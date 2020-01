U HDZ-U VEĆ POČEO BRATOUBILAČKI RAT: Jandroković locirao uzrok poraza, Brkić mu uzvratio, a kritikama se pridružio i Kovač

‘Nisam rođen da bih bio vječno zamjenik predsjednika HDZ-a. Da ću se kandidirati, hoću, a još moram vidjeti na koju poziciju. Ali, dosad sam pobijedio na svim izborima na kojima sam se kandidirao’, poručio je Milijan Brkić bacivši rukavicu u lice Andreju Plenkoviću

Sukob unutar HDZ-a u slučaju poraza predsjedničke kandidatkinje te stranke Kolinde Grabar Kitarović bio je očekivan, ali malotko je očekivao da će započeti već u izbornoj noći i to nakon objave rezultata izlaznih anketa. Bojišnicu za “bartoubilački rat” otvorio je glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, za kojeg se u polušali tvrdi da u njegovim izjavama valja daljnje smjerove stranačke politike, ali i sudbine pojedinih članova.

‘Desnija politika nije bila dostatna za pobjedu’

Jandroković je nakon objave izlazne ankete koja pokazuje prednost SDP-ova predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića izjavio je kako su građani na ovim izborima procijenili da žele promjenu, ai i ocijenio kako je kampanja Grabar Kitarović bila desnija nego što je to u stilu HDZ-a, pa nije bila dovoljna za pobjedu.

“U drugom krugu vodili smo kampanju desniju od onoga što je politika sadađnjeg HDZ-a. Odluka o tome bila je na razini stožera koji je vodio kampanju. Tražili smo rješenja nakon prvog kruga i pokazalo se da ta vrsta politike koja ide desnije od one koju sada vodi HDZ nije bila dostatna za izbornu pobjedu. O tome ćemo ubuduće morati voditi računa”, kazao je Jandroković ogradivši se od Grabar Kitarović već na početku izborne noći.

Brkić se ne slaže s jandrokovićem oko skretanja udesno

U sličnom tonu govorio je još jedan, šefu stranke Andreju Plenkoviću blizak dužnosnik stranke, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić. On je ustvrdio da desnica na ovim izborima nije bila do kraja jedinstvena. Ocijenio je da desni dio političkog spektra na ovim izborima nije bio do kraja jedinstven očito aludiravši na nedovoljno uspjelu mobilizaciju glasača Miroslava Škore na koje se ciljalo u drugom krugu i za čije je pridobivanje u drugom krugu navodno bio angažiran zamjenik predsjednika stranke Milijan Brkić.

On je, pak, u izjavi za RTL ustvrdio da HDZ mora izvući pouku iz rezuoltata predsjednilkih izbora. Izrazio je i njeslaganje s Jandrokovićevom tvrdnjom da je kampanja Grabar Kitarović bila desnija od politike sadašnjeg HDZ-a.

“On ima pravo na svoje mišljenje, s tim se ne slažem. HDZ je stranka desnog centra, a ne centra ili ljevice. Mora biti u svjetonazorskom i ideološkom smislu postavljena prema desnom centru. Tako ćemo nastaviti i dalje”, kazao je Brkić.

‘Nisam rođen da bih vječno bio zamjenik predsjednika’

Ujedno je izdaleka najavio i ulazak u borbu za stranački vrh.

“Nisam rođen da bih bio vječno zamjenik predsjednika HDZ-a. Da ću se kandidirati, hoću, a još moram vidjeti na koju poziciju. Ali, dosad sam pobijedio na svim izborima na kojima sam se kandidirao”, poručio je Brkić čija se izjava može tumačiti i kao bacanje rukavice u lice Plenkoviću i njemu bliskim ljudima u vrhu stranke.

Na kritike koje je uputio Brkić nadovezao se i Miro Kovač, koji je vodio pobjendilku kampanju Grabar Kitarović 2014. godine.

“Nažalost, ona je platila cijenu za politiku koja se odigrala u prethodnom razdoblju. Zato treba podvući crtu, promijeniti neke stvari jer ne možemo na ovakav način na parlamentarne izbore. O tim stvarima ćemo kasnije. Na ovaj način ne možemo pobjeđivati. Žao mi je da je sadašnja predsjednica platila cijenu za politiku koja se dogodila u proteklom razdoblju. Moramo biti kritični i prihvatiti poruku birača. Ona je bila jasna i moramo nešto promijeniti u stranci ako želimo pobjeđivati”, kazao je Kovač za RTL.

