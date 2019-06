U EU PARLAMENT IPAK IDE – SINČIĆ: Za sve su okrivili Bunjca, tvrde da ne želi prepustiti mandat. Suspendirali su ga

Ivan Vilibor Sinčić suspendirao je Branimira Bunjca, zastupnika Živog zida, jer navodno ne želi prepustiti mandat Tihomiru Lukaniću

Čelnik Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić, danas je na konferenciji za medije izjavio kako je suspendirao Branimira Bunjca, zastupnika Živog zida koji je u travnju ove godine tijekom maratonske sjednice Sabora izgubio živce dok je saborska straža iznosila njegovog stranačkog kolegu Ivana Pernara iz sabornice te zaprijetio službenicima straže kako “neće izaći živi”.

“Ideja je da se profiliraju i rotiraju novi ljudi, njih pet. Dogovor je onemogućen, našli smo alternativno rješenje, a to je da do parlamentarnih izbora ja odem u Europski parlament, a onda ćemo kasnije vidjeti kako će se razvijati situacija. Nisam očekivao da će se Bunjac ovako ponašati i pozivam ga da prepusti mandat. Danas sam suspendirao Bunjca”, rekao je Sinčić, prenosi Tportal.

Dok se situacija ne riješi, Sinčić je rekao da će Tihomir Lukanić biti politički tajnik, Dominik Vuletić međunarodni tajnik, Toni Šunjić novi glavni tajnik, Denis Martinić voditelj ureda u Bruxellesu, a Damjan Vucelić će biti Sinčićeva zamjena u Saboru. “Jednoglasno smo se dogovorili da Bunjac mora postupiti sukladno predizbornom dogovoru, a to je da prepusti mandat Tihomiru Lukaniću”, rekao je Sinčić.

PROBLEMI U ŽIVOM ZIDU: ‘Sinčić kaže jedno, ali onda njegova supruga sruši sve dogovore. Njena mora biti zadnja’

Dogovorili se da u Bruxelles ide Lukanić

Tvrdi kako su se svi jednoglasno dogovorili da Bunjac mora dati mandat Tihomiru Lukaniću, koji je bio nositelj liste Živog zida za europske izbore. Inače, Bunjac je po dobivenim glasovima bio drugi, odmah nakon Sinčića koji je dobio najviše preferencijalnih glasova. Međutim, Sinčić je vrlo brzo rekao kako je Lukanić njegov izbor za mjesto u Europskom parlamentu.

U Živom zidu tvrde kako je postajao predizborni dogovor prema kojem u Europski parlament prvo trebao ići Lukanić, ali da je Bunjac odbio poštovati dogovor.

“Svi smo se jednoglasno složili da Bunjac mora dati mandat Tihomiru Lukaniću. On to nije učinio i sad ga treći put pozivam da poštuje predizborni dogovor. Pričali smo nekoliko puta, a suspenzija stupa na snagu sutra. Ne želim u Europski parlament, želim da ide kolega Lukanić i sve ću učiniti da se to ispoštuje. Jedina je prepreka gospodin Bunjac”, rekao je Sinčić.

ŠEFA ŽIVOG ZIDA VEČERAS NEMA NIGDJE, ALI UPRAVO SE OGLASIO: Prijeti ‘establišmentu’; najavio i kako će popiti pivo premda ne pije