BEROŠ O JOŠ STROŽIM MJERAMA: ‘Očekujemo da će postojeće kroz koji dan početi davati rezultate. Ali, ako će broj novooboljelih rasti…’

Tijek događaja:

Slovačka: država smije pratiti lokacije mobilnih telefona građana

7.41 – U izvanrednoj brzoj proceduri slovački je parlament u srijedu odobrio izmjenu zakona kojom se državi omogućuje pristup zaštićenim podacima o mobilnim telefonima građana tijekom pandemije koronavirusa.

Sa 91 glasom za i 43 protiv, doneseni amandman će državnim zdravstvenim vlastima omogućiti upotrebu podataka o lokaciji mobilnih telefona za praćenje kretanja i sastanaka osoba zaraženih koronavirusom.

Vladajuća četverostranačka koalicija na čelu s konzervativcem Igorom Matovićem, koja je na vlasti od subote, želi provjeriti krše li se propisi za vrijeme karantene.

‘Očekujemo da će kroz koji dan restriktivne mjere početi davati rezultate’

7.40 – Ministar zdravstva Vili Beroš u emisiji ‘U mreži Prvog’ na HRT-u kazao je kako nekih novih značajnijih momenata nema, te da će nove podatke i broj novooboljelih iznijeti u 9 i 16 sati na pressici Stožera.

“Unatoč širenju zaraze u zdravstvenim ustanovama, imamo dovoljno zdravih liječnika u sustavu”, kazao je ministar, prenosi N1.

“Ne bih isključio uvođenje novih, strožih mjera iako aktualna situacija u ovom trenutku ne pokazuje potrebu za tim. Zasad smo poduzeli značajne restriktivne mjere, i očekujemo da će kroz koji dan početi davati rezultate. Ako broj novooboljelih bude znatno rastao, izvjesno je da ćemo morati poduzeti još restriktivnije mjere”, rekao je Beroš.

Kina bez lokalnih slučajeva zaraze, porastao broj uvezenih

7.00 – Dok se Kina polako oporavlja i nema lokalne transmisije virusa, stanje je sve gore u Europi i Americi. SAD su prestigle Španjolsku po broju slučajeva te su sad odmah iz Kine i Italije.

Kina nije zabilježila nove lokalne slučajeve infekcije koronavirusom, a porastao je broj uvezenih iz inozemstva. U Kini je na kraju srijede potvrđeno 67 novih slučajeva, što je za 20 više nego dan ranije, no svi novi su uvezeni. Ukupan broj zaraženih popeo se na 81,285, a umrlih je 3287, šest više nego dan ranije, izvijestila je u četvrtak Nacionalna zdravstvena komisija. Broj novooboljelih naglo se smanjuje nakon što je u veljači prošao vrhunac epidemije.

Najviše novih slučajeva zabilježio je Šangaj, a provincija Hubei u kojoj živi 60 milijuna ljudi u srijedu nije izvijestila o novim slučajevima te je otvorila svoje granice. Život u Hubeiu, epicentru epidemije koronavirusa, počeo se vraćati u normalu nakon dva mjeseca karantene: prometne kontrole su ukinute, građevinski radovi se nastavljaju i ljudi ponovno autobusima i vlakovima putuju preko donedavno zatvorenih granica. Vlasti su, međutim, u drugim gradovima pojačale mjere, strahujući od novog vala širenja zaraze preko uvezenih slučajeva.

PRVI SMRTNI SLUČAJ U HRVATSKOJ OD KORONAVIRUSA: Više od tri milijarde ljudi u svijetu pozvano ostati doma

Glavni tajnik UN-a: Pandemija prijeti cijelom čovječanstvu

Pandemija koronavirusa prijeti cijelom čovječanstvu, upozorio je u srijedu glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, javlja agencija AFP uz podatak da je u svijetu više od 450.000 zaraženih.

