U predvorju zagrebačkog Gradskog poglavarstva upravo prosvjeduje muškarac, a kako RTL doznaje, radi se o Marku Bonifačiću, bivšem suradniku Hrvatskog helsinškog odbora. Bonafičić je zaključan u zgradi poglavarstva i boji se prići vratima kako ga ne bi izbacili van. Navodno prosvjeduje jer mu prijete u Hostelu Arena gdje je smješten kao stradalnik zagrebačkog potresa. Od zagrebačkog gradonačlenika Tomislava Tomaševića traži da mu pruži sigurnost ili da mu osigura drugi smještaj.

Bonifačića je u telefonskom razgovoru za RTL kratko rekao da mu je prazna baterija na mobitelu i da ne može puno pričati. "Prosvjedujem, kao što je i Tomašević. Tu sam u foajeu, nisam uhapšen", rekao je u kratkom razgovoru.

Novinarska ekipa zaputila se do Gradskog poglavarstva gdje su zatekli Bonifačića zaključanog u predvorju. Prva klizna vrata bila su zaključana, a s druge strane iza stakla porte sjedili su zaštitar i portir. Bonifačić je šetao gore dolje po predvorju, pokušao je pristupiti novinarskoj ekipi no kada se približio portir je zatvorio i druga klizna vrata.

"Moram braniti poziciju", zaderao se Bonifačić novinarima te odšetao natrag. Još se čeka informacija od Grada Zagreba o ovom događaju.

Živopisna biografija

Marko Bonifačić iza sebe ima živopisnu biografiju. Od 1986. do 1990. obnašao je dužnost javnog pravobranitelja Općine Zelina, Dugog Sela i Općine Trešnjevka, a do 1992. bio je zamjenik gradskog pravobranitelja Grada Zagreba. U biografiji navodi kako je od 1991. do 1993. bio branitelj u Domovinskom ratu.

Od 1992. do 1995. bio je član Upravnih odbora više tvrtki, pravni savjetnik te viši stručni savjetnik u Hrvatskom fondu za razvoj i privatizaciju. Od 1998. do 2000. bio je predsjednik Gradskog odbora Liberalne stranke, a od 2000. do 2001. gradski zastupnik u Gradskoj skupštini te predsjednik Skupštinskog odbora za prostorno uređenje i član Skupštinskog odbora za statut. Također je bivši pravni savjetnik Hrvatskog helsinškog odbora.