje se na više od 1000 u samo jednom danu.

Na brifingu u Bijeloj kući Debora Brix, članica stožera Donalda Trumpa za borbu protiv koronavirusa, rekla je da će Centri za kontrolu bolesti SAD-a (CDC) tijekom sljedećih dana u preporuke za zaštitu od koronavirusa dodati i nošenje zaštitnih maski. No, upozorila je da Amerikanci, kojima je preporučeno da izlaze samo ako je nužno, ne bi smjeli razviti “lažan osjećaj sigurnost” da će ih one potpuno zaštititi od bolesti dišnih putova tako što će im prekriti lice. Odgovarajući na pitanja novinara na brifingu, Trump je dodao da ih “ljudi mogu nositi samo ako to žele”.

Prema procjenama stručnjaka za zdravstvo Bijele kuće, od koronavirusa će, čak i ako na snazi bude potpuna karanetena, umrijeti između 100 i 240 tisuća Amerikanaca. Trumpova administracija, CDC i službe javnoga zdravstva dosad su odbacivali nužnost nošenja maski, isprva tvrdeći da su za zdrave ljude takve mjere nepotrebne pa čak i kontraproduktivne.

No, gradonačelnici New Yorka i Los Angelesa od svojih su sugrađana tražili da ih nose, a gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio pozvao se na studije koje su pokazale da virus mogu prenijeti zaraženi ljudi koji ne pokazuju nikakve simptome. “To znači da pokrivanjem lica štitite druge”, rekao je de Blasio preporučivši njujorčanima da nose šalove i maske napravljene kod kuće jer vlada nestašica kirurških. Zalihe medicinske opreme, o kojima brigu vodi američka vlada, gotovo su iscrpljene i na njima gotovo nema zaštitne odjeće za liječnike i medicinske sestre.

U epicentru epidemije New Yorku, gdje je koronavirusom od početka pandemije zaraženo gotovo 50 tisuća i umrlo više od 1400, u bolnicama više gotovo nema mjesta za teško oboljele, a broj mrtvih sve je veći, tako da gradske vlasti traže mjesto za privremeni pokop pokojnih i izvan grada. Washingtonu će u roku od dva tjedna trebati 3600 bolničkih kreveta, napisala je gradonačelnica Muriel Bowser u pismu bolnicama u glavnome gradu. Od bolnica se traži da razmotre mogućnost prenamjene neiskorištenih bolničkih prostora, kafića i soba za sastanke te da ponovno otvore uredske zgrade i stvore prostora za nove bolničke krevete, napisala je gradonačelnica. Procjenjuje se da će širenje zaraze koronavirusom vrhunac u tome gradu dosegnuti 15. travnja.

Administracija Donalda Trumpa na širenje koronavirusa odgovorila je sporije od brojnih drugih vlada, a izvješće odbora Zastupničkog doma pokazuje da je Savezna agencija za upravljanje krizom pojedinim državama poslala tek mali dio traženih zaliha.

Medicinske opreme nedostaje i u Washingtonu koji je, primjerice, dobio 5500 N95 maski od traženih 1,1 milijuna i 13.500 kirurških maski od traženih 814 tisuća. Traženu zaštitnu odjeću, dezinfekcijska sredstva za ruke, zaštitne naočale, pribor za testiranje i respiratore, uopće nisu dobili.

Prema procjenama, gotovo 90 posto Amerikanaca ne izlazi iz kuće, a američka je vlada izvijestila da je čak 6,6 milijuna radnika prošloga tjedna zatražilo pomoć za nezaposlene, što je dvostruko više nego prije tjedan dana.

Opća skupština UN-a poziva na suradnju

7:02 – Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je u četvrtak konsenzusom rezoluciju u kojoj poziva na međunarodnu suradnju i na multilateralizam u borbi protiv Covida 19, što je prvi tekst UN-a otkako je počela pandemija.

Rezolucija, kojoj se drukčijim tekstom pokušala usprotiviti Rusija uz podršku još četiri zemlje, naglašava i “potrebu za potpunim poštivanjem ljudskih prava” i osuđuje “svaki oblik diskriminacije, rasizma i ksenofobije u odgovoru na pandemiju”. Tekst inzistira na središnjoj ulozi Ujedinjenih naroda u zdravstvenoj i gospodarskoj krizi koja je postala globalna.

Rezoluciju, koju je prihvatila Opća skupština, iniciralo je šest zemalja: Švicarska, Indonezija, Singapur, Norveška, Lihtenštajn i Gana, a na kraju je podržalo 188 od 193 države, izvijestili su diplomati.

Apelu se nisu pridružile Rusija, Srednjoafrička Republika, Kuba, Nikaragva i Venezuela. Te su zemlje podržale drukčiji tekst deklaracije, koji je predložila Moskva u kojemu se također poziva na suradnju, ali se uključuje i jasan zahtjev za općim ukidanjem međunarodnih sankcija. Pogođena tim mjerama zbog sukoba s Ukrajinom, Rusija smatra da one koče borbu protiv pandemije.

Europska unija, Velika Britanija i Ukrajina, uz ostale, u četvrtak su intervenirale kako bi se blokiralo prihvaćanje takve deklaracije koja je također trebala biti prihvaćena konsenzusom, doznaje se iz diplomatskih izvora.

Pet zemalja doniralo sanitarni materijal Španjolskoj

7:00 – Nakon što je Španjolska, druga najpogođenija zemlja koronavirusom na svijetu, zatražila od NATO saveza pošiljku sanitarnog materijala, sletjeli su zrakoplovi s pošiljkama iz Češke, Turske, Latvije, Luksemburga i Japana.