U HRVATSKOJ JE ZARAŽENA 481 OSOBA: Na respiratoru je 14 bolesnika; ‘Nema eksponencijalnog rasta, to je od iznimne važnosti’

U Crnoj Gori 14 novih zaraženih, ukupno 67

9.29 – Još je 14 osoba zaraženo koronavirusom u Crnoj Gori, što znači da ih je ukupno 67, priopćio je u četvrtak Institut za javno zdravlje. Radi se o većinom uvezenim slučajevima, kaže epidemiolozi.

“Koliko je kontakt opasan govori i podatak da je, zasad, iz samo dva uvezena slučaja proizašlo 28 drugih. Jedan slučaj je započeo lanac obolijevanja kod 15, a drugi kod još 13 ljudi”, priopćeno je iz Instituta, naglašavajući da se “postoji opravdana mogućnost da broj zaraženih od koronavirusa bude još veći”.

Posebnu pažnju crnogorske zdravstvene ustanove usmjerile su na općinu Tuzi gdje je u jednom danu registrirano 15 novih slučajeva zaraze. Stanovnici su u karanteni, policija kontrolira ulazak i izlazak iz općine, a na koronavirus se testiraju svi koji su došli u kontakt sa zaraženima.

Nacionalni stožer civilne zaštite: Hrvatska sada ima 481 slučaj zaraze

9.00 – Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je u Hrvatskoj 3.958 sumnjivih bolesnika jučer testirano. Rekao je da je samo jučer obavljeno 566 testiranja što ukazuje da su pokretni kapaciteti u funkciji i da se povećava broj testiranja.

Danas je ukupno na raspiratoru 14 bolesnika. Dakle, za razliku od jučer u 16 sati je 39 zaraženih više, što znači da nema velikog rasta. To znači da je sada 481 osoba zaražena koronavirusom, poručio je ministar.

“Ako kompariramo povećanje od jučer ujutro, i dalje držimo situaciju pod kontrolom. Nema eksponencijalnog rasta zaraženih, što je od iznimne važnosti”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare.

Na respiratoru je 14 bolesnika – osam u Zagrebu, tri u Osijeku te po jedan u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Ministar zdravstva je istaknuo da je od ukupnog broja bolesnika njih tri posto na respiratoru, što je zadovoljavajuće jer su projekcije govorile da će se raditi o pet posto bolesnika.

Rekao je da su rezultati testiranja zaposlenika u KBC sestre milosrdnice negativni. Beroš je ponovio da se za sva pitanja u vezi donacija treba obratiti načelnici Stožera Maji Grbi Bujević.

Načelnik policije Nikola Milina rekao je da je dvoje policijskih službenika zaraženo i da se nalaze u izolaciji. Milina je još rekao da je 90 policajaca pod mjerom samoizolacije.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da se pojedina žarišta i epidemiološki problematične situacije mogu brzo raščistiti. Rekao je da ima i nekoliko slučajeva za koje se ne može otkriti kako su se zarazili, ali njihovi kontakti se znaju.

“Imamo 18 liječnika specijalista koji su pozivitni, šest specijaliznata, sedam medicinskih sestara i dva stomatologa. Dobni prosjek oboljelih je 49 godina, u samoizolaciji 18.601 ljudi, 546 zdravstvenih djelatnika koji su u samoizolaciji”, rekao je Capak.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” kazala je da je 80 posto bolesnika koji su na respiratoru imaju kronične bolesti, što je u skladu s onim što je poznato u svijetu.

“Nešto su niže dobne strukture za sada, oko 61 ili 62 godine jer je u našoj populaciji veći broj inficiranih među radnom populacijom, uglavnom su to oni što su bili u inozemstvu. Sada kada smo zatvorili granice pretpostavljamo da će postotak zaraženih rasti među starijom populacijom. I zato ne bi trebali ići van, treba im pomoći. Životno ugrožen je svatko tko je na respiratoru. U Klinici za infektivne bolesti imamo dobar i stručan tim (…) Jednog oboljelog imamo na intenzivnoj koji je kritičan”, kazala je.

Što se tiče informacija o patološkom nalazu preminulog ugostitelja iz Istre koji je umro od koronavirusa, ministar Beroš kaže da prema njegovim informacijama, klinička slika pacijenta nije bila jača.

