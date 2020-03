NOVIH 14 ZARAŽENIH, UKUPNO 495: Božinović najavio da bi se mogli bi otvoriti i dijelovi tržnica; U Italiji u 24 sata 662 mrtvih

U Hrvatskoj je zabilježen drugi smrtni slučaj od koronavirusa. Više od tri milijarde ljudi u svijetu pozvano je ostati doma

Danas su potvrđene 53 novooboljele osobe novim koronavirusom. U Hrvatskoj je potvrđeno ukupno 495 oboljelih osoba, a 22 osobe su ozdravile i otpuštene iz bolnice. Dosad su dvije osobe preminule

Druga žrtva koronavirusa preminula je u Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević; riječ je o 74-godišnjaku čija je supruga u teškom stanju

U Hrvatskoj je potvrđeno ukupno 495 slučajeva zaraženih koronavirusom, 14 više nego jutros u 9 sati

Ministar Beroš kaže kako je prerano govoriti o trendu, ali kako vjeruju da mjere daju rezultate – broj oboljelih u Hrvatskoj u posljednja 24 sata je manji nego u tri prethodna dana

Zaražena su i dva policijska službenika koji su sada u izolaciji; čak 90 policajaca u samoizolaciji

U svijetu je do sada zabilježeno 470.800 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 22.000 ljudi, a izliječeno je njih 106.200

Liberalizirane su mjere za vozače kamiona, mogli bi se otvoriti i dijelovi tržnica

Tijek događaja:

U velikogorički Dom zdravlja isključivo nakon trijaže

21:04 Ispred velikogoričkoga Doma zdravlja postavljen je šator koji će služiti za trijažu radi pojačane kontrole ulaska pacijenata u Dom zdravlja jer je bilo slučajeva da su dolazile osobe kojima je određena samoizolacija a da na to nisu upozorile, izvijestio je u četvrtak Stožer civilne zaštite.

Zbog toga je dio osoblja Doma zdravlja u samoizolaciji i više nije na usluzi goričkim pacijentima, priopćeno je iz velikogoričkog Stožera CZ.

Ravnatelj velikogoričkoga Doma zdravlja dr. Zagorac, koji je bio na testiranju i čiji je nalaz negativan, kako je priopćeno, u ordinaciji u Črnkovcu imao je pacijenata s koronavirusom.

“Nisam to znao niti se to tako prezentiralo. Rekao je da nije bio nigdje u kontaktu i da nije bio vani, dakle – nikakvu pozitivnu anamnezu nije imao”, rekao je dr. Zagorac.

Od prošlog petka u velikogoričkome Domu zdravlja radi ambulanta namijenjena isključivo potencijalno zaraženim osobama, a iz dana u dan prilagođava se njezin rad novim uvjetima te novim informacijama i smjernicama.

U Italiji umrle još 662 osobe, Njemačka preuzima najmanje 47 oboljelih

20:51 U Italiji su umrle još 662 osobe pa je sada ukupno 8.165 mrtvih od Covida-19, objavila je u četvrtak talijanska Civilna zaštita, dok je Njemačka najavila da će pomoći toj zemlji preuzimanjem najmanje 47 njihovih pacijenata.

No, čini se da je došlo do greške u podacima agencije jer su u četvrtak izvijestili da nema smrtnih slučajeva u trećoj najteže pogođenoj regiji, Pijemontu.

Vlasti u Pijemontu pak tvrde da je broj smrtnih slučajeva porastao za 50 u posljednja 24 sata.

U srijedu je u Italiji umrlo 683 ljudi, u utorak 743, a u ponedjeljak 602. U nedjelju ih je umrlo 650, a u subotu rekordnih 793, što je najveći broj od izbijanja zaraze u toj zemlji 21. veljače.

Ukupan broj zaraženih u Italiji porastao je za 6153 sa 74.386 na 80.539 što je najveći broj novih slučajeva od 21. ožujka.

Ukupno je 10.361 oporavljenih u četvrtak, 999 više nego u srijedu. Na intezivnoj njezi sada je 3.612 ljudi, dok ih je jučer bilo 3.489.

Najpogođenija sjeverna regija Lombardija bilježi porast umrlih i još uvijek se nalazi u kritičnoj situaciji s ukupno 4.861 umrlih i 34.889 zaraženih, odnosno 387 više mrtvih i 2.543 više zaraženih u odnosu na srijedu.

Njemačke bolnice preuzet će najmanje 47 oboljelih iz Italije u znak europske solidarnosti, rekao je u četvrtak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas.

“Stojimo uz naše prijatelje iz Italije. Ovo samo zajedno možemo riješiti”, rekao je Maas.

Uoči očekivanog porasta lokalnih infekcija na koje se njemačke vlasti pripremaju, prva skupina od šest talijanskih pacijenata stigla je u utorak u zračnu luku Leipzig u istočnoj Saskoj.

Sjeverna Rajna-Vestfalija na zapadu Njemačke također je najavila da će preuzeti 10 talijanskih pacijenata u sljedećim danima.

Od srijede je u Njemačkoj zaraženo 36.508 ljudi, a umrlo ih je 189, objavio je Institut Robert Koch.

Druga osoba zaražena koronavirusom u Vukovarsko-srijemskoj županiji

20:20 U vinkovačkoj Općoj županijskoj bolnici hospitaliziran je muškarac iz Nuštra, nedaleko od Vinkovaca, čiji je nalaz na koronavirus bio pozitivan, a kako se doznaje neslužbeno, po svemu sudeći zaražen je od muškarca koji se vratio iz Austrije i kršio mjere samoizolacije.

“Nakon što se po Vinkovcima danas pronijela vijest o zaraženoj osobi u Nuštru, odmah sam inicirao sastanak Stožera civilne zaštite Vinkovaca. Odlučili smo dodatno kontrolirati promet između Nuštra i Vinkovaca kako bismo spriječili migracije građana“, komentirao je novi slučaj zaraze gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

To je drugi slučaj koronavirusa u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prvi slučaj potvrđen je u srijedu, a riječ je o ženi iz Posavskih Podgajaca, koja se također vratila s rada u Austriji i koja se, kao i njezin muž, pridržavala mjera samoizolacije. Ona je i dalje na liječenju u vinkovačkoj bolnici. Njezinome mužu propisana je mjera samoizolacije.

Španjolska nabavila neispravne testove za dijagnosticiranje koronavirusa

20:00 Španjolska vlada je namjeravala brzim testiranjem saznati kolika je doista dimenzija zaraze koronavirusom u Španjolskoj, no kupljeni ili donirani testovi ne funkcioniraju dobro, izvijestile su u četvrtak novine El País i El Mundo pozivajući se na neimenovane izvore iz zdravstvene službe.

Više mikrobioloških laboratorija u velikim bolnicama analiziralo je kupljenu opremu.

„Ne detektiraju slučajeve pozitivne na koronavirus kako se očekivalo“, rekla je osoba koja je sudjelovala u testiranju, piše El País.

Brzi testovi bili su naručeni iz kineske kompanije Bioeasy sa sjedištem u Shenzenu, jednom od tehnoloških centara Kine. No testovi isprobani u četvrtak imali su svega 30 postotnu osjetljivost na koronavirus dok bi ona trebala biti iznad 80 posto, rekao je svjedok testiranja.

„S tim učinkom nema smisla pokušavati detektirati koronavirus, odnosno koristiti te testove“, dodala je ta osoba zamolivši za anonimnost.

Te je testove naručilo španjolsko ministarstvo zdravstva.

Kina zabranjuje ulazak strancima da smanji broj uvezenih slučajeva

19:50 Kina je objavila u četvrtak da će zabraniti ulazak stranih državljana s važećim vizama i dozvolama za boravak kako bi smanjila broj uvezenih slučajeva koronavirusa.

Zabrana stupa na snagu u subotu, priopćeno je u četvrtak na web stranici kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je dodalo da zabranom neće biti pogođeni oni s diplomatskim i poslovnim vizama, a strani državljani koji u Kinu pristižu zbog gospodarskih, trgovinskih, znanstvenih ili tehnoloških aktivnosti i dalje će moći podnijeti zahtjev za vizu.

Kina nije zabilježila gotovo nijedan lokalni prijenos zaraze koronavirusom proteklog tjedna, ali se povećava broj uvezenih slučajeva.

U Sloveniji 562 zaraženih koronavirusom, 36 više nego jučer

19:34 Prema podacima slovenskih zdravstvenih vlasti od četvrtka u toj je zaraza koronavirusom do sada potvrđena kod ukupno 562 osobe, što je za 36 više nego u srijedu, a bilježi se i šesti smrtni slučaj.

Do sada je obavljeno 17.294 testiranja, a osoba umrla u četvrtak je stariji štićenik doma umirovljenika u Metliki, jednom od središta zaraze u Sloveniji i treća umrla osoba iz toga doma.

Broj mrtvih od Covida-19 u Portugalu porastao za 40 posto

19:33 Broj mrtvih od Covida-19 u Portugalu u posljednja 24 sata povećao se za 40 posto, po podacima objavljenim u četvrtak.

