U DUBROVNIK UPLOVIO PRVI KRUZER NAKON KARANTENE: Na brodu je tek 45 putnika

Na brodu Le Champlain nalazi se tek 45 putnika, a Dubrovnik će biti mjesto iskrcaja putnike te ukrcaja novih 45 putnika

Nakon karantene uzrokovane koronavirusom, u Dubrovnik stiže prvi međunarodni kruzer s putnicima. Kako javlja Dubrovački dnevnik, na brodu Le Champlain nalazi se tek 45 putnika, a Dubrovnik će biti mjesto iskrcaja putnike te ukrcaja novih 45 putnika.

Ovaj kruzer dugačak je 131 metar i vrijedan je 136 milijuna eura, a porinut je 2018. godine. Premda bi u Gružu trebao iskrcati 45 putnika, on inače i u normalnim uvjetima može primiti do 264 putnika o kojima brine 110 članova posade. Potvrdu dolaska ovog kruzera Dubrovački dnevnik dobio je od Lučke uprave Dubrovnik. Inače, brod će smjene putnika raditi svaka dva tjedna sve do sredine rujna.

POGLEDAJTE OVO: U Dubrovnik uplovila još jedna super jahta; 7 dana na njoj košta 3,5 milijuna eura

Brodova u Dubrovniku nema ni za lijek

U ovo doba godine ovaj brod bio je tek jedan od kruzera koji su uplovljavali u dubrovačku luku. Pojava ovog broda znak je da se nešto pomiče s mrtve točke koja je zahvatila more oko Dubrovnika. Iako zasad još uvijek stoje u najavi, brojne kruzer kompanije zbog aktualne epidemije imaju pravo otkazati svoja uplovljavanja što je zbog izmijenjenih itinerera i promjene destinacija gotovo pa sigurna stvar, piše Dubrovački dnevnik.

Ono što je sigurno jest da najveće kompanije koje prevoze najveći broj putnika u Dubrovniku, Costa i MSC, ove godine neće ploviti Jadranskim morem niti dolaziti u posjet Gradu. Već su 362 ticanja broda otkazana u gruškoj luci, a upravo su oni trebali dovesti oko 550.000 putnika. Ostvareno ih je tek devet na kojima je doplovilo 3.532 putnika.

Usporedbe radi, u 2019. ostvareno je 486 ticanja brodova koji su doveli više od 768.000 gostiju.

LUKSUZ STIGAO U DUBROVNIK: U grušku luku uplovila jahta američkog milijardera, a u zračnu luku sletio i njegov Boeing…