“Dežurni epidemiolog je predložio hospitalizaciju, čak je pozvao sanitetski prijevoz. No, obitelj je rekla da to nije potrebno pa je stopiran sanitetski prijevoz. Prvo ćemo morati sagledati sve segmente događaja pa donijeti odluku. Prema mojim informacijama nije bio slučaj teže kliničke slike”, rekao je.

Odgovarajući na pitanje o kritikama da se treba vršiti više testiranja u Hrvatskoj, dr. Markotić kaže da će ona sastaviti konkretna pitanja široj zdravstvenoj zajednici i tražit će konkretne odgovore u vezi toga što se misli pod “većim brojem testiranja”. Napomenula je da tu nije riječ o količini testiranja nego o poštivanju propisa, osvrnula se Markotić na dvoje umirovljenika zaraženih koronom sa zagrebačke benzinske crpke.

“Razmatramo sve sugestije i kritike i evaluiramo ih kako bismo bili sigurni u naše stavove. Bilo je govora da neka država planira provesti na ograničenom lokalitetu 20.000 testiranja. Što bi se dobilo s tim podatkom? Testiranje je dobrodošlo, ali ono nije metoda zaustavljanja širenja epidemije, ali odgovorno ponašanje je”, poručio je Beroš.

Capak kaže da je u ovom trenutku dnevni kapacitet testiranja tisuću dnevno. To znači da se stalno nabavljaju novi testovi, poručio je da će testirati koliko god treba.

U svijetu 470.800 zaraženih, umrla 21.221 osoba

8.56 – Broj zaraženih koronavirusom širom svijeta porastao je u četvrtak na više od 470.800, a umrla je 21.221 osoba, prema evidenciji britanske agencije Reuters.

Pandemija se proširila na 200 država i teritorija izvan Kine. U Italiji je umrlo dosad najviše ljudi na svijetu – njih 7503 u niti mjesec dana.

Broj umrlih u Španjolskoj porastao je tijekom noći za 738 na 3434 i nadmašio broj umrlih u Kini. Francuske vlasti izvijestile su u srijedu o 231 novo umrlih pa je ukupni broj 1331.

U Britaniji je broj smrti od koronavirusa porastao u srijedu na 463, a broj zaraženih sada je 9529. Dan ranije zaraženih je bilo 8077.

U Srbiji državni tajnik zaražen koronavirusom, u Srbiji još dvije osobe preminule od virusa

8.49 – Državni tajnik Ministarstva zaštite životne sredine u Srbiji, Branislav Blažić, zaražen je koronavirusom što ga čini prvim oboljelim u Vladi Srbije.

Vijest da je Blažić pozitivan na koronu digla je na noge sve ministre i Vladine službenike jer je prethodnih dana dolazio na posao, piše Kurir. Dakle, dolazio je u zgradu vlade na sastanke. Ministar vanjskih poslova, Ivica Dačić, potvrdio je da je državni tajnik boravio u sali gdje se ministri sastaju.

“Blažić je iz Kikinde. Ali on je bio na sjednici odbora u Vladi, tamo gdje se održavaju sjednice Vlade. To znači da je bio u kontaktu s jednim krugom ljudi, a ima i drugih koji su unutar Vlade ili unutar ministarstava mogli dobiti taj virus, govorim o zaposlenima… Ne znam ima li novih zaraženih u Vladi i ministarstvima, govorim o onima koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, kao što su Blažić ili naši diplomati u Genevi”, kazao je Dačić.

Blic javlja da su tijekom noći u Srbiji preminule još dvije osobe od koronavirusa. Prvi preminuli je 80-godišnjak koji je bio na respiratoru, a druga osoba je 62-godišnja žena koja je također bila na respiratoru.

U SAD-u broj umrlih premašio 1.000, u New Yorku prvi znaci usporavanja epidemije

8.46 – Broj umrlih u SAD-u Covida-19 premašio je u srijedu 1000, prema podacima sveučilišta Johnsa Hopkinsa, dok njujorške vlasti izvještavaju o prvim naznakama usporavanja zdravstvene krize, ali se stanje u New Orleansu pogoršava.

SAD je treći po broju prijavljenih slučajeva iza Kine i Italije. Zaključno sa srijedom preminulo je 1033 osoba, a zaraza je potvrđena kod 68.572 osobe.