Portugalske zdravstvene vlasti u četvrtak su objavile da je u toj zemlji od zaraze koronavirusom umrlo još 17 ljudi, te je sada od početka širenja bolesti ukupno 60 umrlih.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze povećao se od srijede za 18 posto, te je ukupan broj slučajeva Covida-19 prešao 3500.

U bolnicama su 252 oboljela od kojih 62 trebaju intenzivnu njegu.

18:55 U Italiji je u jednom danu umrlo 662 ljudi, nešto manje nego jučer kad je broj smrtnih ishoda bio 683. Imaju 6153 novooboljelih.

U američkoj saveznoj državi New Yorku 385 mrtvih od koronavirusa

18:45 Broj umrlih od Covida-19 u saveznoj američkoj državi New Yorku, žarištu bolesti u SAD-u, naglo je porastao u zadnja 24 sata, za sto novih smrtnih slučajeva te ih je sada ukupno 385 od izbijanja epidemije, rekao je u četvrtak guverner te države.

U četvrtak ujutro savezna država s gotovo 20 milijuna stanovnika imala je više od 37.000 potvrđenih slučajeva zaraze dok ih je dan ranije bilo više od 30.000, rekao je guverner Andrew Cuomo na tiskovnoj konferenciji.

“Ljudi su u bolnicama na respiratoru”, rekao je guverner. “Što ste dulje na respiratoru, veća je mogućnost fatalnog ishoda. Sada imamo ljude koji su već 20, 30 dana na respiratoru”.

No ponovio je da država zasad ima dovoljan broj respiratora, premda će ih uskoro trebati još.

Ovi novi podaci dolaze u trenutku kada je broj mrtvih u SAD-u u srijedu navečer prešao prag od 1.000.

U BiH oštrije mjere u borbi protiv epidemije, Dodik najavljuje izvanredno stanje u RS

18:15 Vlasti u Bosni i Hercegovini planiraju uvesti dodatna ograničenja kretanja ljudi kako bi spriječili širenje koronavirusa, a član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u četvrtak je najavio kako će stoga u Republici Srpskoj do kraja tjedna biti proglašeno izvanredno stanje.

“Mislim da ljudi nisu ozbiljno shvatili stanje”, kazao je Dodik za entitetski javni servis RTRS najavivši kako će se nakon proglašenja izvanrednog stanja intervenirati uredbama i regulirati sve što je potrebno što sada, kako tvrdi, nije moguće.

HGK: Dozvola kućne samoizolacije vozača olakšat će protok robe

18:10 Stožer civilne zaštite dozvolio je vozačima da nakon utovara i istovara robe mogu biti u samoizolaciji u vlastitom domu te na poziv poslodavca nastaviti raditi bez vremenskog ograničenja, a u Hrvatskoj gospodarskoj komori ocjenjuju da će to znatno olakšati protok robe.

G20: borba protiv koronavirusa “apsolutni prioritet”

18:05 Čelnici zemalja G20 u četvrtak su poručili da im je “apsolutni prioritet” borba protiv novog koronavirusa i saniranje zdravstvenih, društvenih i gospodarskih posljedica pandemije, te su najavili ubrizgavanje 5 bilijuna dolara u svjetsko gospodarstvo, prenose agencije.

Čelnici 20 vodećih ekonomija svijeta su na videokonferenciji poručili da su potpuno predani očuvanju financijske stabilnosti, oživljavanju gospodarskog rasta i obnovi povjerenja. Obećali su, stoji u zaključcima sastanka, u globalnu ekonomiju uložiti više od pet bilijuna američkih dolara.

“Ubrizgat ćemo više od pet bilijuna dolara u globalnu ekonomiju u sklopu zadanih fiskalnih, ekonomskih mjera i pozajmica za mala i srednja poduzeća kako bi se oduprijeli društvenim, gospodarskim i financijskim posljedicama pandemije”, stoji u priopćenju nakon virtualnog sastanka kojim je predsjedala Saudijska Arabija.

Odlučni su, kako je rečeno, riješiti problem prekida globalnih kanala opskrbe te su zatražili od ministara financija i guvernera središnjih banaka da međusobno i s međunarodnim organizacijama redovito koordinaraju napore u donošenju akcijskog plana kao odgovora na pandemiju Covida-19.

To znači, ističe se u priopćenju, osmisliti i dostaviti “primjerenu međunarodnu financijsku pomoć”.

Čelnici G20 također planiraju proširiti proizvodne kapacitete kako bi zadovoljili potrebe za povećanom količinom medicinske opreme.

18:02 Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice danas imenovala dr. Maju Grba-Bujević dodatnom članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Opširnije

U Splitu zaražena pacijentica na programu dijalize

16:45 Na koronavirus je pozitivna i pacijentica na programu dijalize u splitskom KBC-u, potvrdio je ravnatelj KBC-a Julije Meštrović za Dnevnik.hr.

Odmah su obavijestili epidemiološku službu koja je izdvojila osoblje koje je bilo u kontaku s oboljelom. I bolesnica i osoblje su imali propisanu zaštitnu opremu. Djelatnici koji su bili u kontaktu su njom poslani su u samoizolaciju, a cijeli prostor dijalize je dezinficiran. Kaću kako je od danas rad u dijalizi u potpunosti normaliziran.

14 novih zaraženih, ukupno 495

16.05 – Nacionalni stožer objavio je najnovije podatke o zaraženima koronavirusom u Hrvatskoj. Ministar Beroš je kazao kako u Hrvatskoj u odnosu na jutros imamo još 14 pozitivnih zaposlenika, ukupno 495.

U posljednja 24 sata je dakle broj bolesnika porastao za 53. Još je prerano zaključivati o trendovima, ali kao ovo povećanje usporedimo s poslljednja tri dana na neki način smatramo da poduzete mjere daju rezultate, rekao je Beroš. U Zagrebu je 225 oboljelih od koronavirusa.

Capak je kazao kako u Biogradu neće biti karantene.

Božinović je upravo potpisao odluku za vozače kamiona u međunarodnom transportu, objavio je. Odlučili su liberalizirati postupak za strane državljanje koje vode za hrvatskog poslodavca – oni sada nakon istovara ili utovara robe mogu koristiti samoizolaciju u vlastitom domu. Ako osjete simptome zaraze moraju se javiti svom liječniku. Oni koji nemaju uvjete za to mogu koristiti karantene koje određuje stožer Civilne zaštite. “Oni čiji je boravak kraći od 24 izmežu utovara ili istovara, oni su dužni to vrijeme provesti u kabini za vozače”, rekao je.

Dosad su vozači morali biti u karanteni kada su u Hrvatskoj. Napomenuo kako to ne znači slobodu kretanja već ti ljudi moraju otići u kućnu samoizolaciju, a ne više u karantenu kao dosad.

Razmišljat će se odluke i o liberalizaciji određenih dijelova gospodarstva te će večeras razmotriit mogzučnst otvaranja specijaliziranih trgovina u sklopu tržnica – dijela koji je zatvoren, ali će se propisati vrlo striktne mjere koje će se kontrolirati.

Ministar Beroš dobio pitanje i da smetaju li mu eventualne nesuglasice s Plenkovićem i jesu li točne glasine da nije “Plenkovićev čovjek”. Beroš je kratko odgovorio da je na Plenkovićev poziv prije dvije godine postao državni tajnik i da dobro surađuju.

Novinari su ministra Božinovića pitali jesu li točne informacije da pojedine kompanije rade premda ne bi trebale. Ministar je kazao da i do policije stižu takve vijesti i da stižu vijesti kako se u trgovinama često nalazi previše ljudi. Pozvao je trgovine da ne zovu ljude da se unutra zagriju te kako cijele obitelji ne bi trebale ići u kupovinu. “Pozivam sve da organiziraju prodaju online”, kazao je Božinović i dodao kako bi trebalo pomoći starijim osobama i tako pokazati humanosti i solidarnost. “Svima koji tako postupaju ja se i ovom prilikom zahvaljujem”.

Kazao je kako ne bi željeli ići prema strožim mjera, kako traže balans i kako je to najbolji put. “Najbolji štiti onaj tko sam sebe štiti”, kazao je.

Kazao je kako su organizirali međugradski prijevoz na zagrebačkom području i zahvalio se jednoj tvrtki koja je dala na raspolaganje svoje autobuse, odgovarajući na pitanje mogu li ljudi iz Kašine doći na posao.

Jedan zaraženi policajac je iz PU Zagrebačke, a jedan iz PU Međimurske. “Policijski službenici su danas, uz zdravstvene djelatnike, najviše u kontaktu s građanima i njima su upućene brojne upute o samozašiti, no svaku situaciju nije moguće predvidjeti. Dogodilo se, možda će se još događati, ali Ravnateljstvo policije čini sve kako bi hrvatski policajac bio zaštičen i opremljen”, rekao je Božinović.

Odgovarajući na pitanje o bračnom paru koji je zaražen koronavirusom došao na benzinsku pitanju Božinović je rekao kako je postupak u tijeku te kako ga zbog toga ne može komentirati.

