U GOTOVO PRAZNOJ SABORNICI ODLUČENO: Od siječnja uvoznici moraju prijaviti opasne smjese koje uvoze

Bez većeg zanimanja, u nazočnosti 15-ak zastupnika, Hrvatski sabor u petak je raspravio zakonski prijedlog po kojemu će od 1. siječnja iduće godine uvoznici morati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) prijaviti opasne smjese ili kemikalije koje uvoze jer će u suprotnom platiti visoke novčane kazne.

HDZ je zakon ocijenio “dobrim”, a zastupnik te stranke Vlatko Kopić apostrofira kako uvozniku koji ne prijavi opasne tvari prijeti novčana kazna od 50 tisuća do 100 tisuća kuna. Mostov Miro Bulj opetuje kako je Austrija zabranila glifosat, opasnu tvar koja uzrokuje najteža oboljenja, a Hrvatska to još nije učnila. U SAD-u su brojne tužbe oboljelih od tumora, dokazano je da je to otrovna tvar, kaže zastupnik i pita tko u Hrvatskoj kontrolira njegov uvoz?

Od 1. siječnja iduće godine, uvoznici koji na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne za zdravlje ljudi, obvezni su o tome informirati HZJZ putem centraliziranog portala Europske agencije za kemikalije (PCN portal). HZJZ će, pak, bez odgode staviti te informacije na raspolaganje Centru za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Za uvoznike koji tako ne postupe, zapriječene su kazne od 50 tisuća do 100 tisuća kuna. Predviđeno je to izmjenama Zakona o provedbi Uredbe br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se mijenjaju i ukidaju tri europske Direktive, a koje je Sabor u petak raspravio.