DODIK Čelnik bosanskih Srba i trenutni srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, osokoljen podrškom Vladimira Putina, Viktora Orbana i Milanovića Zorana, ove je godine nastavio prijetiti proglašenjem neovisnosti Republike Srpske. Najavio je izlazak srpskog entiteta iz ustavnopravnog poretka BiH, a prethodno je pozvao i na raspuštanje Oružanih snaga BiH, Obavještajne agencije i drugih tijela i institucija. Zagovornik je i formiranja trećeg, hrvatskog entiteta u BiH. Njegovo "zveckanje oružjem" traje već godinama i mnogi ga vide kao glavnog potpaljivača balkanskog "bureta baruta". No, koliko god Dodik secesionističku retoriku zaoštrio do kraja, pravo je pitanje je li uistinu spreman ići do kraja.