Srbija: Sedam žrtava koronavirusa, 73 novozaraženih, ukupno 457 oboljelih

15:55 U Srbiji su u četvrtak registrirane tri nove žrtve koronavirusa te ih je ukupno sedam, kao i još 73 novozaraženih, čime je broj ukupno oboljelih porastao na 457, priopćeno je na tiskovnoj konferenciji zdravstvenog stožera srbijanske vlade.

Nakon što je u četvrtak ujutro priopćeno da su u Srbiji od 6. ožujka, kad je počela epidemija, preminula još dva pacijenta, ukupno šest, a u međuvremenu je potvrđeno da je umrla još jedna osoba u dobi od 48 godina, oboljela od COVID-a 19, te je ukupno sedam umrlih.

Epidemiolozi i infektolozi pozvali su danas da građane Srbije da “željeznom disciplinom” i primjenom svih preporučenih preventivnih mjera pomognu zdravstvenom sustavu u borbi za sprječavanje širenja koronavirusa.

Split: U dva dana izdana 1131 propusnica

15:50 U prva dva dana tajnici gradskih kotara i mjesnih odbora na području Splita izdali su 1131 propusnicu, priopćili su popodne iz ureda Grada Splita.

Kako navode u priopćenju, tajnici gradskih kotara i mjesnih odbora, koje je ovlastio Stožer Civilne zaštite Grada Splita, u prva dva dana izdali su 1131 propusnicu stanovnicima Splita koji napuštaju mjesto prebivališta/boravišta zbog životnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama te kupnje hrane i osnovnih potrepština.

U priopćenju se pozivaju građani da ne stvaraju redove ispred kotara.

“Zahtjevi za propusnice podnose se isključivo mailom upravo zato što se treba izbjeći socijalni kontakt i spriječiti širenje zaraze koronavirusom. Zbog objektivnih razloga, neki gradski kotari i mjesni odbori ne mogu izdavati propusnice, raspored se svakodnevno ažurira pa molimo građane da na mrežnim stranicama Grada Splita provjere koji je tajnik ovlašten za njihov kotar”, navodi se u priopćenju.

Kako se ističe, svi zahtjevi od vitalnog značenja bit će odobreni, a iz grada mole da se ta mjera ne iskorištava za situacije koje nisu hitne i koje nisu od životne važnosti.

Polovina zaraženih u Crnoj Gori je iz općine Tuzi, liječnici u karanteni

15:47 Mala općina Tuzi najpogođenija je koronavirusom u Crnoj Gori, pokazuju podaci koje je u četvrtak objavio crnogorski Institut za javno zdravlje, po kojima je ukupno zaraženo 67 osoba, od čega je 26 iz te općine s oko 15 tisuća stanovnika.

U Podgorici koja ima 200.000 građana 25 ljudi je zaraženo koronavirusom. Po četiri osobe su zaražene u Herceg Novom i Budvi, u Ulcinju i Baru po tri, a u Andrijevici i Danilovgradu koronavirus je potvrđen kod jedne osobe.

U Crnoj Gori je od koronavirusa do sada umrla jedna osoba, a u Kliničkom centru Crne Gore liječi se 15 pacijenta, a od kojih je jedan na respiratoru.

Novih šest zaraženih u Hercegovini u zadnja 24 sata

15.46 – U posljednja 24 sata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u BiH zabilježeno je šest novozaraženih osoba koronavirusom, koje su otkrivene testiranjem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) u Mostaru, a prvi takav slučaj registriran je i u Grudama.

U Srbiji preminula sedma žrtva koronavirusa

15.34 – U Kliničkom centru “Dragiša Mišović” preminula je još jedna osoba od koronavirusa, priopćila je direktorica Instituta za javno zdravstvo Verica Jovanović. Riječ je o osobi staroj 48 godina, piše Kurir. Ovo je sedma smrt od koronavirusa u Srbiji.

Kina uvodi drastično smanjenje međunarodnih letova

15.30 – Kina od nedjelje uvodi drastično smanjenje međunarodnih letova u i iz zemlje zbog Covida-19, objavio je u četvrtak Nacionalni ured za civilno zrakoplovstvo.

Jedna kineska kompanija će moći samo jednom tjedno letjeti iz Kine prema trećim zemljama, dok će neka strana kompanija moći zadržati samo jedan let tjedno u Kinu.

Kina, gdje se pojavio novi koronavirus u prosincu, uvelike je obuzdala epidemiju Covida-19. Vlasti nisu izvijestile ni o jednom novom slučaju lokalne zaraze zadnja dva dana.

Međutim, Peking zabrinjavaju uvezeni slučajevi koje donose putnici iz inozemstva, kojih je do sada bilo više od 500, većinom Kineza koji se se vratili u domovinu.

Na bjelovarskom području i dalje dvoje zaraženih koronavirusom, 764 u samoizolaciji

15.26 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije i dalje su samo dvije osobe zaražene koronavirusom, ali broj osoba u samoizolaciji porastao je sa njih 50 na 764 osobe, rečeno je na konferenciji za novinare županijskog Stožera civilne zaštite.

Župan Damir Bajs izjavio je da je zdravstveno stanje za sada pod kontrolom te da se čekaju rezultati za osam uzoraka poslanih u Zagreb na testiranje na koronavirus.

U Ogulinu oboljela časna sestra, osoblje bolnice u izolaciji

15.01 – U Karlovačkoj županiji ukupno je 19 oboljelih od koronavirusa, a među njima je i časna sestra iz Ogulina kojoj je infekcija potvrđena sinoć nakon čega je 16 medicinara završilo u samoizolaciji, potvrdio je ravnatelj ogulinske bolnice Josip Zorko koji je i sam u kućnoj izolaciji.

Zorko je rekao Hini kako je časna sestra u više navrata tijekom posljednjih 10-tak dana zbog respiratornih tegoba dolazila u ogulinsku hitnu službu te je bila i na rendgenskom pregledu, no hospitalizaciju je odbijala. U bolnici je ipak konačno zadržana jučer poslijepodne kada joj je i napravljen test na koronavirus koji se pokazao pozitivnim.

Poduzete su, kazao je, mjere protiv širenja bolesti, obavješteni su epidemiolozi i policija te županijski Stožer, a pacijentica je danas premještena u Karlovac na odjel Infektologije. Svi sudionici mise 15. ožujka trebaju se javiti liječniku.

Zaposlenik Croatia Airlinesa pozitivni na koronavirus

14.42 – Na temelju provedenog epidemiološkog testiranja u mogućnosti smo potvrditi da je jedan od zaposlenika Croatia Airlinesa pozitivan na test koronavirusa, javljaju iz te kompanije. Konkretno, radi se o zaposleniku Sektora tehničkih poslova, koji svoje radne dužnosti obavlja u uredskim prostorijama. Navedeni zaposlenik od 17. ožujka 2020. koristi bolovanje i od tada je kućnoj izolaciji, dakle nije bio u izravnom kontaktu s radnim kolegama od 16. ožujka.

Sukladno predviđenim procedurama Croatia Airlinesa za postupanje u ovakvim situacijama, koje su usklađene s najaktualnijim uputama hrvatskih javnozdravstvenih tijela, u kompaniji je već počeo postupak obavještavanja svih zaposlenika koji su bili u kontaktu sa zaraženim kolegom prije njegovog odlaska na bolovanje. Popis tih zaposlenika dostavit će se nadležnim zdravstvenim institucijama i očekuje se da će sve osobe s popisa biti pozvane na testiranje na koronavirus. Također, svi zaposlenici s navedenog popisa dobit će striktne upute da redovito prate svoje zdravstveno stanje te da, u slučaju potrebe, o svemu obavijeste izabranog liječnika, svog izravnog rukovoditelja u tvrtki i Voditelja integralne zaštite Croatia Airlinesa.

Radna prostorija u kojoj je zaraženi zaposlenik tvrtke obavljao svoje profesionalne dužnosti, kao i svi okolni radni prostori u Sektoru tehničkih poslova, preventivno su dezinficirani 18. ožujka, a tijekom dana bit će ponovno dezinficirani.

U početku veljače cjelokupnom operativnom osoblju (letačko, zemaljsko, prodajno i tehničko osoblje), koje je u izravnom kontaktu s putnicima i zrakoplovima, u svim domaćim i međunarodnim odredištima podijeljene su kirurške maske, jednokratne gumene rukavice, tekućine za dezinfekciju i higijenske maramice, kao i dodatne količine dezinfekcijskih sredstava koja su standardni dio opreme zrakoplova. Također, u sklopu operativnih priručnika tvrtke propisane su procedure i postupci za slučaj uočavanja infektivne bolesti kod članova posade ili putnika.

Sredinom ožujka je donesena i odluka o smanjenju koncentracije zaposlenika na svim lokacijama tvrtke, te je dio njih upućen na godišnji odmor, a dio na obavljanje radnih dužnosti od kuće. Svi zaposlenici koji prijave simptome respiratorne infekcije istodobno se oslobađaju radnih dužnosti, uz napomenu da se jave svom liječniku i da o svom zdravstvenom stanju svakodnevno obavještavaju nadležnu osobu u Croatia Airlinesu.