U američkoj saveznoj državi New York, gdje je najviše zaraženih i umrlih od Covida-19, u srijedu su se pojavile prve naznake ograničavanja širenja bolesti, objavio je guverner Andrew Cuomo, iako je broj umrlih u samom gradu New Yorku porastao.

Proteklih dana usporio se tempo hospitalizacija u državi New York i guverner Cuomo kazao je kako su brojke “gotovo predobre da bi bile istinite”.

U Sarajevu još jedna osoba zaražena koronavirusom, 51 osoba prekršila policijski sat

8.43 – U bosanskoj pristolnici je još jedna osoba zaražena koronavirusom, javlja Avaz. Riječ je o ženi s Ilidže koja je sinoć testirana. Prije 14 dana žena se vratila iz Turske.

Policijski sat u BiH prekršila je čak 51 osoba i to na području Kantona Sarajevo, javlja Klix.

Pahor: Slovenija kontrolira epidemiju, slažem se s davanjem ovlasti vojsci na granici

8.36 – Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je u srijedu da je suglasan da se na južnu granicu pošalje vojska zbog opasnosti ilegalnih migracija, ali tek nakon što se za to osigura potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.

U sinoćnjem razgovoru za Slovensku televiziju Pahor je rekao da se slaže s aktivacijom 37. članka zakona o obrani koji je donesen u vrijeme masovne migrantske krize, a kojima vojska može dobiti policijske ovlasti u čuvanju granice, ali tek nakon što vlada za to osigura suglasnost zastupničkih skupina u parlamentu.

“Jako je važno da bez obzira na izvanredne prilike očuvamo osjećaj za demokraciju i poštovanje demokratskih standarda jer se ni u ovoj situaciji ne mogu privremeno ukinuti demokratska pravila”, kazao je Pahor, dodavši da su rezerve i različita mišljenja o aktivaciji vojske “legitimna”, te da većinu u parlamentu valja argumentima uvjeriti da je taj potez potreban.

Pahor smatra da Slovenija kontrolira epidemiju koronavirusa.

Tranzitni promet pod povećalom, ali se ipak odvija

8.26 – Zbog sustavnog provođenja mjera prevencije širenja koronavirusa, na graničnim prijelazima je ograničeno putovanje hrvatskih državljana u susjedna prekogranična područja, ali je omogućen tranzitni promet, javlja KAportal.

Zamjenik načelnika Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije Goran Franković pojasnio je kako se tranzitni promet mora odvijati te da se u njegovom odvijanju radi na pronalaženju modela zaštite prevencije širenja infekcije zaraze virusa. Kako doznaje KAportal, neke od aktualnih mjera koje se provode na graničnim prijelazima počivaju na tome da se ne puštaju vozila u tranzitu koja imaju nemaju pun rezervoar kako ne bi došlo do zaustavljanja.

“Na graničnim prijelazima svatko dobije informaciju i uputu kako je mora poštivati. Samo kršenje na mikrolokacijama, ako su zatvoreni svi naši ugostiteljski objekti, na benzinskim pumpama se nalaze modeli kako bi se zadovoljili sigurnosni standardi zaštite koje uzastopce ponavljamo, a to je korištenje zaštitne opreme i održavanje propisanog razmaka. Neke benzinske pumpe već su uvele zaštitne barijere, kao i bezgotovinsko plaćanje karticama”, rekao je Franković.

Slovačka: država smije pratiti lokacije mobilnih telefona građana

7.41 – U izvanrednoj brzoj proceduri slovački je parlament u srijedu odobrio izmjenu zakona kojom se državi omogućuje pristup zaštićenim podacima o mobilnim telefonima građana tijekom pandemije koronavirusa.

Sa 91 glasom za i 43 protiv, doneseni amandman će državnim zdravstvenim vlastima omogućiti upotrebu podataka o lokaciji mobilnih telefona za praćenje kretanja i sastanaka osoba zaraženih koronavirusom.

Vladajuća četverostranačka koalicija na čelu s konzervativcem Igorom Matovićem, koja je na vlasti od subote, želi provjeriti krše li se propisi za vrijeme karantene.

