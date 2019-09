U DUBROVNIKU 190 PUTNIKA KOJI SU DOŠLI S ‘THOMASOM COOKOM’: Kako će natrag? ‘Malo nas je ova vijest iznenadila…’

Britanska aviokompanija Thomas Cook jučer je, nakon 178 godina rada, službeno bankrotirala te je odmah prestala s prijevozom putnika. Britanska Agencija za civilno zrakoplovstvo (CAA) je pokrenula akciju povratka putnika kućama, a to se odnosi i na dio putnika koji su došli u Dubrovnik. Naime, kako javlja Dubrovački dnevnik, posljednji let Thomasa Cooka u Dubrovnik je iz Manchestera stigao jučer, a sljedeći, koji je trebao biti u srijedu, je otkazan. To je ujedno i jedina linija Thomasa Cooka prema Dubrovniku. Riječ je o sezonskoj liniji koja je letjela dva puta tjedno, srijedom i nedjeljom.

KRAH SVJETSKOG TURISTIČKOG DIVA: Propao Thomas Cook, ostavili na cjedilu stotine tisuća putnika: ‘Kako ćemo sada kući?’

U Dubrovniku se trenutačno nalazi 190 putnika koji su jučer doletjeli avionom kompanije Thomas Cook, a kako je za Dubrovački dnevnik izjavio direktor Zračne luke Dubrovnik Frano Luetić, britanske vlasti organiziraju njihov povratak natrag.

‘Engleske zrakoplovne vlasti imaju rješenja za te putnike’

“Engleska služba koja je zadužena za te izvanredne situacije već organizira povratak tim putnicima. Engleske zrakoplovne vlasti, u dogovoru s engleskom vladom, imaju rješenja. Njihovi predstavnici će biti u našoj Zračnoj luci koji će putnicima davati potrebne informacije”, kazao je Luetić.

Na pitanje kako će se općenito propast aviokompanije odraziti na ZL Dubrovnik, Luetić odgovara kako vjeruje da će utjecaj biti zanemariv.

“Malo nas je ova vijest iznenadila s obzirom na to da je ovo prva turistička agencija koja je nastala u svijetu. Što se tiče ZL Dubrovnik, putnici Thomasa Cooka su činili jedan mali postotak ukupnog broja gostiju koji dolaze, s obzirom na ostale brojne letove i kompanije koje dolaze u Dubrovnik. U svakom slučaju, nije pozitivna vijest, mada je gotovo beznačajan postotak kad je riječ o Zračnoj luci Dubrovnik”, kazao je Luetić za Dubrovački dnevnik.