Svi radni prostori tvrtke periodički se dezinficiraju i provodi se pojačano čišćenje radnih površina tijekom radnog vremena. Nakon potresa u Zagrebu do daljnjega je obustavljen rad u upravnoj zgradi tvrtke u Buzinu. Putničke kabine zrakoplova pojačano se čiste uoči svakog leta i svi se zrakoplovi preventivno dezinficiraju nakon zadnjega dnevnog leta. Usluga u zrakoplovu (ponuda hrane, pića i tiskovina) reducirana je, a iz zrakoplova su uklonjeni svi promotivni materijali. Prema uputama HZJZ-a i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, svi su zrakoplovi opremljeni dovoljnim količinama anketnih listića Passenger Locator Form (PLF) kako bi se osigurala kontrola putnika koji ulaze u Hrvatsku, javljaju iz Croatia Airlinesa.

Tri novooboljela u Krapinsko-zagorskoj županiji

14.40 – Tri novooboljela od koronavirusa potvrđena su u četvrtak u Krapinsko-zagorskoj županiji te ih sada ukupno 35, izvijestio je načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Anđelko Ferek Jambrek.

Novozaraženi pacijenti dolaze s područja Pregrade i Krapine, a jedna je osoba s područja Opatije, koja je po povratku sa skijanja iz Italije ostala u samoizolaciji u Pregradi, pojasnio je Ferek Jambrek.

“Od ukupno 35 pozitivnih, 14 ih je iz Pregrade, osam s područja Krapine, šest iz Huma na Sutli, četiri iz Zaboka, dva iz Donje Stubice i jedna gospođa iz Opatije. Ukupno je 57 posto žena i 43 posto muškaraca”, rekao je načelnik županijskog stožera te dodao kako se čekaju rezultati testiranja za još dvije osobe.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da, unatoč činjenici da županija ima najveći broj oboljelih prema broju stanovnika, ne postoje znakovi lokalne transmisije. Veliki broj zaraženih rezultat je blizine graničnog prijelaza Macelj, odnosno velikog povratka ljudi iz inozemstva te dnevnih migracija u Sloveniju, pojasnio je župan.

Butković: Promet roba za par dana mogao bi biti u problemu

14.34 – Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je u četvrtak nakon sjednice Vlade da domaći prijevoznici zasad dobro funkcioniraju, ali i da bi zbog toga što vozači moraju u 14-dnevnu samoizolaciju promet roba za par dana mogao biti u problemu.

Brodsko-posavska županija bez novozaraženih

14.21 – Na području Brodsko-posavske županije u četvrtak nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze koronavirusom, dvije zasad zaražene osobe smještene su u slavonskobrodskoj bolnici, a u samoizolaciji su ukupno 1.422 osobe.

“Klinička slika pacijenata zasad je ista, imaju iste simptome koje su imali i kada su došli. Sve ostalo je kako smo i očekivali, pripremamo i prostor i ljude”, rekao je ravnatelj Opće bolnice Josip Samardžić.

Istaknuo je da za sada bolnica raspolaže s dovoljno opreme, a u suradnji sa županijskim Stožerom civilne zaštite u tijeku je dodatna opskrba.

U svijetu od Covida-19 umrlo 22.000 ljudi

14.12 – Pandemija koronavirusa odnijela je gotovo 22.000 života diljem svijeta od izbijanja zaraze u prosincu u Kini, najnoviji su službeni podaci koje u četvrtak prenosi AFP.

U 182 zemlje i teritorija zabilježeno je 481.230 zaraženih, no taj broj registriranih slučajeva ne odražava stvaran broj oboljelih jer brojne zemlje testiraju samo one osobe koje su u težem stanju i zahtjevaju bolničko liječenje.

Među brojem onih koji su pogođeni koronavirusom je 106.200 ljudi koji se smatraju izliječenima.

U Španjolskoj 4.089 umrlih, nešto blaži dnevni rast

14.11 – Broj preminulih osoba od koronavirusa u Španjolskoj skočio je u četvrtak na 4.089, što je 19 posto više nego dan ranije, izvijestilo je ministarstvo zdravstva, a brojke zaraženih i umrlih pokazuju danas nešto blaži rast epidemije nego dan ranije.

Prethodno je u srijedu broj preminulih, u odnosu na dan ranije, porastao za 27 posto, čime je Španjolska prestigla Kinu. Više mrtvih ima samo Italija, njih 7.503.

U četvrtak je broj oboljelih porastao za 18 posto, sa 47.610 zaraženih na njih 56.188. I taj ritam je nešto blaži u odnosu na dan ranije kada je porast iznosio 20 posto.

Unatoč ovim brojkama idućih dana se očekuju novi smrtni slučajevi i dosezanje vrhunca epidemije.

U Osijeku smještaj oboljelih u sportskim dvoranama slučaju potrebe

13.56 – U slučaju popunjavanja bolničkih kapaciteta smještaj pacijenata oboljelih od korona virusa u Osijeku organizirat će se u tri sportske dvorane, “Gradski vrt”, “Jug” i “Zrinjavac”, izvijestio je u četvrtak županijski i osječki Stožer Civilne zaštite.

Te tri osječke sportske dvorane ocijenjene su najpogodinjim lokacijama.

Crveni križ: ‘Pojavili su se lažni volonteri’

13.45 – Hrvatski Crveni križ (HCK) upozorio je u četvrtak građane, osobito stare, nemoćne, bolesne i one u samoizolaciji koji nemaju nikoga da ih opskrbi namirnicama, da su se pojavili ljudi koji se predstavljaju kao volonteri Crvenoga križa i traže novčanu naknadu za dostavu hrane i lijekova.

HCK građanima poručuje da budu oprezni te da volonteri Crvenoga križa za svoju pomoć koju pružaju ranjivim skupinama u vrijeme epidemije koronavirusa ne traže nikakvu novčanu naknadu.

“Volonteri Crvenoga križa nose vidljive oznake crvenoga križa, najavljuju svoj dolazak i ispunjavaju obrazac s potrebnim podacima, a uz sve to strogo se pridržavaju svih mjera sigurnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom”, ističe Crveni križ u priopćenju.

HCK smatra kako je tužno što ima onih koji zloupotrebljavaju ovu ionako tešku situaciju i apelira na sve da je sada vrijeme za pokazivanje ljudskosti i međusobne podrške.

Papa negativan na koronavirus

13.44 – Papa Franjo, koji je u četvrtak kao i svakoga dana vodio jutarnju misu u svojoj rezidenciji, negativan je na koronavirus, prenose dva talijanska lista.

Stručnjaci za Vatikan iz listova Messagero i Fatto Quotidiano prenose da je Papa testiran u srijedu nakon što je tog dana otkriveno da je zaražen jedan vjerski dužnosnik koji godinama živi u istoj rezidenciji.

Broj zaraženih u Njemačkoj i dalje raste, predsjednik pozvao na solidarnost

13.40 – Broj zaraženih koronavirusom u Njemačkoj popeo se u četvrtak na 36.508 osoba te 198 umrlih, a predsjednik države Frank-Walter Steinmeier istodobno je pozvao građane da pokažu solidarnost i izvan granica Njemačke.

U Njemačkoj je u četvrtak zabilježeno 36.508 slučajeva zaraženih koronavirusom, što je 4.954 više nego prethodnog dana, a istodobno se broj umrlih popeo na 198, priopćio je Institut Robert Koch.

“Naša uzajamna briga, naša solidarnost je sada od egzistencijalne važnosti”, rekao je u četvrtak njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier putem video poruke. On je pozvao građane da i dalje socijalne kontakte svedu na minimum.

“Ja znam da to istodobno znači odricanje. Odricanje od sjedenja s prijateljima na suncu nakon duge zime. Odricanje od posjeta djedovima i bakama. No ovo odricanje sprječava da trajno izgubimo ono što volimo”, rekao je Steinmeier.

On je izrazio želju i za više solidarnosti i preko granica i pozdravio akciju prebacivanja teško oboljelih iz prepunih bolnica u Italiji i Francuskoj u njemačke bolnice.

U Velikoj Gorici šest oboljelih, četvero ih na bolničkom liječenju

13.22 – U Velikoj Gorici šest osoba je pozitivno na koronavirus od kojih su četiri na bolničkom liječenju, objavila je u četvrtak epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

“Dvije osobe koje su jučer potvrđene nalaze se u kućnoj izolaciji, a nove četiri osobe na bolničkom liječenju. Od toga su dvije osobe srednje, a dvije starije životne dobi”, kaže se u priopćenju.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji i dalje jedan oboljeli

13.18 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji na koronavirus testirano je ukupno 65 osoba, jučer je uzeto pet uzoraka u Vinkovcima i nalazi se čekaju, dok su za dva uzorka uzeta u Vukovaru nalazi negativni, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite napominjući kako i dalje imaju jednu oboljelu osobu.

