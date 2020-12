U GORSKOM KOTARU NAPADALO VEĆ 30 CM SNIJEGA: Pada i dalje, olujna bura zatvorila ceste, upaljen i crveni Meteoalarm

U subotu se na Jadranu očekuje kiša, a u unutrašnjosti i susnježica te snijeg, pri čemu će oborina biti češća i lokalno obilna u Dalmaciji, a u Lici će nastati novi snježni pokrivač. Malo snijega nošenog burom može biti i duž obale te na otocima

Susnježica i snijeg jutros padaju u Gorskom kotaru i Lici, u Banovini, Moslavini, zapadnoj Slavoniji. Prema posljednjim informacijama s DHMZ-a, trenutačno je snježni pokrivač najviši na Zavižanu 37 cm, dok ga je u Begovom Razdolju u Gorskom kotaru napadalo 30 cm.

Kako javlja meteorologinja N1 televizije Tea Blažević, na snijeg treba računati i idućih sati, uglavnom na području Gorskog kotara i Like.

Trenutačno u Gorskom kotaru, Tršće❄️ 📸Diana Zbašnik pic.twitter.com/HioSUkugSH — Tea Blažević (@blaTeabla) December 25, 2020

Zimski uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici

Kako javlja HAK, zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II, staru cestu kroz Gorski kotar na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (DC3) i DC1 Vaganac-Udbina-Gračac-Knin. Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostale je obvezna zimska oprema.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obratno. Prema Dalmaciji i obratno moguće je voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok, zatim državnim cestama DC50 Sveti Rok-Gračac i DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Karin.

“Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, na put ne kreću bez propisne zimske opreme te ako je moguće odgode putovanje do poboljšanja vremenskih uvjeta. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Korisnike molimo za strpljenje”, navode u HAK-u.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvoreni su:

– autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin);

– autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za sve skupine osim kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar);

– Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene;

– državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

– Paški most

Na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i susnježica te snijeg

DHMZ, pak, navodi kako se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom oborinom i vjetrovito. Na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i susnježica te snijeg, pri čemu će oborina biti češća i lokalno obilna u Dalmaciji, a u Lici će nastati novi snježni pokrivač. Malo snijega nošenog burom može biti i duž obale te na otocima. Postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake izgledno je već tijekom prijepodneva u zapadnim i najsjevernijim predjelima. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na udare i olujan. Duž Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu još u prvom dijelu dana umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom između -1 i 4, na Jadranu od 5 do 10, u Dalmaciji i do 13 °C.

“U nedjelju će u većini krajeva biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz oborinu. U unutrašnjosti uglavnom slaba susnježica i snijeg, u Dalmaciji i kiša, a na jugu može biti i ponekog izraženog pljuska. Oborina će biti češća u Dalmaciji te na istoku zemlje i u gorju, dok će najviše sunčanog vremena biti u Istri. Umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura u slabljenju, a poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu prolazno i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu uglavnom od 0 do 5, u Dalmaciji i do 9 °C. Najviša dnevna od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 11 °C”, navodi DHMZ.

Izdana brojna upozorenja

Podsjetimo, Meteoalarm je za danas i sutra izdao niz upozorenja. Tako je za subotu izdano crveno upozorenje za područje riječke regije, Kvarnera i Velebitskog kanala te narančasto upozorenje za područje gospićke regije, zapadne obale Istre i Dalmacije, te splitske regije.

Na području gospićke regije očekuju se olujni udari sjeveroistočnog vjetra s najjačim udarima vjetra > 65 km/h. “Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom”, navodi se u upozorenju. Uz to, očekuju se i uvjeti za poledicu s visinom snijega od 10 do 35 cm.

Na području riječke regije očekuju se olujni udari bure, a osobito podno Velebita i orkanski. Najjači udari vjetra trebali bi biti čak 110 do 200 km/h. “Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom”, stoji u upozorenju.

Na području zapadne obale Istre očekuje se jaka, mjestimice vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra od 65 do 110 km/h.