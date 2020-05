U DUBROVNIKU JE TRENUTNO OKO 200 TURISTA, A CIJENE – ISTE: Ipak, cijene će uskoro biti prilagođene domaćim turistima

U drugoj polovini lipnja sve posjetitelje iz Hrvatske očekuju bespatne ulaznice i posebne ponude

Trenutno se u Dubrovniku nalazi oko 200 turista, od kojih je 120 stiglo prije epidemije koronavirusa pa su tu i ostali. Nakon ukidanja propusnica dosta domaćih gostiju odlučilo je posjetiti taj popularan grad, no ostali su u šoku kada su shvatili da su cijene za razgledavanje povijesnih i gradskih znamenitosti iste kao i usred sezone, javlja HRT.

Posjetitelja je trenutno, u usporedbi s 2019., manji za 82 posto. No šetnja po zidinama ili posjet Lokrumu stoji 200 kuna. Strancima to nije skupo jer su cijene slične i u ostalim svjetskim odredištima, no prosječnom Hrvatu to je teško platiti.

Privatni turistički djelatnici su se prilagodili

Privatni iznajmljivači i ugostitelji ipak su se brže prilagodili. “S obzirom da je Dubrovnik ovisan o stranim turistima, mislim da će sada biti izvjesno da će se svi prilagođavati cijenama, odnosno, već su se prilagodili. Vi znate da su nekad cijene bile od deset do 15 kuna kave na Stradunu, sad su od deset do 25 već”, rekla je predsjednica Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Obrtničke komore DNŽ Nikolina Farčić.

U drugoj polovini lipnja sve posjetitelje iz Hrvatske očekuju bespatne ulaznice i posebne ponude, javlja HRT. “Tu će se uključiti dubrovački hoteli, restorani, dakle svi koji procijene da im je u ovom trenutku važno imati i naše domaće goste, koji su, moram to napomenuti, na top ljestvici inače gostiju u Dubrovniku na šestom mjestu”, rekla je zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić.