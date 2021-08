U kuloarima se govori da je ove godine prodaja luksuznih vila i zemljišta u prvom redu do mora u Dalmaciji u odnosu na razdoblje prije pandemije porasla čak za 30 do 40 posto. Upućeni kažu za Slobodnu Dalmaciju da te nekretnine kupuje bogata klijentela, mahom ljudi u dobi od 40 do 60 godina koji pozorno prate dalmatinsko tržište nekretnina.

Pritom kao da se vode uzrečicom "vrijeme je novac" ne susprežu se u sekundi dogovoriti kupnju investicije vrijedne i po nekoliko milijuna eura. Najčešće kupuju na područjima Rogoznice, Brača i Hvara. A budući da je preostalih slobodnih luksuznih objekata malo, ono što dođe u prodaju ne stigne se ni "ohladiti". Rezervacije se daju nekoliko sekundi nakon objave, iako je riječ o cijenama od 600.000 pa do dva, tri ili više milijuna eura.

Kupcima je zbog marine najatraktivnija Rogoznica

"Ljudi s viškom gotovine rezimiraju kako će doći do očekivanog porasta cijena nekretnina i, kao prateće pojave, rasta cijene građevnih materijala. Zato rado investiraju u nešto čemu se vrijednost stalno povećava. A luksuzno imanje, ekskluzivna vila, građevinsko zemljište je upravo to. Nažalost, malo toga imamo u ponudi na zaista jedinstvenim lokacijama. Drugi je razlog i strah od korone. Ljudi žele imati svoju sigurnu odstupnicu za izolaciju. Da, možemo potvrditi da je prošla i ova godina zaživjela u trendu povećane i potražnje i realizacija kupnje", kazao je za Slobodnu Dalmaciju Marko Pažanin, direktor i partner Croatia Sotheby’s International Realty.

Naveo je i na čemu najviše inzistiraju kupci.

"Kupci su i domaći i stranci i imaju precizne zahtjeve – prvi red do mora ili, ako je kuća u brdu, otvoreni pogled na more, osiguranu privatnost, veliki okoliš, brzi pristup autocesti, aerodromu i marini. Kupcima najatraktivnija Rogoznica zbog toga je došla u fokus pažnje, pa je na tom području realiziran poveći broj transakcija. Rogoznica ima Marinu Frapu, blizinu lako dostupnih brzih tranzitnih točaka, pa je stekla epitet dalmatinskog nekretninskog eldorada.

'Na Lastovu i Mljetu nikada nisam prodao nijednu'

Drugi na listi je otok Brač, jer ima aerodrom i omogućuje slijetanje privatnih jetova, ima prostora i za vezivanje jahti, a i odlično je povezan s kopnom. Uz to nudi i raznorazne sadržaje i to ljudi cijene.

Hvar ide uz bok, no njegov je problem što se na tom otoku ne može lako naći vila za prodaju. Ako zbrojim sva luksuzna imanja za prodaju i u turističkom najmu, na Hvaru ih nema više od deset. Na Lastovu i Mljetu nikada nisam prodao niti jednu nekretninu, iako sam čuo da se na tim otocima nešto počelo događati. Dosta su izolirani, pa se klijenti ipak nešto teže odlučuju ondje investirati", rekao je Pažanin.