U Sisku dva novooboljela od koronavirusa, ukupno sedam

13.17 U Sisačko-moslavačkoj županiji dvije su novooboljele osobe koronavirusom, tako da ih je sada ukupno sedam, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer Civilne zaštite.

Jedan je pacijent iz druge županije, došao je na privremeni rad u Sisačko-moslavačku županiju i tu je razvio simptome bolesti. Drugi novooboljeli bio je u kontaktu s ranije oboljelom osobom s područja Siska, nalazio se u samoizolaciji i tu je razvio simptome, nakon čega je hospitaliziran i obrađen.

Oboljele osobe, kako je ustanovljeno, nisu uspostavile velik broj kontakata i svi su kontakti u obradi.

Ravnatelj Klaićeve demantira zaraženog oca koji je došao u kliniku

13.14 – Ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj Goran Roić demantirao je u četvrtak opravdanje oca, koji je tijekom samoizolacije doveo dijete u bolnicu, a kasnije je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus, da je to napravio je u pitanju bio život djeteta.

“Razumijemo osjećaje i zabrinutost oca za bolesno dijete, međutim potpuno su neistinite izjave oca medijima da je u pitanju bio život djeteta. Radilo se o laboratorijskoj pretrazi za koju nije bila izdana hitna uputnica, i to dva tjedna nakon što je ambulantni pregled obavio pedijatar”, ističe ravnatelj Klaićeve.

Otac je medjima rekao kako je u pitanju bio djetetov život pa je u takvoj situaciji postupio kako je znao. Slučaj je izazvao uzbunu u javnosti jer je došao u Klaićevu dok je bio u samoizolaciji, a istoga dana potvrđen mu je pozitivan nalaz na koronavirus.

“Čak da se radilo i o hitnoj pretrazi ili pregledu, takav postupak nema apsolutno nikakvog opravdanja, jer dijete na pregled može dovesti druga osoba ili u slučaju hitnosti može biti dovezeno kolima hitne pomoći”, kaže Roić.

S obzirom da je zbog potresa jedna bolnička zgrada privremeno izvan funkcije, ravnatelj Klinike za dječje bolesti kaže da su zahvaljujući izuzetnom angažmanu djelatnika u drugoj zgradi ustrojene sve neophodne bolničke aktivnosti i implementirani protokoli za sve predvidive epidemiološke situacije. Zahvalio se brojnim pojedinicima, institucijama i udrugama koji su od prvog trenutka ponudili konkretnu pomoć i dali veliku podršku Dječjoj bolnici.

“Apeliramo na maksimalnu odgovornost i ozbiljnost roditelja, štiteći druge štitite i svoju djecu i sebe, time nam omogućujete da vam budemo na usluzi”, poručio je Roić.

Mađarska očekuje vrhunac epidemije u lipnju i srpnju

13.13 – Mađarska vlada očekuje vrhunac epidemije koronavirusa u lipnju i srpnju, izjavio je u četvrtak šef ureda premijera Viktora Orbana.

Prema službenim podacima, u Mađarskoj je 261 osoba zaražena, a deset je ljudi umrlo.

EU aktivira dva milijuna eura hitne pomoći za BiH

13.08 – Europska unija i Ujedinjeni narodi aktivirali su u četvrtak paket od dva milijuna eura pomoći Bosni i Hercegovini namijenjene borbi protiv epidemije koronavirusa, a najavili su i dodatnu financijsku potporu u narednim danima.

Delegacija EU u BiH potvrdila je kako će dva milijuna eura biti utrošeno za hitne medicinske potrebe Bosne i Hercegovine u odgovoru na bolest COVID-19.

Svećenstvo plaća visok danak u Italiji zbog koronavirusa

12.57 – Svećenici plaćaju visoki danak koronavirusu koji je teško pogodio Italiju i vode pogrebe, posjećuju bolesne i često su starije životne dobi.

“Svećenik je uvijek blizu ljudi, u dobru i u zlu, to je razlog njegova postojanja”, kaže mons. Giulio Dellavite, glavni tajnik biskupije Bergama.

Taj lombardijski grad i pokrajina su najteže pogođeni pandemijom koja je teško pogodila Italiju. Ni svećenici nisu pošteđeni. Od 67 zaraženih i umrlih talijanskih svećenika od početka pandemije, više od 20 ih je umrlo u biskupiji Bergama, među kojima biskup, prema podacima koje je u srijedu objavio list talijanske biskupske konferencije Avvenire.

Oni su posebno izloženi jer posjećuju bolesne i vode pogrebe u nazočnosti obitelji.

U Dubrovniku dva novozaražena koronavirusom, ukupno 26; nitko nije na respiratoru

12.52 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji registrirana su još dva slučaja zaraze koronavirusom pa je ukupni broj oboljelih 26 – sedam ih hospitalizrano no nitko nije na respiratoru dok je 19 u samoizolaciji, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić rekao je kako je stanje u županiji stabilno, ali i dalje ozbiljno te je ispravio jutrošnju informaciju Nacionalnog stožera o jednom pacijentu na respiratoru u Dubrovniku.

“Bio je to lapsus, jer je riječ o KBC-u Dubrava, a ne Dubrovniku. Kod nas nitko zaražen nije na respiratoru”, napomenuo je Dobroslavić.

Slovenija ima zaštitnih sredstava i opreme dostatno samo za tjedan dana

12.49 – S nekoliko izvanrednih nabavki i više donacija iz inozemstva Slovenija, uz sadašnji tempo širenja zaraze koronavirusom, ima dovoljno zaštitne opreme i sredstava za osnovne javne službe za idući tjedan, iznijeli su u četvrtak predstavnici vlade i civilne zaštite.

Slovenski mediji upozoravaju da se na nedostatak zaštitnih sredstava žale u skoro svim zdravstvenim ustanovama, ali i u domovima umirovljenika koje je zahvatila epidemija, te ocjenjuju da bi što hitnije trebalo osigurati veće količine maski FFP2 i FFP3, a osobito veći broj respiratora i sustava za kisik.

Druga žrtva koronavirusa u Hrvatskoj

12.37 – U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u četvrtak je preminula druga žrtva koronavirusa u Hrvatskoj, potvrdio je Hini ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljica bolnice Alemka Markotić na današnjoj je konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite izjavila kako je jedan od bolesnika na respiratoru u kritičnom stanju.

Kako javlja Jutarnji list radi se o 74-godišnjaku. U teškom stanju je i njegova supruga.

Novigradski gradonačelnik kažnjen zbog kršenja samoizolacije

11.36 – Zbog kršenja mjere samoizolacije s osam tisuća kuna kažnjen je gradonačelnik Novigrada Anteo Milos, a među osam zaraženih u Brtonigli, u kojoj je zabilježen i prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Hrvatskoj, je i načelnik te općine Pavao Klarić.

Novigradski gradonačelnik Milos bio je, naime, u samoizolaciji zbog odlaska na pogreb ocu istarskog vinara Morena Coronice, gdje je koronavirusom zaraženo više osoba. No, tu je mjeru prekršio pa ga je sanitarna inspekcija kaznila s osam tisuća kuna. Milos se javnosti obratio putem e-maila te opovrgnuo da je kršio samoizolaciju.

“Smatram da nisam prekršio odredbe samoizolacije jer sukladno uputama Vlade, na stranicama koronavirus.hr, piše da se u slučaju nužde može izaći. Radi se o izlasku neposredno ispred stana u kojem živim u trajanju od deset minuta i u cilju sprječavanja rušenja stoljetnog stabla bora i kapelice sv. Lucije”, poručio je Milos.

Van je, kaže, izašao u papučama i pidžami te osobno pozvao komunalno redarstvo i policiju.

Vrgorac dijeli pakete s hranom i lijekovima

12.28 – Grad Vrgorac i Crveni križ s grupom volontera pripremio je 294 prehrambena paketa pomoći potrebitim građanima sa smanjenim primanjima, uglavnom starije dobi.

U paketima se nalaze osnovne životne potrepštine – brašno, šećer, sol, ulje, tjestenina, riža, mesni narezak, mlijeko i pašteta. Osim paketa s prehrambenim proizvodima pripremljeni su i paket osnovnih lijekova za snižavanje temperature.

MVEP će izdavati dozvole za izvoz osobne zaštitne opreme u treće zemlje

12.12 – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova određeno je kao tijelo za odobravanje izvoza osobne zaštitne opreme u treće zemlje, odnosno zemlje koje nisu članice Europske unije, odlučila je u četvrtak hrvatska Vlada.

Brtonigla novo žarište epidemije

12.11 – N1 javlja da je Brtonigla novo žarište zaraze koronavirusom. Najviše ljudi iz Istre zaraženo je tamo, njih čak osam. Dva su žarišta – prvo je bilo sprovod vinara, dok je drugo konoba čiji je vlasnik preminuo od koronavirusa.

