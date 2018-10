U EUROPU STIŽE TOPLINSKI VAL: Neki dijelovi grijat će se na 30 stupnjeva, bablje ljeto na snazi i u Hrvatskoj

Iznadprosječne temperature trajat će cijelu prvu polovicu listopada

Servis Severe Weather Europe objavio je kako u Europu ovaj tjedan stiže toplinski val koji će donijeti iznadprosječne temperature nekarakteristične za ovo doba godine. Sjever Europe bit će posebno pogođen ovom drastičnom promjenom vremena. Temperatura će diljem Europe porasti za sedam do deset stupnjeva u prosjeku.

Na području središnje Europe i Balkana temperatura bi mogla narasti i do 25 stupnjeva Celzijevih, dok bi u Španjolskoj i Portugalu mogla narasti i do 30. U Skandinaviji se tijekom vikenda očekuju temperature i do 15 stupnjeva više od prosječnih za ovo doba godine.

DRAMATIČAN APEL STRUČNJAKA: ‘Imamo vremena do 2030. da spriječimo klimatsku katastrofu i nestanak hrane za stotine milijuna ljudi’

Osjetno zatopljenje već se danas osjeća u Hrvatskoj. Danas bi temperature mogle doseći 23 stupnja Celzijeva, a duž obale i do 26, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Iznadprosječne temperature tijekom prve polovice listopada

Iznimno tople dane najavio je i meteorolog Zoran Vakula koji prognozira iznadprosječno topao tjedan, ali i cijelu prvu polovicu listopada.

“No, iznadprosječne topline bit će posvuda. Stoga ne samo sljedećeg tjedna, nego i cijele prve polovine listopada, a vjerojatno i dulje, kao što je bilo u prva tri rujanska tjedna, srednja najviša temperatura zraka bit će ponovno među najvišima u povijesti mjerenja za doba godine, a neka osobita svježina izostat će i tijekom noći i jutra. I premda vjerojatno neće biti i rekordno visoka, srednja temperatura zraka prva dva, vjerojatno i tri listopadska tjedna pridonijet će održanju srednje temperature zraka dosadašnjeg dijela godine među najvišima u povijesti mjerenja”, zaključio je Vakula.