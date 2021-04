Članica Vladina savjeta upozarava kako će epiemija rasti, a dr. Kutleša iz ‘Fran Mihaljevića ističe: ‘Vidjeli smo najgore od ovoga, pa kad vidite nemate previše dileme cijepiti se ili ne’

Andreja Ambriović Ristov, članica Vladina znanstvenog savjeta, za N1 je istaknula kako je epidemiološka situacija u Hrvatskoj krajnje ozbiljna.

Danas opet imamo 3.000 novozaraženih, čak 30 posto je udio u populaciji koja je analizirana i vidimo da je taj porast relativno brz, što je potpuno jasno s obzirom na to da znamo da je 94 posto onih varijanti koje su prisutne, engleska odnosno kentska varijanta, za koju znamo da je puno zaraznija i da epidemija brže napreduje”, ističe Ambriović Ristov,

Istaknula je da većina Znanstvenog savjeta nije preporučila popuštanje mjera.

“Većina preporučuje da se mjere zaoštre jer ako mjere ostanu ovakve kakve jesu, epidemija će ići prema gore. Nju nešto mora zaustaviti. S ovakvim mjerama smo gotovo sigurni da će epidemija i dalje rasti. Odgovornost je prebačena na lokalne stožere koji jako dobro znaju koje su mjere na raspolaganju i oni sami kombiniraju mjere za koje smatraju da su najpovoljnije i najuspješnije”, istaknula je Ambriović Ristov.

‘Daleko smo od kolektivnog imuniteta’

Nada se da će ljudi shvatiti ozbiljnost situacije i da će promijeniti ponašanje.

“Sigurno nismo na vrhuncu epidemije i vrlo je opasno da smo na vrhuncu i da će sve biti u redu, a i dalje brojke rastu. Procijepljenost je relativno niska, 500.000 ljudi je dobilo cjepivo, a samo 100.000 ljudi cijepljeno je dva puta. Kad se to zbroji s onima koji su preboljeli covid, mi smo jako daleko od onog postotka ljudi koji su imuni i koji bi osigurali kolektivni imunitet”, pojasnila je Ambriović Ristov.

Istaknula je da je zbog britanske varijante sada potreban postotak od 80 posto imunih ljudi da bi se moglo govoriti o kolektivnom imunitetu. “Trebalo je reagirati ranije, ne čeka se da se dođe do 3.000 oboljelih dnevno i da se onda uvedu mjere. Mjere treba uvoditi što brže, što ranije jer tako smanjujemo vjerojatnost da dođe do lockdowna. Nitko ne priželjkuje lockdown, ali ako se epidemija razbukta, onda će to biti jedini izlaz. To nitko od nas ne bi želio”, kazala je Ambriović Ristov i pozvala građane da se pridržavaju propisanih mjera.

Intenizvna puna

A kako te alarmantne brojke izgjedaju na terenu, jasno je pokazao Marko Kutleša sa Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike “Dr. Fran Mihaljević”. Istaknuo je kako trenutno imaju samo dva mjesta na intenzivnoj. “Kako će se stvari dalje razvijati, vidjet ćemo preko vikenda”, kazao za RTL je i dodao:

“U ovom valu su mlađi bolesnici, ima i mladih u dvadesetim godinama. Imamo starije i mlađe. Trenutno najmlađi je 39 godina”, rekao je Kutleša. Ono što je ključ je da se građani pokušaju pričuvati, a oni koji se razbole da ćemo im pomoći što više”, poručio je.

Na pitanje kada očekuju vrhunac trećeg vala i kad će se to osjetiti u bolnici, kaže: “Dok su brojke ovakve, vrhunac očekujemo nakon tih brojki, sedam do deset dana. Bit će puno bolesnih”, jasno će i dodaje: “Ja sam ugodno iznenađen s našom procijepljenošću. I kod medicinskih sestara i liječnika je procijepljenost 90 posto. Vidjeli smo najgore od ovoga, pa kad vidite nemate previše dileme cijepiti se ili ne. Apeliram da se ljudi cijepe jer ćemo tako stati na kraj ovoj pandemiji. Sva cjepiva su dobra. Covid ćete dobiti prije ili kasnije, ako se ne cijepite”, kazao je na kraju.