Novih je troje zaraženih u Istri, ukupan broj je sada 41. U Istri je najviše zaraženih u Brtonigli, njih osam. Dva su žarišta, prvo je sprovod vinara, a drugo konoba čiji je vlasnik prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj.

Osječki stožer: ‘Imat ćemo vjerojatno jedan od najmodernijih načina uzimanja uzoraka. Vjerojatno prvi takvi u Europi’ / Šest novih slučajeva koronavirusa u Osijeku, ukupno 32

12.05 – Na današnjoj konferenciji županijskog Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, profesor Karlo Kožul iz osječkog Zavoda za javno zdravstvo, najavio je kako se pokreće mobilni tim koji će uzimati uzorke za testiranja na koronavirus na adresama građana.

“Mobilni tim će izlazit na poziv liječnika iz Covid-19 ambulante koji će se savjetovati s epidemiološkom službom. Pacijent će izaći iz svog stana, ući u naš kombi gdje će mu se uzeti uzorak koje se zatim nosi u Zavod za javno zdravstvo na testiranje (…) Olakšat će nam to jako put, imat ćemo vjerojatno jedan od najmodernijih načina uzimanja uzoraka. Vjerojatno prvi takvi u Europi. Vidjeli smo kako će to raditi Amerikanci i mislim da smo najbliži tome”, prenosi SiB.hr izjavu profesora Kožula.

Tijekom protekla 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji potvrđeno je šest novoboljelih od koronavirusa, a ukupno su od te bolesti oboljele 32 osobe, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite koji drži da se radi o očekivanom povećanju.

Župan Ivan Anušić opovrgnuo je nagađanja prema kojima je osječki KBC žarište koronavirusa poručivši kako normalno funkcionira po svim protokolima. “Da postoji žarište, onda bi danas imali 300 – 350 zaraženih, a ne 32 osobe”, poručio je Anušić na konferenciji za novinare.

Broj zaraženih raste očekivanim slijedom, nema ih previše, ali to može biti problem ako se ne budemo pridržavali propisanih mjera i preporuka, poručio je Anušić.

Karlovački stožer apelira: ‘Građani, propusnice koristite samo u krajnjoj potrebi’

12.00 – Iz karlovačkog Stožera civilne zaštite poručili su da se propusnice koriste samo u krajnjoj potrebi i da građani trebaju smanjiti kretanje koliko god je moguće. Kako piše KAportal, poručili su da je do sada izdano 275 propusnica te da se njihov broj povećava jer se povećavaju zahtjevi za njihovim izdavanjem.

“Ponavljamo, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, Stožer civilne zaštite grada Karlovca izdaje propusnice iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osobnih potrepština. Propusnice se izdaju maksimalno restriktivno i u slučaju krajnje nužnosti. Još jednom ponavljamo da propusnice nisu potrebne za kretanje unutar granica Karlovca, koje također treba biti na minimumu nužnosti, a da propusnice za obavljanje poslovne djelatnosti izdaje poslodavac”, poručili su iz Stožera.

Šef talijanske civilne zaštite nema koronavirus

11.45 – Šef talijanske civilne zaštite Angelo Borelli, glavni čovjek u borbi protiv koronavirusa, negativan je na taj virus, objavila je u četvrtak agencija.

Borrelli (55) je od srijede u karanteni zbog povišene temperature i pati od blažeg oblika gripe, no radi od kuće i u stalnom je kontaktu s kriznom jedinicom agencije.

Netko drugi dnevno će izvještavati naciju o razvoju epidemije koja prema agenciji pokazuje “znakove stabilizacije”.

U Varaždinu tri novooboljela od koronavirusa, ali i tri izliječena

11.43 – U Varaždinskoj županiji zabilježena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom, ali i tri nova izliječena pacijenta, izvijestili su u četvrtak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

S tri novoboljelih od koronavirusa, ukupni broj zaraženih u Varaždinskoj županiji popeo se na 17, priopćio je županijski Stožer CZ.

Broj izliječenih povećao se za tri, tako da je u ovom trenutku broj zaraženih koji su na liječenju u Općoj bolnici Varaždin, ostao neizmijenjen, odnosno 13.

Dvije novooboljele osobe bliski su kontakti prethodno zaražene osobe, a jedna novooboljela osoba se vratila iz Njemačke i od 17. ožujka je bila u samoizolaciji.

Svi pacijenti su dobrog općeg stanja, naveli su iz Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

U Egiptu počelo dubinsko čišćenje područja oko piramida

11.37 – Egipat je krenuo u dubinsko čišćenje područja oko piramida u Gizi u srijedu dok vlasti rade na dezinfekciji turističkih lokacija koje su zatvorene zbog epidemije koronavirusa.

Sjednica Vlade

11.18 – Na sjednici Vlade u zgradi NSK premijer Andrej Plenković rekao je da smo uz koronavirus doživjeli i potrese u Zagrebu te je rekao da su velika oštećenja u gradu, osobito u dijelovima grada blizu epicentra. Kazao je da su on, Krstičević i Bandić obišli grad, kao i Popovec, Čučerje, Markuševac… Zahvalio se civilnoj zaštiti, vojsci, policiji, vatrogascima, građanima koji su pomagali itd.

“Poduzimamo niz mjera u suzbijanju koronavirusa, one koje se odnose na ekonomske mjere jer ovo je kriza koja će imati utjecaj na gospodarstvo i proračun. Pokušavamo pomoći privatnom sektoru kako bi se osigurale plaće za zaposlenike tvrtki. Sabor je usvojio niz zakona, Vlada će donijeti još paketa mjera jer pokušavamo dati odgovor na ovaj izazov i krizu s kojom se još nismo suočili. Sada je prema nekim procjenama čak dvije milijarde ljudi ima ograničeno kretanje. Epidemija se brzo širi, vidjeli ste da je u Italiji umrlo preko 7.000 ljudi. Prije 20 dana bilo je 100.000 ljudi zaraženo, prije dva dana taj broj je prešao 400.000. To govori o brzini širenja Ovaj rast nalaže državama da poduzmu mjere protiv širenja epidemija. U ovom trenutku u Hrvatskoj je puno ljudi u samoizolaciji, to je broj gotovo cijelih Vinkovaca. Jučer smo imali videokonferenciju sa stručnjacima poput epidemiologa, virologa, mirkobiologa kako bismo vidjeli jesmo li poduzeli dobre mjere. Ovdje pitanje izolacije i karantene postaje esencijalno pitanje sprječavanja širenja daljnje zaraze. Zato se sugrađani moraju odgovorno ponašati kako bismo smanjili negativne posljedice. Mi ćemo nastaviti s naporima i ono što radimo radimo u okvirima koji su u interesu zdravstvene sigurnosti građana i zato posebno zahvaljujem cijelom medicinskom osoblju. Oni su zaista izloženi svakoga trenutka i zato trebamo cijeniti njihove napore u sprječavanju širenja epidemija”, kazao je Plenković.

Vili Beroš iznio je aktualne podatke o koronavirusu u svijetu i Hrvatskoj. Kazao je da je postotak oboljelih od testiranih u Hrvatskoj 12 posto. Pokazao je graf krivulje epidemijskog ponašanja te je rekao da je ona “strma” i da ne ukazuje na eksponencijalni rast, no da nam se to može dogoditi.

Kaže da je 20. ožujka 2020. zajedno s premijerom posjetio KB Dubravu i da se napravio primarni inzezitivističko-raspiratorni centar kao i Arenu Zagreb gdje je pripremljeno sekundarno mjesto za oboljele od koronavirusa. Izvijestio je o tome s kim je sve razgovarao o sprječavanju širenja epidemije i što je sve obišao.

“Zdravstveni sustav je adekvatno reagirao na ovu epidemiju. Radi se na opremljivanju medicinskog osoblja kao i prihvatnih centara. Ministarstvo stalno izdaje uputstva za funkcioniranje zdravstvene zaštite (…) Donijeli smo i sljedeću odluku, a to je da se najteži bolesnici liječe u ‘Dr. Fran Mihaljević’ u što će spadati i djeca te odluku o organizaciji i rasporedu tijekom liječenja oboljelih”, rekao je Beroš te poručio “ostanite doma”.

Što se tiče fake newsa u vezi zaštitne opreme koji uznemiruju javnost, Beroš je kazao da rade na nabavi zaštitne opreme, na što je zahvalio Ministarstvu gospodarstva. “Nema mjesta panici, ali ima odgovornom ponašanju”, rekao je. Odluka je prihvaćena.

Troje novozaraženih u Istri, ukupno 41

11.12 – Tri nova slučaja zaraze koronaviursom potvrđena su u četvrtak u Istarskoj županiji u kojoj je do sada ukupno oboljela 41 osoba, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

Od petnaest uzoraka brisa iz Istre, koji su testirani u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, za tri osobe potvrđena je zaraza koronavirusom. Dvije osobe su iz Višnjana i jedna iz Pule, a sve su bile u kontaktu s već od ranije pozitivnim osobama na virus,

U Istarskoj županiji trenutno je 41 osoba pozitivna na koronavirus, među njima su i Austrijanac i Slovenac koji su u međuvremenu napustili Hrvatsku, a za 70-godišnjeg muškarca iz Brtonigle jučer je potvrđeno da je umro od zaraze tim virusom.

