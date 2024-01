Kune se više ne mogu mijenjati u bankama, poštama i Fini već samo u HNB-u. I to u Ulici Račkoga 5, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 15.30 sati. Može se poslati i poštom na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb.

Poštom možete poslati na vlastitu odgovornost iznos do 14.999 kuna. Veći iznos od toga HNB će zadržati kod sebe dok osobno ne dođete po njega.

Međutim, ako niste znali, u HNB-u se može promijeniti i strgana novčanica čak i ako imate manje od pola euronovčanice. Inače, banke primaju novčanice samo ako im je površina 50 posto ili veća, što se vrlo često može dogoditi u perilici rublja, u ustima psa ili rukama djeteta.

Nemojte ni pomišljati na prevaru

Ipak, ako je u vama sad proradio "balkanski" duh pa vam je palo na pamet da potrgate novčanicu na pola i veću polovicu zamijenite u banci, a manji dio u HNB-u - nemojte ni pokušavati. Sigurno će vas uloviti. Uz oštećenu novčanicu morate dostaviti dodatne podatke o tome.

"Od 1. siječnja građani će gotov novac kune za gotov novac eura moći mijenjati isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka obavljat će bez naknade uslugu zamjene novčanica kuna bez vremenskog ograničenja, a kovanog novca kuna do 31. prosinca 2025. godine. Banke primaju i zamjenjuju neprikladne euronovčanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj neprikladne euronovčanice predoči više od 50 posto euronovčanice te neprikladne eurokovanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične", izvijestili su iz HNB-a, piše Danica.hr.

HNB prima na zamjenu euronovčanice čija površina iznosi 50 posto ili manje od 50 posto površine originalne novčanice, euronovčanice obojene kemijskom zaštitom, iznimno oštećene novčanice te neprikladne eurokovanice, uz uvjet da su dostavljene uz pripadajući obrazac zahtjeva s potrebnim prilozima", izvijestili su iz HNB-a.