‘Očekujemo da će kroz koji dan restriktivne mjere početi davati rezultate’

7.40 – Ministar zdravstva Vili Beroš u emisiji “U mreži Prvog” na HRT-u kazao je kako nekih novih značajnijih momenata nema, te da će nove podatke i broj novooboljelih iznijeti u 9 i 16 sati na pressici Stožera.

“Ovaj virus ne bira, što se dogodilo u drugim zemljama to se događa i kod nas , usprkos našem nastojanju da ograničimo, spriječimo i da usporimo ulazak virusa u zdravstveni sustav ipak se dešava da on ulazi, što je na neki način očekivano, jer naravno je riječ o bolesnim osobama koje idu u zdravstveni sustav. Ne postoji način brze detekcije je li netko pozitivan ili nije na koronavirus”, rekao je ministar Beroš na HRT-u.

Dodao je da su liječnici puno puta u situaciji kada moraju brzo reagirati i nemaju vremena elaborirati je li netko bio u nekakvom kontaktu. Ističe da se može dogoditi da nekada pomoć pruži na ne baš optimalan način kao što je bio slučaj jučer u Osijeku.

“Nakon toga najvažnije je što su i u Osijeku napravili da epidemiolozi svoje izvide detektiraju tko je od osoba bio u kontaktu s pozitivnim bolesnicima a tko nije te da tako saniraju posljedice događaja. Tako je bilo jučer u Osijeku. Moja obaveza je bila suportirati ih i dati im potporu u konačnici i svim zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj crti bojišnice tako da sam to jučer i napravio”, kazao je.

Ministar zdravstva još je rekao da se za sve donacije treba obratiti načelnici Nacionalnog stožera civilne zaštite, Maji Grbi Bujević jer ona koordinira potrebama i da nije rekla da fali majica i grijalica.

“Unatoč širenju zaraze u zdravstvenim ustanovama, imamo dovoljno zdravih liječnika u sustavu”, kazao je ministar, prenosi N1.

“Ne bih isključio uvođenje novih, strožih mjera iako aktualna situacija u ovom trenutku ne pokazuje potrebu za tim. Zasad smo poduzeli značajne restriktivne mjere, i očekujemo da će kroz koji dan početi davati rezultate. Ako broj novooboljelih bude znatno rastao, izvjesno je da ćemo morati poduzeti još restriktivnije mjere”, rekao je Beroš.

Kina bez lokalnih slučajeva zaraze, porastao broj uvezenih

7.00 – Dok se Kina polako oporavlja i nema lokalne transmisije virusa, stanje je sve gore u Europi i Americi. SAD su prestigle Španjolsku po broju slučajeva te su sad odmah iz Kine i Italije.

Kina nije zabilježila nove lokalne slučajeve infekcije koronavirusom, a porastao je broj uvezenih iz inozemstva. U Kini je na kraju srijede potvrđeno 67 novih slučajeva, što je za 20 više nego dan ranije, no svi novi su uvezeni. Ukupan broj zaraženih popeo se na 81,285, a umrlih je 3287, šest više nego dan ranije, izvijestila je u četvrtak Nacionalna zdravstvena komisija. Broj novooboljelih naglo se smanjuje nakon što je u veljači prošao vrhunac epidemije.

Najviše novih slučajeva zabilježio je Šangaj, a provincija Hubei u kojoj živi 60 milijuna ljudi u srijedu nije izvijestila o novim slučajevima te je otvorila svoje granice. Život u Hubeiu, epicentru epidemije koronavirusa, počeo se vraćati u normalu nakon dva mjeseca karantene: prometne kontrole su ukinute, građevinski radovi se nastavljaju i ljudi ponovno autobusima i vlakovima putuju preko donedavno zatvorenih granica. Vlasti su, međutim, u drugim gradovima pojačale mjere, strahujući od novog vala širenja zaraze preko uvezenih slučajeva.

PRVI SMRTNI SLUČAJ U HRVATSKOJ OD KORONAVIRUSA: Više od tri milijarde ljudi u svijetu pozvano ostati doma

Glavni tajnik UN-a: Pandemija prijeti cijelom čovječanstvu

Pandemija koronavirusa prijeti cijelom čovječanstvu, upozorio je u srijedu glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, javlja agencija AFP uz podatak da je u svijetu više od 450.000 zaraženih.