U Istri je jedanaest zaraženih iz Umaga, osam iz Brtonigle, šest iz Pule, četiri iz Novigrada, po tri iz Poreča i Vodnjana, po dvoje iz Labina i Višnjana te po jedna osoba iz Rovinja i Raše. Stožer u izvješću navodi kako je u međuvremenu uzeto devetnaest novih uzoraka brisa, koji su također poslani u Zagreb.

U Zadru nova dva slučaja zaraze

11.00 – U Zadru su zabilježena dva nova slučaja zaraze kornavirusom, te ih je sada ukupno devet, a razmatra se i karantena Biograda na Moru. Takva će odluka biti donesena u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite, rečeno je na press konferenciji zadarskog stožera.

Sjednica Vlade u 11 sati

10.50 – Vlada je objavila kako će danas u 11 sati održati sjednicu u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

U Rovinju privremena obustava rada bolnice za ortopediju i rehabilitaciju

10.24 – Zbog otežanog praćenja epidemiološkog lanca na terenu, u Rovinju od subote privremeno obustavlja rad Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat”, kako se građane ne bi izložilo nepotrebnom riziku napuštanja svojih domova.

Ravnatelj bolnice Marinko Rade u četvrtak je priopćio da odluka stupa na snagu u subotu i zasad planirano traje do 14. travnja, a njom se poštuje odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka zbog zaštite od koronavirusa.

Srbija na granici zaplijenila tri respiratora za Crnu Goru

10.23 – Tri od pet respiratora koje je crnogorski Fond za zdravstveno osiguranje naručio od predstavnika švedskog proizvođača, čije je sjedište u Beogradu, Srbija je zadržala na granici s Crnom Gorom te potom zaplijenila, pišu u četvrtak podgoričke Vijesti.

Više pročitajte ovdje.

U Crnoj Gori 14 novih zaraženih, ukupno 67

9.29 – Još je 14 osoba zaraženo koronavirusom u Crnoj Gori, što znači da ih je ukupno 67, priopćio je u četvrtak Institut za javno zdravlje. Radi se o većinom uvezenim slučajevima, kaže epidemiolozi.

“Koliko je kontakt opasan govori i podatak da je, zasad, iz samo dva uvezena slučaja proizašlo 28 drugih. Jedan slučaj je započeo lanac obolijevanja kod 15, a drugi kod još 13 ljudi”, priopćeno je iz Instituta, naglašavajući da se “postoji opravdana mogućnost da broj zaraženih od koronavirusa bude još veći”.

Posebnu pažnju crnogorske zdravstvene ustanove usmjerile su na općinu Tuzi gdje je u jednom danu registrirano 15 novih slučajeva zaraze. Stanovnici su u karanteni, policija kontrolira ulazak i izlazak iz općine, a na koronavirus se testiraju svi koji su došli u kontakt sa zaraženima.

Nacionalni stožer civilne zaštite: Hrvatska sada ima 481 slučaj zaraze

9.00 – Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je u Hrvatskoj 3.958 sumnjivih bolesnika jučer testirano. Rekao je da je samo jučer obavljeno 566 testiranja što ukazuje da su pokretni kapaciteti u funkciji i da se povećava broj testiranja.

Danas je ukupno na raspiratoru 14 bolesnika. Dakle, za razliku od jučer u 16 sati je 39 zaraženih više, što znači da nema velikog rasta. To znači da je sada 481 osoba zaražena koronavirusom, poručio je ministar.

“Ako kompariramo povećanje od jučer ujutro, i dalje držimo situaciju pod kontrolom. Nema eksponencijalnog rasta zaraženih, što je od iznimne važnosti”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare.

Na respiratoru je 14 bolesnika – osam u Zagrebu, tri u Osijeku te po jedan u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Ministar zdravstva je istaknuo da je od ukupnog broja bolesnika njih tri posto na respiratoru, što je zadovoljavajuće jer su projekcije govorile da će se raditi o pet posto bolesnika.

Rekao je da su rezultati testiranja zaposlenika u KBC sestre milosrdnice negativni. Beroš je ponovio da se za sva pitanja u vezi donacija treba obratiti načelnici Stožera Maji Grbi Bujević.

Načelnik policije Nikola Milina rekao je da je dvoje policijskih službenika zaraženo i da se nalaze u izolaciji. Milina je još rekao da je 90 policajaca pod mjerom samoizolacije.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da se pojedina žarišta i epidemiološki problematične situacije mogu brzo raščistiti. Rekao je da ima i nekoliko slučajeva za koje se ne može otkriti kako su se zarazili, ali njihovi kontakti se znaju.

“Imamo 18 liječnika specijalista koji su pozivitni, šest specijaliznata, sedam medicinskih sestara i dva stomatologa. Dobni prosjek oboljelih je 49 godina, u samoizolaciji 18.601 ljudi, 546 zdravstvenih djelatnika koji su u samoizolaciji”, rekao je Capak.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” kazala je da je 80 posto bolesnika koji su na respiratoru imaju kronične bolesti, što je u skladu s onim što je poznato u svijetu.

“Nešto su niže dobne strukture za sada, oko 61 ili 62 godine jer je u našoj populaciji veći broj inficiranih među radnom populacijom, uglavnom su to oni što su bili u inozemstvu. Sada kada smo zatvorili granice pretpostavljamo da će postotak zaraženih rasti među starijom populacijom. I zato ne bi trebali ići van, treba im pomoći. Životno ugrožen je svatko tko je na respiratoru. U Klinici za infektivne bolesti imamo dobar i stručan tim (…) Jednog oboljelog imamo na intenzivnoj koji je kritičan”, kazala je.

Što se tiče informacija o patološkom nalazu preminulog ugostitelja iz Istre koji je umro od koronavirusa, ministar Beroš kaže da prema njegovim informacijama, klinička slika pacijenta nije bila jača.

“Dežurni epidemiolog je predložio hospitalizaciju, čak je pozvao sanitetski prijevoz. No, obitelj je rekla da to nije potrebno pa je stopiran sanitetski prijevoz. Prvo ćemo morati sagledati sve segmente događaja pa donijeti odluku. Prema mojim informacijama nije bio slučaj teže kliničke slike”, rekao je.

Odgovarajući na pitanje o kritikama da se treba vršiti više testiranja u Hrvatskoj, dr. Markotić kaže da će ona sastaviti konkretna pitanja široj zdravstvenoj zajednici i tražit će konkretne odgovore u vezi toga što se misli pod “većim brojem testiranja”. Napomenula je da tu nije riječ o količini testiranja nego o poštivanju propisa, osvrnula se Markotić na dvoje umirovljenika zaraženih koronom sa zagrebačke benzinske crpke.

“Razmatramo sve sugestije i kritike i evaluiramo ih kako bismo bili sigurni u naše stavove. Bilo je govora da neka država planira provesti na ograničenom lokalitetu 20.000 testiranja. Što bi se dobilo s tim podatkom? Testiranje je dobrodošlo, ali ono nije metoda zaustavljanja širenja epidemije, ali odgovorno ponašanje je”, poručio je Beroš.

Capak kaže da je u ovom trenutku dnevni kapacitet testiranja tisuću dnevno. To znači da se stalno nabavljaju novi testovi, poručio je da će testirati koliko god treba.

U svijetu 470.800 zaraženih, umrla 21.221 osoba

8.56 – Broj zaraženih koronavirusom širom svijeta porastao je u četvrtak na više od 470.800, a umrla je 21.221 osoba, prema evidenciji britanske agencije Reuters.

Pandemija se proširila na 200 država i teritorija izvan Kine. U Italiji je umrlo dosad najviše ljudi na svijetu – njih 7503 u niti mjesec dana.

Broj umrlih u Španjolskoj porastao je tijekom noći za 738 na 3434 i nadmašio broj umrlih u Kini. Francuske vlasti izvijestile su u srijedu o 231 novo umrlih pa je ukupni broj 1331.

U Britaniji je broj smrti od koronavirusa porastao u srijedu na 463, a broj zaraženih sada je 9529. Dan ranije zaraženih je bilo 8077.

U Srbiji državni tajnik zaražen koronavirusom, u Srbiji još dvije osobe preminule od virusa

8.49 – Državni tajnik Ministarstva zaštite životne sredine u Srbiji, Branislav Blažić, zaražen je koronavirusom što ga čini prvim oboljelim u Vladi Srbije.

Vijest da je Blažić pozitivan na koronu digla je na noge sve ministre i Vladine službenike jer je prethodnih dana dolazio na posao, piše Kurir. Dakle, dolazio je u zgradu vlade na sastanke. Ministar vanjskih poslova, Ivica Dačić, potvrdio je da je državni tajnik boravio u sali gdje se ministri sastaju.

