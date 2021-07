Zbog epidemioloških mjera koje su od ponedjeljka na snazi na Jadranu, otkazane su ili se otkazuju brojne fešte i kulturno-umjetničke manifestacije. Jutarnji list piše kako je organizatorima festivala Slurp!u uvali Martinska preko puta Šibenika, Grad najprije izdao dozvolu za rad do ranih jutarnjih sati, a zatim je nakon sat i pol povukao. Slična otkazivanja festivala i drugih manifestacija događaju se i drugdje duž obale.

Na Slurp! je trebalo doći tridesetak glazbenika iz cijele Hrvatske, a program je trebao trajati do šest ujutro. No, iz Grada i Stožera civilne zaštite organizatorima je poručeno da program "stisnu" u samo tri sata, od 21 do ponoći, iako na stranicama Ministarstva kulture stoji naputak da za kulturno-umjetničke manifestacije vrijede stara pravila te da mogu raditi i s covid-potvrdama i bez njih, ali uz razmak i ograničen broj posjetitelja.

Ministarstvo dalo naputak, Stožer ga ignorira

Organizatori su na taj naputak upozorili lokalni stožer, ali ondje priznaju da ne znaju kako to protumačiti.

"Županijski i gradski stožer provode ono što propiše nacionalni stožer", kaže dogradonačelnik Šibenika Danijel Mileta i dodaje da je Ministarstvo kulture "iznijelo tek svoje mišljenje".

Krešo Partl iz Ministarstva kulture kazao je, pak, za Jutarnji list da je obavijest Ministarstva napravljena u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite.

"Na dnevnoj bazi dobivamo barem desetak poziva s istim pitanjem, no ono što tamo piše je jasno: kulturno-umjetničke manifestacije se ne mogu tumačiti kao obična okupljanja. Za njih vrijede dva ponuđena modela rada u kojima se ništa nije promijenilo uvođenjem novih mjera za Dalmaciju", kazao je Partl.

Ne znaju ni koja je svrha covid-potvrda

Predstavnik organizatora Slurpa! Vedran Meniga kaže da su sat i pol nakon što su dobili suglasnost Grada primili i obavijest da suglasnost nije valjana i to bez ikakvog objašnjenja. Darko Dukić, načelnik stožera Šibensko-kninske županije, ističe da radno vrijeme svakako ne smije biti duže od ponoći te dodaje da ista pravila vrijede za sve.

Na pitanje novinarke Jutarnjeg lista koja je onda svrha covid-potvrda, Dukić je odgovorio da - ne zna.

Organzatori Slurpa! zatražili su u međuvremenu očitovanja svih nadležnih tijela koja uoči planiranog početka festivala u petak nisu dobili.

"Područje na kojem radimo je ograđeno, zatvoreno ogradama, a na ulazu su testovi i očitavaju se covid potvrde. Situacija je najnekorektnija prema posjetiteljima, od kojih su brojni već iz raznih dijelova Hrvatske došli u Šibenik, a kojima se mjesecima komunicira da će se festival dogoditi. A sada se u jednom danu potencijalno otkazuje bez objašnjenja i prateće argumentacije. Dok, istovremeno, svjedočimo neometanom kretanju masa bez preporuke i mjera po plažama, turističkim objektima i slično", kaže Meniga.

Organizatori gube i novac i kredibilitet

Usto napominje kako su neke branše dobile subvencije za covid testove, dok su u kulturi njihovi troškovi pali na posjetitelje, što je već u startu brojne odbilo od pohađanja kulturnih manifestacija.

"Gubici su nam ogromni, prije svega zbog toga što gubimo kredibilitet prema gostima. Nadalje, propadaju investicije u tim koji je radio na festivalu i taj je ulog u slučaju neodržavanja festivala nemoguće refundirati. Također, ogromni su troškovi organizacije, opreme, tehnike, a i kvalitetne izvođače unaprijed treba platiti kako bi se rezervirao njihov datum", zaključuje Meniga.