“Cjelokupno čovječanstvo mora odgovoriti. Akcija i solidarnost na globalnoj razini ključne su”, ustvrdio je Guterres. Predstavio je “svjetski humanitarni plan” za podršku najsiromašnijim zemljama. “Cilj je tog plana boriti se protiv virusa u najsiromašnijim zemljama svijeta i odgovoriti na potrebe najranjivijih, napose žena i djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom i kroničnih bolesnika”, rekao je glavni tajnik UN-a u video poruci. Najmanje 450.876 slučajeva zaraze, od kojih je 20.647 umrlo zabilježeno je u 182 zemalja i teritorija, prenosi AFP na temelju službenih izvora do 21.15. U Kini, početno, žarištu epidemije, je 81.218 slučajeva zaraze od kojih 3.821 umrlih.

Italija je druga po broju zaraženih sa 74.386 slučajeva, no najteže je pogođena zemlja po broju umrlih (7.503). Sjedinjene Države su zemlja u kojoj se zaraza najbrže širi uz 62.086 službeno dijagnosticirana slučajeva i 869 umrlih. U tjedan dana u SAD-u su sanitarne vlasti utvrdile više od 54.760 novih slučajeva. Broj dijagnosticiranih slučajeva odražava samo dio stvarnog broja zaraženih, jer veliki broj zemalja testira samo teške slučajeve.

Ranije u srijedu Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond (MMF) zajedničkim su priopćenjem pozvali države kreditore da odmah olakšaju otplatu dugova najsiromašnijim zemljama koje se bore s teškim posljedicama pandemije koronavirusa. Riječ je o članicama Međunarodne razvojne asocijacije (IDA), u kojima živi četvrtina svjetskog stanovništva i dvije trećine najsiromašnijih ljudi na svijetu, a njih će epidemija najgore pogoditi, stoji u priopćenju.

Broj novih zaraženih u Italiji pada četvrti dan zaredom

Broj novih zaraženih koronavirusom u Italiji je u padu četvrti dan zaredom, što ukazuje na stabilizaciju krivulje epidemije. Razmjeri epidemije u Italiji su najgori u svijetu. Sada je ondje aktivno 57,5 tisuća slučajeva. Međutim, od rekordna 4821 novog slučaja koliko ih je bilo u subotu, u nedjelju je taj broj iznosio 3957, u ponedjeljak 3780, u utorak je dnevni skok iznosio 3612, a u srijedu 3491.

“Očito smo u stabilizacijskoj fazi zaraze”, kazao je dužnosnik Civilne zaštite Agostino Miozzo. “Ako želimo da se krivulja epidemije stabilizira i zatim počne padati, apsolutno je nužno održati socijalno distanciranje”, dodao je. Sadašnjica je i dalje crna. U srijedu je umrlo 683 ljudi pa je ukupan broj žrtava koronavirusa narastao na 7503. Oporavilo se ukupno 9362 ljudi, a broj pacijenata na intenzivnoj njezi, što je podatak koji je pomno prati zbog manjka kreveta, narastao je danas za samo 2,9 posto, na 3489 pacijenata.

Talijanska epidemija koncentrirana je u Lombardiji, ali raste zabrinutost da bi moglo doći do eskalacije na jugu, posebno ako se ondje neće pridržavati strogih mjera. “Idućih deset dana ovdje će biti pakao. Na rubu smo dramatičnog širenja zaraze”, rekao je predsjednik regije Kampanije Vicenzo de Luca. U Kampaniji je gusto naseljeni Napulj. Njegov gradonačelnik optužuje vladu da nije isporučila ključnu opremu, poput respiratora, maski i ostale medicinskih potrepština nužnih da se izbjegne “tragedija” u regiji. Cijela Italija je u karanteni koja službeno istječe 3. travnja, ali čak i ako broj novih zaraženih nastavi padati gotovo nitko ne očekuje da će stroge mjere kretanja uskoro biti ukinute.

