U Zagrebu je danas poslijepodne održana sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Nakon sjednice novinarima se obraća premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Na početku je otkrio o svemu su sve razgovvarali na sastanku.

"Sve je potpuno čvrsto, stabilno, rekao bih harmonično", rekao je Plenković.

Dodao je kako će Vlada pomoći svima kojima pomoć treba. Mjere pomoći će trajati godinu dana, rekao je premijer.

Osvrnuo se na financijsko izvješće stranaka, navodeći da tu nema ništa novo. Dodao je da je stvar redovita po tom pitanju. “Nemamo nijednog duga ni pozajmice koji bi u pitanje doveli uredno poslovanje. Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko trebamo", rekao je premijer.

Osvrnuo se i na izvješće predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića i njegovu ocjenu stanja u sudstvu. “Reforme pravsuđa su stalne, strukturne reforme. Sva ova izvješća koja se tiču vladavine prava, a ta izvješća radi EK, ona su vrlo dobra za nas i vidi se napredak. Kad pogeldate, praktički nema zakona u domeni pravosuđa koji nismo promijenili u proteklih nekoliko godina”, kazao je premijer.

'Nema nervoze'

Komentirao je i curenje informacija iz istraga. Dobronić je kazao da to doista nije dobro. "Disciplina? A kako? Kojom metodom? Je li dao recept? Nije dao recept, a slaže se ovim što sam ja rekao koliko sam shvatio. Nema nikakve promjene u našem stavu, to nema veze s medijima", kazao je Plenković, navodeći da prikupljena materija postane dostupna jednom krugu ljudi, koji su policijski službenici, službenici USKOK-a, okrivljenici, branjenici i slično. "Točno se zna poimenice ljudi koji su to ljudi".

"Mi dajemo pare, i onda curi iz istraga. To tako ne ide", zakjlučio je premijer i rekao kako će raditi na tome da se u Zakonu curenje informacija sankcionira.

"Model je takav da se zlorabi nešto što se ne smije zlorabiti, nema nikakvog razloga ni javnog interesa. Čiji je interes to? Donijet ćemo zakon, promijeniti ga i bit će to puno bolje", dodao je predsjednik Vlade Plenković.

Europska tužiteljica da su iz slučaja Žalac pokrenute neke nove istrage. Je li moguće da će Vlada ostati bez još nekog ministra i ima li nervoze u Vladi? "Nisam gledao njen intervju, ne znam što ona zna, nema nervoze (u Vladi)", odgovorio je premijer, prenosi N1.

"Ne može biti nikakve nervoze", zaključio je, dodajući da nervoze može biti samo u oporbi kojoj je propao pokušaj opoziva premijera.