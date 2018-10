U HDZ-U ZA ‘AFERA SMS’ UPIRU PRSTOM I U DRUGE, OPORBA UZVRAĆA: ‘Spisi im nestaju po potrebi, ovaj je otišao u kanalizaciju’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić odbio je u subotu komentirati pitanje nestanka spisa u Općinskom državnom odvjetništvu u slučaju elitne prostitucije iz kojega je proizašla tzv. ‘Afere SMS’ koja se vezuje uz zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, upozorivši kako eventualni propusti nisu vezani samo uz aktualnu Vladu, dok je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila kako je odgovornost isključivo na HDZ-u

“Ono o čemu malo znam, ne komentiram. Vrlo malo znam o toj problematici, tako da to ne mogu komentirati”, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić odgovarajući na pitanja novinara o “Aferi SMS”.

Stoga nije želio špekulirati ni o eventualnoj odgovornosti Milijana Brkića, a na novinarsko pitanje hoće li afere naštetiti stranci i može li doći do raskola unutar HDZ-a, ministar je ustvrdio kako se sve što ima negativnu konotaciju uvijek može povezivati uz stranku koja je na vlasti, “pa tako u ovome trenutku može se povezivati uz HDZ”. “Međutim, ti propusti koji su se eventualno događali nisu vezani samo za ovu stranku i ovu Vladu; to se događalo i prije, to se događalo 2012. Puno sam puta rekao: Hrvatska je država koju treba uređivati prvenstveno kroz institucije i zakone”, rekao je Kujundžić prilikom obilježavanja 19. Dana ružičastih vrpci na Trgu Republike Hrvatske.

Gubitak spisa, ako se dogodio, ocijenio je zabrinjavajućim, te napomenuo da je potrebno sankcionirati sve propuste, a na pitanje smatra li da je narušeno povjerenje građana u institucije, rekao je: “Moramo vidjeti što će istraga pokazati; ako je to točno, onda je time narušena”.

HDZ-ova sramota

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš situaciju s nestankom spisa okarakterizirala je sramotnom, ocijenivši kako je odgovornost na HDZ-u koji se time “razotkrio” kao stranka koja institucije “doživljava kao poluge za ostvarivanje vlastitih interesa”.

“Meni je sramotno da se u našoj zemlji to događa”, rekla je Mrak Taritaš. “HDZ se razotkrio i vidimo način na koji funkcionira. Dakle, oni institucije doživljavaju kao nešto što je njima na usluzi, kojima oni upravljaju i kroje budućnost ove zemlje, a (što) koriste i za međustranačka prepucavanja. Institucije se koriste za međustranačko obračunavanje unutar HDZ-a. To se može napraviti i drugačije, ali očito su tu problemi znatno dublji”, ocijenila je.

‘Da se zagrebe ispod površine, možda bi se našlo još toga’

Istaknula je kako je upravo pravosuđe neuralgična točka koja pokazuje lošu sliku Hrvatske, “a sada nestaju spisi po potrebi”. “Taj spis je nestao po potrebi i ne treba tu koristiti nikakve druge riječi; netko je unutra bio, i spis je negdje otišao u kanalizaciju ili je bespovratno zapaljen. Ali to pokazuje da se zna i da se institucijama upravlja za osobni interes i interes HDZ-a”, ustvrdila je Mrak Taritaš.

Na novinarsko pitanje tko je taj koji upravlja, kazala je kako pretpostavlja da je riječ o grešci u sustavu “koja nije od jučer”: “Mi tu govorimo o nečem što je bilo 2011. Možda bi se, da se zagrebe ispod površine, našlo i dalje. Ali to je odgovornost HDZ-a”.

I pitanje Brkićeve odgovornosti, kako je rekla, stvar je HDZ-a, jer on je zamjenik predsjednika stranke Andreja Plenkovića i obnaša izuzetno važnu funkciju u Saboru, a “ako je HDZ zaključio da je najbolje što oni mogu dati Brkić, onda je to HDZ-ov problem”.