“Blažić je iz Kikinde. Ali on je bio na sjednici odbora u Vladi, tamo gdje se održavaju sjednice Vlade. To znači da je bio u kontaktu s jednim krugom ljudi, a ima i drugih koji su unutar Vlade ili unutar ministarstava mogli dobiti taj virus, govorim o zaposlenima… Ne znam ima li novih zaraženih u Vladi i ministarstvima, govorim o onima koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, kao što su Blažić ili naši diplomati u Genevi”, kazao je Dačić.

Blic javlja da su tijekom noći u Srbiji preminule još dvije osobe od koronavirusa. Prvi preminuli je 80-godišnjak koji je bio na respiratoru, a druga osoba je 62-godišnja žena koja je također bila na respiratoru.

U SAD-u broj umrlih premašio 1.000, u New Yorku prvi znaci usporavanja epidemije

8.46 – Broj umrlih u SAD-u Covida-19 premašio je u srijedu 1000, prema podacima sveučilišta Johnsa Hopkinsa, dok njujorške vlasti izvještavaju o prvim naznakama usporavanja zdravstvene krize, ali se stanje u New Orleansu pogoršava.

SAD je treći po broju prijavljenih slučajeva iza Kine i Italije. Zaključno sa srijedom preminulo je 1033 osoba, a zaraza je potvrđena kod 68.572 osobe.

U američkoj saveznoj državi New York, gdje je najviše zaraženih i umrlih od Covida-19, u srijedu su se pojavile prve naznake ograničavanja širenja bolesti, objavio je guverner Andrew Cuomo, iako je broj umrlih u samom gradu New Yorku porastao.

Proteklih dana usporio se tempo hospitalizacija u državi New York i guverner Cuomo kazao je kako su brojke “gotovo predobre da bi bile istinite”.

U Sarajevu još jedna osoba zaražena koronavirusom, 51 osoba prekršila policijski sat

8.43 – U bosanskoj pristolnici je još jedna osoba zaražena koronavirusom, javlja Avaz. Riječ je o ženi s Ilidže koja je sinoć testirana. Prije 14 dana žena se vratila iz Turske.

Policijski sat u BiH prekršila je čak 51 osoba i to na području Kantona Sarajevo, javlja Klix.

Pahor: Slovenija kontrolira epidemiju, slažem se s davanjem ovlasti vojsci na granici

8.36 – Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je u srijedu da je suglasan da se na južnu granicu pošalje vojska zbog opasnosti ilegalnih migracija, ali tek nakon što se za to osigura potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.

U sinoćnjem razgovoru za Slovensku televiziju Pahor je rekao da se slaže s aktivacijom 37. članka zakona o obrani koji je donesen u vrijeme masovne migrantske krize, a kojima vojska može dobiti policijske ovlasti u čuvanju granice, ali tek nakon što vlada za to osigura suglasnost zastupničkih skupina u parlamentu.

“Jako je važno da bez obzira na izvanredne prilike očuvamo osjećaj za demokraciju i poštovanje demokratskih standarda jer se ni u ovoj situaciji ne mogu privremeno ukinuti demokratska pravila”, kazao je Pahor, dodavši da su rezerve i različita mišljenja o aktivaciji vojske “legitimna”, te da većinu u parlamentu valja argumentima uvjeriti da je taj potez potreban.

Pahor smatra da Slovenija kontrolira epidemiju koronavirusa.

Tranzitni promet pod povećalom, ali se ipak odvija

8.26 – Zbog sustavnog provođenja mjera prevencije širenja koronavirusa, na graničnim prijelazima je ograničeno putovanje hrvatskih državljana u susjedna prekogranična područja, ali je omogućen tranzitni promet, javlja KAportal.

Zamjenik načelnika Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije Goran Franković pojasnio je kako se tranzitni promet mora odvijati te da se u njegovom odvijanju radi na pronalaženju modela zaštite prevencije širenja infekcije zaraze virusa. Kako doznaje KAportal, neke od aktualnih mjera koje se provode na graničnim prijelazima počivaju na tome da se ne puštaju vozila u tranzitu koja imaju nemaju pun rezervoar kako ne bi došlo do zaustavljanja.

“Na graničnim prijelazima svatko dobije informaciju i uputu kako je mora poštivati. Samo kršenje na mikrolokacijama, ako su zatvoreni svi naši ugostiteljski objekti, na benzinskim pumpama se nalaze modeli kako bi se zadovoljili sigurnosni standardi zaštite koje uzastopce ponavljamo, a to je korištenje zaštitne opreme i održavanje propisanog razmaka. Neke benzinske pumpe već su uvele zaštitne barijere, kao i bezgotovinsko plaćanje karticama”, rekao je Franković.

Slovačka: država smije pratiti lokacije mobilnih telefona građana

7.41 – U izvanrednoj brzoj proceduri slovački je parlament u srijedu odobrio izmjenu zakona kojom se državi omogućuje pristup zaštićenim podacima o mobilnim telefonima građana tijekom pandemije koronavirusa.

Sa 91 glasom za i 43 protiv, doneseni amandman će državnim zdravstvenim vlastima omogućiti upotrebu podataka o lokaciji mobilnih telefona za praćenje kretanja i sastanaka osoba zaraženih koronavirusom.

Vladajuća četverostranačka koalicija na čelu s konzervativcem Igorom Matovićem, koja je na vlasti od subote, želi provjeriti krše li se propisi za vrijeme karantene.

‘Očekujemo da će kroz koji dan restriktivne mjere početi davati rezultate’

7.40 – Ministar zdravstva Vili Beroš u emisiji “U mreži Prvog” na HRT-u kazao je kako nekih novih značajnijih momenata nema, te da će nove podatke i broj novooboljelih iznijeti u 9 i 16 sati na pressici Stožera.

“Ovaj virus ne bira, što se dogodilo u drugim zemljama to se događa i kod nas , usprkos našem nastojanju da ograničimo, spriječimo i da usporimo ulazak virusa u zdravstveni sustav ipak se dešava da on ulazi, što je na neki način očekivano, jer naravno je riječ o bolesnim osobama koje idu u zdravstveni sustav. Ne postoji način brze detekcije je li netko pozitivan ili nije na koronavirus”, rekao je ministar Beroš na HRT-u.

Dodao je da su liječnici puno puta u situaciji kada moraju brzo reagirati i nemaju vremena elaborirati je li netko bio u nekakvom kontaktu. Ističe da se može dogoditi da nekada pomoć pruži na ne baš optimalan način kao što je bio slučaj jučer u Osijeku.

“Nakon toga najvažnije je što su i u Osijeku napravili da epidemiolozi svoje izvide detektiraju tko je od osoba bio u kontaktu s pozitivnim bolesnicima a tko nije te da tako saniraju posljedice događaja. Tako je bilo jučer u Osijeku. Moja obaveza je bila suportirati ih i dati im potporu u konačnici i svim zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj crti bojišnice tako da sam to jučer i napravio”, kazao je.

Ministar zdravstva još je rekao da se za sve donacije treba obratiti načelnici Nacionalnog stožera civilne zaštite, Maji Grbi Bujević jer ona koordinira potrebama i da nije rekla da fali majica i grijalica.

“Unatoč širenju zaraze u zdravstvenim ustanovama, imamo dovoljno zdravih liječnika u sustavu”, kazao je ministar, prenosi N1.

“Ne bih isključio uvođenje novih, strožih mjera iako aktualna situacija u ovom trenutku ne pokazuje potrebu za tim. Zasad smo poduzeli značajne restriktivne mjere, i očekujemo da će kroz koji dan početi davati rezultate. Ako broj novooboljelih bude znatno rastao, izvjesno je da ćemo morati poduzeti još restriktivnije mjere”, rekao je Beroš.

Kina bez lokalnih slučajeva zaraze, porastao broj uvezenih

7.00 – Dok se Kina polako oporavlja i nema lokalne transmisije virusa, stanje je sve gore u Europi i Americi. SAD su prestigle Španjolsku po broju slučajeva te su sad odmah iz Kine i Italije.

Kina nije zabilježila nove lokalne slučajeve infekcije koronavirusom, a porastao je broj uvezenih iz inozemstva. U Kini je na kraju srijede potvrđeno 67 novih slučajeva, što je za 20 više nego dan ranije, no svi novi su uvezeni. Ukupan broj zaraženih popeo se na 81,285, a umrlih je 3287, šest više nego dan ranije, izvijestila je u četvrtak Nacionalna zdravstvena komisija. Broj novooboljelih naglo se smanjuje nakon što je u veljači prošao vrhunac epidemije.

Najviše novih slučajeva zabilježio je Šangaj, a provincija Hubei u kojoj živi 60 milijuna ljudi u srijedu nije izvijestila o novim slučajevima te je otvorila svoje granice. Život u Hubeiu, epicentru epidemije koronavirusa, počeo se vraćati u normalu nakon dva mjeseca karantene: prometne kontrole su ukinute, građevinski radovi se nastavljaju i ljudi ponovno autobusima i vlakovima putuju preko donedavno zatvorenih granica. Vlasti su, međutim, u drugim gradovima pojačale mjere, strahujući od novog vala širenja zaraze preko uvezenih slučajeva.

