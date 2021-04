U DOLINI NERETVE OSTALE STROGE MJERE: Ostatak županije smjet će otvoriti terase ugostiteljskih objekata

Dubrovačko-neretvanski stožer odlučio je zadržati strože epidemiološke mjere u dolini Neretve do 9. svibnja, dok su drugdje otvorene terase ugostiteljskih objekata

Dubrovačko-neretvanski Stožer civilne zaštite odlučio je do 9. svibnja zadržati trenutne epidemiološke mjere za područje doline Neretve. No, u ostalim dijelovima županije primjenjivat će se nacionalna Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama. Njome se ograničavaju okupljanja većeg broja ljudi, ali i propisuje rad terasa ugostiteljskih objekata do 22 sata.

Županijski Stožer izvijestio je u petak kako je na širem dubrovačkom području zabilježen pad 14-dnevne incidencije od 22 posto, na Korčuli od 27 posto, a u Neretvi nešto blaži pad, iako je incidencija i dalje visokih 1242. Drugačija je slika u Opuzenu, gdje je sedmodnevna incidencija skočila za vrtoglavih 88 posto, javlja Dubrovački dnevnik.