U Francuskoj umrla 231 osoba, predsjednik uključuje vojsku

Francuska, koja je u srijedu potvrdila 231 smrt od koronavirusa što je najveće povećanje u odnosu na prethodna dva dana, objavila je da uključuje vojsku u pomoć stanovništvu protiv suzbijanja epidemije. Porast umrlih iznosi 21 posto u odnosu na prethodna dva dana, objavile su zdravstvene vlasti. Uz 231 umrlih između utorka i srijede i ukupno 1331 smrti izazvane Covidom-19, Francuska je treća zemlja na svijetu koja je zabilježila najviše smrtnih ishoda u 24 sata iza Španjolske i Italije.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srijedu pokretanje vojne operacije približavanjem vrhunca epidemije novog koronavirusa u zemlji. Tijekom operacije “Elastičnost” mobilizirat će se vojne snage za pomoć stanovništvu u borbi protiv epidemije. Operacija “Elastičnost” će biti u potpunosti posvećena pomoći i podršci stanovništvu, kao i pomoći javnoj službi u borbi protiv epidemije. U sklopu te operacije odmah će na jugu Indijskog oceana biti raspoređen amfibijski nosač helikoptera Mistral i početkom travnja nosač helikoptera Dixmunde će biti pozicioniran u području francuske Gvajane kao podrška našim prekomorskim teritorijima, najavio je predsjednik. “Jedinstvo i hrabrost će nam omogućiti pobjedu. Tek smo na početku, ali izdržat ćemo”, rekao je i ponovio nekoliko puta da “vode rat”.

Vili Beroš: Zdravstveni sustav nije ugrožen

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u srijedu navečer da je u ovom trenutku u samoizolaciji 495 zdravstvenih djelatnika, ocijenio da zdravstveni sustav nije ugrožen, te podsjetio kako je već bilo izmještanja zdravstvenih djelatnika kada se to pokazalo potrebnim.

Na konstataciju kako je sve više medicinskog osoblja diljem Hrvatske u samoizolaciji – samo u KBC-u Sestara milosrdnica više od 230, i na pitanje koliko je to zabrinjavajuće, ministar je odgovorio da u ovom trenutku stanje nije zabrinjavajuće zbog fleksibilnosti hrvatskoga zdravstvenog sustava, podsjetivši da ranije donesena odluka o mobilizaciji i omogućuje da odgovorimo na te izazove.

Dodao je kako je trenutačno, zahvaljujući unutarnjim resursima KBC-a Sestara milosrdnica i pomoći kolega s Klinike za traumatologiju, sačuvano funkcioniranje službe i najavio da će se, ako bude potrebno, mobilizirati i drugi zdravstveni resursi. Beroš vjeruje i da će najveći dio djelatnika koji su sada u samoizolaciji, nakon isteka od 14 dana, biti sposobni obnašati svoju službu.

Nacionalni stožer civilne zaštite: Novooboljelih je 442, osoba iz Istre umrla od koronavirusa

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u srijedu poslijepodne izvijestio je javnost da imamo 442 potvrđena slučaja koronavirusa. Capak kaže da se ne povećava broj od subote kad smo imali skok u broju oboljelih, držimo se ispod te brojke što je nada da će krivulja bolesti biti više položena nego uspravna. Izliječenih osoba je 22. Kazao je da je osoba iz Istre koja je umrla, preminula od Covida-19.

“Jednoj osobi se stanje pogoršalo”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica “Dr. Fran Mihaljević”. “Nema potrebe da se ide iracionalno sa sumamedom. On ne može djelovati na virus, ali može djelovati na imunološki sustav tako da smiruje upalu. Tu treba biti pametan i ne treba istrčavati s tim lijekom. Istraživanja pokazuju da virus u nekoliko prvih dana utišava naš imunološki sustav. Kada bismo išli davati sumamed morali bismo imati studiju da bismo vidjeli da on ne može naštetiti”, odgovorila je Martkotić na novinarsko pitanje primjenjuju li kombinaciju lijekova sa sumamedom.

Na novinarsko pitanje o tome da je Hrvatska liječnička komora kazala da se testiranja moraju “podebljati”, Markotić kaže da to i rade i da “dijagnostika nije samo staviti nešto u stroj pa izađe nalaz” nego da je “dijagnostika raditi test kod osoba čiji se klinički podaci znaju i ako ima simptome i ako je bila u kontaktu”. Navela je da su napravili ono što je ključno, a to je uspostavljanje dijagnostike i tako su mogli detektirati slučajeve i mogli su se identificirati kontakti tih osoba. “One kritične populacije poput zdravstvenih djelatnika se testira i to na dnevnoj bazi”.