“Cjelokupno čovječanstvo mora odgovoriti. Akcija i solidarnost na globalnoj razini ključne su”, ustvrdio je Guterres. Predstavio je “svjetski humanitarni plan” za podršku najsiromašnijim zemljama. “Cilj je tog plana boriti se protiv virusa u najsiromašnijim zemljama svijeta i odgovoriti na potrebe najranjivijih, napose žena i djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom i kroničnih bolesnika”, rekao je glavni tajnik UN-a u video poruci. Najmanje 450.876 slučajeva zaraze, od kojih je 20.647 umrlo zabilježeno je u 182 zemalja i teritorija, prenosi AFP na temelju službenih izvora do 21.15. U Kini, početno, žarištu epidemije, je 81.218 slučajeva zaraze od kojih 3.821 umrlih.

Italija je druga po broju zaraženih sa 74.386 slučajeva, no najteže je pogođena zemlja po broju umrlih (7.503). Sjedinjene Države su zemlja u kojoj se zaraza najbrže širi uz 62.086 službeno dijagnosticirana slučajeva i 869 umrlih. U tjedan dana u SAD-u su sanitarne vlasti utvrdile više od 54.760 novih slučajeva. Broj dijagnosticiranih slučajeva odražava samo dio stvarnog broja zaraženih, jer veliki broj zemalja testira samo teške slučajeve.

Ranije u srijedu Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond (MMF) zajedničkim su priopćenjem pozvali države kreditore da odmah olakšaju otplatu dugova najsiromašnijim zemljama koje se bore s teškim posljedicama pandemije koronavirusa. Riječ je o članicama Međunarodne razvojne asocijacije (IDA), u kojima živi četvrtina svjetskog stanovništva i dvije trećine najsiromašnijih ljudi na svijetu, a njih će epidemija najgore pogoditi, stoji u priopćenju.

Broj novih zaraženih u Italiji pada četvrti dan zaredom

Broj novih zaraženih koronavirusom u Italiji je u padu četvrti dan zaredom, što ukazuje na stabilizaciju krivulje epidemije. Razmjeri epidemije u Italiji su najgori u svijetu. Sada je ondje aktivno 57,5 tisuća slučajeva. Međutim, od rekordna 4821 novog slučaja koliko ih je bilo u subotu, u nedjelju je taj broj iznosio 3957, u ponedjeljak 3780, u utorak je dnevni skok iznosio 3612, a u srijedu 3491.

“Očito smo u stabilizacijskoj fazi zaraze”, kazao je dužnosnik Civilne zaštite Agostino Miozzo. “Ako želimo da se krivulja epidemije stabilizira i zatim počne padati, apsolutno je nužno održati socijalno distanciranje”, dodao je. Sadašnjica je i dalje crna. U srijedu je umrlo 683 ljudi pa je ukupan broj žrtava koronavirusa narastao na 7503. Oporavilo se ukupno 9362 ljudi, a broj pacijenata na intenzivnoj njezi, što je podatak koji je pomno prati zbog manjka kreveta, narastao je danas za samo 2,9 posto, na 3489 pacijenata.

Talijanska epidemija koncentrirana je u Lombardiji, ali raste zabrinutost da bi moglo doći do eskalacije na jugu, posebno ako se ondje neće pridržavati strogih mjera. “Idućih deset dana ovdje će biti pakao. Na rubu smo dramatičnog širenja zaraze”, rekao je predsjednik regije Kampanije Vicenzo de Luca. U Kampaniji je gusto naseljeni Napulj. Njegov gradonačelnik optužuje vladu da nije isporučila ključnu opremu, poput respiratora, maski i ostale medicinskih potrepština nužnih da se izbjegne “tragedija” u regiji. Cijela Italija je u karanteni koja službeno istječe 3. travnja, ali čak i ako broj novih zaraženih nastavi padati gotovo nitko ne očekuje da će stroge mjere kretanja uskoro biti ukinute.

