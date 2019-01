U EU PARLAMENTU ODRŽANA KONFERENCIJA O UPORABI MEDICINSKOG KANABISA, ŠUICA: ‘Isključivo u medicinske svrhe’

Pacijenti koji se liječe lijekovima na bazi kanabisa prijavili su da su im takvi lijekovi pomogli pri smanjenju mnogih problema poput nesanice, anksioznosti, ali i pri liječenju opasnih stanja poput epilepsije. Također, zabilježeni su mnogi slučajevi u kojima je medicinski kanabis pomogao pacijentima s kroničnim bolovima poput oboljelih od multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti, a posebice među pacijentima oboljelim od različitih vrsta karcinoma

U Europskom parlamentu u Bruxellesu u utorak je održana konferencija o uporabi medicinskog kanabisa na kojoj se hrvatska zastupnica Dubravka Šuica založila za uporabu takvih lijekova uz njihovo jasno pravno definiranje, priopćio je ured zastupnice .

„Rad europskih institucija i agencija u podizanju svijesti o važnosti istraživanja i pravnog definiranja medicinskog kanabisa od iznimnog je značaja i može samo pomoći pacijentima kojima su takvi lijekovi potrebni. Naravno, potrebna je sveobuhvatna analiza i stroga primjena pravila kako ne bi došlo do zloupotrebe. No, mi političari, ali i znanstvenici, aktivisti, pacijenti i svi drugi moramo biti ujedinjeni u borbi za jačanje zdravlja naših građana, kao i poboljšanom pristupu medicinskoj skrbi“, zaključila je zastupnica Šuica koja je bila jedna od panelistica na konferenciji.

Konferenciju pod nazivom „It’s about the future in patient care – how Cannabis will change medical care“ organizirao je Centar za upravljanje zdravstvenom skrbi pri sveučilištu Columbia, a bavila se aktualnostima i pitanjima vezanim uz uporabu medicinskog kanabisa u Europi.

Šuica: Potrebno je pravno definirati medicinski kanabis

Sudionici konferencije raspravljali su o posljednjim zbivanjima u politici i regulativi medicinskog kanabisa na parlamentarnoj razini, uporabi lijekova na bazi kanabisa u Europskoj uniji te njegovom utjecaju na pacijente, navodi ured zastupnice.

Dubravka Šuica je istaknula kako je potrebno pravno definirati medicinski kanabis i jasno razlučiti potvrđene lijekove od onih koji nisu prošli klinička ispitivanja.

“Države članice Europske unije poprilično se razlikuju u njihovom pristupu prema legalizaciji kanabisa, uključujući i prema njegovoj upotrebi u medicinske svrhe. Čak i u onim državama članicama u kojima je medicinski kanabis legalan postoje bitne razlike po pitanju pristupa tim lijekovima za pacijente, načinu dobivanja recepta, kupnji, cijeni, ali i po pitanju količine znanja među doktorima i drugog medicinskog osoblja što stvara dodatni problem za pacijente. Stoga smo u Europskom parlamentu pozvali Komisiju i nacionalna tijela da zajedničkim radom osmisle pravnu definiciju medicinskog kanabisa i jasno razluče između lijekova na bazi kanabisa koji su potvrđeni od Europske medicinske agencije te onih koji nisu potvrđeni kliničkim ispitivanjima. Ne smijemo zanemariti ‘fake news’ koji se plasiraju u vezi s uporabom konoplje u medicinske svrhe, već moramo dovoljno informirati javnost i to isključivo na temelju znanstvenih istraživanja“, napominje zastupnica, navodi se u priopćenju.

Pacijentima pomogli lijekovi na bazi kanabisa

Konferencija je nastavak aktivnosti zastupnice čiji je fokus na javnom zdravlju, borbi protiv raka te poboljšanom pristup medicinskoj skrbi za pacijente. Dubravka Šuica supotpisnica je rezolucije i usmenog pitanja Europskog parlamenta o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe u ime Europske pučke stranke (EPP), podsjeća se u priopćenju.

Aktivnosti u borbi protiv raka najava su završne „Fight&Win“ konferencije koja će se održati 29. siječnja 2019. godine u Bruxellesu uz sudjelovanje predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija, napominje ured zastupnice i dodaje je EPP borbu protiv raka stavio na vrh svojih prioriteta.