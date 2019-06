KLJUČNI AKTERI ŽIVOG ZIDA OBRAČUNALI SE U ‘OTVORENOM’: ‘Živi zid je na samrtnoj postelji!’

Bunjac je naglasio je da će iz stranke izići svi oni koji su autentični članovi

“Jesu li birači Živog zida oštećeni zbog odlučivanja u stranci?” bilo je jedno od pitanja rasprave u HRT-ovoj emisiji Otvoreno koju vodi Damir Smrtić. U emisiji su gostovali i na pitanja odgovarali politički tajnik Živog zida Tihomir Lukanić, koordinator Živog zida Splitsko-dalmatinske županije Ivan Šimić, saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac te politički analitičar Ivica Relković.

Odmah na početku emisije, Branimiru Bunjcu upućeno je pitanje napušta li stranku. On je odgovorio da je odluku donio i da će biti priopćena u petak prijepodne. “U svakom slučaju izlazak i osnutak nove stranke je opcija. Htio sam provesti manje konzultacije s ljudima do čijega mišljenja mi je stalo, to sam obavio i donio sam odluku”, istaknuo je Bunjac.

BUNJAC O VLADIMIRI PALFI: ‘Želi biti kućanica, a u odboru je stranke, raspolaže novcem i odlučuje o svim medijskim istupima‘

IZDAT ĆE PERNARA? Bunjac ipak još ne zna izlazi li iz Živog zida, na pitanje da komentira optužbu Palfi odgovorio seksističkim pitanjem

‘Živi zid je spao na par ljudi koji ovise o novcima supružnika Sinčić’

Bunjac je dodao da se Živi zid nalazi na smrtnoj postelji. Naglasio je da će iz stranke izići svi članovi koji su autentični članovi, pravi živozidaši te napomenuo da je iz stranke izišao Ivan Pernar, koji je osnivač i autor programa Živog zida.

“Oni koji su ostali ne mogu vjerodostojno tumačiti taj program. Ostali su na stranačkoj plaći poput gospodina Lukanića, odnosno ljudi koji nikoga ne predstavljaju poput gospodina Šimića koji je koordinator Splitsko-dalmatinske županije čiji članovi su svi na strani Ivana Pernara i mojoj strani, to jest na strani istine. On je koordinator koji koordinira samoga sebe, dodaje Bunjac. Živi zid je spao na par ljudi koji ovise o novcima koje im dodjeljuje bračni par Sinčić”, rekao je Bunjac.

Tihomir Lukanić komentirao je da je odluka koju će Bunjac donijeti autonomna i dodao da “ako netko nije zadovoljan s radom neke organizacije imate je pravo napustiti ili je mijenjati iznutra”. Istaknuo je da bi časni čovjek samo napustio stranku i ne bi rušio sve iza sebe što je godinama gradio.

“Iznenađen sam da smo se uopće doveli u situaciju da sjedimo jedni nasuprot drugima ovdje i da se otvoreno pred hrvatskom javnosti dovodimo u sukobe. Izražavam duboku osobnu tugu. Nadam se da će ljudi shvatiti da to nije način komunikacije. Ako imamo bračnih problema, bračni par to rješava iza zatvorenih vrata”, ustvrdio je Lukanić.

TKO JE BUNJAC? Bivši vlasnik tarot linije poznat po provokacijama i histeričnim ispadima, ima čak 7 kredita

U politiku su ušli ‘zbog idealizma’

Politički tajnik Živoga zida dodaje da je osnovna ideja s mandatom u Europskom parlamentu bila da on prvi ode tamo, ali da se svi rotiraju. To su htjeli napraviti kako bi promovirali “još neka imena”. Branimir Bunjac kaže da je došlo do strelovitog pada Živoga zida jer su s 15 posto podrške na kraju 2018. godine, na izborima za Europski parlament jedva prešli izborni prag.

Bunjac je opet ponovio da je Lukanić kućni prijatelj Vladimire Palfi i osoba koja drži kvorum u Glavnom odboru pa je odlučila da on ide u Europski parlament. Smatra da je to prouzročilo katastrofu da je u Zagrebu Živi zid postao osma lista. Dodaje da mandat formalno ima Ivan Vilibor Sinčić te da samo u slučaju ako on da ostavku i preda njemu mandat, tada se može razgovarati o tome da i on preda ostavku.

Ivica Relković kazao je da je Sinčić nositelj mandata. U slučaju kada ga ne bi uzeo, pojašnjava Relković, ne postoje dvije osobe koje ga mogu uzeti. Tvrdi da ne postoje dvije osobe koje ga mogu uzeti nego samo jedna osoba, a to je Branimir Bunjac. Ako niti on ne bi htio mandat, tada bi ga uzela sljedeća osoba s liste, objasnio je Relković.

“U Živom zidu vlada obilje idealizma. Mi smo u politiku ušli radi idealizma i to je plejada volontera i ljudi dobre volje. Materijalni interesi su nam u drugom planu”, ističe Ivan Šimić dodajući da iz HDZ-a primjerice nitko ne izlazi, iako vladaju puno veći sukobi nego li ovi u Živom zidu. Također, kaže da je Živi zid stožerna oporbena stranka.

Bunjac se sa Šimićem nije složio pa je na njegovu izjavu da “iz HDZ-a nitko ne izlazi”, kazao da je upravo Šimić izašao iz HDZ-a.

ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BUKNUO SUKOB U ŽIVOM ZIDU KOMENTIRAO BUNJCA: ‘Netko tko je ‘s ceste’ dobio mandat sad…’