U Francuskoj umrla 231 osoba, predsjednik uključuje vojsku

Francuska, koja je u srijedu potvrdila 231 smrt od koronavirusa što je najveće povećanje u odnosu na prethodna dva dana, objavila je da uključuje vojsku u pomoć stanovništvu protiv suzbijanja epidemije. Porast umrlih iznosi 21 posto u odnosu na prethodna dva dana, objavile su zdravstvene vlasti. Uz 231 umrlih između utorka i srijede i ukupno 1331 smrti izazvane Covidom-19, Francuska je treća zemlja na svijetu koja je zabilježila najviše smrtnih ishoda u 24 sata iza Španjolske i Italije.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srijedu pokretanje vojne operacije približavanjem vrhunca epidemije novog koronavirusa u zemlji. Tijekom operacije “Elastičnost” mobilizirat će se vojne snage za pomoć stanovništvu u borbi protiv epidemije. Operacija “Elastičnost” će biti u potpunosti posvećena pomoći i podršci stanovništvu, kao i pomoći javnoj službi u borbi protiv epidemije. U sklopu te operacije odmah će na jugu Indijskog oceana biti raspoređen amfibijski nosač helikoptera Mistral i početkom travnja nosač helikoptera Dixmunde će biti pozicioniran u području francuske Gvajane kao podrška našim prekomorskim teritorijima, najavio je predsjednik. “Jedinstvo i hrabrost će nam omogućiti pobjedu. Tek smo na početku, ali izdržat ćemo”, rekao je i ponovio nekoliko puta da “vode rat”.

Vili Beroš: Zdravstveni sustav nije ugrožen

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u srijedu navečer da je u ovom trenutku u samoizolaciji 495 zdravstvenih djelatnika, ocijenio da zdravstveni sustav nije ugrožen, te podsjetio kako je već bilo izmještanja zdravstvenih djelatnika kada se to pokazalo potrebnim.

Na konstataciju kako je sve više medicinskog osoblja diljem Hrvatske u samoizolaciji – samo u KBC-u Sestara milosrdnica više od 230, i na pitanje koliko je to zabrinjavajuće, ministar je odgovorio da u ovom trenutku stanje nije zabrinjavajuće zbog fleksibilnosti hrvatskoga zdravstvenog sustava, podsjetivši da ranije donesena odluka o mobilizaciji i omogućuje da odgovorimo na te izazove.

Dodao je kako je trenutačno, zahvaljujući unutarnjim resursima KBC-a Sestara milosrdnica i pomoći kolega s Klinike za traumatologiju, sačuvano funkcioniranje službe i najavio da će se, ako bude potrebno, mobilizirati i drugi zdravstveni resursi. Beroš vjeruje i da će najveći dio djelatnika koji su sada u samoizolaciji, nakon isteka od 14 dana, biti sposobni obnašati svoju službu.

Nacionalni stožer civilne zaštite: Novooboljelih je 442, osoba iz Istre umrla od koronavirusa

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u srijedu poslijepodne izvijestio je javnost da imamo 442 potvrđena slučaja koronavirusa. Capak kaže da se ne povećava broj od subote kad smo imali skok u broju oboljelih, držimo se ispod te brojke što je nada da će krivulja bolesti biti više položena nego uspravna. Izliječenih osoba je 22. Kazao je da je osoba iz Istre koja je umrla, preminula od Covida-19.

“Jednoj osobi se stanje pogoršalo”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica “Dr. Fran Mihaljević”. “Nema potrebe da se ide iracionalno sa sumamedom. On ne može djelovati na virus, ali može djelovati na imunološki sustav tako da smiruje upalu. Tu treba biti pametan i ne treba istrčavati s tim lijekom. Istraživanja pokazuju da virus u nekoliko prvih dana utišava naš imunološki sustav. Kada bismo išli davati sumamed morali bismo imati studiju da bismo vidjeli da on ne može naštetiti”, odgovorila je Martkotić na novinarsko pitanje primjenjuju li kombinaciju lijekova sa sumamedom.

Na novinarsko pitanje o tome da je Hrvatska liječnička komora kazala da se testiranja moraju “podebljati”, Markotić kaže da to i rade i da “dijagnostika nije samo staviti nešto u stroj pa izađe nalaz” nego da je “dijagnostika raditi test kod osoba čiji se klinički podaci znaju i ako ima simptome i ako je bila u kontaktu”. Navela je da su napravili ono što je ključno, a to je uspostavljanje dijagnostike i tako su mogli detektirati slučajeve i mogli su se identificirati kontakti tih osoba. “One kritične populacije poput zdravstvenih djelatnika se testira i to na dnevnoj bazi”.