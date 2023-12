Prva borbena vozila Bradley koja su u srijedu preko oceana pošiljkom iz SAD-a stigla u riječku luku čekaju na cestovni transport u Slavonski Brod. Iza vrata proizvodnog pogona za specijalna vozila Đuro Đaković vlada užurbana atmosfera jer su tijeku posljednje pripreme za dolazak američkih borbenih vozila.

"Na tim vozilima će se raditi obnova i nadogradnja svih sustava koji budu potrebni za vojsku Hrvatske kako bi bila uporabljiva u svim uvjetima koji su im potrebni", kazao je za RTL voditelj poslova u proizvodnji, Đuro Đaković specijalna vozila d.d Dario Lucić.

Iz riječke luke do Slavonskog Broda kamionima stižu idući tjedan. Na 22 vozila opsežni proces obnove sastojat će se od remonta pogonskog sklopa vozila, ugradnje novih sustava naoružanja bojenja i pregleda kako bi se osiguralo da sva vozila zadovoljavaju najviše standarde. Cilj je da sva oklopna vozila budu operativna do 2026. godine.

Dodatno 'bildanje' u tvornici

"Proširit će se tim s novim ljudima dok će oni koji su tu dijeliti svoja iskustva s prijašnjih projekta tenk - M 84 ili Patria, za naš tim ovo nije problem jer imamo iskustva od ranije, ali imali smo samo mali preokret na američki sistem, ali ništa što mi ne bi mogli savladati", objasnio je Lucić.

Borbeno oklopno vozilo na gusjenicama služi za prevoženje vojnika do kriznih točaka bojišta. U njega stane deset vojnika pod punim naoružanjem, a teško je 32 tone. Od udara granata zaštićen je aluminijskim oklopom i umetnutim pancirnim pločama. Pokrov vozila i kupola pojačani su titanom. U tvornici Đuro Đaković će ih dodatno nabildati.

Hala u kojoj će se odvijati remont još je u pripremi. Osim samih vozila u Slavonski Brod stigli su američki radnici koji će sudjelovati u remontu.

"To će biti veliki projekt, ali imamo ovdje dobar tim i dobro partnere koji će nam pomoći, tako da radeći zajedno vjerujem da ćemo odraditi posao bez prevelike glavobolje", govori nam jedan od njih, Bae Systems. "Nadam se ćemo se uspjeti držati rasporeda i da će sve proći dobro kao što sam i uvjeren da hoće", dodao je.

Radovi na remontu kreću početkom iduće godine i to na 22 od ukupno 89 oklopnih vozila koliko ih stiže u Hrvatsku.

'Bit će spremni do roka, a proces je opsežan'

"Kao što znate, borbena vozila su stigla u Luku Rijeka od kuda će se transportirati do našeg pogona Đuro Đaković gdje ih očekujemo u sljedećem tjednu", kazao je predsjednik Uprave Marko Ćosić. "To će biti opsežan proces prilagodbe vozila, dakle cijeli pogonski sustav. Dakle. Motori, gusjenice, ovjes i transmisija, a u konačnici sve do ugradnje cjelokupne nove vojne opreme, dakle ciničnih sprava, topa, primjerice radio sustava i slično", pojašnjava.

Vozila će biti sigurno spremna do roka koji je zacrtan.

"Prva vozila će biti spremna u drugoj polovici sljedeće godine i cijeli proces. Kako je već javnost obaviještena, trajat će od sljedeće godine do 2026. godine kada će biti spremno za Hrvatsku vojsku", kaže Ćosić.

Ukupno će biti modernizirana 62 vozilo od cijelog kontingenta. To je još jedna prekretnica za kompaniju Đuro Đaković.

"Mi smo u cijelom procesu odabira da budemo tehnička podrška za kompaniju prošli cijeli niz testiranja od sigurnosnih do kompetencija. Baza kompanija je bila jako dobra i ova vozila kad se budu isporučivala za Oružane snage Republike Hrvatske zadovoljavat će sve najviše standarde američke vojske, tako da samim time i kompetencije naših ljudi i naše kompanije će se sigurno na višu razinu", kaže Ćosić koji smatra da će uslugu održavanja vozila i nadogradnju, osim za potrebe Hrvatske vojske, sigurno moći ponuditi i drugim državama u regiji.

